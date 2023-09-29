В его устах классика не стареет: биография канадского исполнителя Майкла Бубле

Кто такой Майкл Бубле?
Майкл Бубле — классический джазовый и соул-певец, на которого оказали наибольшее влияние Стиви Уандер, Фрэнк Синатра и Элла Фитцджеральд.
В возрасте 17 лет он поступил и выиграл конкурс молодежных талантов Британской Колумбии, положив начало своей карьере. С тех пор у него вышло несколько песен и альбомов № 1, и он получил несколько наград.
Майкл Бубле поет на представлении Made in Canada на церемонии закрытия Олимпийских игр 2010 года на стадионе BC Place, 28 февраля 2010 г. — Ванкувер, Британская Колумбия, Канада. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Певец и актер Майкл Стивен Бубле родился 9 сентября 1975 года в Бернаби, Британская Колумбия. Отец Бубле, Льюис, часто бывал в море. Таким образом, основными воспитателями Бубле стали его мать Эмбер и дедушка Деметрио Сантанга. В семье также были еще две младшие дочери Кристал и Брэнди.
Огромная коллекция пластинок Сантанги стала основой страсти Бубле к классическому джазу и соул-музыке. Благодаря знаменитым артистам, таким как Элла Фитцджеральд, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра и Тони Беннетт, прошло не так уж много времени, прежде чем юный Майкл решил, что хочет пойти по их знаменитым стопам.
При поддержке своего дедушки Бубле принял участие в местном конкурсе талантов и выиграл его. Когда организатор, Беверли Делич, позже обнаружила, что Бубле всего 17 лет — на год младше требований конкурса, — она дисквалифицировала его.
Тем не менее, она была настолько впечатлена его талантами, что предложила ему вместо этого принять участие в конкурсе молодежных талантов Британской Колумбии. Выучив все любимые мелодии своего дедушки, Бубле принял участие в конкурсе в Британской Колумбии и победил.
Певец Майкл Бубле на сцене во время церемонии зажжения рождественской елки Рокфеллер-центра, 2000 г. – Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Начинающий певец
Успех Бубле побудил Делича помочь ему записать его первый независимый компакт-диск. Тем временем Сантанга распространил слух, что он предложит бесплатные услуги сантехника любому, кто сможет обеспечить карьерные возможности для его внука. Бубле стал завсегдатаем нескольких местных музыкальных площадок.
В 1996 году Бубле получил роль Элвиса в постановке мюзикла Red Rock Diner в Ванкувере, и вскоре привлек внимание Дебби Тимусс, танцовщицы и певицы, участвовавшей в постановке. Два года спустя пара переехала в Торонто, чтобы выступить в составе другого музыкального ревю; на этот раз биг-бэнда под названием Forever Swing (1998).
Большой прорыв
Но настоящий прорыв Бубле произошел во время выступления на вечеринке в честь Майкла Максуини, бывшего советника премьер-министра Канады.
Максуини был настолько впечатлен выступлением Бубле, что начал распространять независимый альбом исполнителя, который вскоре попал в руки премьер-министра Брайана Малруни и его жены. В 2000 году пара пригласила Бубле спеть на свадьбе их дочери. На мероприятии он поразил невесту и ее гостей исполнением песни Курта Вайля «Мак-нож».
Во время торжеств певца представили гостю свадьбы Дэвиду Фостеру, продюсеру, получившему «Грэмми», и Warner Bros. музыкальный руководитель. В следующем году Фостер подписал контракт с Bublé на лейбле 143 Records, и они вдвоем начали работу над первым релизом певца на крупном лейбле.
«Последнее, что мы хотели сделать, это выпустить трибьют-альбом или лаунж-концерт», — говорит Бубле. «Мы хотели относиться к этой музыке с любовью и уважением, которых она заслуживает, но важно было передать дух и энергию, и это не ограничивалось какой-то определенной музыкальной эпохой».
Майкл Бубле позирует в пресс-центре церемонии вручения наград American Music Awards, 21 ноября 2010 г. — Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Международная звезда
В 2003 году был выпущен первый крупный альбом Бубле. Одноименный альбом имел успех во всем мире, заняв первое место в Австралии, став мультиплатиновым во многих странах и войдя в Топ-10 в Великобритании, а также Канаде.
Дебютный альбом вобрал в себя многогранные таланты Бубле, особенно его способность придавать поп-стиль старой классике, такой как Fever, Moondance и How Can You Mend a Broken Heart?. Последовало мировое турне, и Бубле завершил 2003 год диском с рождественскими мелодиями под названием Let It Snow.
