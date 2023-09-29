«Советская Лоллобриджида», влюбившая в себя мужскую половину СССР: жизнь и творчество Лионеллы Пырьевой

Биография звезды

Фильмография красавицы Лионеллы Пырьевой, также известной под фамилией Стриженова, довольно скромная, зато почти все роли как на подбор — яркие и незабываемые. В театральном институте однокурсники в шутку называли девушку Линой Лоллоскирдиной, переиначивая родную фамилию и итальянской красавицы Джины Лоллобриджиды.

Выросла в многодетной семье моряков

Лионелла Ивановна (девичья фамилия — Скирда) родилась в Одессе в семье моряков. История выбора столь редкого имени очень романтичная. Мама, горничная на судне, и отец-судомеханик познакомились в рейсе, с тех пор бороздили морские просторы вместе. Останавливаясь в Италии, они ходили в береговой магазинчик, где работала девушка с этим именем. Пара договорилась, что, если родится дочь, назовут ее Лионеллой.

Девочка стала вторым ребенком в семье, в которой впоследствии родились еще трое детей. Причем ее сестры и брат получили совершенно обычные имена: Евгения, Анна, Ольга и Виктор.