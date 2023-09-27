Как любимый мужчина спас модель Елену Перминову от тюрьмы, а потом она покорила мировые подиумы

Самая большая любовь в жизни топ-модели Елены Перминовой случилась благодаря трагедии. Ее будущий муж спас красавицу от тюрьмы.
После того как девушка выбралась из этой тяжелой ситуации, в ее жизни началась белая полоса: покорение мировых подиумов, счастливая семейная жизнь и четверо детей.
Подробнее обо всем — в материале Teleprogramma.pro.
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Детство и учеба
Модель Елена Перминова появилась на свет 1 сентября 1986 года в городе Бердске Новосибирской области. Карьерой модели заинтересовалась еще в подростковом возрасте, но по совету родителей решила получить «нормальную профессию».
Елена поступила в Кузбасский институт экономики и права, но в итоге все равно бросила его ради карьеры манекенщицы. (Чуть позже она все-таки окончит МГУ им. Ломоносова).
Тогда же она заключила контракт с компанией Modus Vivendis, участвовала в разных фотосессиях. Однако за углом безбашенной юности девушку подстерегала опасность.
Елена Перминова в детстве. Фото: соцсети
История с запрещенными веществами
Когда Елене было 17 лет, ее обвинили в распространении запрещенных средств и чуть было не посадили в тюрьму. Но отец девушки написал письмо депутату Государственной Думы Александру Лебедеву с просьбой помочь дочери. Тогда чиновник курировал законопроект о защите свидетелей, поэтому и откликнулся на просьбу мужчины.
В итоге Елене дали условный срок. Находясь под следствием, Елена Перминова старалась не раскисать. Она по-прежнему принимала участие в фотосессиях и даже снялась в клипе Стаса Пьехи «Где буду я».
Впоследствии в интервью Ксении Собчак для журнала L Officiel Елена Перминова рассказала, что угодила в эту криминальную историю из-за своей слепой влюбленности.
Мужчину звали Виталий. Тогда Перминовой было 16, а ее первой любви — 32. Конечно, в таком возрасте девушка не понимала, во что ее втягивают, и просто исполняла все прихоти возлюбленного.
«Началось все постепенно: «Ой, а у меня вот таблеточка, давай со мной». Я юная, ничего не понимаю, это же любимый мужчина, типа весело. И пошло: «Ой, а отнеси таблеточку моему другу». Раз отвезла, два отвезла…» — вспоминала в этом интервью Елена.
Однажды с этими таблетками влюбленную девушку поймал владелец клуба. Случившееся испугало Перминову, и она наотрез отказалась помогать своему парню. Но кавалер лишь посоветовал модели собирать вещи и уходить. Она ушла лишь на некоторое время, а потом вернулась к нему снова.
Елена Перминова в юности. Фото: соцсети
Елену задержали, когда она передавала товар покупательнице. Чуть позже оперативники вышли на след и Виталия. Как вспоминала топ-модель, однажды следователи допрашивали их обоих, а потом на некоторое время оставили парочку наедине.
Виталий просил влюбленную девушку взять всю вину на себя, и она согласилась на это. Однако следователь не поверил Елене и посоветовал ей сказать правду, после чего модель отправили в Изолятор временного содержания.
«Это страшнее, чем СИЗО и тюрьма: унитаз напротив кровати, подушка, воняющая мочой… У меня отобрали все мои вещи, я попросила кусок мыла, чтобы помыть руки, на что мне ответили: «Может, тебе еще и тортик принести?» — рассказывала Елена в интервью Ксении Собчак.
— Подъем в шесть утра, стук в дверь и ор: «Статья какая?». Встаешь по стойке смирно, называешь свою статью, и тебя на 15 минут выводят на прогулку во двор, где сидит стая собак, которые беспрерывно лают».
Елену отпустили на следующий день, когда она согласилась сотрудничать со следствием. По замыслу оперативников, она должна была принять участие в ловле на живца, то есть главного наркодилера Новосибирска, с которым и сотрудничал Виталий. Для этого ее снабдили всей необходимой спецтехникой, подслушивающим устройством и отправили якобы покупать наркотики. По завершении сделки Перминова должна была подать знак — снять куртку.
В итоге она все сделала правильно. Наркодилера задержали, но на следующий день отпустили, поскольку он сумел подключить все свои связи. Как вспоминала модель, тогда ей было очень страшно выходить на улицу. Но потом новосибирский делец все равно не ушел от закона. Он оправился за решетку на восемь лет, а Виталий — на пять.
