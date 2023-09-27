Как любимый мужчина спас модель Елену Перминову от тюрьмы, а потом она покорила мировые подиумы

История с запрещенными веществами

Когда Елене было 17 лет, ее обвинили в распространении запрещенных средств и чуть было не посадили в тюрьму. Но отец девушки написал письмо депутату Государственной Думы Александру Лебедеву с просьбой помочь дочери. Тогда чиновник курировал законопроект о защите свидетелей, поэтому и откликнулся на просьбу мужчины.

В итоге Елене дали условный срок. Находясь под следствием, Елена Перминова старалась не раскисать. Она по-прежнему принимала участие в фотосессиях и даже снялась в клипе Стаса Пьехи «Где буду я».

Впоследствии в интервью Ксении Собчак для журнала L Officiel Елена Перминова рассказала, что угодила в эту криминальную историю из-за своей слепой влюбленности.

Мужчину звали Виталий. Тогда Перминовой было 16, а ее первой любви — 32. Конечно, в таком возрасте девушка не понимала, во что ее втягивают, и просто исполняла все прихоти возлюбленного.

«Началось все постепенно: «Ой, а у меня вот таблеточка, давай со мной». Я юная, ничего не понимаю, это же любимый мужчина, типа весело. И пошло: «Ой, а отнеси таблеточку моему другу». Раз отвезла, два отвезла…» — вспоминала в этом интервью Елена.

Однажды с этими таблетками влюбленную девушку поймал владелец клуба. Случившееся испугало Перминову, и она наотрез отказалась помогать своему парню. Но кавалер лишь посоветовал модели собирать вещи и уходить. Она ушла лишь на некоторое время, а потом вернулась к нему снова.