Не разбивайте ей сердце! Биография автора и исполнительницы песен Тони Брэкстон

Кто такая Тони Брэкстон?

Тони Брэкстон прославилась с саундтреком к фильму «Бумеранг» (1992). В следующем году она выпустила свой дебютный одноименный альбом, получивший широкое признание благодаря таким синглам, как You Mean the World to Me и Breathe Again.

Позже она стала мегазвездой с песней Un-Break My Heart («Не разбивай мне сердце»), вошедшей в ее второй студийный альбом Secrets (1996). Брэкстон вошла в историю в 1998 году, когда стала первой чернокожей актрисой, сыгравшей Белль в бродвейской постановке «Красавицы и чудовища», а позже она снялась вместе со своими сестрами в реалити-шоу «Семейные ценности Брэкстонов».

Несмотря на объявление о своем уходе со сцены в 2013 году, певица вскоре после этого возобновила запись и анонсировала новый сольный альбом в 2018 году.