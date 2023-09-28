Дарья Бондаренко: как стала звездой сериала «Кто в доме хозяин?», построила театральную карьеру и скрыла, что стала мамой

Дарья Владимировна Бондаренко родилась 17 мая 1992 года в Москве. Ее родители работали в театре, так что девочка часто бывала за кулисами и стала проявлять интерес к сцене. И в 9 лет стала актрисой мюзикла «Энни».
Следующие два года она выступала в пьесе на разных сценах — в Театре эстрады, Театре киноактера и Международном доме музыки, и даже гастролировала с труппой.
Маленькая Дарья Бондаренко. Кадр из сериала «Кто в доме хозяин?»
Также мама с папой отдали дочку в музыкальную школу и в хореографический кружок. В 2004 году Дарья стала участницей радиоспектакля «Марусины сказки» на «Радио 7 на 7 холмах».
В 2009 году по окончании школы Бондаренко поступила на актерский факультет РАТИ-ГИТИС на курс Павла Хомского и Сергея Голомазова.
Дарья Бондаренко в студенческом спектакле «Три сестры». Фото: соцсети
Театральная карьера
Во время учебы Бондаренко регулярно выходила на студенческую театральную сцену. Она сыграла в «Трех сестрах», «Княжне Марье», а по окончании вуза вошла в число сотрудников Театра на Малой Бронной. Здесь она играет в пьесах «Пьяные», «Почтигород», «Тиль», «Салемские ведьмы», «Лунная масленица» и других.
Дарья Бондаренко в спектакле «Салемские ведьмы». Фото: Global Look Press
Кинокарьера
В киноиндустрию судьба завела Дарью, когда ей едва исполнилось 11. Она стала озвучивать сказочных персонажей мультфильмов, а затем прошла кастинг в сериал «Шаг за шагом» и вместе с другими юными коллегами по спектаклю «Энни» стала актрисой ситкома.
Дарья Бондаренко (справа) в сериале «Кто в доме хозяин?». Кадр из сериала
Через год 12-летнюю Дарью пригласили в сериал «Кто в доме хозяин?» (2006) на СТС. Причем сама актриса не особенно горела желанием получить роль. Приехала, потому что надо, никак не готовилась и на свое удивление прошла. И следующие два года снималась в проекте, став по-настоящему знаменитой благодаря роли Вероники Ворониной.
Дарья Бондаренко (справа) в сериале «Папины дочки». Кадр из сериала
После комедии Дарья снималась в эпизодах таких проектов, как «Папины дочки» (2007), «Барвиха» (2009). В 2012 году, уже будучи студенткой, снималась в сериалах «Склифосовский», «СашаТаня». В том же году исполнила главную роль в мелодраме «Оазис любви».
Дарья Бондаренко в мелодраме «Оазис любви». Кадр из фильма
В последующем Бондаренко снялась в таких проектах, как «Обратная сторона души», «Школьный стрелок», «Звоните в полицию!», «Прабабушка легкого поведения. Начало».
Личная жизнь
Долгое время о личном Дарья не распространялась. Брюнетка ростом 168 см и весом 53 кг сейчас несвободна. В 2022 году она вышла замуж за тренера по фехтованию Данила Рубцова. И в мае 2023 года впервые стала мамой.
Дарья Бондаренко и Данила Рубцов. Фото: соцсети
Новость о том, что в семье Бондаренко и Рубцова родился первенец, застала поклонников актрисы врасплох. Она сама сообщила, что сделала себе на день рождения «подарок», и теперь их в семье трое. На свет появилась дочка, которую назвали Агатой.
Дарья Бондаренко (справа) с мужем, дочкой и друзьями на крестинах. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Бондаренко продолжает играть в театре, а также сниматься в кино. Девушка держит поклонников в курсе своей жизни, в том числе личной, в соцсетях.