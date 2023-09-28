«ПутеРодитель» от Тутты Ларсен: как за 13 тысяч рублей съездить с семьей в Переславль-Залесский — как добраться, что посмотреть и где поесть

Юным гостям города будет интересно узнать, что на берегах Плеещева озера юный император Петр I строил суда для своего любимого увлечения — потешной флотилии. Поэтому город Переславль-Залесский часто называют колыбелью российского флота. Московские пруды и реки императора не впечатлили, а вот размах Плещеева озера юный Петр оценил по достоинству.

В музее-усадьбе «Ботик Петра I» можно увидеть судно, к которому прикасался сам император (Переславль-Залесский, село Веськово, ул. Петра Первого (местечко «Ботик»). Стоимость: взрослые — 60 руб., дети — 40 руб. График: вторник — воскресенье, 10:00–17:00.

Музей шоколада

Взбодрить после дороги и разбудить может не только кофе, но и шоколад, особенно плитка, сделанная своими руками! Знакомство с городом стоит начать неожиданно, например, с Музея производства шоколада. Здесь о любимом лакомстве все расскажут, покажут, угостят, а еще научат всяким хитростям и премудростям, которые делают шоколадную плитку не только вкусной, но и блестящей.

Своими руками можно создать шоколад на увлекательном мастер-классе. Он придется по душе и взрослым, и детям (Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 12). Стоимость: мастер-класс (вместе с экскурсией) — 890 руб. с человека, экскурсия — 260 руб. с человека. График: ежедневно, 10:00–19:00.

Собор Юрия Долгорукого

После активных развлечений стоит задуматься о пище духовной и отправиться в Спасо-Преображенский собор. Удивительной красоты здание находится на Красной площади города. Этот собор — древнейший храм Переславля-Залесского. Он был заложен Юрием Долгоруким в 1152 году. В соборе были крещены многие князья, в том числе и Александр Невский, русский национальный герой, которым гордится страна.

Князь причислен к лику святых. Кстати, родился он в Переславле в 1221 году. Памятник Александру Невскому установлен на площади рядом с собором. Стоимость: билет для взрослого — 100 руб., билет для ребенка — 50 руб. Собор закрыт в зимний период. Открыт для посещения с мая по сентябрь. Во время дождя посещений также нет.

После культурной программы стоит отправиться на Плещеево озеро, полюбоваться его размахом и красотой. Многие туристы останавливаются здесь с палатками, кто-то рыбачит, катается на лодке или доске. Еще это отличное место для пикника. Кстати, для посещения озера нужно внести плату, ведь это национальный парк. На берегу можно найти установленные столы и скамейки, с собой нужно прихватить лишь еду и напитки (Переславль-Залесский, ул. Советская, 41). Стоимость: предоставление пикниковой точки в специально оборудованных местах отдыха на 5 человек (стол, скамейки) — 300 руб.