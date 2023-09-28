Перевоплощалась в Марьяну Ро и Ольгу Бузову: кто такая Татьяна Волкова

Лайфхаки и видео на тему типизации людей, а еще пародии на звезд помогли Татьяне Волковой получить популярность в Сети.
Детство и юность
О раннем периоде биографии Волковой известно очень мало. Блогер родилась 9 августа 1999 года в Одессе.
Татьяна Волкова. Фото: соцсети
Блог
Татьяна Волкова создала блог под названием Tanny Volkova на YouТube. Также девушка ведет странички в социальных сетях.
Популярность блогеру принесла ее пародия на коллегу Марьяну Ро. Татьяна Волкова перевоплотилась в звезду и исполнила трек, который высмеивал экс-бойфренда Марьяны Ро – блогера Ивангая. У ролика на 2023 год 24 миллиона просмотров.
Идея пародировать знаменитостей у Тани пришла случайно. Волкова фотографировалась на паспорт и начала кривляться. Ее молодой человек включил камеру и стал записывать происходящее на видео.
Парень опубликовал ролик на своем канале. Видео нашло отклик у зрителей.
Свой личный канал Таня Волкова начала развивать с роликов о типизации людей. Еще Волкова готовила домашнее мороженое, принимала ванну с большим количеством бомбочек.
Таня Волкова в образе Марьяны Ро. Фото: соцсети
Дальше Волкова стала записывать лайфхаки для школьников. Они были связаны с учебой, общением со сверстниками, планированием личного времени.
Татьяне удалось расширить свою аудиторию, потому что ее ролики были записаны с юмором. Каждый из подписчиков Волковой мог найти себя в героях блогера.
Волкова продолжила пиариться с помощью других популярных кагалов. Она и дальше снимала пародии на Марьяну Ро, высмеивала Ольгу Бузову и других.
Татьяна Волкова и Ольга Бузова. Фото: соцсети
Татьяна активно общается с поклонниками. Она не стесняется зарабатывать на желании подписчиков спеть с ней. За деньги Волкова всегда поставит лайк в социальной сети или организует совместное караоке.
А в апреле 2018 года Татьяна Волкова получила награду YouТube — золотую кнопку в металлической оправе.
Татьяна Волкова и ее награда. Фото: соцсети
Личная жизнь
Татьяна Волкова встречалась со своим видеомонтажером Андреем. С ним Волкова познакомилась на улице, когда парень показывал фокусы прохожим.
О других ухажерах блогера ничего неизвестно.