В 2004 году, в возрасте 28 лет, Бубле официально вышел на международную музыкальную сцену, став лучшим новым талантом на престижной канадской премии Juno Awards. Его третий альбом, It's Time (2005), превзошел успех его дебюта; было продано более пяти миллионов копий по всему миру и он оставался в джазовых чартах Billboard в течение двух лет.
Сингл с альбома, Home, был любимцем фанатов, который Бубле написал для long-term love Timuss и включил ее в видео, а также в качестве бэк-вокала. Песня взлетела на первое место более чем в 10 странах и отличилась тем, что стала самой популярной песней на канадском радио в том году.
Дальнейший успех
Позже в том же году Тимусс и Бубле расстались на фоне слухов о его неверности. Вскоре распространилась новость, что расставание совпало с возникновением новых отношений — романа с британской актрисой Эмили Блант. Пара познакомилась за кулисами на церемонии награждения. Позже Бубле признался, что в то время понятия не имел, кто она такая, и думал, что она телевизионный продюсер.
Третий альбом Бубле, Call Me Irresponsible, был выпущен в 2007 году, и альбом дебютировал на 3-й строчке в канадских чартах. Этот альбом принес певцу его первую премию «Грэмми» в номинации «Лучший традиционный поп-вокальный альбом». Критики и поклонники Бубле поспешили спеть ему дифирамбы, особенно похвалив трек Lost, вдохновленный Тимусс.
По сообщениям, он написал трек Everything для Блант, но пути пары разошлись в июле 2008 года. Однако прерванный роман не помешал музыканту добиться успеха, и к лету того же года Бубле продал более 18 миллионов альбомов по всему миру.
В декабре 2008 года Бубле пришел в мир спорта, когда стал миноритарным владельцем хоккейной команды «Ванкувер Джайентс». Он также начал участвовать в телевизионных проектах, участвуя в документальном фильме под названием «Музыка и мозг» на канадском телевидении, в котором обсуждается научное влияние музыки на человеческое познание. Затем он записал специальную музыкальную аранжировку для нового эпизода популярного американского ситкома 30 Rock.
В октябре 2009 года Bublé выпустили альбом Crazy Love с дуэтами с Шарон Джонс и Роном Сексмитом, за которым последовал альбом из шести песен Special Delivery (2010) и Christmas, праздничный альбом с дуэтами с Шанайей Твейн и мексиканской певицей Талией. В 2013 году Bublé выпустил альбом To Be Loved, представляющий собой смесь стандартных и поп-песен, включая дуэт с актрисой Риз Уизерспун.
В дополнение к своей популярности у поклонников, Бубле участвовал в церемониях вручения музыкальных наград по всему миру, получив еще одну премию «Грэмми» в США (2009), одну премию Juno award и пять номинаций Juno в Канаде, номинацию на Brit Awards и номинацию на международную премию ECHO. Он выиграл Грэмми за лучший традиционный поп-вокальный альбом в общей сложности четыре раза (2007, 2009, 2010, 2013).
Майкл Бубле выступает в полном зале на арене Рода Лейвера во время своего тура Crazy Love, 22 февраля 2011 г. — Мельбурн, Австралия. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
После того, как отношения Бубле и Эмили Блант закончились в 2008 году, певец начал встречаться с аргентинской актрисой Луисаной Лопилато, с которой он познакомился на вечеринке после концерта в Буэнос-Айресе. Он написал песню Haven't Met You Yet для Лопилато, и она также появилась в музыкальном клипе.
Пара поженилась 31 марта 2011 года в Буэнос-Айресе. Их сын Ной родился 27 августа 2013 года в Ванкувере, Канада. 22 января 2016 года в семье родился сын Элиас.
Майкл Бубле и Луисана Лопилато присутствуют на церемонии вручения наград Billboard Music Awards, 15 мая 2022 года, Лас-Вегас, Невада, США. Фото: Global Look Press
В июне 2015 года Ной получил ожоги в результате несчастного случая в доме пары в Аргентине. Его вылечили и выписали из больницы.
В следующем году случилась еще одна беда: у мальчика диагностировали рак печени. Тем не менее, как сообщается, лечение Ноя прошло хорошо: Бубле чувствовал себя достаточно уверенно в своем состоянии, чтобы вернуться на сцену с концертом в Дублине, Ирландия, в начале июля 2018 года.
В конце того же месяца певец подтвердил, что его жена родила третьего ребенка, дочь Виду Эмбер Бетти Бубле.
Луисана с детьми. Фото: Global Look Press