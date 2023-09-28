Любима режиссерами и своим мужем: кто такая Кира Саксаганская и что она сделала для Алексея Учителя

Единственная официальная жена режиссера Алексея Учителя поддерживала его в самые непростые моменты. И до сих пор Кира Саксаганская выступает продюсером собственной киностудии режиссера.

Детство и юность

Кира Саксаганская родилась 8 июля 1962 года в Москве. В школьные годы Саксаганская любила отдыхать в пионерских лагерях. А после школы Кира Саксаганская поступила в МАДИ.