От Джимми в инвалидной коляске до «Коби Брайанта хип-хопа»: жизнь и карьера рэпера Дрейка

Кто такой Дрейк?
Дрейк впервые получил известность в подростковом мыльном сериале «Деграсси: следующее поколение» в роли Джимми Брукса, персонажа, прикованного к инвалидному креслу, которого он играл в течение семи лет.
После ухода из шоу он стал одним из крупнейших рэперов на планете, подписав контракт с лейблом Лила Уэйна Young Money Entertainment.
Он постоянно мелькает в заголовках СМИ, будь то из-за знакомства с Рианной или Дженнифер Лопес, основания собственного лейбла OVO Sound или выступления перед «Торонто Рэпторс» в качестве глобального посла команды. Неудивительно, что Джей Зи назвал его «Коби Брайантом хип-хопа».
Ранняя жизнь
Дрейк в детстве. Фото: соцсети
Обри Дрейк Грэм, родившийся 24 октября 1986 года в Торонто, Канада, Дрейк вырос с музыкой в крови. Его отец, Деннис Грэм, был барабанщиком легендарной звезды рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса. Дядя, Ларри Грэм, играл на басу в Sly и Family Stone.
Дрейк говорит, что его мать, Сэнди Грэм, также происходит из «очень музыкальной» семьи: его бабушка нянчилась с Аретой Франклин. Дрейк происходит из эклектичной и уникальной этнической и религиозной среды. Его отец — афроамериканский католик, а мать — белая канадская еврейка.
Родители Дрейка развелись, когда ему было пять лет, и он воспитывался матерью в Форест Хилл, богатом и преимущественно еврейском районе Торонто. Он посещал еврейскую дневную школу, в 13 лет прошел бар-мицву и отмечал еврейские праздники вместе со своей матерью.
«Моя мама всегда делала Хануку веселой, — вспоминает Дрейк. — Когда я был моложе, она дарила классные подарки и готовила латкес».
Дрейк говорит, что, несмотря на свое еврейское воспитание, он чувствовал себя изолированным в колледже Форест Хилл, в котором учились практически все белые люди. Он сказал, что «никто не понимал, каково это — быть чернокожим и евреем», но добавил: «То, что я отличался от всех остальных, просто сделало меня намного сильнее».
Дрейк в молодости. Фото: соцсети
«Деграсси: следующее поколение»
В школе Форест Хилл один из одноклассников Дрейка дал ему возможность попасть в индустрию развлечений. Дело в том, что отец мальчика работал агентом по актерам и ему нужны были интересные подростки.
В итоге в 2001 году Дрейк получил роль в канадском подростковом драматическом сериале «Деграсси: следующее поколение». Сериал рассказывал о драматической жизни группы подростков в средней школе Деграсси, и Дрейк сыграл роль Джимми Брукса - звезды баскетбола, который после перестрелки навсегда становится прикованным к инвалидному креслу.
Дрейк в роли Джимми Брукса в сериале «Деграсси: следующее поколение». Фото: кадр из фильма
Дрейк бросил школу, чтобы продолжить свою актерскую карьеру, и окончил среднюю школу только в 2012 году. Он снимался в сериале «Деграсси» в течение семи лет (2001–2009), получив в 2002 году премию «Молодой артист» за лучший ансамбль в телесериале.
Шоу быстро приобрело преданных поклонников, что сделало Дрейка знаменитостью в Канаде, но без особой популярности в Соединенных Штатах.
Музыкальная карьера
Еще играя в подростковом сериале, Дрейк начал пытаться проникнуть в мир хип-хопа. Он выпустил свой первый микстейп Room for Improvement в 2006 году, достигнув скромных продаж в размере около 6000 копий.
Вслед за этим в 2007 году он выпустил еще один микстейп, Comeback Season, на его собственном октябрьском альбоме Very Own imprint (позже сокращенный до OVO). Альбом включал в себя первый хитовый сингл Дрейка и музыкальное видео Replacement Girl, которое было представлено в качестве нового совместного номера дня в популярном хип-хоп-телешоу BET «106 & Park».
Что еще более важно, песня содержала версию песни Бриско и Фло Риды Man of the Year, в которой участвовал Лил Уэйн. Дрейк решил оставить стихи Уэйна и хук нетронутыми, в то время как остальную часть текста он написал сам. Это привлекло внимание Джаса Принса, сына основателя Rap-A-Lot Records Джеймса Принса, который решил сыграть Дрейка самому Лилу Уэйну.
