Звезда «Дома-2», ставшая примерной мамой и женой: как Елена Бушина выбирала между славой и семьей

Елена Бушина три года провела в «Доме-2»: строила любовь, скандалила, пела. Потом нашла мужа за периметром и посвятила себя семье, изменив свой характер до неузнаваемости. Она стала примерной матерью и женой, чего так и не смогли добиться многие звезды телестройки.
Детство и юность
Елена родилась 19 июля 1986 года в Екатеринбурге, в обеспеченной семье. Ее отец работал в строительной фирме, а мать — в правительственных структурах региона.
Еще в детстве будущая звезда телешоу демонстрировала взбалмошный и взрывной характер. Избалованная девочка редко слышала от родителей слово «нельзя». Она могла сделать кукле макияж дорогой маминой косметикой или разбить посуду, но остаться безнаказанной. Могла загулять допоздна и вернуться домой с разбитыми в кровь коленками.
В школе Лена не радовала семью хорошими оценками, на «домашку» у нее просто не оставалось времени. Позже в интервью Бушина призналась, что в юности была «прожигателем жизни». Единственное, на что она готова была тратить свое время — это спорт, который позволял ей держать себя в форме. Девушка провела на теннисном корте немало часов.
Елена Бушина в 2011 году. Фото: соцсети
Получать высшее образование Елена отправилась в престижный вуз Екатеринбурга, выбрав по совету родителей факультет экономики и банковского дела. Но уже после второго курса студентка бросила учебу ради любви. Она уехала из родного города вместе с возлюбленным, но пообещала себе, что когда-нибудь получит диплом. И, скорее всего, в сфере психологии.
«Дом-2»
На скандальный телепроект Елена попала случайно. Друзья познакомили ее со старожилом реалити-шоу Степаном Меньщиковым, который оказался земляком Бушиной. Девушка подумала, что это отличный шанс увидеть популярную передачу изнутри, а заодно и самой попробовать стать звездой.
В октябре 2007 года она появилась в «Доме-2» и с первых же дней начала демонстрировать «колючий» характер: не лезла за словом в карман и ставила на место любого участника. У яркой и амбициозной девушки вскоре появилась своя армия поклонников.
Елена говорила, что обладает огромным сердцем, но вынуждена его скрывать под маской стервы, дабы защитить себя от обидчиков и предателей, коих в ее жизни встречается немало. В мужчинах она больше всего ценит верность.
Елена Бушина и Семен Фролов. Фото: соцсети
Первым претендентом на отношения с Бушиной стал баянист Семен Фролов, у которого до этого был роман с Ольгой Солнце. Молодую пару сразу же захлестнули эмоции, но не обошлось без скандалов, за которыми в первое время всегда шли примирения. Во время этих ссор окружающие всегда становились на сторону Елены. В конце концов, Семен перестал это выдерживать и ушел из проекта в декабре 2008 года.
Девушка же осталась на шоу и продолжила искать любовь. Далее у нее случился короткий роман с еще одной звездой «Дома-2» Глебом Жемчуговым. А, кроме того, Бушина вступила в музыкальную группу «Истринские ведьмы» вместе с Натальей Варвиной и Александрой Харитоновой.
Лене нравилось петь на сцене, но товарки по коллективу часто упрекали ее за отсутствие слуха и чувства ритма. Участница телестройки реагировала на это так, как привыкла: скандалами и упреками в ответ.
Но вскоре она остыла и к пению, и к Жемчугову. Как оказалось, у девушки случилась любовь за периметром. Елена стала пропадать со съемок и практически перебралась жить к новому возлюбленному. Это мог быть случайный роман, но Бушина увлекалась молодым человеком всерьез и через несколько месяцев покинула проект.
Брак
Избранником звезды «Дома-2» оказался 22-летний владелец столичного автосалона Дмитрий Железняк. Лена признавалась, что с ним ей не бывает скучно, однако Митя вовсе не тусовочный человек и мечтает о семье. Он отказался строить с девушкой любовь перед телекамерами, и Бушиной пришлось сделать тяжелый выбор.
