Снимал шедевры даже без бюджета — от души: творческий путь режиссера Алексея Балабанова

Влияние Алексея Балабанова на российский кинематограф трудно переоценить. В своих картинах он создал яркие образы постсоветской эпохи, которые пережили не только «девяностые» и «нулевые», но вообще влились в культурный код России, став маяками для целого поколения.

Детство и юность

Алексей Октябринович Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец работал на местной киностудии в должности главреда объединения научно-популярных фильмов, мать руководила НИИ физиотерапии и курортологии.

Еще в детстве Алексей пристрастился к творчеству: обожал читать, с удовольствием ходил в кино, занимался музыкой. Некоторое время он играл на ритм-гитаре в школьной группе, которую сколотил вместе с друзьями.

Но после окончания школы юноша твердо решил связать жизнь с кино. Родители считали, что для этого нужно получить более внушительное образование и знать иностранный язык. Они уговорили сына поступить в Горьковский педагогический институт иностранных языков, где Алексей выучился на переводчика.