Не разбивайте ей сердце! Биография автора и исполнительницы песен Тони Брэкстон

Кто такая Тони Брэкстон?
Тони Брэкстон прославилась с саундтреком к фильму «Бумеранг» (1992). В следующем году она выпустила свой дебютный одноименный альбом, получивший широкое признание благодаря таким синглам, как You Mean the World to Me и Breathe Again.
Позже она стала мегазвездой с песней Un-Break My Heart («Не разбивай мне сердце»), вошедшей в ее второй студийный альбом Secrets (1996). Брэкстон вошла в историю в 1998 году, когда стала первой чернокожей актрисой, сыгравшей Белль в бродвейской постановке «Красавицы и чудовища», а позже она снялась вместе со своими сестрами в реалити-шоу «Семейные ценности Брэкстонов».
Несмотря на объявление о своем уходе со сцены в 2013 году, певица вскоре после этого возобновила запись и анонсировала новый сольный альбом в 2018 году.
Тони Брэкстон на American Music Awards, 25 ноября 2019 года, Лос-Анджелес, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Тони Мишель Брэкстон родилась 7 октября 1967 года в Северне, штат Мэриленд, в семье Майкла Брэкстона, священника, и его жены Эвелин. Выросшая в строгой религиозной семье, где запрещалась поп-культура, Брэкстон и ее четыре младшие сестры — Трейси, Тованда, Трина и Тамар — начали петь в раннем возрасте в церкви своего отца.
Со временем Майкл и Эвелин смягчили правила ведения домашнего хозяйства, позволив своим дочерям больше общаться с такими соул- и рок-певцами, как Стиви Уандер и Чака Кхан.
Особенно для Брэкстон музыка стала центральным компонентом в ее жизни. Она участвовала в ряде местных шоу талантов, а также активно сотрудничала со своими сестрами.
После окончания средней школы Брэкстон планировала стать учительницей музыки, но ее легко уговорили покинуть колледж, когда автор песен Билл Петтэуэй подслушал, как Брэкстон поет себе под нос на заправочной станции.
Петтэуэй, который недавно написал хит-сингл Милли Ванилли Girl You Know It's True, был тронут хрипловатым голосом Брэкстон. С его помощью Брэкстон заключила контракт с Arista Records как для себя, так и для ее сестер.
Тони Брэкстон с сестрами на торжественной церемонии вручения наград BET Awards, 26 июня 2011 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Альбомы и песни
Брэкстоны, как называли себя сестры, выпустили сингл The Good Life в 1990 году. Несмотря на то что альбом не имел большого успеха, ему удалось привлечь внимание продюсеров Антонио L.A. Рида и Кеннета Babyface Эдмондса, которые подписали контракт Braxton с дочерней компанией Arista, LaFace Records.
Успех «Бумеранга»
В 1992 году Брэкстон добилась успеха, когда ее попросили заменить Аниту Бейкер и спеть для саундтрека к фильму Эдди Мерфи «Бумеранг». Альбом дал Брэкстон значительную известность и привел к ее первому большому успеху: синглу Love Shoulda Bringed You Home.
Певцы Тони Брэкстон и Кеннет Babyface Эдмондс присутствуют на церемонии вручения наград Soul Train Awards, 9 ноября 2013 г. Лас-Вегас, Невада, США. Фото: Global Look Press
Toni Braxton
Через год после саундтрека к «Бумерангу» Брэкстон выпустила свой дебютный альбом Toni Braxton. Пластинка более чем оправдала энтузиазм, который царил вокруг нее до ее выхода.
С такими хитами, как Breathe Again, You Mean the World to Me и Another Love Song, пластинка разошлась тиражом более 8 миллионов копий. Это также принесло Брэкстон пару премий «Грэмми» за лучшую новую исполнительницу и лучшее женское вокальное исполнение в стиле R & B.
Тони Брэкстон на церемонии вручения премии «Грэмми», 31 января 2010 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Secrets
В 1996 году Брэкстон выпустила свой второй студийный альбом Secrets, который включал сингл-монстр Un-Break My Heart и хит You Make Me High. На церемонии вручения премии Грэмми 1997 года Брэкстон получила две премии Грэмми: одну за лучшее женское вокальное исполнение в стиле R & B и одну за лучшее женское вокальное исполнение в стиле R & B Pop.
Однако вместо того, чтобы получить шанс погрузиться в тяжелую работу по созданию третьего альбома, Брэкстон вступила в споры по контракту с Arista. Предметом спора было заявление Брэкстон о том, что она заслуживает того, чтобы получать большую долю от продаж своих пластинок. Чтобы еще больше подчеркнуть, что она зарабатывает недостаточно, Брэкстон подала заявление о банкротстве в 1998 году.
