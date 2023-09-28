Слухи об изменах, скандалы и отобранный паспорт: бурная личная жизнь знаменитой фигуристки Маргариты Дробязко

Ледовые шоу последних лет невозможно представить себе без красавицы Маргариты Дробязко. Фигуристка — постоянная участница зрелищных спектаклей на льду. А ведь все могло сложиться совсем иначе.
Танцы на льду — с детства
Маргарита Дробязко, литовка по национальности, родилась 21 декабря 1971 года в Москве. Ее отец был полярным летчиком, и семья часто переезжала с места на место. Рите пришлось еще в детстве повидать Магадан, Анадырь и другие северные города. Впрочем, скоро семья вернулась в столицу.
Рита начала заниматься фигурным катанием — была одиночницей, а позднее, увидев в девочке перспективную фигуристку, тренеры предложили ей переключиться на парные танцы на льду. После смены нескольких партнеров Маргарита стала кататься с Повиласом Ванагасом.
Соревнования и Олимпиады
Маргарита Дробязко в юности — с Повиласом Ванагасом. Фото: соцсети
Пара Дробязко-Ванагас представляли Литву, приняв гражданство этой страны после распада СССР. В активе Маргариты — 13 медалей чемпионки Литвы. В 2000 году Дробязко и Ванагас заняли третье место на чемпионате мира и чемпионате Европы. Это стало пиком их карьеры. Кроме того, пара литовских фигуристов 5 раз принимала участие в Олимпиадах.
При этом первые места им ни разу не достались, хотя, как минимум, два раза они были этого достойны. В 2002 году даже разразился скандал — федерация фигурного катания Литвы заявила протест в американском городе Солт-Лейк-Сити, где проходили Олимпийский игры. Протест не был удовлетворен, но это заставило руководство ввести новую систему оценок. В 2006 году Маргарита Дробязко покинула большой спорт.
Сколько зарабатывает Маргарита Дробязко
Маргарита Дробязко в ледовом шоу. Фото: соцсети
По данным СМИ, каждое участие в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» приносит Маргарите Дробязко 2,3 миллиона рублей. При этом в 2020 году, например, за 12 дней артисты показали спектакль 22 раза.
Ледовые шоу и кино
Однако это стало для талантливой фигуристки не концом карьеры, а ее началом: Маргариту сразу же пригласили в проект «Ледниковый период», и она стала постоянной участницей зрелищного шоу. Спортсменка каталась с разными знаменитостями — ее партнерами были Станислав Ярушин, Александр Дьяченко, Андрей Чернышов, Петр Красилов, Алексей Яшин, Анатолий Руденко.
На «Ледниковом периоде. Кубке профессионалов» Маргарита Дробязко завоевала первое место — правда, разделила верхнюю ступеньку пьедестала почета с Татьяной Навкой. В Литве полюбили яркое шоу Маргариты Дробязко «Пылающий лед».
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас на льду. Фото: Global Look Press
Попробовала себя Маргарита и в качестве актрисы — она снялась в фильме «Жаркий лед» вместе с Екатериной Гусевой, Борисом Невзоровым и другими звездами. Кроме того, телезрители могли видеть ее в рекламе йогурта «Активиа».
Но все же основной ее деятельностью остается фигурное катание — правда, теперь не на соревнованиях, а в красочных спектаклях на льду, самым запоминающимся из которых можно назвать постановку «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фирменный элемент катания Маргариты — вертикальный шпагат. При росте 167 см спортсменка весит 54 кг и находится в отличной форме.
Дружба переросла в любовь
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото: Global Look Press
Начав кататься в паре с Повиласом Ванагасом, Маргарита воспринимала его как надежного партнера, потом между ними наладились дружеские отношения. Так прошло 11 лет, а потом, неожиданно для Риты, Повилас признался, что давно уже любит ее. Тогда и девушка поняла, что ее чувства к партнеру изменились — стали более глубокими и нежными. В 2000 году они стали мужем и женой, с тех пор все знают их как крепкую и любящую семейную пару.
Слухи об изменах
Маргарита Дробязко и Александр Дьяченко. Фото: Global Look Press
Правда, вокруг имени Маргариты Дробязко в 2007 году начали клубиться слухи — поклонники заподозрили фигуристку в измене мужу. Дело в том, что номера, которые исполняли в «Ледниковом периоде» Маргарита и ее партнер, актер Александр Дьяченко, выглядели очень уж чувственными.
А через несколько лет такие подозрения стал вызывать Повилас, который катался в то время в шоу с Агнией Дитковските. В 2010 году даже появились слухи о разводе знаменитых фигуристов. Однако никаких подтверждений от самих спортсменов не последовало. В одном из интервью они с юмором ответили на подобные вопросы — мол, если верить всему, что о них говорят, то можно уже составить гарем. По словам Маргариты, ее муж — очень добрый, уравновешенный и совершенно неконфликтный человек, что она особенно ценит и любит в нем.
Детей у пары нет, но Маргарита и Повилас уверены, что еще станут родителями. Они живут в загородном доме, окруженные четвероногими питомцами — Рита часто приносит домой кошку или собаку, подобранную на улице, выхаживает животных, и они остаются жить в теплом семейном гнездышке.
Скандал с гражданством Литвы
Маргарита Дробязко и Татьяна Навка в ледовом шоу. Фото: соцсети
В 2023 году власти Литвы решили отобрать у Маргариты Дробязко литовское гражданство. Поводом стало участие спортсменки в ледовых шоу Татьяны Навки. На это заявление фигуристка ответила, что она не собирается отказываться от России — страны, в которой она выросла, в которой живут ее друзья. Дробязко напомнила литовским властям о своих заслугах перед Литвой, о том, сколько раз она защищала честь страны, выступая на международных соревнованиях и завоевывая награды.
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«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — подчеркнула спортсменка.
В свободное время Маргарита Дробязко любит гонять на мотоцикле. Фото: соцсети
Несмотря на это, 15 сентября президент Литвы подписал указ, по которому Маргарита Дробязко лишилась литовского гражданства. Поклонники фигуристки огорчены этим фактом, им обидно за любимую спортсменку. Но в России у Маргариты — любимая работа, множество друзей и поклонников. Вероятно, впереди у спортсменки — еще много зрелищных спектаклей на льду, ведь она находится в расцвете своей спортивной формы.