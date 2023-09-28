С новостями на ты: чем известен Петр Марченко и на каких российских каналах он успел поработать

Карьерный старт Марченко прошел на одной из радиостанций. Там по наводке матери Петр Марченко работал специальным корреспондентом.

Марченко на собеседовании дали ленту ТАСС и предложили отобрать интересные новости. У Марченко получилось. И еще несколько лет спокойный голос Петра Валентиновича озвучивал новостную повестку.

А в 1996 году Петр Марченко встретил на улице политического обозревателя Евгения Киселева и попросил у него работу на НТВ. Марченко был уверен, что ему дадут должность редактора или корреспондента. Но Петра Марченко поставили в кадр.

На НТВ Петр Марченко познакомился с профессионалами своего дела: Олегом Добродеевым, Александром Герасимовым, Вадимом Глускером и т.д.

Марченко бесстрастно читал новости и этим нравился начальству. Он точно выполнял свою работу и чувствовал новостной жанр.