Снимал шедевры даже без бюджета — от души: творческий путь режиссера Алексея Балабанова

Влияние Алексея Балабанова на российский кинематограф трудно переоценить. В своих картинах он создал яркие образы постсоветской эпохи, которые пережили не только «девяностые» и «нулевые», но вообще влились в культурный код России, став маяками для целого поколения.
Детство и юность
Алексей Октябринович Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец работал на местной киностудии в должности главреда объединения научно-популярных фильмов, мать руководила НИИ физиотерапии и курортологии.
Еще в детстве Алексей пристрастился к творчеству: обожал читать, с удовольствием ходил в кино, занимался музыкой. Некоторое время он играл на ритм-гитаре в школьной группе, которую сколотил вместе с друзьями.
Но после окончания школы юноша твердо решил связать жизнь с кино. Родители считали, что для этого нужно получить более внушительное образование и знать иностранный язык. Они уговорили сына поступить в Горьковский педагогический институт иностранных языков, где Алексей выучился на переводчика.
Алексей Балабанов в юности. Фото: vk.com/club1801368
В студенческие годы Балабанов съездил на практику в Англию, что произвело на него неизгладимое впечатление. Выпустившись в 1981-м, он ушел в армию. Отслужив два года на посту офицера военно-транспортной авиации, молодой человек получил жизненный опыт, который впоследствии перенес в свои фильмы.
По долгу службы ему пришлось объездить несколько стран Азии и Африки. Алексей принял участие и в Афганской войне. Увидев это страшное событие истории своими глазами, пропустив через себя армейские байки и легенды, услышанные от сослуживцев, позже он создал одну из самых тяжелых для восприятия зрителей кинокартин — «Груз 200».
В 1983 году Балабанов вернулся в родной город, где отец устроил его в киностудию на должность ассистента режиссера документального кино. Занимаясь съемками хроники, парень постепенно начал интересоваться художественными фильмами.
В то время в Свердловске расцветали андеграундная культура и рок-музыка. Балабанов был лично знаком с группой «Наутилус Помпилиус», чьи песни потом стали саундтреками его картин, сливаясь в единое целое с оригинальной эстетикой режиссера.
Алексей Балабанов в молодости. Фото: vk.com/club1801368
Карьера режиссера
Балабанов трудился на Свердловской киностудии четыре года. Его дебютной режиссерской работой стала короткометражка «Раньше было другое время», спонтанно снятая в 1985-м. Один из операторов попросил его о помощи, чтобы сделать дипломную работу.
Алексей за одну ночь написал сценарий для фильма, пригласил к участию группу «Наутилус Помпилиус» и задействовал в качестве массовки посетителей ресторана, где снималось произведение. Этот опыт подтолкнул Балабанова к тому, чтобы все-таки получить профессиональное образование.
Он поступил во ВГИК, правда, остался недоволен качеством преподавания в вузе и затем пошел на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. К моменту окончания учебы в 1990 году у него уже было несколько киноработ, в которых он нередко задействовал музыкантов Свердловского рок-клуба.
Алексей Балабанов в молодости. Фото: vk.com/club1801368
В 1991-м постановщик выпустил свою первую полнометражную картину «Счастливые дни», созданную по мотивам творчества ирландского писателя Сэмюэла Беккета — одного из основоположников драмы абсурда. Фильм попал во внеконкурсную программу Каннского фестиваля и был отмечен российскими фестивальными премиями.
Но, что наиболее важно, с этого проекта началось сотрудничество режиссера с актером Виктором Сухоруковым, который затем появился во многих картинах мастера.
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Еще одним знаковым событием стало знакомство с продюсером Сергеем Сельяновым. Вместе с ним Балабанов учредил кинокомпанию «СТВ», в рамках которой работал впоследствии. В 1994 году вышла их первая совместная работа — экранизация романа Франца Кафки «Замок». Режиссер обожал этого писателя.
Но по-настоящему Алексей Октябринович развернулся в конце 90-х. Всенародную любовь ему принесла картина «Брат» 1997 года, в которой снялись Сухоруков и Сергей Бодров – младший. Второго актера Балабанов приметил в фильме «Кавказский пленник» и после этого никого другого в роли Данилы Багрова снимать уже не хотел.
Алексей Балабанов с Сергей Бодров - младший. Фото: vk.com/club1801368
Бюджета фильма хватило, грубо говоря, только на кинопленку. Актеры и команда работали преимущественно на энтузиазме, но отсутствие какой-либо коммерции, возможно, и сделало драму культовой. Она была отмечена Гран-при «Кинотавра» и призами фестивалей в Турине, Котбусе и Триесте.
