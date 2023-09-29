От Джимми в инвалидной коляске до «Коби Брайанта хип-хопа»: жизнь и карьера рэпера Дрейка

Обри Дрейк Грэм, родившийся 24 октября 1986 года в Торонто, Канада, Дрейк вырос с музыкой в крови. Его отец, Деннис Грэм, был барабанщиком легендарной звезды рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса. Дядя, Ларри Грэм, играл на басу в Sly и Family Stone.

Дрейк говорит, что его мать, Сэнди Грэм, также происходит из «очень музыкальной» семьи: его бабушка нянчилась с Аретой Франклин. Дрейк происходит из эклектичной и уникальной этнической и религиозной среды. Его отец — афроамериканский католик, а мать — белая канадская еврейка.

Родители Дрейка развелись, когда ему было пять лет, и он воспитывался матерью в Форест Хилл, богатом и преимущественно еврейском районе Торонто. Он посещал еврейскую дневную школу, в 13 лет прошел бар-мицву и отмечал еврейские праздники вместе со своей матерью.

«Моя мама всегда делала Хануку веселой, — вспоминает Дрейк. — Когда я был моложе, она дарила классные подарки и готовила латкес».

Дрейк говорит, что, несмотря на свое еврейское воспитание, он чувствовал себя изолированным в колледже Форест Хилл, в котором учились практически все белые люди. Он сказал, что «никто не понимал, каково это — быть чернокожим и евреем», но добавил: «То, что я отличался от всех остальных, просто сделало меня намного сильнее».