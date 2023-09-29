Спортсмен, блогер и популяризатор бега: кто такой Алексей Столяров

Детство и юность
Алексей родился 25 февраля 1991 года в Ленинграде. Школу закончил неплохо, хотя к образованию относился без особого интереса, предпочитая участие в соревнованиях по легкой атлетике.
Несмотря на то, что парень рос с бабушкой, заслуженным тренером СССР по фигурному катанию, и матерью, которая трудилась врачом, воспитывали Столярова в строгости. Отчасти именно это заставляло его всегда стремиться к победе. В подростковом возрасте Алексей спросил у матери разрешения проколоть ухо, на что получил твердый отказ.
В 2012 году Алексей стал выпускником Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта и стал работать персональным тренером в сети клубов Fitness House. Успешно проводил занятия по силовому фитнесу и бодибилдингу, функциональному тренингу и диетологии.
Пример иллюзиониста Александра Муратаева, которому Столяров помогал в свободное от работы время, стал стимулом для начала карьеры блогера.
Алексей Столяров во время спортивного мероприятия. Фото Global Look Press
Спортивные проекты и блог
В 2014 году Алексей создал свой собственный канал на Youtube. Ему хотелось попробовать себя в совершенно новой для него сфере. К тому же, он понимал, что заработок фитнес-тренера вряд ли станет больше.
Столяров стал делиться со своими подписчиками тем, что умел сам: объяснял, как правильно стоять в планке, избавиться от лишнего вес или накачать красивые рельефные мышцы. Для первого видео «Полезная корзина» он целую неделю ходил по магазинам, покупал продукты и готовил блюда.
Потом начали появляться челленджи, совместные съемки с известными блогерами, Машей Маевой и Катей Каченок, ролики с чемпионкой по фитнес-бикини Марией Соколовой.
Аудитория выросла. Благодаря рекламе, начали появляться и деньги. Средствами Столяров распорядился разумно. Вложив их в создание бизнеса по производству спортивной амуниции, он основал компанию EAZYWAY.
Алексей Столяров на конференции блогеров. Фото: Global Look Press
В 2017 году Столяров был спортивным тренером 2-го сезона шоу «Пацанки».
В конце мая 2019 года Алексей принял участие в открытии спортивной площадки «Арена героев», которую создала его будущая избранница, Ксения, дочь министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
Здесь молодой блогер прошел ряд испытаний, продемонстрировал физподготовку вместе с другими участниками: музыкантом Даниилом Данилевским, Евгением Алдониным, Арсением Бородиным, Анной Калашниковой.
Весной 2021 года фитнес-блогер попробовал свои силы в проекте «ЗаБег.РФ», пробежав дистанцию в 10 км по Санкт-Петербургу. Алексей в своем интервью выразил надежду, что город на Неве станет беговой столицей.
Спортсмен продолжает активно развивать свои социальные сети. В апреле вместе с популярным блогером Кариной Кросс он снялся в видеоклипе. После чего пошутил на своей странице, что «еле выжил с ней за 24 часа».
Спортивный блогер на церемонии вручения Национальной премии IRI в области интернет-контента. Фото: Global Look Press
Участие в телешоу
Осенью 2020 года молодой блогер снялся в шоу «Полный блэкаут» на канале СТС, где в полной темноте команды с участием певцов, тиктокеров, рэперов боролись за 250 тысяч рублей, выполняя различные задания: определяли на ощупь предметы, проходили по узким балкам.
Продюсеры шоу во главе с ведущим Сергеем Светлаковым для каждого игрока придумывали пытки, основываясь на их фобиях. Кто-то доставал игрушку из ящика со змеями, другие справлялись со страхом перед пауками и крысами.
Столяров играл в команде с бьюти-блогером Ирой Блан, но победу одержали артисты «Уральских пельменей» Роман Постовалов и Ксения Корнева.
Через год Алексей поборолся за звание самого сильного героя в экстремальном шоу «Русский ниндзя».
Алексей Столяров с дипломами. Фото: Global Look Press
На личном фронте
Личная жизнь Столярова всегда была насыщенной. Высокий, 190 см ростом, красавец-спортсмен пользуется спросом у девушек.
С коллегой и моделью Марией Соколовой у него были отношения, которые продлились 2 года. О причине разрыва бывшие возлюбленные не сообщили своим поклонникам.
В 2019 году Столяров стал жить с Катей Каченок, с которой познакомился в соцсети. Алексея привлекло холодное в начале отношение девушки, разожгло инстинкт охотника. После десяти дней переписки, блогер прилетел к ней в Новосибирск. Отношения были сложными и закончились расставанием.
Алексей Столяров на соревнованиях по стоянию в планке. Фото Global Look Press
Отношения с Ксенией Шойгу
В конце мая 2021 года поклонники узнали о помолвки Столярова с Ксенией Шойгу. До этого момента влюбленные скрывали свои отношения. Вскоре Алексей выложил на своей странице совместное фото с будущей женой. 17 сентября Ксения родила Столярову дочь Милану.
Но в августе 2023 года пара рассталась, сохранив при этом дружеские отношения.
Алексей Столяров и Ксения Шойгу. Фото: соцсети
«Большой побег»
Алексей продолжает развивать свой спортивный блог.
Он стал постоянным участником новой программы на СТС «Большой побег» — российского аналога корейской версии, где наряду со Столяровым проходят испытания люди самых разных профессий: повар Александр Белькович, ведущий Владимир Маркони, комедийный актер Магомед Муртазаалиев и музыкант Эльдар Джарахов.