Следующий фильм «Про уродов и людей» с Динарой Друкаровой и Сергеем Маковецким не был предназначен для широкой аудитории и получил неоднозначные отзывы, но, несмотря на это, был отмечен премией «Ника».
В 2000 году вышел «Брат-2», ставший не менее культовым, чем первая часть. Он получился своеобразным прощанием с эпохой «лихий 90-х» и ушел в народ, разобранный на цитаты. Кстати, сценарий к нему Алексей Октябринович написал всего за две недели.
Фильм «Война» 2002-го с Алексеем Чадовым собрал множество кинонаград, но снимался очень тяжело. Балабанов хотел создать предельно натуралистичный фильм о Второй чеченской войне, команда работала в условиях, приближенных к боевым, с реальным риском для жизни.
Алексей Балабанов. Фото: Global Look Press
В 2002 году в жизни режиссера случилась трагедия — в Кармадонском ущелье погиб Сергей Бодров - младший. Постановщик тяжело перенес смерть друга и соратника. Тогда Сельянов стал приносить ему сценарии других авторов, чтобы отвлечь. До этого Балабанов сам писал сюжеты для своих картин.
Так появились два фильма, выполненные в более игровой и ироничной манере, чем предыдущие работы мастера. В 2005-м вышла черная комедия «Жмурки», где он уже откровенно высмеивал прошедшие «лихие 90-е». Через год в прокате появилась мелодрама «Мне не больно» с Ренатой Литвиновой, тепло принятая критиками.
Затем Балабанов снял свой, пожалуй, самый сложный проект — «Груз 200». Картина была призвана показать контраст нелицеприятной изнанки советского общества и его внешнего благополучия. Из-за обилия жестоких сцен ее запретили к показу во многих городах России.
После режиссер выпустил еще три фильма: «Морфий» (2008), «Кочегар» (2010) и «Я тоже так хочу» (2012). В последнем Балабанов снялся в роли себя самого — режиссера, который умирает, будучи отвергнутым мистической «колокольней счастья». Настоящая покосившаяся колокольня на острове в Вологодской области, где проходили съемки, обрушилась через сорок дней после смерти постановщика.
Алексей Балабанов на съемках фильма «Жмурки». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Балабанов был дважды женат. От первой жены Ирины у него родился сын Федор, который впоследствии получил экономическое образование и стал работать в компании «СТВ».
На съемках фильма «Замок» режиссер сблизился с художником по костюмам Надеждой Васильевой, которая стала его второй супругой и соратником на поприще создания фильмов. Именно она настояла, чтобы Данила Багров в «Брате» надел вязаный свитер, ставший впоследствии культовым.
Балабанову костюмер приглянулась тем, что пришла в студию в юбке, а не в брюках как другие женщины. Уже в один из первых дней совместной работы постановщик признался Надежде, что намерен жениться на ней.
В этом браке в 1995 году родился сын Петр, позднее снявшийся в фильме отца «Я тоже хочу».
Алексей Балабанов и Надежда Васильева. Фото: vk.com/club1801368
Смерть и память
Балабанов умер из-за острой сердечной недостаточности 18 мая 2013 года в санатории «Дюны» под Петербургом. В это время он работал над очередным сценарием. Отмечалось, что режиссер страдал тяжелым хроническим заболеванием.
Отпевание состоялось в Князь-Владимирском соборе северной столицы, 21 мая. Могила расположена на Смоленском кладбище. Только в июле 2022 года на ней появился памятник.
В екатеринбургской гимназии, где он учился, была открыта памятная табличка. В 2021 году мемориальная доска появилась и в лингвистическом университете в Нижнем Новгороде.
О культовом режиссере и его творчестве снято несколько документальных фильмов, в частности, «Найти своих и успокоиться» и «Балабанов. Колокольня. Реквием».
В 2022 году в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге открылась масштабная выставка «Балабанов», где архивные записи, фото и черновики постановщика соседствовали с артефактами со съемок его картин.
Могила Алексея Балабанова. Фото: Global Look Press
Интересные факты
20 ноября 2000 года на съемках фильма «Река» Балабанов вместе со своей семьей, оператором Сергеем Астаховым и актрисой Туйарой Свинобоевой попал в ДТП. Пассажиры автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу, где исполнительница главной роли скончалась. Работа над картиной была прекращена, позднее ее смонтировали ее в формате короткометражки.
После схода ледника Колка в Северной Осетии и гибели съемочной группы Сергея Бодрова – младшего режиссер был сломлен, он открыто заявлял что его жизнь завершилась в тот день.
Балабанов был верующим человеком и мечтал попасть в рай, чтобы встретиться там со своим отцом. В последние годы жизни он близко общался с настоятелем храма в Угличе.