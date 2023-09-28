«ПутеРодитель» от Тутты Ларсен: как за 13 тысяч рублей съездить с семьей в Переславль-Залесский — как добраться, что посмотреть и где поесть

Известная телеведущая и многодетная мама Тутта Ларсен путешествует по городам России в рамках семейного туристического реалити «ПутеРодитель». В компании мужа Валерия, сына Вани и дочки Марфы Тутта посвящает выходные коротким поездкам — это каждый раз новое направление и новые впечатления, которыми она делится с подписчиками. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Тутта Ларсен — о проекте «ПутеРодитель»: «Каждая поездка — это море эмоций и впечатлений!»
«Когда-то мы каждый отпуск проводили в автомобильном путешествии: ездили в Краснодарский край. Потом решили попробовать ездить и в другие — не менее интересные — города России. Так и родился этот проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Маленькие города, которые порой проходят мимо внимания туристов, могут подарить не меньше эмоций, чем «раскрученные» направления. Там тоже есть на что посмотреть! В силу разных обстоятельств мы пока выбрали формат автопутешествий. Но я очень надеюсь, что наш проект будет расширяться, что у нас будут новые сезоны, где мы будем летать на самолетах, ездить на поездах и посещать более далекие и замечательные уголки России».
Переславль-Залесский научит любить историю — по следам Александра Невского и Петра I
«Переславль-Залесский — очень интересный город для семейного отдыха. Тут можно провести выходной, а лучше остаться на пару дней. Все члены семьи непременно найдут себе занятие по душе, отдохнут от школы и работы. Но самое главное — атмосфера города, его особый дух позволят по-новому взглянуть на историю нашей страны, прочувствовать ее, осознать взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего».
Переславль-Залесский находится всего в 3-х часах езды от столицы. Ни один ребенок не откажется пройтись по площади, где ступала нога князя Александра Невского, или побывать там, где любил проводить время Петр I. Заставить школьника учить родную историю — непростая задача для многих родителей. Если сын или дочь равнодушны к предмету, то вряд ли помогут нотации и репетиторы. Но интерес можно пробудить! Если к истории прикоснуться и превратить знакомство с историческими персонажами в увлекательное путешествие.
«Путешествие — любимое занятие нашей семьи, ведь вокруг столько интересных мест! Всего за два-три часа, если, конечно, не попасть в пробку, можно добраться до потрясающих городов и познакомиться с родной историей. Переславль-Залесский — отличная идея для семейной поездки. Здесь буквально каждая улица связана с историей нашей прекрасной великой Родины», — делится своими эмоциями Тутта Ларсен.
Этот город можно назвать «младшим братом» столицы. Он был основан Юрием Долгоруким на пять лет позже, чем Москва, в 1152 году. Для ценителей истории Переславль-Залесский важен и тем, что именно здесь в конце XVII века юный император Петр I строил свой первый флот, правда, назывался он «потешным». Именно он дал начало развитию великого русского флота. Мы увидели его своими глазами!
А еще мы посетили Музей паровозов — там выставлены первые паровозы, которые ездили по России. Там же сходили в вагон-магазин, где сыграли в продавцов. А еще (наше любимое) прокатились на дрезине по заповедному лесу. Это было очень интересно и впечатляюще.
Побывали мы и на мастер-классе в мастерской шоколада, там нам даже удалось самим приготовить сладости. Наше путешествие завершилось чудесным пикником на озере. Моменты, когда вы всей семьей сидите вечером в красивейшем месте, на природе, и обсуждаете свои приключения, — бесценны!
Как добраться
Расстояние от Москвы до Переславля-Залесского по прямой — 133 км.
Путь на машине —146 км.
Время в пути — 2,5–3 часа.
Примерный расход бензина в одну сторону — 18 л.
Что посмотреть
Захватит дух у гостей Переславля-Залесского в Музее паровозов. Только не от скорости, а от необычных экспонатов, большинство которых расположилось на улице. Чего только там нет! Есть даже железнодорожный автомобиль. Прекрасным завершением посещения музея станет поездка на ручной дрезине.
