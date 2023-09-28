Дарья Бондаренко: как стала звездой сериала «Кто в доме хозяин?», построила театральную карьеру и скрыла, что стала мамой

Дарья Владимировна Бондаренко родилась 17 мая 1992 года в Москве. Ее родители работали в театре, так что девочка часто бывала за кулисами и стала проявлять интерес к сцене. И в 9 лет стала актрисой мюзикла «Энни».

Следующие два года она выступала в пьесе на разных сценах — в Театре эстрады, Театре киноактера и Международном доме музыки, и даже гастролировала с труппой.