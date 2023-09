От Джимми в инвалидной коляске до «Коби Брайанта хип-хопа»: жизнь и карьера рэпера Дрейка

Дрейк продолжал претендовать на премию «Грэмми» за лучшую рэп-песню 2019 года за «Божий план», которая появилась как на Scorpion, так и на Scary Hours, хотя победа была несколько омрачена скандалом из-за того, что его прервали во время его вступительной речи, в которой он преуменьшил важность получения награды на «Грэмми».

Зарыв топор войны, Дрейк объединил усилия с Крисом Брауном для записи хита No Guidance, вошедшего в топ-5. Затем он выпустил мини-альбом The Best in the World Pack, включающий два сингла (Omertà и Money in the Grave), и альбом-компиляцию Care Package, состоящий из ранее не издававшихся песен, выпущенных в начале десятилетия.

В преддверии запланированного выхода нового альбома Дрейк объединился с Future для выпуска Life is Good в январе 2020 года, а несколько недель спустя представил видеоклип, в котором объединил треки When To Say When и Chicago Freestyle. Демо-записи Dark Lane, на которых присутствовали приглашенные музыканты Brown, Giveon, Young Thug и Playboi Carti, вышли в свет 1 мая.