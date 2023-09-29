Представительница актерской династии и большая трудяга: биография Ванессы Редгрейв

Ранняя жизнь и карьера

Редгрейв происходит из большой актерской династии. Ее отец, сэр Майкл Редгрейв, был на сцене, когда узнал, что она родилась. Сэр Лоуренс Оливье, его партнер по постановке, заявил зрителям в конце шоу, что «Сегодня вечером родилась великая актриса», сообщает New York Times.

Старшая из троих детей, Редгрейв училась в Центральной школе музыки и танцев в Лондоне. Она также провела некоторое время в Нью-Йорке в середине 1950-х, где посещала занятия в актерской студии.

Редгрейв дебютировала на сцене в 1957 году, а в следующем году снялась в своем первом фильме «Под маской» вместе с отцом. Однако театр оставался основным местом ее работы большую часть 1960-х годов. За это время она появилась в нескольких постановках Королевской Шекспировской труппы.