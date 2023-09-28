Эталон сильной русской женщины и талантливая актриса с тяжелой судьбой: биография Нонны Мордюковой

Биография звезды
Нонна Мордюкова — легендарная советская и российская артистка, ставшая для миллионов поклонников эталоном сильной и мудрой русской женщины. Коллеги называли Нонну Викторовну актрисой «с атмосферой», которая способна стать душой коллектива на съемочной площадке.
Мечтала стать второй Любовью Орловой
Нонна (Ноябрина, настоящее имя) Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Константиновке Донецкой области. Вскоре после рождения девочки ее папа погиб в железнодорожной катастрофе.
Мама будущей актрисы Ирина Петровна переехала в город Ейск на Кубань, где вышла замуж за Виктора Мордюкова. Мужчина удочерил Нонну, дав ей свою фамилию и отчество. Впоследствии в семье появились еще два сына и три дочери.
Когда началась Великая Отечественная война, отчим ушел воевать. Маме пришлось очень тяжело, ведь надо было самостоятельно ставить на ноги шестерых детей. И старшая Ноябрина тогда стала главной опорой матери.
Нонна Мордюкова с сестрами и братьями. Фото: соцсети
В 1942-м немцы оккупировали Краснодарский край. Чтобы девочек не отправили в Германию, семье пришлось некоторое время скрываться на хуторе у станицы Отрадной. Через год семья перебралась в станицу, туда же приехал с войны отчим, получивший инвалидность. Мать Нонны пошла работать в колхоз, дети ходили в школу.
Однако спустя два года родители развелись. Отчим отправился в станицу Попутную, где получил должность председателя колхоза и завел новую семью, а мать с детьми вернулась в Ейск.
После войны, в 1946-м, Ноябрина собрала скромный чемоданчик и отправилась в Москву — покорять столицу в качестве актрисы. Нонна с ранних лет мечтала блистать на экране.
До войны девушка даже решилась написать самому Николаю Мордвинову — артисту, которого Мордюкова увидела в кинофильме «Богдан Хмельницкий». Девушка спросила его, как же выучиться на Любовь Орлову. На это Мордвинов прислал ей ответ. В нем он настоятельно порекомендовал краснодарской мечтательнице окончить школу, приехать в Москву и постараться разыскать его.
Выпускница так и сделала. Правда, в столице разыскать любимого артиста она не смогла, но в театральный ВУЗ все равно поступила.
Молодая Нонна Мордюкова. Фото: Кадр из фильма «Чужая родня» (1955)
Сталинская премия и знакомство с будущим мужем
Творческая биография Нонны началась очень успешно. Молодая артистка, в то время, в 1948 году, еще студентка ВГИКа, сыграла дебютную роль в кинофильме «Молодая гвардия». Ульяна Громова в исполнении Мордюковой стала для начинающей актрисы пропуском в мир большого советского кино.
За эту работу Мордюкова получила Сталинскую премию первой степени. Конечно же, актриса проснулась знаменитой, впрочем, как и все ее коллеги по съемкам — а это были Сергей Бондарчук, Инна Макарова, Вячеслав Тихонов.
В 1950 году Нонна получила место в Театре-студии киноактера. Но девушке намного ближе было киноискусство. Через год она ушла из театра и с головой окунулась в съемки художественных фильмов.
Нонна Мордюкова в роли Ульяны Громовой. Фото: кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948)
Предложений от режиссеров было великое множество. Наиболее известные из ранних фильмов Мордюковой — «Чужая родня», где она сыграла с Николаем Рыбниковым, «Добровольцы» и «Все начинается с дороги». Вскоре Нонна стала знаменитой на всю страну, девушку стали узнавать на улицах.
Успешными стали для артистки и 60-е годы. На экраны вышло около десятка кинокартин с ее участием, наиболее заметные из которых — «Простая история», «Женитьба Бальзаминова». Во всех лентах использовался колоритный типаж Нонны Викторовны. Как правило, это были русские женщины с непростой судьбой, сильные и земные, но очень мудрые и добрые.
Знаменитой стала и художественная лента «Комиссар». За этот фильм Мордюкова удостоилась Государственной премии. Образ комиссара Вавиловой, «железной» и одновременно слабой женщины, командовавшей суровыми мужчинами, Нонна Викторовна прочувствовала и передала очень точно.
Нонна Мордюкова. Фото: кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964)
Комедийные роли Мордюковой и драка с Михалковым
Не менее хорошо артистка играла и других героинь, комедийных. Все помнят ее в образе грозной домоправительницы и общественницы Варвары Сергеевны в культовой «Бриллиантовой руке».
Очередной выдающейся работой в фильмографии Нонны Викторовны стала лента «Родня», снятая в начале 80-х. Этот фильм Никиты Михалкова принес артистке очередную волну популярности и любви зрителей. Говорят, Мордюкова, обладавшая довольно крутым нравом, во время съемок повздорила с Михалковым, дошло даже до драки. Но главное — лента удалась на славу, и ее с удовольствием смотрят поколения зрителей уже больше тридцати лет.
