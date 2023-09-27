Снималась в «Ментовских войнах» вместе с мужем и дочерью: карьера звезды мелодрам Янины Соколовской

В молодости актрису Янину Соколовскую отказывались брать в театры. Но талант все равно найдет себе дорогу. Сегодня звезда успешна и на сцене, и перед камерой.

Детство и юность

Янина родилась 16 сентября 1978 года в Москве, в семье врача и инженера. Родители развелись, когда девочке было 15 лет. По ее воспоминаниям, мать и отец сумели расстаться без скандала и психологической травмы для дочери. Вскоре папа переехал в Америку, а в жизни школьницы появился отчим, который преподавал во ВГИКе.

Соколовская с детства любила танцевать, поэтому мама отдала ее в хореографическую группу при хоре Гостелерадио. Вместе с коллективом девочка активно гастролировала по городам России и Европы, и для каждой остановки нужно было разучивать местные национальные танцы.

Учителя в школе сетовали на то, что из-за разъездов юная звезда пропускает слишком много уроков, и тогда ее перевели в особое учебное заведение для «детей искусства», в котором в свое время обучались Николай Басков и Артем Михалков.