Когда бывший возлюбленный вышел из тюрьмы, Елена позвонила ему. Виталий попросил у нее прощения и поздравил с рождением ребенка. Больше они никогда не общались. А Елена призналась, что простила…
Елена Перминова на подиуме. Фото: Global Look Press
Карьера модели
После того инцидента Перминова возобновила карьеру, приняв участие в чувственной фотосессии для журнала Playboy. Затем по опросам этого знаменитого мужского издания, она стала девушкой месяца, а потом начала появляться на самых престижных мировых подиумах.
Так, она рекламировала бренды Armani, Viktor & Rolf, Lanvin, блистала на подмостках Парижа, Милана и Рима, рекламировала самые знаменитые модные дома, появлялась на громких светских мероприятиях.
В декабре 2017 года Елена произвела фурор на театральной премии Evening Standard Theatre Awards, выйдя на красную дорожку в облегающем прозрачном платье и без нижнего белья. Гостьей того мероприятия также стала знаменитая голливудская актриса Кира Найтли.
Елена Перминова на мероприятии Московского международного кинофестиваля. Фото: Global Look Press
А вот на открытии отеля итальянского ювелирного дома Bulgari Елена Перминова была сама элегантность. Для выхода в свет она предпочла брючный костюм телесного цвета, украшенный пайетками. Также событие посетила знаменитая модель Белла Хадид.
Порой Елена признается подписчикам, что покупает наряды в масс-маркетах, тратя на них лишь несколько тысяч рублей. По словам самой модели, некоторые оригинальные вещи в сочетании с определенными аксессуарами действительно смотрятся очень круто.
Елена Перминова с Ксенией Собчак и Оксаной Лаврентьевой. Фото: Global Look Press
Кстати, нередко модель отдает свои вещи на аукционы и разные акции, а средства, собранные от их продажи, поступают на лечение больных детей.
Елена снимается и в клипах российских звезд. Так, например, поклонники модели могли видеть ее в клипе на песню «Полуночное такси», созданном по мотивам знаменитого фильма «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.
Муж Александр Лебедев
Впрочем, жизнь самой Елены тоже напоминает красивую историю любви, которую можно увидеть только в фильмах. Ведь супругом Перминовой как раз и стал вышеупомянутый депутат Александр Лебедев, который протянул ей руку помощи во время резонансной истории с запрещенными веществами.
Правда, в тот период Лебедев уже был женат на Наталье Соколовой, но вместе с сыном она жила преимущественно в Лондоне.
Александр Лебедев. Фото: Global Look Press
Первое время Елена и Александр жили в гражданском браке, но в 2020 году во время поездки в Лапландию Александр Лебедев в образе Санта-Клауса официально предложил своей возлюбленной выйти за него замуж. Фото с обручальным кольцом Елена продемонстрировала у себя в соцсетях.
Первый ребенок Никита появился у пары, когда модели было 23 года. Через два года родился еще один сын Егор, в 2014-м — дочь Арина, в 2021-м году — сын Александр.
Елена Перминова с детьми на отдыхе в Венеции. Фото: Global Look Press
Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, Елене и Александру не скучно друг с другом. Так, семья любит путешествовать вместе с детьми, они уже побывали в Колумбии, Зимбабве, Монголии и многих других странах мира. У семейства есть вилла в итальянском регионе Умбрия, рядом с городом Перуджа.
Семейный бизнес
Пара владеет и совместным бизнесом, например, компанией ««Лён & Гречка», которая специализируется на выпечке безглютенового хлеба. Кроме того, супругам принадлежат торговая марка «Петрушка», а также сеть кафе в Подмосковье и Тверской области. Также три года назад супруги выкупили часть акций сети кафе-кондитерских «Андерсон».
Елена Перминова на красной дорожке премии Муз-ТВ. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост модели – 175 сантиметров, вес — 50 килограммов.
Чтобы держать себя в форме, звезда мирового подиума проводит много времени в спортзале, кстати, расположенном в доме супругов.
Елена занимается пилатесом, танцами и йогой. Что касается лица, то женщина постоянно делает дорогие омолаживающие маски, проводит разные косметологические процедуры в бьюти-центре своей сестры Александры.
Несмотря на то что Елена в основном выступает против улучшения внешности путем хирургического вмешательства, ей все-таки сделали процедуру абдоминопластики (пластика живота).
После рождения первого ребенка модель столкнулась с диастазом и пупочной грыжей, от которых ей удалось избавиться после операции. Благодаря данной процедуре объем талии Елены Перминовой уменьшился на несколько сантиметров.
Елена Перминова на одном из светских вечеров компании Marie Claire. Фото: Global Look Press
Елена Перминова сейчас
Сейчас Елена активно ведет соцсети. Со своими подписчиками она делится кадрами из путешествий, модельных фотосессий и снимками вместе с мужем и детьми. И судя по этому контенту, в семействе царит настоящая идиллия.