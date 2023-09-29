Поцелуй с Михалковым, съемки в культовых сериалах и брак с моряком: что известно об актрисе Ольге Хохловой

Биография артистки
Ольга Хохлова обожает кастинги и не понимает коллег, считающих, что это унизительно. Помимо выполнения непосредственной творческой задачи амбициозная артистка старается произвести такое впечатление, чтобы съемочная группа и сам режиссер ее запомнили.
Например, на пробах в фильм «Двенадцать» Ольга от души поцеловала Никиту Михалкова, заглянувшего в гримерную. Зрители запомнили блондинку по необычным ролям в кино. Чаще всего это яркие и стильные женщины, не лишенные шарма.
Сибирячка, с детства грезившая о Москве
Ольга Хохлова родилась 25 декабря 1965 года в интеллигентной семье. Отец работал педагогом в музыкальной школе, мама-инженер трудилась в пионерском лагере. Родина актрисы — сибирский город Ангарск.
Творческий потенциал девочки семья развивала с детства. Девочка с раннего возраста увлеклась исполнением народных песен, с удовольствием занималась в музыкальной школе и мечтала стать знаменитой артисткой. Хохлова часто представляла, как грациозно идет по улице, а за ней незаметно следит камера. Она также грезила о Москве, в которую влюбилась, побывав там со школьной экскурсией.
Ольга Хохлова в детстве. Фото: соцсети
Неудачи в Москве, депрессия и поддержка знаменитой подруги
Высшее образование Хохлова получала на актерском факультете Дальневосточного института искусств. Ольгу приняли в мастерскую Альберта Яковлевича Мамонтова. В 1987 году девушка стала выпускницей.
После института Оля некоторое время трудилась в Приморском краевом театре. Карьера складывалась успешно. В репертуаре Хохловой того периода было много разноплановых ролей.
Один театральный сезон сменялся другим, но сибирячка мечтала перебраться в столицу. Артистке удалось это в середине 90-х. Экономический кризис затронул культурную сферу: фильмы почти не снимали, новые пьесы в театре не ставили.
Ольга Хохлова. Фото: соцсети
Актриса провалила кастинг в театр «Сатирикон», Ольге недвусмысленно дали понять: в Москве она никто. Встреча с Константином Райкиным продлилась минуту. Худрук презрительно взглянул на посетительницу и даже слушать не захотел.
После столь сильной моральной пощечины Хохлова проплакала ночь, впервые у нее началась депрессия. Женщина решила вернуться во Владивосток, но ее уговорила остаться Ольга Дроздова, с которой исполнительница была знакома еще со студенческой скамьи.
Походы на кастинги наконец дали результат, когда Хохлову приняли в труппу театра «У Никитских ворот». Затем Ольга недолго служила в Театре имени К.С. Станиславского и в театре «На Перовской». Удача пришла неожиданно, как часто бывает.
Ольга Хохлова на сцене театра. Фото: соцсети
Среди успешных работ Хохловой в театре — спектакли «Половое покрытие», «Трансфер», «Ноль три», «Борис Годунов».
Начало кинокарьеры и первые роли
Ольга Хохлова многие годы мечтала сниматься в кино, как и любая актриса. Впервые она появилась на большом экране в 1997 году в кинокартине «Котовасия». Через год артистка засветилась в драме «Паранойя», все еще оставаясь на вторых ролях.
Среди работ Хохловой начала 2000-х — участие в детективе «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» по мотивам произведений писательницы Дарьи Донцовой.
Ольга Хохлова на съемках сериала «Папины дочки». Фото: соцсети
Комедия «Моя прекрасная няня» — адаптация популярного американского сериала — оказалась идеальной площадкой для артистического таланта Хохловой. Ей досталась небольшая, но запоминающая роль учительницы биологии.
Первые эпизоды сериала «Кадетство», в котором Ольга Хохлова сыграла маму героини Ольги Лукьяненко зрители увидели в 2006 году. Рейтинги проекта были настолько высокими, что продюсеры решили продлить проект на несколько сезонов.
Создатели российского ситкома «Папины дочки» в начале проекта даже не ожидали, насколько высокими окажутся его рейтинги. Ольга воплотила образ мамы одного из главных персонажей — Вени Васильева.
Ольга Хохлова. Фото: кадр из фильма «Выпускной» (2014)
Как знаковую Хохлова расценивает роль учительницы главных героев из мелодрамы «Серафима прекрасная» с Еленой Захаровой и Екатериной Порубель. Проект подарил ей узнаваемость и за пределами России.
Еще одну маму исполнительница сыграла в мелодраме «Психологини». Ее экранная дочь, актриса Анна Старшенбаум, психолог по сюжету, на самом деле выросла под опекой специалиста в этой области: ее отец — психолог.
В 2020 году на экраны вышел комедийный сериал Сарика Андреасяна «Любовь в нерабочие недели», в котором Хохлова перевоплотилась в одну из главных героинь. Проект отражает актуальную для того периода жизнь отдельных семей в условиях самоизоляции.
Ольга Хохлова с мужем Вячеславом Шикаловым. Фото: соцсети
Личная жизнь актрисы
Ольга Хохлова считает себя состоявшейся не только в профессии, но и в личной жизни. С мужем Вячеславом Шикаловым актриса познакомилась в молодости во Владивостоке, там и отпраздновали свадьбу в 1986 году.
Вячеслав — моряк, но ради любимой перебрался на берег, поменяв службу на флоте на работу в технологическом бюро на «Дальзаводе». Позднее Шикалов получил высшее историческое образование в Дальневосточном университете, в Москве занялся бизнесом.
Ольга Хохлова с дочерью Олесей и внуком. Фото: соцсети
Старшая дочь Ольги, Олеся Холкер, замужем за американцем и живет в США, подарила родителям внука. Младшая, Софья Власова — экономист, но мечтает сниматься в кино и продюсировать.
Хохлова любит общаться с поклонниками посредством социальных сетей. На своих страницах актриса размещает семейные и рабочие фото. У нее есть также персональный сайт с биографией и анонсом творческих новостей.
Ольга Хохлова с мужем Вячеславом Шикаловым. Фото: соцсети
Хохлова сейчас
Сейчас актриса считается рекордсменкой по участию в игровом кино и сериалах. Ей удалось поработать под началом Сарика Андреасяна в основанном на реальных событиях фильме-катастрофе «На солнце, вдоль рядов кукурузы», премьера которого прошла в марте 2023 года. Хохлова исполнила роль пассажирки чудом уцелевшего лайнера.
Ольга Хохлова с пилотом Дамиром Юсуповым. Фото: соцсети
Интересный факт
Ольга Хохлова — постоянный участник Всероссийского фестиваля визуальных искусств «Сказка», проходящего в лагере «Орленок». Это мероприятие популяризирует искусство среди детей.