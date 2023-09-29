«Советская Лоллобриджида», влюбившая в себя мужскую половину СССР: жизнь и творчество Лионеллы Пырьевой

Биография звезды
Фильмография красавицы Лионеллы Пырьевой, также известной под фамилией Стриженова, довольно скромная, зато почти все роли как на подбор — яркие и незабываемые. В театральном институте однокурсники в шутку называли девушку Линой Лоллоскирдиной, переиначивая родную фамилию и итальянской красавицы Джины Лоллобриджиды.
Выросла в многодетной семье моряков
Лионелла Ивановна (девичья фамилия — Скирда) родилась в Одессе в семье моряков. История выбора столь редкого имени очень романтичная. Мама, горничная на судне, и отец-судомеханик познакомились в рейсе, с тех пор бороздили морские просторы вместе. Останавливаясь в Италии, они ходили в береговой магазинчик, где работала девушка с этим именем. Пара договорилась, что, если родится дочь, назовут ее Лионеллой.
Девочка стала вторым ребенком в семье, в которой впоследствии родились еще трое детей. Причем ее сестры и брат получили совершенно обычные имена: Евгения, Анна, Ольга и Виктор.
Молодая Лионелла Пырьева. Фото: соцсети
Уже учась в школе, Лионелла занималась в драмкружке, куда в то время ходил и юный Николай Губенко. Получив аттестат зрелости, она уехала в Москву, ничего не сказав родителям. Сделать это было несложно: к тому времени семья жила на Сахалине, куда отца отправили по долгу службы, а Лина осталась в Одессе с бабушкой, которая была на стороне внучки.
Только после поступления девушка сообщила телеграммой, что стала студенткой Государственного института театрального института. В вузе Скирда училась на одном курсе с Владимиром Кореневым и Юрием Васильевым. В общежитии часто гостил начинающий бард Владимир Высоцкий.
Владимир Высоцкий и Лионелла Пырьева. Фото: соцсети
Восхитила съемочную группу своей осиной талией
Творческая биография Лионеллы в кино началась в Одессе, когда девушка училась в старших классах. Начинающая актриса сыграла подругу главной героини в картине «Капитан «Старой черепахи». Перед тем, как начались съемки, артистка сделала эффектную прическу и планировала блеснуть в кадре, но костюмеры ей надели красную повязку на голову.
После окончания института девушка сразу получила главную роль в музыкальной комедии Леонида Трауберга «Вольный ветер», созданной по мотивам одноименной оперетты Исаака Дунаевского. Невысокого роста артистка (163 см) привлекла внимание режиссера своей осиной талией.
Удача благоволила красавице, режиссеры начали отводить ей в своих работах только главные партии. Дважды за творческую карьеру Лионелла снималась с Владимиром Высоцким, причем каждый раз играла его возлюбленных. Это были фильмы «Хозяин тайги» и «Опасные гастроли».
Лионелла Пырьева. Фото: кадр из фильма «Вольный ветер» (1961)
Всесоюзная популярность и вереница ролей
Настоящую известность актрисе принес образ Грушеньки в киноленте Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» — экранизации романа Федора Достоевского. Это была последняя картина ее мужа. В качестве основной локации для фильма был выбран город Ростов Великий. Жизнь режиссера оборвалась после завершения съемочного процесса. Монтаж делали его друзья и коллеги — Кирилл Лавров и Михаил Ульянов.
Пора активных съемок артистки прекратилась с выходом мелодрамы Петра Тодоровского «Последняя жертва», где она перевоплотилась в графиню Круглую. В экранизации пьесы Александра Островского исполнительница сотрудничала с Леонидом Куравлевым. После этого она исчезла с экранов на десять лет.
В следующий раз зрители увидели артистку в 1984 году: Лионелла Ивановна примкнула к составу главных героев военной картины «Господин Великий Новгород». Затем она снялась еще в двух фильмах — «Мой любимый клоун» и «Оглашению не подлежит».
Лионелла Пырьева в образе Грушеньки. Фото: кадр из фильма «Братья Карамазовы» (1969)
Брак с Пырьевым и роман с Олегом Стриженовым
Личная жизнь Лионеллы достойна отдельной книги. В молодости актриса влюбилась в главного персонажа картины «Овод», которого сыграл Олег Стриженов. И однажды встретила кумира в родном городе — проходила мимо съемочной площадки картины «Мексиканец». Актер из всей толпы зевак выхватил пронзительный взгляд Лины и тут же познакомился с ней.
Судьба свела артистку с возлюбленным вновь, уже когда она играла в ленте «Вольный ветер». Стриженов был проездом в Ялте, где проходили съемки. После премьеры ленты между Олегом и Лионеллой вспыхнул роман, но отношения были обречены: у Стриженова стоял штамп в паспорте и подрастала маленькая дочь.
Олег Стриженов и Лионелла Пырьева. Фото: соцсети
Первым мужем исполнительницы стал советский режиссер Иван Пырьев. Мужчина был старше избранницы на 36 лет, но огромная разница в возрасте 24-летнюю актрису не смущала. Гениальный постановщик ухаживал ярко и преданно. Супруги прожили шесть лет. Режиссер не оставил завещания, поэтому после смерти мэтра небольшое наследство Лионелл поделила между собой и взрослыми детьми Пырьева — сыновьями Эриком и Андреем.
Актерские дороги Пырьевой и Стриженова опять пересеклись на съемках мелодрамы «Последняя жертва». Олег Александрович был уже в разводе. На озвучивании картины, не стесняясь коллег, он предложил Лионелле Ивановне руку и сердце. Пара заключила брак в ноябре 1976 года.
Несмотря на то что у супругов нет общих детей, семья Стриженова для Лионеллы Пырьевой стала родной. С наследниками Олега Александровича у артистки сложились добрые отношения. В 2010 году Стриженов и Пырьева обвенчались.
Иван Пырьев и Лионелла Пырьева. Фото: соцсети
Телевидение и общественная жизнь Пырьевой
Лионелла — женщина деятельная и открытая. Она выходит в свет, участвует в ток-шоу, встречается со зрителями. В 2015 году актриса появилась в студии программы «Наедине со всеми», где в беседе с Юлией Меньшовой откровенничала на житейские темы.
Она рассказала, что на уход из кинематографа во многом решилась из-за брака с Олегом Стриженовым. По словам артистки, в семье должен был быть только один выдающийся человек. Ей же, как верной жене, хотелось раствориться в избраннике и заниматься бытом.
Лионелла Пырьева с Олегом Стриженовым и его семьей. Фото: соцсети
Лионелла Пырьева сейчас
Сейчас новости об актрисе редко появляются в СМИ. В 2023 году имена Лионеллы Ивановны и Ивана Пырьева были упомянуты в связи со 115-летним юбилеем со дня рождения Марины Ладыниной и 20-летием со дня ее смерти.