К сожалению, неудачным периодом в творческой биографии Мордюковой стали 90-е годы. В этот промежуток времени актриса появлялась на съемочной площадке крайне редко. Ее почитали, помнили, но почти не приглашали сниматься. Вышло всего три фильма, где артистка сыграла второстепенные роли. Последний проект «Мама» сняли в 1999 году. Больше звезда в кино не появлялась, хотя она до последнего ждала звонков от режиссеров.
Нонна Мордюкова и Юрий Никулин. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Съемки в социальных роликах
Больше, чем фильмы того времени, зрителям запомнились социальные ролики телеканала ОРТ серии «Русский проект» — это первая социальная реклама в стране, появившаяся после распада СССР. В видео Нонна Мордюкова снялась с давней подругой Риммой Марковой. Знаменитые советские актрисы сыграли шпалоукладчиц, всю жизнь работавших на железной дороге.
Не все знают, что подруги часто ссорились, а потом Мордюкова просила прощения. После смерти актрисы Маркова призналась, что, несмотря на ссоры, они были не разлей вода.
Римма Маркова и Нонна Мордюкова. Фото: соцсети
Несколько браков и смерть сына
Личная жизнь Нонны Мордюковой была насыщенной: в нее влюблялись известные мужчины. Сестра Нонны Викторовны рассказывала, что во время работы над картиной «Молодая гвардия» в Ноябрину влюбился режиссер Сергей Герасимов. Он даже звал артистку замуж, приезжал к маме и умолял уговорить дочь выйти за него, но ничего не получилось.
Дело в том, что Мордюкова на съемочной площадке уже встретила любовь — Вячеслава Тихонова. В браке с Тихоновым артистка прожила 13 лет, у пары родился единственный сын Владимир.
Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Фото: соцсети
О разводе с актером Нонна Викторовна жалела до последних дней, хотя после расставания она не осталась надолго в одиночестве.
После развода актрисы с Вячеславом Тихоновым за ней начал ухаживать молодой артист Юрий Каморный, который слыл красавцем и покорителем сердец. Актер был настойчив, хотя Нонна наотрез отказалась от возможных отношений, сославшись на то, что он годится ей в сыновья.
Как-то одна из знакомых актрис, увидав мило общавшихся Мордюкову и Каморного, перепутала его с сыном Владимиром. Будучи эмоциональным, Юрий остро переживал отказ знаменитой артистки и даже стрелялся из-за несчастной любви. Его жизнь, яркая и насыщенная, оборвалась рано.
Нонна Мордюкова с сыном Владимиром. Фото: соцсети
Следующим после Тихонова мужем Мордюковой, правда, гражданским, стал Борис Андроникашвили. Сестра артистки опровергала слухи о том, что Нонна увела Бориса у Людмилы Гурченко. Известно, что обе актрисы тепло общались. Пара рассталась из-за пристрастия Бориса к алкоголю.
Вторым официальным супругом знаменитой актрисы был Владимир Сошальский. Но этот брак не продержался и года.
В жизни Нонны Викторовны случилась трагедия, которая сильно подкосила ее здоровье. Судьба ее сына Владимира сложилась несчастливо: он умер от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками.
Сын Владимир был женат дважды: первая жена, артистка Наталья Варлей, родила ему сына Василия. Вторая супруга Владимира — Наталья Егорова, известная танцовщица на льду. В этом браке родился сын Владимир.
Нонна Мордюкова и Людмила Гурченко. Фото: кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1983)
Слухи о романе с певцом Юлианом
По слухам, в почтенном возрасте у актрисы случился роман с популярным исполнителем Юлианом. Сам певец в интервью после смерти артистки опроверг эти домыслы, рассказав, что заменил ей сына и помог таким образом справиться с потерей единственного ребенка.
По словам Юлиана, он часто останавливался у Нонны Викторовны, и, когда они читали о романе, Нонна злилась и кричала: «Скажи им, что спишь на раскладушке в кухне!». Певец подтвердил, что жила актриса скромно, в однокомнатной квартире, и он действительно ночевал на раскладушке.
Юлиан и Нонна Мордюкова. Фото: соцсети
Смерть актрисы
Нонна Мордюкова умерла 6 июля 2008 года в одной из московских больниц, где проходила лечение, которое оплачивал Никита Михалков. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Незадолго до кончины Нонна Викторовна помирилась с первым супругом Вячеславом Тихоновым, с которым после расставания почти не общалась.
Нонна Мордюкова со взрослым сыном Владимиром. Фото: соцсети
Актриса завещала, чтобы гроб с ее телом на людях не открывали: Нонна Викторовна хотела, чтобы ее запомнили живой. Похороны прошли на Кунцевском кладбище. Могила любимицы миллионов зрителей расположена рядом с местом захоронения ее сына.