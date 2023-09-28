Как Александр Устюгов четыре раза поступал в «Щуку», ушел от дочки миллионера и стал древнерусским князем

Однажды актер Александр Устюгов сказал, что нельзя делать профессию главенствующей в своей судьбе. Ведь люди, поставившие все на карту ради дела своей жизни, в итоге могут испытать сильное разочарование, а то и чувство трагедии.
Но несмотря на то, что Александр не зацикливается только на актерстве, на его счету уже около сотни ролей в кино. Подобная загруженность привела к проблемам с сердцем, обострившимся в прошлом году.
А еще Устюгов успевает выступать со своей группой Ekibastuz, заниматься реставрацией мебели и быть ресторатором. И как это все ему удается — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в казахстанском городе Экибастуз Павлодарской области. Его мама была воспитательницей в детском саду, а отец работал столяром. Творческие способности начали проявляться у юного Саши еще в детстве.
Так, в раннем возрасте он ходил в театральную студию при народном театре «Данко», а в 12 лет учился в художественной школе у Сергея Пантелеева.
Александр Устюгов в детстве. Фото: соцсети
Учеба
Несмотря на актерские таланты, Устюгов не сразу решился поступить в профильное учебное заведение. Для начала он пошел в ПТУ — учиться на слесаря-электрика по ремонту и монтажу горного оборудования. Параллельно учебе работал на угольном разрезе «Восточный» и несмотря на такую загруженность, умудрился окончить училище на «отлично».
Следующим этапом в жизни молодого Александра Устюгова стала учеба в Омской государственной академии путей и сообщения. На протяжении полутора лет парень учился очно, после чего перешел на заочный факультет и устроился работать осветителем в Омский театр юного зрителя.
Затем стал актером этого театра, а потом и вовсе попробовал себя в качестве режиссера коллектива, поставив произведения «Эти свободные бабочки», «А зори здесь тихие» и «Бонобо».
Александр Устюгов в молодости. Фото: Global Look Press
Чтобы получить актерские навыки, Устюгов поступил в Омский областной колледж культуры и искусства, на курс Владимира Рубанова. А после окончания колледжа начал штурмовать театральный институт им. Бориса Щукина, знаменитое Щукинское училище.
Стоит отметить, что всего в «Щуку» он безуспешно поступал три раза и прошел конкурсный отбор только с четвертой попытки.
Как вспоминал в одном из своих интервью Александр, профессора говорили ему: «Непластичен, некинематографичен, не стоит заниматься актерской профессией». Но Александр никого не слушал и следовал собственной стратегии. Как говорится: «Делай, что должно и будь, что будет!».
«В театральное училище Щукина я поступил поздно — мне тогда было уже 24 года. Оказалось, чем старше ты становишься, тем больше препятствий для осуществления мечты. Мне денег хватало только на то, чтобы приехать, а дальше вертись, как хочешь», — вспоминал Александр в одном из своих интервью.
По словам Устюгова, перед поступлением он прожил в Москве около года, учился избавляться от среднеуральского говора и морально готовился к вступительным экзаменам. А еще в эти годы в жизни Александра был период, когда он два месяца жил в недостроенном доме и мылся в озере.
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Александр Устюгов в 2006 году. Фото: Global Look Press
Театр
После окончания Щукинского училища Александр Устюгов стал актером Российского академического молодежного театра (РАМТ). В этом коллективе ему посчастливилось сыграть множество ярких ролей, например, Парфена Рогожина в спектакле «Идиот», Главврача в постановке «Роман с кокаином», Калабушкина в «Самоубицах» Эрдмана.
А за главную роль в спектакле «Тень» артист получил две престижные театральные премии: «Чайка» и «Московские дебюты». За воплощение образа Парфена Рогожина Александр также удостоился премии «Чайка». Кстати, как режиссер он поставил в родном театре спектакль «А зори здесь тихие» по мотивам повести Бориса Васильева.
Александр Устюгов и Светлана Ходченкова в спектакле «История любви». Фото: Global Look Press
Всего Устюгов прослужил в РАМТе около 15 лет, после чего ушел оттуда в 2014 году. Больше в стационарный театр Александр не возвращался, но не отказывался участвовать в антрепризных спектаклях. Например, рок-мюзикле TODD, постановках «Бонобо», «Девочка из календаря». А в 2021 году Александр Устюгов заменил Михаила Ефремова в знаменитом антрепризном спектакле «Чапаев и пустота» по роману Виктора Пелевина.
Роли в фильмах и сериалах
Широкую известность Устюгов приобрел именно как киноактер. На его счету уже около сотни ролей в фильмах и сериалах. Александр дебютировал в кино в 2002 году, сыграв эпизодические роли в сериалах «Звезда» и «Марш турецкого – 3».