Дрейк и Лил Уэйн на съемках музыкального клипа с Young Money. Фото: Global Look Press
В 2008 году продюсеры «Деграсси» пересмотрели актерский состав, исключив персонажа Дрейка. Не имея постоянного источника дохода и пока не зарабатывая значительных денег в качестве рэпера, Дрейк был на грани поиска подработки.
«Я смирился с тем фактом, что, возможно, мне придется поработать в ресторане или еще где-нибудь, просто чтобы дела шли своим чередом», — вспоминал он.
Но в начале 2008 года он получил неожиданный звонок от Лила Уэйна, который попросил его сесть на рейс в Хьюстон той ночью, чтобы присоединиться к его Carter III tour.
После гастролей и записи ряда песен с Lil Wayne Дрейк выпустил свой третий микстейп So Far Gone в феврале 2009 года. На нем был представлен заразительный сингл Best I Ever Had, который достиг второй строчки в чарте Billboard Hot 100 singles, а песня Successful, созданная в сотрудничестве с Уэйном и Треем Сонгз, стала золотой и попала в список «25 лучших песен 2009 года» по версии журнала Rolling Stone.
С тех пор поток запоминающихся хип-хоп-песен Дрейка с элементами R & B доминируют в радиоэфирах.
Обри Грэм, он же Дрейк, на сцене. Фото: Global Look Press
За подписью Дрейка последовала война торгов, и в середине 2009 года он подписал контракт со звукозаписывающей компанией Lil Wayne's Young Money Entertainment. Начало не было благоприятным. Он упал на сцене во время тура America's Most Wanted в июле того же года, получив серьезную травму, которая потребовала операции.
«Поблагодари меня позже» и победа на «Грэмми»
15 июня 2010 года Дрейк выпустил свой первый полноценный студийный альбом Thank Me Later, который дебютировал под номером один в чартах альбомов США и Канады и был сертифицирован как платиновый.
Казалось, что образ жизни принца хип-хопа вступал в противоречие с его еврейским воспитанием в среде среднего класса и прежней карьерой подростковой звезды мыльных сериалов. Тем не менее Дрейк попытался объединить эти, казалось бы, несочетаемые этапы своей жизни в одну личность.
Дрейк на ежегодной вечеринке перед вручением премии «Грэмми» Cash Money Records. 12 февраля 2011 г. Фото: Global Look Press
В ноябре 2011 года он выпустил свой второй студийный альбом Take Care, в который вошли песни Headlines, Make Me Proud и The Motto. Альбом получил всеобщее признание, получив в 2013 году премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом, а также ряд других наград.
Вражда с Крисом Брауном и Мик Милл
Хотя его карьера была на подъеме, Дрейк столкнулся с несколькими трудностями в личной жизни. Он и его коллега-артист Крис Браун стали соперниками за расположение певицы Рианны, и летом 2012 года ожесточенная вражда пары переросла в насилие в нью-йоркском ночном клубе, в результате чего несколько зрителей получили ранения.
И Дрейк, и Браун столкнулись с юридическими последствиями за свои действия. Профессиональный баскетболист Тони Паркер, мужчина-модель и две женщины — все пострадали в драке — были среди тех, кто подал иски против исполнителей. Позже Браун упомянул об этом событии во время выступления в качестве гостя в ремиксе на песню Чифа Кифа I Don't Like («Один на один, чего ты испугался, братан?»).
Дрейк и Крис Браун. Фото: соцсети
Примерно в это же время Дрейк урегулировал еще один юридический вопрос во внесудебном порядке. Он достиг соглашения с бывшей девушкой Эрикой Ли по поводу ее вклада в песню Marvin's Room. Ли подала в суд на Дрейка в 2012 году, добиваясь признания заслуг за соавторство в написании трека.
На него также подали в суд рэпер Rappin 4-Tay и джазовый музыкант Джимми Смит. Ссоры с другими артистами также повлияли на его карьеру, хотя и не подорвали ее. Словесная перепалка с Tyga — это одно, но он также поссорился с рэпером Meek Mill, когда последний заявил, что Дрейк использовал приглашенного автора для трека, над которым они сотрудничали.
Дрейк записал два дисс-трека, непосредственно направленных на Милла, — Charged Up и Back to Back — за одну неделю в 2015 году. Война диссов также началась в 2016 году с Джо Бадденом, в то время как интернет-слухи, которые всегда преследуют артиста уровня Дрейка, также утверждали, что у него были разногласия с Канье Уэстом, Джей Зи и другими.
Новые награды
Личные неприятности, похоже, никогда не отвлекают Дрейка надолго. Песня 2013 года Started From the Bottom с его получившего признание критиков альбома 2013 года Nothing Was the Same отразила его личную борьбу за успех.
