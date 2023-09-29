Журналист, скандалист, телеведущий: путь к звездному олимпу Отара Кушанашвили

«Акулы пера»

Ленивым места в журналистике нет — так гласит известный принцип. Отар Кушанашвили, будучи талантливым и амбициозным человеком, прекрасно понимал это. Его желание постоянно развиваться и двигаться вперед помогло ему в 1995 году попасть на канал ТВ-6 в качестве ведущего программы о шоу-бизнесе «Акулы пера».

Отар справился с этой ролью на «отлично» — первые эфиры с ним удвоили рейтинг программы. Журналист не боялся задавать провокационные вопросы знаменитым гостям, порой заставляя их терять самообладание. Наталия Медведева после одного из его вопросов даже бросила в него микрофон.

Однако, Отар понял, что в погоне за рейтингом он иногда перегибает палку, и решил покинуть телевизионное шоу. Несмотря на это, продолжал поддерживать скандальный имидж и провоцировать знаменитостей своим эпатажным поведением.

Скандальная звезда

В середине 1990-х годов Отар стал признанной звездой, и его популярность уже никто не мог оспорить.

Однако Кушанашвили стал широко известен в основном благодаря многочисленным скандалам и провокационным выступлениям, включая использование нецензурных выражений в программе Андрея Малахова и арест в Португалии за выбегание на поле во время матча на Евро-2004.

Однажды он заявил, что был избит по заказу Аллы Пугачевой.