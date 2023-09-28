Получила травму от будущего мужа: как поживает звезда «Перекрестка» Анна Легчилова

А вы знали, что в отечественном кинематографе есть своя Шэрон Стоун? Белорусская актриса Анна Легчилова отчасти похожа на голливудскую коллегу. Фильмография артистки состоит в основном из сериальных ролей, но она может похвастаться развивающейся карьерой режиссера.

Детство и юность

Анна родилась 22 декабря 1969 года в Минске, но называть ее белоруской не совсем корректно: родные актрисы по маминой линии — поляки. Бабушка крестила девочку и ее брата Павла в католическом храме.

У юной Ани был непокорный, свободолюбивый характер. В школе она дралась с мальчишками и получала за это «двойки» по поведению. Дома же любила рисовать и читать по ночам. Правда, просыпаться по утрам после этого и сидеть на уроках было сложно, но школьница училась хорошо.

Еще в четвертом классе девочка написала в анкете, что в будущем станет актрисой. Окончив школу, она поехала штурмовать московские театральные вузы, но вернулась домой после нескольких провалов. В итоге артистка отучилась в театральной студии в Минске, затем играла в местном Доме культуры и работала на радио и телевидении.