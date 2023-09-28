Перевоплощалась в Марьяну Ро и Ольгу Бузову: кто такая Татьяна Волкова

Блог

Татьяна Волкова создала блог под названием Tanny Volkova на YouТube. Также девушка ведет странички в социальных сетях.

Популярность блогеру принесла ее пародия на коллегу Марьяну Ро. Татьяна Волкова перевоплотилась в звезду и исполнила трек, который высмеивал экс-бойфренда Марьяны Ро – блогера Ивангая. У ролика на 2023 год 24 миллиона просмотров.

Идея пародировать знаменитостей у Тани пришла случайно. Волкова фотографировалась на паспорт и начала кривляться. Ее молодой человек включил камеру и стал записывать происходящее на видео.

Парень опубликовал ролик на своем канале. Видео нашло отклик у зрителей.

Свой личный канал Таня Волкова начала развивать с роликов о типизации людей. Еще Волкова готовила домашнее мороженое, принимала ванну с большим количеством бомбочек.