Но узнаваемость к нему пришла после участия в криминальном сериале «Ментовские войны», рассказывающем о жизни сотрудников убойного отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга под руководством Романа Шилова. Эту роль и сыграл Александр Устюгов.
Готовясь к роли, Александр побывал в настоящем отделении полиции, наблюдал за тем, как оперативники держат оружие, передвигаются, общаются, курят, разговаривают по телефону. От внимания артиста не ускользала ни одна деталь. Тогда, только соглашаясь на участие в этой картине, Устюгов даже и не представлял себе, что она растянется аж на 11 сезонов.
Александр Устюгов в сериале «Ментовские войны». Фото: кадр из сериала
Как рассказывал Александр в одном из своих интервью, за те 15 лет, пока шли съемки этого сериала Роман Шилов постоянно переживал различные метаморфозы. Как шутит актер, его то убирали из полиции, то возвращали обратно, то сажали в тюрьму, то освобождали оттуда.
«Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует. Но всякий раз, когда заканчивался очередной сезон, продюсеры говорили: «Давай, Саш, соглашайся на следующий! Мы начнем писать сценарий». Так и дотянули до одиннадцатого», — признавался Александр в беседе с журналистами.
По словам Устюгова, начиная с четвертого сезона, сериал держался лишь на мастерстве сценаристов. А в деятельности актеров уже не осталось место для творчества, все работало как конвейер.
И однажды Александр попросил сценаристов отправить его героя в мир иной. Но в итоге финал «Ментовских войн» остался открытым.
Помимо фильмов о стражах закона, Александру Устюгову доводилось играть и в экранизациях. Например, в фильме Авдотьи Смирновой «Отцы и дети» по мотивам романа Ивана Тургенева актер сыграл главного персонажа — Евгения Базарова. Участвовал он и в картине Никиты Михалкова «Окаянные дни», снятом по произведениям Ивана Бунина.
Но особенно хорош Александр в костюмных кинолентах, например, в сериале «Золотая Орда», показанном на Первом канале в 2018 году. Там он сыграл древнерусского князя Ярослава — отважного воина и защитника Отечества, за сердце которого борются сразу две женщины — его жена, княгиня Радмила (Светлана Колпакова) и татаро-монголка Наргиз (казахстанская актриса Аружан Джазильбекова).
Впрочем, Александр рассказывал, что в этом сериале больше художественного вымысла, нежели исторической правды. И князь Ярослав — это собирательный образ разных воинов того времени, хотя сам Устюгов склонялся к версии, что он все-таки похож на Александра Невского. По словам артиста, в этой роли самым главным для него было передать волю русского князя, его способность принимать решения.
Как рассказал Устюгов, перед съемками он встречался с каскадерами, отрабатывал трюки, драки на мечах, которые впоследствии использовались в кино. А во время работы над фильмом вообще похудел на семь килограммов.
Кадр из сериала «Золотая Орда»
«Иногда съемки длятся по 12 часов, а ты при этом все время в кольчуге и на коне. Все было настоящее: на голове — полтора килограмма железа, кольчуга из стальных колец плюс тяжелый плащ, — рассказывал Александр в одном из своих интервью. — Думаю, все это вместе весило килограммов двадцать, наверное.. Нагрузка большая, в том числе и на позвоночник. Я и похудел килограмм на семь».
Если продолжить тему исторических проектов, то Устюгов сыграл реальных личностей: Федора Романова в сериале «Годунов» и генерала кавалерии Михаила Орлова в «Декабристах». Как рассказывал артист, последний персонаж — очень интересный человек.
Он был героем войны 1812 года, который пользовался большим доверием у Николая I и которому Пушкин посвящал стихи. Нельзя не упомянуть и об участии Александра в сериале «28 панфиловцев», повествующем о подвиге солдат под командованием Ивана Панфилова, которые не пропустили к Москве немецко-фашистского захватчика.
Также можно выделить работы артиста в фильмах и сериалах «Викинг», «Золотой транзит», «Вампиры средней полосы», «Белый снег», «Миссия «Аметист» и т.д.
Пошатнувшееся здоровье
Осенью 2022 года огромная занятость в кино чуть не привела к трагедии. Александр Устюгов был госпитализирован из-за проблем с сердцем и провел в стационаре несколько дней. Сам артист отметил, что причиной случившегося стало обыкновенное переутомление, которое и привело к нарушению функций сердечной мышцы.
Первая жена Янина Соколовская
Такой мужчина, как Александр Устюгов, конечно, просто не может не нравиться женщинам. Не сказать, что он менял дам как перчатки, но в его жизни было пару ярких историй. Впервые Александр женился на актрисе Янине Соколовской, с которой учился на одном курсе в Щукинском училище.
