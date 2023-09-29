Спортсмен, блогер и популяризатор бега: кто такой Алексей Столяров

Детство и юность

Алексей родился 25 февраля 1991 года в Ленинграде. Школу закончил неплохо, хотя к образованию относился без особого интереса, предпочитая участие в соревнованиях по легкой атлетике.

Несмотря на то, что парень рос с бабушкой, заслуженным тренером СССР по фигурному катанию, и матерью, которая трудилась врачом, воспитывали Столярова в строгости. Отчасти именно это заставляло его всегда стремиться к победе. В подростковом возрасте Алексей спросил у матери разрешения проколоть ухо, на что получил твердый отказ.

В 2012 году Алексей стал выпускником Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта и стал работать персональным тренером в сети клубов Fitness House. Успешно проводил занятия по силовому фитнесу и бодибилдингу, функциональному тренингу и диетологии.

Пример иллюзиониста Александра Муратаева, которому Столяров помогал в свободное от работы время, стал стимулом для начала карьеры блогера.