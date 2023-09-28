Слухи об изменах, скандалы и отобранный паспорт: бурная личная жизнь знаменитой фигуристки Маргариты Дробязко

Ледовые шоу последних лет невозможно представить себе без красавицы Маргариты Дробязко. Фигуристка — постоянная участница зрелищных спектаклей на льду. А ведь все могло сложиться совсем иначе.

Танцы на льду — с детства

Маргарита Дробязко, литовка по национальности, родилась 21 декабря 1971 года в Москве. Ее отец был полярным летчиком, и семья часто переезжала с места на место. Рите пришлось еще в детстве повидать Магадан, Анадырь и другие северные города. Впрочем, скоро семья вернулась в столицу.

Рита начала заниматься фигурным катанием — была одиночницей, а позднее, увидев в девочке перспективную фигуристку, тренеры предложили ей переключиться на парные танцы на льду. После смены нескольких партнеров Маргарита стала кататься с Повиласом Ванагасом.

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