Ужасы советского быта: жуткие стиралки, дефицитные колготки и продуктовые поезда

Сегодня трудно поверить в то, как приходилось изворачиваться каждой советской женщине, чтобы оставаться хорошей хозяйкой, заботливой женой и мамой при отсутствии самых необходимых товаров.

Большинство статей в журналах вроде «Крестьянка», «Работница», «Наука и жизнь» были о том, как продлить век некачественных вещей, как починить сломанное или использовать иначе, как сделать из подручных материалов нужную вещь, как отчистить или постирать одежду, имя под рукой лишь порошок «Лотос» и хозяйственное мыло…

А еще – как заклеить подошву сапог, которая отклеивалась через неделю после покупки. Как поднять «поехавшую» петлю на чулках. Как придать опрятный вид ободранному зеркалу. Не потому, что люди жалели денег на новые вещи. А потому, что их просто было не достать.

Можно еще много вспоминать о том, как жилось в СССР женщинам — работницам, крестьянкам и просто хозяйкам. Например, стиральные машины-автоматы появились в большинстве квартир уже намного позже, а прежде это были наводящие ужас на все окрестности, утробно воющие и скачущие по кухне жуткие агрегаты, белье после стирки нужно было или пропускать через специальные валики, или отжимать вручную. А перед стиркой белье замачивали, кипятили, терли… Словом, тот еще квест.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

А мешки с картошкой, которую всю весну и все лето сажали, окучивали, выкапывали, а потом перебирали и везли, надрываясь, с дачи в город? А убогая косметика и парфюмерия, которую тоже надо было еще достать? Впрочем, это уже тема для другого материала.

И все же прошлое было для большинства счастливым временем. Просто — потому что мы были моложе, а в молодости трудности воспринимаются легче.