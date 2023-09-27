Снималась в «Ментовских войнах» вместе с мужем и дочерью: карьера звезды мелодрам Янины Соколовской

В молодости актрису Янину Соколовскую отказывались брать в театры. Но талант все равно найдет себе дорогу. Сегодня звезда успешна и на сцене, и перед камерой.
Детство и юность
Янина родилась 16 сентября 1978 года в Москве, в семье врача и инженера. Родители развелись, когда девочке было 15 лет. По ее воспоминаниям, мать и отец сумели расстаться без скандала и психологической травмы для дочери. Вскоре папа переехал в Америку, а в жизни школьницы появился отчим, который преподавал во ВГИКе.
Соколовская с детства любила танцевать, поэтому мама отдала ее в хореографическую группу при хоре Гостелерадио. Вместе с коллективом девочка активно гастролировала по городам России и Европы, и для каждой остановки нужно было разучивать местные национальные танцы.
Учителя в школе сетовали на то, что из-за разъездов юная звезда пропускает слишком много уроков, и тогда ее перевели в особое учебное заведение для «детей искусства», в котором в свое время обучались Николай Басков и Артем Михалков.
Янина Соколовская в детстве. Фото: соцсети
Позже Янина перешла в ансамбль танца России, но одних только движений ей стало мало для самовыражения – девушке хотелось творить еще и словом. Тогда Соколовская решила стать актрисой, но побоялась, что ей не хватит упущенных в школе знаний. Поэтому она сначала поступила в филологический вуз.
Получив первый диплом, студентка отправилась за актерской мечтой. Во ВГИКе Алексей Баталов был готов взять ее сразу во второй тур, но Янина выбрала Щукинское училище, где попала в мастерскую Родиона Овчинникова. Вместе с ней на курсе занимались Марина Александрова и Ольга Ломоносова.
Театр
Во время учебы молодой артистке доверяли ведущие роли в дипломных спектаклях. Но после выпуска Соколовская столкнулась с проблемой, что она не нужна театрам. Именитые труппы уже были набраны, и девушке пришлось отправиться в «свободное плавание».
Янина Соколовская в спектакле «Цветы для Элджернона». Фото: Global Look Press
Сначала она сотрудничала с Центром Мейерхольда, где была занята в постановке «Ивонна, принцесса Бургундская». Потом удача ей все-таки улыбнулась – дипломный спектакль ее курса «А зори здесь тихие…» решили перенести на сцену РАМТ, но с местными актерами. Однако Рамиля Искандер, которая должна была играть Женю Комелькову, заболела, и Соколовскую попросили ее заменить.
В итоге Янине удалось закрепиться в труппе (с 2006 года), и вскоре ее ввели в постановку «Берег утопии», где актриса смогла в полной мере раскрыться и продемонстрировать свой талант перевоплощения.
Впоследствии у Соколовской появилось множество других ролей. Она была занята в таких постановках Молодежного театра, как «Цветы для Элджернона», «Проблема», «Инь и Ян», «Денискины рассказы», «Душа моя Павел» и других.
Будучи верной РАМТу, актриса все же с удовольствием приняла предложение присоединиться к спектаклю Сергея Безрукова «Казанова. Ars Vivendi». Знаменитый актер исполнил на сцене роль Джакомо Казановы, а Янина предстала в образе Екатерины II.
Янина Соколовская в спектакле «Казанова. Ars Vivendi». Фото: Global Look Press
Фильмография
В «нулевых», будучи еще студенткой, Соколовская начала мелькать в сериалах в небольших ролях. Как она засветилась в мелодрамах «Две судьбы» и «Ландыш серебристый - 2», боевике «Кодекс чести», приключенческой картине «Операция «Цвет нации», а также в «Убойной силе», «Частном детективе», «Ментовских войнах» и «9 месяцев».
В 2003 году состоялся релиз полнометражной мелодрамы «Жизнь одна», где Янина сыграла любовницу героя Сергея Безрукова. В 2006-м с ее участием вышли музыкальная комедия «Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна», военный фильм «Мертвое поле» и исторический сериал «Моя Пречистенка».
С 2009-го актриса стала получать главные роли в телевизионных мелодрамах: «Райские яблочки», «Подруги», «Цвет черемухи», «Аромат шиповника», «Королева игры», «Теща-командир», «Перекресток».
Янина Соколовская в сериале «Самогонщицы». Фото: кадр из сериала 2021 года
Параллельно она надолго закрепилась в сериале «Ментовские войны» в роли сотрудника пресс-службы ГУВД Елизаветы Орловой, сыграла в «Агенте особого назначения» и «Склифосовском».
И хотя сильная и уверенная в себе героиня мелодрамы стала основным амплуа артистки, сегодня у нее появляются разные роли. В 2020 она сыграла певицу Марию Каллас в сериале «Магомаев», в 2023-м присоединилась к съемкам исторического сериала «Любовь Советского Союза».
Личная жизнь
Еще в студенческие годы Соколовская начала встречаться с сокурсником Александром Устюговым. Но их роман был недолог, так как влюбленные оказались из разных социальных миров: он – бедный приезжий студент, она – коренная москвичка из обеспеченной семьи.
Позже пара вновь встретилась на съемках «Ментовских войн». Создатели сериала как раз искали актрису, которая будет внешне подходить герою Устюгова. А кто мог сыграть его пару лучше, чем девушка, уже состоявшая с актером в отношениях?
Янина Соколовская с Александром Устюговым и дочерью Женей. Фото: соцсети
Вместе на экране и за его пределами, в августе 2005-го они поженились. А через два года в семье появилась дочь Женя. Позже она снялась в «Ментовских войнах» вместе с родителями.
Семья казалась счастливой, но в 2015 году прошла новость об разводе звезд. Однако артисты остались в хороших отношениях и продолжили вместе воспитывать дочь.
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Вскоре Янина нашла новую любовь – актера из своего театра Максима Керина. Семейная пара играет в одних спектаклях и делится в соцсетях счастливыми совместными фотографиями.
Янина Соколовская и Максим Керин. Фото: соцсети
Благодаря танцевальному прошлому Соколовской удается поддерживать стройную фигуру, которую она может продемонстрировать в купальнике: при росте в 165 сантиметров артистка весит около 52 килограммов.
Интересные факты
По сценарию мелодрамы «Жизнь одна» (2003) требовалось, чтобы героиня Соколовской предстала в кадре в нижнем белье. Актриса наотрез отказалась раздеваться, и в итоге ей позволили отыграть сцену в полотенце.
На съемках сериала «Лестница в небеса» (2013) Янина была в ужасе, когда узнала, что, по сценарию, ее героиня должна ударить свою маленькую падчерицу. Артистка просила режиссера убрать эту сцену, но тот остался непреклонен. Зрители оценили то, как Соколовская сумела перевоплотиться в злодейку.
В мелодраме «Королева игры» (2014) Соколовская виртуозно играет алкоголичку, а в «Самогонщицах» (2021), наоборот, – возвышенную красавицу.