Она хотела остаться на проекте ради музыкальной карьеры, но все же выбрала счастливые отношения. Красавица ушла из шоу уже будучи беременной, и в феврале 2010 года вышла замуж за возлюбленного. На свадьбу в Грибоедовском загсе Москвы из звезд была приглашена только Наталья Варвина в качестве свидетельницы.
Елена Бушина и Дмитрий Железняк. Фото: соцсети
Некоторое время молодые притирались, не обошлось и без скандалов. Однажды Елена накричала на мужа прямо на улице, не стесняясь прохожих. Как оказалось, девушка опоздала на фотосессию в стиле ню: Дмитрий перепутал адрес и привез жену не в тот район столицы.
Сам мужчина был против того, чтобы откровенные снимки его супруги появились в глянцевых журналах. По слухам, тот семейный скандал едва не привел к разводу. Бушина якобы успела подать документы и пообещала вернуться на проект. Она была категорична в вопросе распространения своих фото.
Елене даже приписывают драку со свекровью, после которой женщина попала в больницу. Якобы это произошло в первые годы совместной жизни пары, а расположение матери мужа вернулось только после рождения второго ребенка. Экс-участница «Дома-2» не хотела расставаться с популярностью и активно ходила на другие шоу, даже появилась в «Давай поженимся!»
Елена Бушина. Фото: соцсети
Но, к счастью, семейный корабль Бушиной и Железняка прошел через бури и не утонул. Став мамой, Лена смягчилась в характере и освоила роль хранительницы домашнего очага. У супругов подрастают сын Марк, родившийся летом 2010 года, и дочь Лаура, которая появилась на свет весной 2014-го. Фото счастливой семьи часто появляются в соцсетях.
Поклонники бывшей скандалистки «Дома-2» отметили, что семейная жизнь пошла Елене на пользу: она превратилась в спокойную и нежную женщину, заботливую мать. Какое-то время Бушина даже занималась производством и продажей детской одежды.
Подписчики заметили изменения и во внешности звезды реалити. Якобы после рождения ребенка женщина решилась на пластику носа. Но сама она отрицает, что обращалась к пластическому хирургу. По мнению Бушиной, измененная внешность еще никому не принесла счастья, и хирургическое вмешательство — это страшно.
Единственное, что Елена делала со внешностью — это инъекции гиалуроновой кислоты и мезотерапия. Стройность ей помогают поддерживать физические упражнения, диеты и массаж. При росте в 170 сантиметров женщина старается не набирать больше 53 килограммов.
Елена Бушина с сыном. Фото: соцсети
Со временем Бушина полностью отдалилась от телепроекта, но продолжила поддерживать связь с Ксенией Бородиной и Натальей Варвиной. Все ее внимание сосредоточено на семье и детях.
Сын Марк занимается в музыкальной школе, театральной и хореографической студиях, ходит в секцию плавания, усиленно изучает английский. В 2018 году мальчик стал участником показа бренда детской одежды Stilnyashka на московской Неделе моды Moscow Fashion Week.
Дочь Лаура, как и мама в свое время, растет избалованной девочкой. Но Елена надеется, что с возрастом это пройдет. Бушина неоднократно заявляла, что готова завести третьего ребенка. Ее муж поддерживает супругу в желании расширить семью. Он, кстати, пытался начать музыкальную карьеру — начал выпускать песни под собственным именем.
Елена Бушина в 2016 году. Фото: соцсети
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Конечно, даже крепкий брак не обходится без потрясений. В 2021 году Елена призналась поклонникам, что неоднократно думала о разводе. Женщину в семейных отношениях заели быт, обиды и непонимание. Летом пара чуть было не приняла решение об окончательном расставании, но сумела пережить кризис.
Бушина уверена, что рецепта счастья нет — в совместной жизни все равно будут скандалы и примирения. Главное, находить время побыть вдвоем, считает бывшая звезда «Дома-2».