«Я просто хотел, чтобы стало известно, что я действительно усердно работал, чтобы попасть сюда, и это не было просто случайностью, и это было нелегко в любом случае», — объяснил он MTV News.
Дрейк на сцене. Фото: Global Look Press
После выпуска пары микстейпов в 2015 году, включая совместную работу с Future, весной 2016 года Дрейк выпустил свой четвертый студийный альбом Views. Альбом имел мгновенный успех, дебютировав на № 1 и проведя 13 недель подряд на вершине чартов Billboard.
Среди его хитовых синглов был знойный Hotline Bling, который принес исполнителю «Грэмми» за лучшую рэп-песню и лучшее исполнение в стиле рэп/пение в начале 2017 года (и вызвал множество мемов благодаря запоминающемуся видео, вдохновленному исполнителем Джеймсом Тарреллом). После церемонии он получил «Грэмми» за то, что его включили в категорию рэперов.
Выступая в интервью Apple Beats 1 на следующий день после вручения наград, он сказал:
«Я чернокожий артист, очевидно, я рэпер, хотя Hotline Bling — это не рэп-песня. Я выиграл две награды, но они мне даже не нужны».
По мере продвижения своей рэп-карьеры Дрейк надеется, что его необычное восхождение к хип-хоп-славе по-прежнему будет преимуществом, а не помехой.
«На данный момент все это необычно, — сказал он, — так что мы просто погружаемся в атмосферу сказки».
Выступление Дрейка в Чикаго. Октябрь 2016 г. Фото: Global Look Press
«Сказочная атмосфера» продолжилась в мае 2017 года, когда Дрейк стал главным победителем на Billboard Music Awards. Он получил домой 13 наград, в том числе как «лучший исполнитель», «лучший исполнитель мужского пола», «лучший альбом Billboard 100», «лучший исполнитель Billboard 200» и «лучший исполнитель hot 100», побив рекорд Адель по количеству побед за один год.
Scorpion
Открыв 2018 год EP Scary Hours с двумя песнями, Дрейк выпустил два — Nice For What и I'm Upset — в преддверии июньского релиза своего пятого студийного альбома Scorpion. Он также представил дисс-трек Duppy Freestyle — ответ на обвинение рэпера Pusha-T в том, что он полагался на ghostwriter в своих текстах.
Релиз Scorpion от 29 июня не разочаровал, поскольку в нем артист подтвердил слухи о новорожденном сыне в «14 марта» и объяснил, почему он сдерживал злобу по отношению к Pusha-T и Meek Mill в Survival. В альбом вошли работы Jay-Z и Future, а также, как сообщалось, ранее не издававшаяся музыка Майкла Джексона в треке Don't Matter to Me.
Scorpion побил рекорды потокового вещания за первые 24 часа: Associated Press сообщило о 170 миллионах трансляций на Apple Music и еще 132 миллионах на Spotify. Этот темп продолжался в течение следующих нескольких дней, что сделало Дрейка первым артистом, превысившим 1 миллиард стримов за одну неделю благодаря его студийному релизу.
Дрейк с поклонниками. Февраль 2018 года. Фото: Global Look Press
Дрейк продолжал претендовать на премию «Грэмми» за лучшую рэп-песню 2019 года за «Божий план», которая появилась как на Scorpion, так и на Scary Hours, хотя победа была несколько омрачена скандалом из-за того, что его прервали во время его вступительной речи, в которой он преуменьшил важность получения награды на «Грэмми».
Зарыв топор войны, Дрейк объединил усилия с Крисом Брауном для записи хита No Guidance, вошедшего в топ-5. Затем он выпустил мини-альбом The Best in the World Pack, включающий два сингла (Omertà и Money in the Grave), и альбом-компиляцию Care Package, состоящий из ранее не издававшихся песен, выпущенных в начале десятилетия.
В преддверии запланированного выхода нового альбома Дрейк объединился с Future для выпуска Life is Good в январе 2020 года, а несколько недель спустя представил видеоклип, в котором объединил треки When To Say When и Chicago Freestyle. Демо-записи Dark Lane, на которых присутствовали приглашенные музыканты Brown, Giveon, Young Thug и Playboi Carti, вышли в свет 1 мая.
Дрейк и Фьючер (Future). Фото: соцсети
Личная жизнь
Дрейк воспитывает сына Адониса, родившегося в октябре 2017 года, вместе с художницей Софи Бруссо.
Дрейк, Софи Бруссо и их сын Адонис. Фото: соцсети