С новостями на ты: чем известен Петр Марченко и на каких российских каналах он успел поработать

Российский радио- и телеведущий, а также диктор выпусков новостей Петр Марченко считается профессионалом своего дела. Хороший журналист, уверен Марченко, всегда старается узнать правду, а не просто попадает в кадр.
Детство и юность
Петр Валентинович Марченко родился 23 декабря 1969 года в Москве. В детстве Марченко мечтал стать летчиком. Но из-за травмы позвоночника Петр Валентинович позже выучился на филолога и стал журналистом.
Петр Марченко. Фото: Global Look Press
Карьерный старт Марченко прошел на одной из радиостанций. Там по наводке матери Петр Марченко работал специальным корреспондентом.
Марченко на собеседовании дали ленту ТАСС и предложили отобрать интересные новости. У Марченко получилось. И еще несколько лет спокойный голос Петра Валентиновича озвучивал новостную повестку.
А в 1996 году Петр Марченко встретил на улице политического обозревателя Евгения Киселева и попросил у него работу на НТВ. Марченко был уверен, что ему дадут должность редактора или корреспондента. Но Петра Марченко поставили в кадр.
На НТВ Петр Марченко познакомился с профессионалами своего дела: Олегом Добродеевым, Александром Герасимовым, Вадимом Глускером и т.д.
Марченко бесстрастно читал новости и этим нравился начальству. Он точно выполнял свою работу и чувствовал новостной жанр.
Петр Марченко. Фото: кадр из новостей на НТВ
В 2002 году на НТВ произошла смена руководства. Но Марченко не ушел. Позже его пригласили на Первый канал.
К слову, вместо работы в вечернем эфире Марченко стал ведущим «Доброго утра».
У Петра Марченко изменился график. Он был вынужден спать днем, а ночью готовить материал на утро. По словам телеведущего, он стал одеваться более повседневно. А некоторые его коллеги и вовсе могли надеть пиджак и галстук с рубашкой, а вот нижнюю часть от делового костюма просто игнорировали. Они считали, что все равно зритель не видит их ниже пояса.
Позже Петр Марченко стал вести передачу «Воскресное время» с Андреем Батуриным.
Петр Марченко в эфире. Фото: Первый канал
В 2004 году Петр Марченко участвовал в шоу «Русский экстрим». Ведущий на Мальдивах погружался с аквалангом среди акул.
Далее у Марченко были съемки для передачи «Империя». Он жил в одном средневековом замке с Бари Алибасовым и Владимиром Жириновским.
В 2015 году Марченко начал вести «Новости» на канале «РЕН ТВ». На этот раз Петру Марченко разрешили не только монотонно читать новости, но и выражать свою собственную позицию через материал.
Петр Марченко. Фото: РЕН ТВ
Личная жизнь
Первая жена Петра Марченко работала корреспондентом в передаче «Телеспецназ». В 1995 году у Татьяны и Петра появился сын Валентин. Позже он стал студентом Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Петр Марченко с женой Татьяной. Фото: соцсети
Со второй женой Светланой Марченко познакомился в автомобильной пробке.
А третья жена моложе Марченко на 17 лет.
В двух последних союзах Петр Марченко воспитывал дочерей своих жен от предыдущих браков.