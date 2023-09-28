Звезда «Дома-2», ставшая примерной мамой и женой: как Елена Бушина выбирала между славой и семьей

Елена Бушина три года провела в «Доме-2»: строила любовь, скандалила, пела. Потом нашла мужа за периметром и посвятила себя семье, изменив свой характер до неузнаваемости. Она стала примерной матерью и женой, чего так и не смогли добиться многие звезды телестройки.

Детство и юность

Елена родилась 19 июля 1986 года в Екатеринбурге, в обеспеченной семье. Ее отец работал в строительной фирме, а мать — в правительственных структурах региона.

Еще в детстве будущая звезда телешоу демонстрировала взбалмошный и взрывной характер. Избалованная девочка редко слышала от родителей слово «нельзя». Она могла сделать кукле макияж дорогой маминой косметикой или разбить посуду, но остаться безнаказанной. Могла загулять допоздна и вернуться домой с разбитыми в кровь коленками.

В школе Лена не радовала семью хорошими оценками, на «домашку» у нее просто не оставалось времени. Позже в интервью Бушина призналась, что в юности была «прожигателем жизни». Единственное, на что она готова была тратить свое время — это спорт, который позволял ей держать себя в форме. Девушка провела на теннисном корте немало часов.