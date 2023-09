Не разбивайте ей сердце! Биография автора и исполнительницы песен Тони Брэкстон

Toni Braxton

Через год после саундтрека к «Бумерангу» Брэкстон выпустила свой дебютный альбом Toni Braxton. Пластинка более чем оправдала энтузиазм, который царил вокруг нее до ее выхода.

С такими хитами, как Breathe Again, You Mean the World to Me и Another Love Song, пластинка разошлась тиражом более 8 миллионов копий. Это также принесло Брэкстон пару премий «Грэмми» за лучшую новую исполнительницу и лучшее женское вокальное исполнение в стиле R & B.