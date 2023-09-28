Получила травму от будущего мужа: как поживает звезда «Перекрестка» Анна Легчилова

А вы знали, что в отечественном кинематографе есть своя Шэрон Стоун? Белорусская актриса Анна Легчилова отчасти похожа на голливудскую коллегу. Фильмография артистки состоит в основном из сериальных ролей, но она может похвастаться развивающейся карьерой режиссера.
Детство и юность
Анна родилась 22 декабря 1969 года в Минске, но называть ее белоруской не совсем корректно: родные актрисы по маминой линии — поляки. Бабушка крестила девочку и ее брата Павла в католическом храме.
У юной Ани был непокорный, свободолюбивый характер. В школе она дралась с мальчишками и получала за это «двойки» по поведению. Дома же любила рисовать и читать по ночам. Правда, просыпаться по утрам после этого и сидеть на уроках было сложно, но школьница училась хорошо.
Еще в четвертом классе девочка написала в анкете, что в будущем станет актрисой. Окончив школу, она поехала штурмовать московские театральные вузы, но вернулась домой после нескольких провалов. В итоге артистка отучилась в театральной студии в Минске, затем играла в местном Доме культуры и работала на радио и телевидении.
Анна Легчилова в молодости, на сцене театра. Фото: соцсети
Карьера актрисы
В 90-х девушке досталось всего несколько эпизодических ролей в белорусских картинах. Но уже в 1998-м вышла мелодрама «Перекресток» с Леонидом Ярмольником, в которой блондинка сыграла главную женскую роль. Спасибо режиссеру Дмитрию Астрахану, который разглядел талант актрисы.
После этого пошли главные роли в комедиях «Алхимики» (2000) и «Желтый карлик» (2001), сериалах «Карамболь» (2006), «Богатая и любимая» (2007), «Возьми меня с собой» (2008) и «Общая терапия» (2008). Параллельно Анна играла на сцене Московского драмтеатра имени Пушкина.
С телесериалами у актрисы долгая история: она засветилась в картинах «Дальнобойщики» (2001), «Две судьбы» (2002), «Московская сага» (2004), «Охота на изюбря» (2005), «Заколдованный участок» (2006), «Бешеная» (2007), «Диверсант. Конец войны» (2007), «Предел желаний» (2009), «Голубка» (2011), «У каждого своя война» (2011), «Повороты судьбы» (2013), «Озабоченные» (2015), «Гражданский брак» (2017), «Дипломат» (2019), «Шаге от рая» (2020) и многих других.
Анна Легчилова в фильме «Перекресток». Фото: кадр из фильма 1998 года
Из полнометражных фильмов стоит выделить «Август. Восьмого» (2012), «Беглец» (2016), «Принцип Талиона» (2016). В 2023 году Легчилова получила роль в третьем сезоне нашумевшего сериала «Контейнер».
Карьера режиссера
В 30 лет, одновременно с актерским прорывом, Анна отправилась на Высшие курсы сценаристов и режиссеров к Владимиру Хотиненко. Артистка решила, что не будет снимать проходные работы, ведь браться стоит только за качественные сценарии.
В 1999 году вышла ее дебютная короткометражка «Пешка», а в 2003-м постановщица презентовала зрителям полноценный детективный сериал «Вкус убийства», основанный на одноименном романе Анны Малышевой.
Далее у нее вышли остросюжетные сериалы «Наваждение» (2004) и «Стая» (2005), но затем Легчилова сосредоточилась на мелодрамах: «Девичник» (2009), «Измена» (2011), «Любовная сеть» (2015), «Рокировка» (2021).
Анна Легчилова в сериале «Возьми меня с собой». Фото: кадр из сериала 2008 года
Личная жизнь
В 2000 году при достаточно неприятных обстоятельствах Анна познакомилась с актером и режиссером Игорем Бочкиным. Они были партнерами по спектаклю «Путники в ночи». Мужчина грубо толкнул артистку на кровать, по сценарию, но не рассчитал силы. Анна упала и получила травмы. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, разрыв сухожилий и перелом руки.
После этого Легчилова шутила, что Бочкину ничего не оставалось, как жениться на ней. Через два года коллеги сыграли свадьбу. Для актера это уже четвертый брак, но, как показало время, самый счастливый. От второй жены у него есть дочь Александра.
В 2016 году в звездной семье появился сын Ваня, но Анна скрыла это от поклонников. Фотографии мальчика появились в соцсетях только в 2019-м. Поползли слухи о том, почему пара держала радостное событие в тайне: по одной версии, из-за суррогатного материнства, по второй — ребенок приемный. Сами родители не стали ничего объяснять публике.
Анна Легчилова с мужем и сыном. Фото: соцсети
Легчилова отмечает, что муж — это единственный человек, чье мнение и критика имеют для нее значение. На фестивали и светские мероприятия супруги ходить не любят, посещают их, только если в программе имеются его или ее фильмы.
В социальных сетях Анна часто хвастается подтянутой фигурой в зале для йоги. При росте в 167 сантиметров актриса весит около 65 килограммов.
Если для роли нужно набрать вес, она легко на это идет, затем худеет посредством диеты. Женщина старается не употреблять мясо, предпочитая рыбу. Также она отказывается от сладкого и никогда не ест то, что подают на съемочной площадке. К пластике звезда экрана, по ее словам, не готова.
«Приятнее видеть красивого человека, выглядящего на свои годы, чем искусственное лицо», — говорит Легчилова.
Анна Легчилова. Фото: соцсети