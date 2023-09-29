Представительница актерской династии и большая трудяга: биография Ванессы Редгрейв

Кто такая Ванесса Редгрейв?
Ванесса Редгрейв дебютировала на профессиональном уровне в пьесе «Прикосновение солнца» (1957). В конце 1960-х и начале 70-х Редгрейв продемонстрировала свое мастерство, выиграв премию «Оскар» и будучи номинированной еще на две премии. Теннесси Уильямс назвал ее «величайшей актрисой нашего времени».
Ранняя жизнь и карьера
Редгрейв происходит из большой актерской династии. Ее отец, сэр Майкл Редгрейв, был на сцене, когда узнал, что она родилась. Сэр Лоуренс Оливье, его партнер по постановке, заявил зрителям в конце шоу, что «Сегодня вечером родилась великая актриса», сообщает New York Times.
Старшая из троих детей, Редгрейв училась в Центральной школе музыки и танцев в Лондоне. Она также провела некоторое время в Нью-Йорке в середине 1950-х, где посещала занятия в актерской студии.
Редгрейв дебютировала на сцене в 1957 году, а в следующем году снялась в своем первом фильме «Под маской» вместе с отцом. Однако театр оставался основным местом ее работы большую часть 1960-х годов. За это время она появилась в нескольких постановках Королевской Шекспировской труппы.
Сэр Майкл и леди Рэйчел Редгрейв в 1946 году со своими детьми Корином, юной Линн (с матерью) и Ванессой. Фото: Global Look Press
Фильмы
В конце 1960-х Редгрейв исполнила ряд знаковых ролей. Она сыграла Анну Болейн, обреченную жену короля Генриха VIII, в фильме 1966 года «Человек на все времена», а также другую знаменитую английскую королевскую особу, Гиневру, с Ричардом Харрисом в роли короля Артура в фильме 1967 года «Камелот».
Перейдя к более современному материалу, она снялась в фильме «Любовники Айседоры» (1968), биографическом фильме о знаменитой основательнице современного танца Айседоре Дункан.
Ванесса Редгрейв. Фото: кадр из к/ф «Любовники Айседоры» (1968)
Редгрейв также сыграла главную роль в фильме 1971 года «Мария – королева Шотландии». А ее роль в фильме 1977 года «Джулия» принесла ей премию «Оскар». В фильме она играет женщину, живущую в Германии и работающую против нацистского режима. Ее подруга, драматург Лилиан Хеллман (Джейн Фонда), участвует в Сопротивлении, соглашаясь переправить контрабандой деньги в Германию.
Ванесса Редгрейв. Фото: кадр из к/ф «Мария — королева Шотландии» (1971)
Примерно в это же время Редгрейв поддержала документальный фильм под названием «Палестинец», в котором отстаивалось независимое палестинское государство. За пределами церемонии вручения премии «Оскар» члены Лиги защиты евреев выразили протест против выдвижения кандидатуры Редгрейв и ее присутствия на мероприятии.
Редгрейв и ее брат Корин также были активными членами Рабочей революционной партии Англии.
Споры вокруг ее пропалестинских взглядов снова разгорелись, когда она сыграла еврейскую певицу и музыканта в концентрационном лагере Освенцим в телефильме 1980 года «Тянуть время». Даже Фаня Фенелон, реальная женщина, по мотивам рассказов которой был снят фильм, возражала против участия Редгрейв из-за ее политических взглядов.
Несмотря на шумиху, Редгрейв проделала выдающуюся работу в качестве участника оркестра, который исполнял музыку для женщин на пути в газовую камеру. Редгрейв получила свою первую премию «Эмми» за этот фильм.
Ванесса Редгрейв. Фото: кадр из к/ф «Тянуть время» (1980)
В 1991 году Редгрейв получила возможность поработать со своей реальной сестрой Линн Редгрейв в телевизионной адаптации фильма 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн?».
В следующем году она была номинирована на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме Джеймса Айвори «Говардс-Энд» с Эммой Томпсон и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Фильм был основан на романе Э.М. Форстера.
В 1997 году Редгрейв воплотила в жизнь еще одного литературного персонажа. Она сыграла главную героиню в фильме «Миссис Дэллоуэй» по произведению Вирджинии Вульф.
Ванесса Редгрейв и Эмма Томпсон. Фото: кадр из к/ф «Говардс-Энд» (1991)
Редгрейв добавила премию «Тони» в свой длинный список наград в 2003 году. Она получила награду за работу в фильме Юджина О'Нила «Путешествие долгого дня в ночи».
Примерно в это же время Редгрейв начала работу в телевизионной драме «Части тела». В сериале она сыграла мать своей реальной дочери Джоэли Ричардсон.
Джоэли Ричардсон и Ванесса Редгрейв в сериале «Части тела» 2-й сезон (2004). Фото: Global Look Press
Последние проекты
В 2007 году Редгрейв предстала в шоу «Год магического мышления», где играла только она одна. Пьеса была основана на книге Джоан Дидион, в которой отразилось ее горе после смерти мужа, Джона Грегори Данна. Редгрейв была первой актрисой, которую предложила Дидион на эту роль.
Позже Редгрейв продолжила стабильно работать. Она появлялась в фильмах «Письма к Джульетте» (2010) с Франко Неро и «Кориолан» (2011) с Ральфом Файнсом. В том же году Редгрейв одолжила свой величественный голос анимационному фильму «Тачки-2».
Ванесса Редгрейв и Франко Неро. Фото: кадр из к/ф «Письма к Джульетте» (2010)
Жизнь за кадром
Редгрейв была замужем за режиссером Тони Ричардсоном с 1962 по 1967 год. У них было двое детей — дочери Наташа и Джоэли. Ее дочь Наташа, которая была замужем за актером Лиамом Нисоном, умерла в 2009 году после несчастного случая на лыжах. У Редгрейв также есть сын Карло Габриэль Неро от ее давних отношений с актером Франко Неро.
Дама Ванесса Редгрейв в Букингемском дворце с дочерью Джоэли Ричардсон, невесткой Дженнифер Неро и сыном Карлосом Неро (справа сотрудник дворца), 13 октября 2022 года, Лондон, Великобритания, Фото: Global Look Press