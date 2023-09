В его устах классика не стареет: биография канадского исполнителя Майкла Бубле

Международная звезда

В 2003 году был выпущен первый крупный альбом Бубле. Одноименный альбом имел успех во всем мире, заняв первое место в Австралии, став мультиплатиновым во многих странах и войдя в Топ-10 в Великобритании, а также Канаде.

Дебютный альбом вобрал в себя многогранные таланты Бубле, особенно его способность придавать поп-стиль старой классике, такой как Fever, Moondance и How Can You Mend a Broken Heart?. Последовало мировое турне, и Бубле завершил 2003 год диском с рождественскими мелодиями под названием Let It Snow.

В 2004 году, в возрасте 28 лет, Бубле официально вышел на международную музыкальную сцену, став лучшим новым талантом на престижной канадской премии Juno Awards. Его третий альбом, It's Time (2005), превзошел успех его дебюта; было продано более пяти миллионов копий по всему миру и он оставался в джазовых чартах Billboard в течение двух лет.

Сингл с альбома, Home, был любимцем фанатов, который Бубле написал для long-term love Timuss и включил ее в видео, а также в качестве бэк-вокала. Песня взлетела на первое место более чем в 10 странах и отличилась тем, что стала самой популярной песней на канадском радио в том году.