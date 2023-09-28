Скандальная дочь знаменитого футболиста: какие проблемы были у Ксении Малафеевой

Не всегда дети знаменитостей бывают паиньками и идут по стопам родителей, которые добились успеха. Бывшему вратарю клуба «Зенит» Вячеславу Малафееву не раз пришлось краснеть за свою дочь Ксению. Хотя многие сопереживают девушке, поскольку она рано потеряла родную мать.
Детство и юность
Ксения Малафеева родилась 3 декабря 2003 года в Санкт-Петербурге. Вскоре у Ксении появился младший брат Максим. Фото дружной семьи Малафеевых украшало билборды города на Неве.
Но в 7 лет Ксению настигло несчастье — умерла ее мама. Марина Малафеева была директором продюсерского центра «Малафеева продакшн». Она погибла в автомобильной аварии в возрасте 36 лет.
Марина и Вячеслав Малафеевы с детьми Ксенией и Максимом. Фото: соцсети
Марина Малафеева возвращалась 17 марта 2011 года с дня рождения солиста группы «М-16», которую она продюсировала. Она ехала со скоростью 120 км/ч. В половине шестого утра на Приморском шоссе женщина не справилась с управлением.
Автомобиль Марины занесло на обледенелую обочину. Вначале машина столкнулась с сугробом, а потом с рекламным щитом и деревом. Марина Малафеева погибла мгновенно.
Марина Малафеева у своего автомобиля и с дочкой. Фото: соцсети
В декабре 2012-го года у Ксении и Максима Малафеевых появилась мачеха. Второй женой Вячеслава Малафеева стала диджей и танцовщица из группы поддержки «Спартака» Екатерина Комякова. Она младше спортсмена на девять лет.
С Екатериной голкипер начал встречаться еще в мае 2011-го года. И в 2013 году у пары родился сын Алекс.
Ксения Малафеева с отцом. Фото: соцсети
Брат Ксении Малафеевой буквально с первых дней нашел общий язык с мачехой. А вот сама Ксюша бунтовала и была против нового брака отца.
Ксения в 11 лет сильно похудела. Врачи поставили диагноз — анорексия. Медики смогли поставить Ксению на ноги.
Семья Малафеевых. Фото: соцсети
У Ксении не получалось стать своей в двух элитных учебных заведениях Санкт-Петербурга: православной частной школе семьи Шостаковичей на Васильевском острове и в лицее № 82 на Петроградской стороне. Поэтому Ксения перешла на домашнее обучение.
Блог
Малафеева ведет социальные сети под псевдонимом РЕБЕНОК ГАЛАКТИКИ. В своем микроблоге Ксения рассуждает о любви и дружбе, рассказывает о похудении и уходовой косметике.
Ксения делится со своими поклонниками переживаниями по поводу своего роста. Девушка считает себя очень маленькой. В Сети есть информация, что рост Малафеевой не превышает 156 см. Также она сочиняет песни под псевдонимом Died Baby.
Ксения Малафеева с отцом и мачехой. Фото: соцсети
Трудности в жизни Ксении
В декабре 2019 года Ксения покинула свою семью и начала самостоятельную жизнь. До этого у Малафеевой уже был опыт автономной от родителей жизни в виде трехмесячного проживания без семьи.
После девяти лет со смерти матери Ксения Маалафева была задержана за сбыт запрещенных веществ на Старо-Невском проспекте. Против дочери Вячеслава Малафеева было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы на срок до 12 лет.
Ксения Малафеева в период своего бунтарства. Фото: соцсети
В итоге суд приговорил Малафееву к условному сроку. Ксения прошла реабилитацию в клинике.
Личная жизнь
О своих ухажерах Ксения не говорит публично. А со своей семьей девушка продолжает ссориться, а потом все же находит путь к примирению.