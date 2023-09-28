Как Александр Устюгов четыре раза поступал в «Щуку», ушел от дочки миллионера и стал древнерусским князем

Однажды актер Александр Устюгов сказал, что нельзя делать профессию главенствующей в своей судьбе. Ведь люди, поставившие все на карту ради дела своей жизни, в итоге могут испытать сильное разочарование, а то и чувство трагедии.

Но несмотря на то, что Александр не зацикливается только на актерстве, на его счету уже около сотни ролей в кино. Подобная загруженность привела к проблемам с сердцем, обострившимся в прошлом году.

А еще Устюгов успевает выступать со своей группой Ekibastuz, заниматься реставрацией мебели и быть ресторатором. И как это все ему удается — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в казахстанском городе Экибастуз Павлодарской области. Его мама была воспитательницей в детском саду, а отец работал столяром. Творческие способности начали проявляться у юного Саши еще в детстве.

Так, в раннем возрасте он ходил в театральную студию при народном театре «Данко», а в 12 лет учился в художественной школе у Сергея Пантелеева.