Журналист, скандалист, телеведущий: путь к звездному олимпу Отара Кушанашвили

Детская мечта
Родился Отар Шалвович Кушанашвили 22 июня 1970 года в грузинском городе Кутаиси. Вырос в семье простых рабочих: тракториста и кастелянши, которые воспитывали пятерых детей.
С самого детства Отар мечтал стать журналистом. Мальчик очень любил читать и обладал недюжинным интеллектом, по любому поводу имел свое собственное мнение. Еще будучи школьником, публиковал свои статьи в местной газете «Кутаисская правда».
Отар Кушанашвили в детстве. Фото: социальные сети
Окончив школу, Кушанашвили без сомнений поступил на факультет журналистики в Тбилисский университет, но не доучился до конца курса, был отчислен и отправился служить в армию.
После демобилизации сразу же переехал жить в Москву, где подружился с журналистом Юрием Щекочихиным, который помог ему с жильем.
Журналист Отар Кушанашвили в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Фото: Global Look Press
Москва открывает двери
В столице Отару пришлось много работать. Он мыл полы на вокзале, а по ночам подрабатывал школьным сторожем. Но надежды стать журналистом не терял: постоянно отправлял резюме в многочисленные издательства.
Наконец, ему повезло: благодаря помощи редактора Евгения Додолева, Отара приняли на работу корреспондентом в издание «Новый взгляд». Чтобы остаться на этом месте, молодому грузину пришлось в короткие сроки выучить грамматику русского языка.
Упорство и труд были вознаграждены: через шесть месяцев Отар Кушанашвили получил премии от издательства за отличные интервью с Верой Глаголевой и Виктором Мережко. Так начался его творческий путь к звездному олимпу.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
«Акулы пера»
Ленивым места в журналистике нет — так гласит известный принцип. Отар Кушанашвили, будучи талантливым и амбициозным человеком, прекрасно понимал это. Его желание постоянно развиваться и двигаться вперед помогло ему в 1995 году попасть на канал ТВ-6 в качестве ведущего программы о шоу-бизнесе «Акулы пера».
Отар справился с этой ролью на «отлично» — первые эфиры с ним удвоили рейтинг программы. Журналист не боялся задавать провокационные вопросы знаменитым гостям, порой заставляя их терять самообладание. Наталия Медведева после одного из его вопросов даже бросила в него микрофон.
Однако, Отар понял, что в погоне за рейтингом он иногда перегибает палку, и решил покинуть телевизионное шоу. Несмотря на это, продолжал поддерживать скандальный имидж и провоцировать знаменитостей своим эпатажным поведением.
Скандальная звезда
В середине 1990-х годов Отар стал признанной звездой, и его популярность уже никто не мог оспорить.
Однако Кушанашвили стал широко известен в основном благодаря многочисленным скандалам и провокационным выступлениям, включая использование нецензурных выражений в программе Андрея Малахова и арест в Португалии за выбегание на поле во время матча на Евро-2004.
Однажды он заявил, что был избит по заказу Аллы Пугачевой.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
Карьера на ТВ
В 1997 году Отар Кушанашвили начал свою карьеру на ТВЦ, став редактором еженедельника «Музыкальная правда», который тогда назывался «МузОБОЗ».
За это время он взял более 300 интервью у знаменитостей и начал вести музыкально-информационные проекты «Обоzzz-шоу» и «Партийная зона», где его соведущими стали Гоша Куценко и Лера Кудрявцева.
В 2016 году он начал вести ток-шоу на ТВЦ «Естественный отбор», а также появился в качестве ведущего кулинарного шоу «Спасите, я не умею готовить!».
В дальнейшем Отар Кушанашвили вел телепрограммы на разных каналах, включая «На бульваре», «Время-деньги» и «Большой куш», принимал участие в многих передачах, посвященных шоу-бизнесу.
Отар Кушанашвили и Лера Кудрявцева Фото: Global Look Press
Творческое развитие
В разное время журналист работал на радио, писал для газет и журналов, а также попробовал себя в роли актера: сыграл журналиста в 3-м сезоне детективного сериала «Каменская».
Вместе с Владимиром Жириновским, группой «Стрелки», Филиппом Киркоровым принял участие в комедийном проекте «33 квадратных метра».
В 2021-м на «Пятнице» Кушанашвили сыграл в музыкальной кинокомедии «Евгенич». Его коллегами по проекту стали Иван Охлобыстин, Владимир Сычев и исполнитель главной роли Сергей Жуков.
В 2019 году он принял участие в съемках документального фильма о своем близком друге — «Женя Белоусов. Такое короткое лето». Кроме того, в фильмографии Отара есть целая серия документальных проектов о жизни известных людей, включая Юрия Айзеншписа, Игоря Сорина и Владислава Галкина.
В 2017 году он выпустил книгу «Не один». До этого под его авторством также были изданы «Я и Путь in... Как победить добро», «Я. Книга — месть» и «Эпоха и Я: хроники хулигана».
Отар Кушанашвили, «Премия МУЗ-ТВ 2014.Эволюция». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Отар Кушанашвили — отец девяти детей от разных женщин. Его отношения с женщинами были запутанными и сложными.
Первым ребенком Кушанашвили стала дочь Дарья, родившаяся в 1996 году в результате связи с юристом Натальей Мельник. Они несколько раз расставались и судились за имущество. Со старшей дочерью Кушанашвили начал общаться, когда ей исполнилось 6 лет.
С Ольгой Курочкиной у Кушанашвили родились два сына-близнеца, Георгий и Николос. Еще одна дочь, Арина, появилась во время романа с Еленой Ростовцевой.
Сын Отара Кушанашвили Даниил. Фото: социальные сети
Официальный брак
Была у Отара и официальная жена — Мария Якимова, от которой у него есть сын Федор. Однако Мария решила расстаться с ним в трудный момент, и журналист до сих пор не понимает причин этого развода.
Отар Кушанашвили, радио «Комсомольская правда». Фото: Global Look Press
Образ жизни
Кушанашвили активный пользователь социальных сетей, там он делится фото и видео своих проектов и личной жизни. Не всегда его образ жизни был правильным. В результате тело журналиста стало терять форму, что неприемлимо для человека его профессии.
Отар взял себя в руки и смог привести свою внешность в порядок без помощи специалистов, а в 2019 году он полностью отказался от алкоголя, начал вести здоровый образ жизни.
Youtube
В начале 2020 года Кушанашвили запустил свой собственный Youtube-канал «Каково?!», посвященный российскому шоу-бизнесу и политике. Он также принимал участие в молодежных проектах, таких как «ЧБД» и «Эмпатия Манучи».
Отар Кушанашвили, Анастасия Волочкова и Никита Джигурда на поп-лиге ММА. Фото: Global Look Press
Расширяя горизонты
Сейчас Отар Шалвович осваивает новые для себя горизонты. В феврале на кинофестивале «Дух огня» вышла в свет лента Глеба Пирятинского «Глаза Отара», где Кушанашвили сыграл главную роль.
Летом он участвовал в Youtube-проекте «Поясни за» с Анастасией Волочковой. Там они пришли к совместному выводу, что часто становятся героями скандалов, потому что они настоящие.
Отар Кушанашвили в свои 53 года продолжает расширять творческие горизонты. В феврале 2021 года вышел на экраны фильм «Глаза Отара», где он сыграл не главную, но точно не последнюю роль.