Прокатиться можно всей семьей (Ярославская обл., Переславский р-н, пос. Талицы, ул. Лесхозная, д. 1). Расстояние от Переславля-Залесского — 22,5 км. Стоимость: билет для взрослого — 300 руб., билет для ребенка старше 3-х лет — 100 руб., поездка на дрезине для взрослого — 200 руб., для ребенка старше 3 лет — 100 руб. График работы: среда — воскресенье, 10:00–18:00.
«Колыбель русского флота»
Юным гостям города будет интересно узнать, что на берегах Плеещева озера юный император Петр I строил суда для своего любимого увлечения — потешной флотилии. Поэтому город Переславль-Залесский часто называют колыбелью российского флота. Московские пруды и реки императора не впечатлили, а вот размах Плещеева озера юный Петр оценил по достоинству.
В музее-усадьбе «Ботик Петра I» можно увидеть судно, к которому прикасался сам император (Переславль-Залесский, село Веськово, ул. Петра Первого (местечко «Ботик»). Стоимость: взрослые — 60 руб., дети — 40 руб. График: вторник — воскресенье, 10:00–17:00.
Музей шоколада
Взбодрить после дороги и разбудить может не только кофе, но и шоколад, особенно плитка, сделанная своими руками! Знакомство с городом стоит начать неожиданно, например, с Музея производства шоколада. Здесь о любимом лакомстве все расскажут, покажут, угостят, а еще научат всяким хитростям и премудростям, которые делают шоколадную плитку не только вкусной, но и блестящей.
Своими руками можно создать шоколад на увлекательном мастер-классе. Он придется по душе и взрослым, и детям (Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 12). Стоимость: мастер-класс (вместе с экскурсией) — 890 руб. с человека, экскурсия — 260 руб. с человека. График: ежедневно, 10:00–19:00.
Собор Юрия Долгорукого
После активных развлечений стоит задуматься о пище духовной и отправиться в Спасо-Преображенский собор. Удивительной красоты здание находится на Красной площади города. Этот собор — древнейший храм Переславля-Залесского. Он был заложен Юрием Долгоруким в 1152 году. В соборе были крещены многие князья, в том числе и Александр Невский, русский национальный герой, которым гордится страна.
Князь причислен к лику святых. Кстати, родился он в Переславле в 1221 году. Памятник Александру Невскому установлен на площади рядом с собором. Стоимость: билет для взрослого — 100 руб., билет для ребенка — 50 руб. Собор закрыт в зимний период. Открыт для посещения с мая по сентябрь. Во время дождя посещений также нет.
После культурной программы стоит отправиться на Плещеево озеро, полюбоваться его размахом и красотой. Многие туристы останавливаются здесь с палатками, кто-то рыбачит, катается на лодке или доске. Еще это отличное место для пикника. Кстати, для посещения озера нужно внести плату, ведь это национальный парк. На берегу можно найти установленные столы и скамейки, с собой нужно прихватить лишь еду и напитки (Переславль-Залесский, ул. Советская, 41). Стоимость: предоставление пикниковой точки в специально оборудованных местах отдыха на 5 человек (стол, скамейки) — 300 руб.
Если после пикника останутся силы, то стоит подняться на Александрову гору. Оттуда открывается невероятный вид на озеро и окрестности. Стоимость разрешения на посещение территории национального парка для взрослого — 300 руб. Дети до 14 лет — бесплатно.
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Где поесть
Переславль-Залесский, как добрый хозяин, старается вкусно накормить путников. Ресторанов и кафе с богатым разнообразием блюд здесь очень много. Если хочется не только поесть, но и насладиться красивыми интерьерами и особой атмосферой, то стоит пообедать или поужинать в ресторане Pierre Le Grand (Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 24).
Cколько стоит — расчет на семью из четырех человек
• Бензин — 2300 руб.
• Мастер-класс + экскурсия — 3560 руб.
• Катание на дрезине — 600 руб.
• Ботный дом — 200 руб.
• Точка для пикника — 300 руб.
• Обед — 3800 руб.
• Вкусняшки — 700 руб.
• Музей паровозов — 800 руб.
• Спасо-Преображенский собор — 300 руб.
• Посещение нацпарка — 600 руб.
• Фрукты и напитки — 700 руб.
ИТОГО: 13 860 руб.
Это совсем недорого для того, чтобы насладиться красотами старинного русского города и прикоснуться к истории. Берите пример с Тутты Ларсен — и отправляйтесь в путешествие вместе с детьми!