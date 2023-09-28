Эталон сильной русской женщины и талантливая актриса с тяжелой судьбой: биография Нонны Мордюковой

Биография звезды

Нонна Мордюкова — легендарная советская и российская артистка, ставшая для миллионов поклонников эталоном сильной и мудрой русской женщины. Коллеги называли Нонну Викторовну актрисой «с атмосферой», которая способна стать душой коллектива на съемочной площадке.

Мечтала стать второй Любовью Орловой

Нонна (Ноябрина, настоящее имя) Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Константиновке Донецкой области. Вскоре после рождения девочки ее папа погиб в железнодорожной катастрофе.

Мама будущей актрисы Ирина Петровна переехала в город Ейск на Кубань, где вышла замуж за Виктора Мордюкова. Мужчина удочерил Нонну, дав ей свою фамилию и отчество. Впоследствии в семье появились еще два сына и три дочери.

Когда началась Великая Отечественная война, отчим ушел воевать. Маме пришлось очень тяжело, ведь надо было самостоятельно ставить на ноги шестерых детей. И старшая Ноябрина тогда стала главной опорой матери.