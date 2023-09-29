Ужасы советского быта: жуткие стиралки, дефицитные колготки и продуктовые поезда

Многие сегодня с ностальгией вспоминают советские времена, утверждая: все было лучше, люди были добрее, и вообще, не трогайте святое!
Спору нет — многое и в самом деле было лучше. Хотя бы потому, что утверждающие это были молодыми — или вообще детьми. В детстве не задумываешься о том, откуда в холодильнике берется еда и когда мама успевает работать и заниматься бытом.
Как люди «доставали» самое необходимое
Книги тоже приходилось доставать. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Глагол «достать» для тех, кто застал Советский Союз, говорит очень много. При пустых полках в магазинах доставать приходилось буквально все — начиная от мяса (в магазинах можно было иногда увидеть лишь синие куриные тушки, вызывающие ужас, и громадные говяжьи кости) и сыра и заканчивая книгами и мебелью.
Если где-то появлялись импортные колготки или эмалированные тазы — тут же выстраивалась километровая очередь. Если удавалось «урвать» зимнюю куртку ребенку — никто не смотрел на размер: или брали «на вырост», или менялись потом со знакомыми. На ковры и диваны записывались в очередь за несколько месяцев — и регулярно бегали отмечаться, чтобы не потерять место.
Продуктовые поезда
В магазинах продавались только консервы и соки. Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Вспоминая то время, многие говорят о «продуктовом туризме». Расшифровывается это просто. Москва снабжалась продуктами и другими товарами лучше, чем провинция, и люди из разных городов, прихватив баулы и авоськи, в свободные дни отправлялись в столицу на поезде или электричке — купить еду, одежду и что повезет.
Семейство с замиранием сердца ждало мам, бабушек и (реже) пап. Они могли привезти апельсины и сгущенку, колбасу и сосиски, майонез и бананы… Ехали порой за тысячу километров, брали отгулы или использовали отпуск. Деньги копили заранее, много месяцев. Каждая такая поездка на какое-то время спасала семью.
Женщины были волшебницами
Фото: кадр из фильма «Стиляги»
Сегодня трудно поверить в то, как приходилось изворачиваться каждой советской женщине, чтобы оставаться хорошей хозяйкой, заботливой женой и мамой при отсутствии самых необходимых товаров.
Большинство статей в журналах вроде «Крестьянка», «Работница», «Наука и жизнь» были о том, как продлить век некачественных вещей, как починить сломанное или использовать иначе, как сделать из подручных материалов нужную вещь, как отчистить или постирать одежду, имя под рукой лишь порошок «Лотос» и хозяйственное мыло…
А еще – как заклеить подошву сапог, которая отклеивалась через неделю после покупки. Как поднять «поехавшую» петлю на чулках. Как придать опрятный вид ободранному зеркалу. Не потому, что люди жалели денег на новые вещи. А потому, что их просто было не достать.
Можно еще много вспоминать о том, как жилось в СССР женщинам — работницам, крестьянкам и просто хозяйкам. Например, стиральные машины-автоматы появились в большинстве квартир уже намного позже, а прежде это были наводящие ужас на все окрестности, утробно воющие и скачущие по кухне жуткие агрегаты, белье после стирки нужно было или пропускать через специальные валики, или отжимать вручную. А перед стиркой белье замачивали, кипятили, терли… Словом, тот еще квест.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
А мешки с картошкой, которую всю весну и все лето сажали, окучивали, выкапывали, а потом перебирали и везли, надрываясь, с дачи в город? А убогая косметика и парфюмерия, которую тоже надо было еще достать? Впрочем, это уже тема для другого материала.
И все же прошлое было для большинства счастливым временем. Просто — потому что мы были моложе, а в молодости трудности воспринимаются легче.