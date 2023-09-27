Друг Аллы Пугачевой и Владимира Высоцкого: чем запомнился шансонье Александр Кальянов

Александр Кальянов — звезда русского шансона, невидимая рука которого лежит на записях множества отечественных исполнителей. На его легендарной студии «Тон» записывались Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, «А-Студио», «Моральный кодекс», «Белый орел», «Непара». Его ценили Владимир Высоцкий и Алла Пугачева.

Карьера звукорежиссера

Александр 26 августа 1947 года в городке Унеча Брянской области, у него есть старшая сестра.

Родители будущего певца всю жизнь проработали учителями в местной школе № 2, которую их сын закончил с серебряной медалью. Отец Иван Ефимович с годами дослужился до директора учебного заведения, его трудовая деятельность была отмечена высшей педагогической наградой — заслуженный учитель РФ.

С юных лет Саша разрывался между двумя увлечения: музыкой и техникой. В итоге он поступил в радиотехнический институт в Таганроге, после чего семь лет трудился на заводе радиоаппаратуры в Брянске. Такая работа позволяла ему мастерить на досуге различные приспособления для музыкальных выступлений, например, пульты и колонки.

У Александра обнаружился настоящий изобретательский талант. Артисты пользовались его приборами много лет и оставались довольны. Самым лучшим своим изобретением Кальянов называл микшерный пульт «Электроника», который позволял подключать фонограмму во время пения вживую и дотягивать вокал до нужных нот.