Любима режиссерами и своим мужем: кто такая Кира Саксаганская и что она сделала для Алексея Учителя

Кира Саксаганская. Фото: соцсети 

61-летний продюсер обожаема коллегами и режиссерами. Она дает надежду на жизнь их фильмам.

Единственная официальная жена режиссера Алексея Учителя поддерживала его в самые непростые моменты. И до сих пор Кира Саксаганская выступает продюсером собственной киностудии режиссера.

Детство и юность 

Кира Саксаганская родилась 8 июля 1962 года в Москве. В школьные годы Саксаганская любила отдыхать в пионерских лагерях. А после школы Кира Саксаганская поступила в МАДИ. 

Кира Саксаганская с актрисой Сарой Штерн на Фестивале российского кино. Фото: соцсети 

Фильмы

По мнению коллег, Кира Саксаганская – душа студии «Рок». Поскольку жена Алексея Учителя может восхитить практически любого своей энергичностью, креативностью и добротой. 

Несмотря на целеустремленность, Саксаганская никому ничего не доказывает. И в этом убедились те, кто с ней успел поработать один или несколько раз.

Кира Саксаганская является членом германо- и французско-российской киноакадемий. Большая часть наследий киноакадемий – это фильмы Алексея Учителя. Например, «Космос как предчувствие», «Прогулка», «Пленный», «Восьмерка», «Матильда». При этом Кира Саксаганская сотрудничает и с другими режиссерами. 

Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Фото: Global Look Press 

Саксаганская является еще и генеральным директором некоммерческого партнерства «Новые проекты» и ежегодного международного конкурса «Послание к человеку».

Продюсер успела посотрудничать с Юрием Быковым («Жить», «Майор», «Дурак»). Также Кира Саксаганская работала над фильмами «Суходол» и «Море» Александры Стреляной.

Среди ее продюсерских проектов также числятся «Слон» Владимира Карабанова, «Позвоните Мышкину» Ильи Казанкова, «Битва» Анара Аббасова. Среди зарубежных работ – «Друзья из Франции» с Анне Вейль и Филиппом Котларски.

Фильм «Цой», спродюсированный Кирой Саксаганской. Фото: кадр из фильма

В 2020 году благодаря Кире Саксаганской на экраны вышли сразу несколько фильмов. «Сокровища Ермака» Олега Денисова показали по телеканалу «Звезда». Это история о пермском школьнике Косте, который нашел старинный клад.

А еще зрители увидели «Китобоя» Филиппа Юрьева, который получил награду Венецианского кинофестиваля и «Кинотавра».

Саксаганская сделала все, чтобы состоялась премьера российско-латвийского роуд-муви «Цой».

Личная жизнь 

Разница между Кирой Саксаганской и Алексеем учителем 10 лет. Но это не помешало сильным чувствам вспыхнуть между людьми. 

К слову, Учителю пришлось побегать за Саксаганской, чтобы та в конечном итоге сдалась. Вскоре друзья стали парой, а потом поженились.

Алексей Учитель и Кира Саксаганская. Фото: Global Look Press 

28 мая 1992 года у пары появился сын Илья. Наследник Саксаганской и Учителя в 2014 году окончил ВГИК.

Кира Саксаганская так и осталась единственной законной женой Алексея Учителя. Хотя актриса Юлия Пересильд родила от Алексея Учителя двух дочек.

Илья Учитель/Юлия Пересильд с дочками. Фото: соцсети 

В августе 2021 года Пересильд и Учитель расстались. 

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