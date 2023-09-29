Поцелуй с Михалковым, съемки в культовых сериалах и брак с моряком: что известно об актрисе Ольге Хохловой

Биография артистки

Ольга Хохлова обожает кастинги и не понимает коллег, считающих, что это унизительно. Помимо выполнения непосредственной творческой задачи амбициозная артистка старается произвести такое впечатление, чтобы съемочная группа и сам режиссер ее запомнили.

Например, на пробах в фильм «Двенадцать» Ольга от души поцеловала Никиту Михалкова, заглянувшего в гримерную. Зрители запомнили блондинку по необычным ролям в кино. Чаще всего это яркие и стильные женщины, не лишенные шарма.

Сибирячка, с детства грезившая о Москве

Ольга Хохлова родилась 25 декабря 1965 года в интеллигентной семье. Отец работал педагогом в музыкальной школе, мама-инженер трудилась в пионерском лагере. Родина актрисы — сибирский город Ангарск.

Творческий потенциал девочки семья развивала с детства. Девочка с раннего возраста увлеклась исполнением народных песен, с удовольствием занималась в музыкальной школе и мечтала стать знаменитой артисткой. Хохлова часто представляла, как грациозно идет по улице, а за ней незаметно следит камера. Она также грезила о Москве, в которую влюбилась, побывав там со школьной экскурсией.