Обложка альбома Secrets (1996) Тони Брэкстон
The Heat, Pulse
В конце концов обе стороны вернулись за стол переговоров, и после соглашения в 1999 году певица выпустила свой третий альбом The Heat. В значительной степени лишенный тем «потерянной любви», которые во многом повлияли на два ее предыдущих студийных релиза, новый альбом Брэкстон подарил поклонникам певицы более свежую и уверенную в себе Брэкстон.
В него также вошли два хитовых сингла: «Он не был для меня достаточно мужественным» и «Просто отнесись к этому по-мужски».
В 2010 году Брэкстон выпустила свой седьмой студийный альбом Pulse, который был выпущен лейблом Atlantic Records.
Тони Брэкстон выступает в Театре Махаффи, 28 августа 2013 г. Санкт-Петербург, Флорида, США. Фото: Global Look Press
«Красавица и чудовище», «Семейные ценности Брэкстонов»
В сентябре 1998 года Брэкстон вошла в историю, став первой чернокожей актрисой, сыгравшей Белль в бродвейской постановке «Красавицы и чудовища». Мюзикл, в котором прозвучала песня, написанная специально для Брэкстон, имел огромный успех.
Она продолжала заниматься другими видами исполнительской деятельности, включая резиденцию в Лас-Вегасе «Тони Брэкстон: Раскрыто» с 2006 по 2008 год. Позже в том же году она участвовала в популярном танцевальном шоу «Танцы со звездами».
В январе 2011 года СМИ начали сообщать, что Брэкстон собирается сняться в новом реалити-шоу «Семейные ценности Брэкстонов». Шоу, дебютировавшее в апреле 2011 года, было посвящено Брэкстон и ее сестрам, продолжающим свою карьеру в шоу-бизнесе.
Эвелин, Тамар, Трейси, Тони, Трина, Тованда Брэкстон на вечеринке в честь премьеры третьего сезона сериала WE TV «Семейные ценности Брэкстонов» Фото: Global Look Press
Проблемы со здоровьем и банкротство
Брэкстон добилась всех этих успехов, одновременно борясь с проблемами со здоровьем. Ее лечили от гипертонии, а также от перикардита. В ноябре 2010 года певица сообщила миру, что борется с волчанкой. Объявление потрясло ее коллег по записи, особенно Леди Гагу, члены семьи которой имели дело со смертельным аутоиммунным заболеванием.
Еще больше плохих новостей последовало в конце 2010 года, когда Брэкстон объявила, что снова подает на банкротство. В некоторых сообщениях говорилось, что она задолжала целых 50 миллионов долларов.
Выход на пенсию
В начале 2012 года Брэкстон объявила, что начала работу над новым альбомом. Той весной она выпустила сингл I Heart You, который на тот момент считался первым синглом с нового проекта певицы. Но восторг фанатов по поводу того, что должно было стать восьмым студийным проектом Брэкстон, вскоре сошел на нет, когда 8 февраля 2013 года Брэкстон объявила о планах завершить карьеру.
Заявление Брэкстон, сделанное на программе Good Morning America, стало большим шоком для многих — особенно с учетом того, что предыдущие заявления певицы и автора песен относительно ее будущего ухода на пенсию, казалось, были сосредоточены на выпуске финального альбома.
Далее Брэкстон объяснила свое решение, сославшись на потерю музыкального вдохновения, незаинтересованность в создании каких-либо будущих записей и изменение настроений, связанных с ее будущими целями.
Лауреат премии Legend Award Тони Брэкстон выступает на церемонии вручения наград Soul Train Awards, 7 ноября 2017 г. Лас-Вегас, Невада, США. Фото: Global Look Press
Возвращение
Несмотря на свое заявление, Брэкстон вернулась на музыкальную сцену в 2014 году со студийным альбомом с давним соавтором Babyface. R & B / современный альбом в стиле adult Love, Marriage & Divorce принес паре «Грэмми» в 2015 году за лучший R & B – альбом.
После выпуска сингла Deadwood в сентябре 2017 года Брэкстон в начале 2018 года объявила о планах выпустить Sex & Cigarettes, свой первый сольный альбом за восемь лет.
Примерно в это же время певица также снялась в фильме «Вера под огнем: история Антуанетты Тафф» в роли реальной учительницы, которая отговорила потенциального стрелка от стрельбы в школе Джорджии в 2013 году.
Тони Брэкстон. Фото: кадр из к/ф «Вера под огнем» (2018)
Муж и дети
Брэкстон, которая начала встречаться с Бердманом в мае 2016 года, публично объявила о своей помолвке с рэпером в феврале 2018 года в тизер-трейлере предстоящего сезона сериала «Семейные ценности Брэкстонов».
Брэкстон ранее была замужем за музыкантом Кери Льюис с 2001 по 2013 год. У них двое сыновей, Деним и Дизель.
Деним Коул Брэкстон-Льюис, Тони Брэкстон, Дизель Кай Брэкстон-Льюис на премьере шестого сезона сериала «Семейные ценности Брэкстонов», 2 апреля 2019 г. Западный Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press