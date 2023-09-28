Скандальная дочь знаменитого футболиста: какие проблемы были у Ксении Малафеевой

Не всегда дети знаменитостей бывают паиньками и идут по стопам родителей, которые добились успеха. Бывшему вратарю клуба «Зенит» Вячеславу Малафееву не раз пришлось краснеть за свою дочь Ксению. Хотя многие сопереживают девушке, поскольку она рано потеряла родную мать.

Детство и юность

Ксения Малафеева родилась 3 декабря 2003 года в Санкт-Петербурге. Вскоре у Ксении появился младший брат Максим. Фото дружной семьи Малафеевых украшало билборды города на Неве.

Но в 7 лет Ксению настигло несчастье — умерла ее мама. Марина Малафеева была директором продюсерского центра «Малафеева продакшн». Она погибла в автомобильной аварии в возрасте 36 лет.