Некоторое время супруги жили у родителей артистки на Кутузовском проспекте, но потом переехали в общежитие с одной душевой на 40 комнат.
Александр Устюгов с Яниной Соколовской и дочкой Евгенией. Фото: соцсети
По словам Александра, несмотря на то что родители всячески оберегали его жену от быта, она достойно справилась с бытовыми сложностями. Затем супруги все-таки перебрались в отдельную квартиру на Мосфильмовской улице, доставшейся им от родственников жены. В 2007 году на свет появилась дочь пары Евгения. Но в 2015 году Александр и Янина развелись, но сумели сохранить дружеские отношения.
Пять лет назад, рассказывая о дочери, Устюгов говорил, что в ней уже проявляются родительские гены. К тому времени Евгения снималась в кино и играла в том самом РАМТе, в котором и служил ее отец.
Александр Устюгов с дочерью Евгенией на премьере фильма «Белый снег». Фото: Global Look Press
Вторая жена Анна Озар и подруга Мария Прохорова
В сентябре 2015 года Александр женился на начинающей актрисе Анне Озар, дочери бизнесмена, гендиректора авиахолдинга Sukhoi, миллионера Игоря Озара.
С ней он познакомился на съемках сериала «Викинг». Анна воспитывала дочь от предыдущих отношений, но Устюгова ничуть не смутил этот факт.
Александр Устюгов и Анна Озар. Фото: соцсети
Свадьба прошла в камерной обстановке. Медовый месяц молодожены проводили в романтичной Франции: Париж, Сен - Мало, Мон - Сен- Мишель. Однако в итоге брак просуществовал всего лишь три месяца… А всего в отношениях, как писали СМИ, влюбленные были полтора года.
Потом в СМИ появлялась информация, что Александр встречается с Марией Прохоровой — директором его музыкальной группы Ekibastuz. Ранее девушка работала в баре «Барселона», а потом совместно с актером они открыли «Карабас-бар» в Поварском переулке в Санкт-Петербурге. Однако и эти отношения закончились разрывом.
Александр Устюгов и Мария Прохорова. Фото: соцсети
Группа Ekibastuz
В 2015 году Александр создал свою музыкальную группу Ekibastuz. Это название его родного города, написанное в английской транскрипции. По словам артиста, в японском языке есть иероглиф, обозначающий впечатление, которое человек получил в детстве и юношестве и повлиявшее на становление его личности. В русском языке такого слова нет. Но для Александра им стало название «Экибастуз».
«Для меня Экибастуз — «первый». Это и Виктор Цой, переписанный с кассеты, и первая кровь, первая гитара, первые порванные на ней струны. Когда называл, то для меня это был такой иероглиф.
Впоследствии, возможно, в русском языке и появится такой иероглиф, который будет означать эмоциональный заряд, полученный в детстве. И повлиявший на тебя во взрослом возрасте», — подчеркнул артист.
Александр Устюгов с группой Ekibastuz. Фото: Global Look Press
Первый альбом «Дороги», состоящий из 15 треков, группа выпустила в январе 2017 года, второй — «Зал ожидания» — в октябре 2018-го. Третий диск «Московская любовь» появился в ноябре 2020 года, а композиция «Обнуляю», вошедшая в него, стала саундтреком к сериалу «Рикошет» с участием самого Александра. А на песню «Под небом пьяным», записанную совместно с Натальей Лапиной, был снят клип.
Коллектив поет о вечных ценностях: любви, дружбе, Родине, отваге. Выступает на разных концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, Александр имеет звание почетного гражданина Экибастуза.
Рост и вес
Рост Александра — 180 сантиметров, а вес — 78 килограммов.
Другие увлечения
Помимо кино и музыки, у Александра много и других увлечений. Так, актер увлекается реставрацией антикварной мебели. У него есть фирма, которая занимается выпуском современной мебели и реставрацией антиквариата. Также артист владеет собственным баром в Санкт-Петербурге.
Кстати, актер живет в городе на Неве и очень его любит.
Александр Устюгов. Фото: Global Look Press
Александр Устюгов сейчас
Александр активно ведет соцсети, где рассказывает о творческих новостях. Так, недавно он сообщил подписчикам, что снимается в фильме «Последний богатырь. Наследие». Съемки картины проходили в живописной Абхазии.
Кроме того, он снова принял участие в съемках исторического сериала — на этот раз о знаменитом российском реформаторе Петре Столыпине.
Александр Устюгов. Фото: Global Look Press
А в октябре запланированы концерты группы Ekibastuz. Так что жизнь кипит!