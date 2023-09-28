Любима режиссерами и своим мужем: кто такая Кира Саксаганская и что она сделала для Алексея Учителя

Единственная официальная жена режиссера Алексея Учителя поддерживала его в самые непростые моменты. И до сих пор Кира Саксаганская выступает продюсером собственной киностудии режиссера.
Детство и юность
Кира Саксаганская родилась 8 июля 1962 года в Москве. В школьные годы Саксаганская любила отдыхать в пионерских лагерях. А после школы Кира Саксаганская поступила в МАДИ.
Кира Саксаганская с актрисой Сарой Штерн на Фестивале российского кино. Фото: соцсети
Фильмы
По мнению коллег, Кира Саксаганская – душа студии «Рок». Поскольку жена Алексея Учителя может восхитить практически любого своей энергичностью, креативностью и добротой.
Несмотря на целеустремленность, Саксаганская никому ничего не доказывает. И в этом убедились те, кто с ней успел поработать один или несколько раз.
Кира Саксаганская является членом германо- и французско-российской киноакадемий. Большая часть наследий киноакадемий – это фильмы Алексея Учителя. Например, «Космос как предчувствие», «Прогулка», «Пленный», «Восьмерка», «Матильда». При этом Кира Саксаганская сотрудничает и с другими режиссерами.
Саксаганская является еще и генеральным директором некоммерческого партнерства «Новые проекты» и ежегодного международного конкурса «Послание к человеку».
Продюсер успела посотрудничать с Юрием Быковым («Жить», «Майор», «Дурак»). Также Кира Саксаганская работала над фильмами «Суходол» и «Море» Александры Стреляной.
Среди ее продюсерских проектов также числятся «Слон» Владимира Карабанова, «Позвоните Мышкину» Ильи Казанкова, «Битва» Анара Аббасова. Среди зарубежных работ – «Друзья из Франции» с Анне Вейль и Филиппом Котларски.
Фильм «Цой», спродюсированный Кирой Саксаганской. Фото: кадр из фильма
В 2020 году благодаря Кире Саксаганской на экраны вышли сразу несколько фильмов. «Сокровища Ермака» Олега Денисова показали по телеканалу «Звезда». Это история о пермском школьнике Косте, который нашел старинный клад.
А еще зрители увидели «Китобоя» Филиппа Юрьева, который получил награду Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра».
Саксаганская сделала все, чтобы состоялась премьера российско-латвийского роуд-муви «Цой».
Личная жизнь
Разница между Кирой Саксаганской и Алексеем учителем 10 лет. Но это не помешало сильным чувствам вспыхнуть между людьми.
К слову, Учителю пришлось побегать за Саксаганской, чтобы та в конечном итоге сдалась. Вскоре друзья стали парой, а потом поженились.
28 мая 1992 года у пары появился сын Илья. Наследник Саксаганской и Учителя в 2014 году окончил ВГИК.
Кира Саксаганская так и осталась единственной законной женой Алексея Учителя. Хотя актриса Юлия Пересильд родила от Алексея Учителя двух дочек.
Илья Учитель/Юлия Пересильд с дочками. Фото: соцсети
В августе 2021 года Пересильд и Учитель расстались.