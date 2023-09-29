В его устах классика не стареет: биография канадского исполнителя Майкла Бубле

Ранняя жизнь

Певец и актер Майкл Стивен Бубле родился 9 сентября 1975 года в Бернаби, Британская Колумбия. Отец Бубле, Льюис, часто бывал в море. Таким образом, основными воспитателями Бубле стали его мать Эмбер и дедушка Деметрио Сантанга. В семье также были еще две младшие дочери Кристал и Брэнди.

Огромная коллекция пластинок Сантанги стала основой страсти Бубле к классическому джазу и соул-музыке. Благодаря знаменитым артистам, таким как Элла Фитцджеральд, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра и Тони Беннетт, прошло не так уж много времени, прежде чем юный Майкл решил, что хочет пойти по их знаменитым стопам.

При поддержке своего дедушки Бубле принял участие в местном конкурсе талантов и выиграл его. Когда организатор, Беверли Делич, позже обнаружила, что Бубле всего 17 лет — на год младше требований конкурса, — она дисквалифицировала его.

Тем не менее, она была настолько впечатлена его талантами, что предложила ему вместо этого принять участие в конкурсе молодежных талантов Британской Колумбии. Выучив все любимые мелодии своего дедушки, Бубле принял участие в конкурсе в Британской Колумбии и победил.