Друг Аллы Пугачевой и Владимира Высоцкого: чем запомнился шансонье Александр Кальянов

Александр Кальянов — звезда русского шансона, невидимая рука которого лежит на записях множества отечественных исполнителей. На его легендарной студии «Тон» записывались Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, «А-Студио», «Моральный кодекс», «Белый орел», «Непара». Его ценили Владимир Высоцкий и Алла Пугачева.
Карьера звукорежиссера
Александр 26 августа 1947 года в городке Унеча Брянской области, у него есть старшая сестра.
Родители будущего певца всю жизнь проработали учителями в местной школе № 2, которую их сын закончил с серебряной медалью. Отец Иван Ефимович с годами дослужился до директора учебного заведения, его трудовая деятельность была отмечена высшей педагогической наградой — заслуженный учитель РФ.
С юных лет Саша разрывался между двумя увлечения: музыкой и техникой. В итоге он поступил в радиотехнический институт в Таганроге, после чего семь лет трудился на заводе радиоаппаратуры в Брянске. Такая работа позволяла ему мастерить на досуге различные приспособления для музыкальных выступлений, например, пульты и колонки.
У Александра обнаружился настоящий изобретательский талант. Артисты пользовались его приборами много лет и оставались довольны. Самым лучшим своим изобретением Кальянов называл микшерный пульт «Электроника», который позволял подключать фонограмму во время пения вживую и дотягивать вокал до нужных нот.
Александр Кальянов в молодости. Фото: соцсети
Уйдя с завода, специалист вполне ожидаемо занялся звукорежиссурой. И в конце 70-х его пригласила на работу одна из передовых групп того времени — «Шестеро молодых». Коллектив много гастролировал по СССР, и ему нужен был собственный грамотный звуковик.
Добавим, что группа существовала на базе Элистинской филармонии, и за несколько лет творческой деятельности выпустила на эстраду множество будущих звезд: Николая Расторгуева, Сергея Сарычева, Александра Розенбаума, Валерия Кипелова, Татьяну Маркову.
На гастролях в Казани коллектив «Шестеро молодых» заметил Владимир Высоцкий. Он предложил музыкантам сделать совместную программу, после чего группа стала очень популярной — стала давать по несколько концертов в месяц, и каждое выступление сопровождалось аншлагом.
В это время у Высоцкого и Кальянова завязалась крепкая дружба. Спустя несколько лет Александр принял непосредственное участие в масштабном концерте, посвященном юбилею барда. Он безвозмездно записал на своей студии кавер-версии песен Владимира Семеновича и впоследствии выпустил их отдельным диском.
Александр Кальянов и Алла Пугачева. Фото: соцсети
Помимо «Шестеро молодых», Кальянов пробовал себя в других музыкальных группах: «Лейся, песня», «Красные маки», «Карнавал», «Феникс». В начале 80-х талантливого звукорежиссера заметила Алла Пугачева и пригласила его в свою недавно созданную группу «Рецитиал». В этом коллективе начинали такие знаменитости как Юрий Шахназаров, Игорь Николаев, Руслан Горобец.
Именно на базе «Рецитиала» при поддержке Аллы Борисовны в 1984 году звукорежиссер создал частную звукозаписывающую студию «Тон» и стал саунд-продюсером многих звезд отечественной эстрады. Тогда же Пугачева и Николаев рекомендовали Кальянову начать сольную карьеру исполнителя.
Шансон
В 1984 году у Александра вышел первый альбом «Свежий запах лип». В него вошли композиции «Ангел», «Будь здоров, дружок», «Голая богиня», которые Игорь Николаев написал специально для своего друга, считая, что тот обладает необычным тембром голоса.
Пластинка сразу стала популярной среди меломанов, и Кальянов прочно закрепился в рядах советских эстрадных исполнителей. С тех пор он стал называть Пугачеву и Николаева своими родителями в искусстве исполнительства.
Александр Кальянов на пластинке «Таганка». Фото: обложка альбома 1987 года
Новые альбомы — «Золотая аллея», «Старое кафе», «Таганка», «Музей любви», «За кордон», «Плохая примета», «Ночной патруль» — начали выходить чуть ли не каждый год. В 1988-м Александр дебютировал на ТВ, исполнив песню «Старое кафе» на «Рождественских встречах» Аллы Борисовны. После этого выступления его полюбила вся страна.
Сама композиция досталась Кальянову от малоизвестного автора Вячеслава Горбатова. Многие друзья-музыканты не верили в ее успех, но она «выстрелила» и стала шлягером. Народная любовь к «Старому кафе» выразилась в том, что песня стала одним из ярчайших ресторанных хитов. В клипе на нее снялись Пугачева, Николаев, Пресняков-старший и другие друзья Кальянова.
Еще одним хитом исполнителя можно назвать знаменитую «Таганку». Ее сочинил трубач «Рецитиала» Павел Жагун, который впоследствии стал директором группы «Моральный кодекс». Сам Кальянов никогда не сочинял песен, но красиво исполнял произведения других авторов. Его композиторами были Игорь Николаев, Роман Горобец, Владимир Пресняков – старший, Игорь Крутой.
Кроме известных сочинителей Александр брался сотрудничать и с простыми авторами, которые сами находили его на концертах. Так, например, появилась песня «Кукушечка», которую певцу подарил его менее знаменитый коллега из Екатеринбурга, выступавший под псевдонимом Папа Радж.
В 90-е, на фоне расцвета популярности шансона, Кальянов был очень успешен. Он много записывался, регулярно гастролировал по стране. В этот период вышли его хиты «Блудный сын», «Жена, жена...», «За кордон», «Ночной патруль», «Любка-однолюбка», «Я и Вася».
За рубежом тоже активно привечали исполнителя, его концерты очень ждали русские эмигранты в Америке, Израиле и Германии. Артиста приглашали и в кино — в 1997 году он снялся в картине «Новейшие приключения Буратино» в роли папы Карло.
Александр Кальянов, Филипп Киркоров, Евгений Болдин, Игорь Николаев. Фото: Global Look Press
В «нулевые» премия «Шансон года» неоднократно отмечала Александра Кальянова наградами. В 2012 году певец получил статус Легенды русского шансона, выступив в одноименном проекте. В 2016-м он выпустил юбилейную программу «Старое кафе», в которую включил свои самые знаменитые песни.
Личная жизнь
Александр Кальянов более 30 лет прожил в счастливом браке со своей женой Александрой. Когда в семье появился сын, родители, не раздумывая, назвали его Сашей — ведь и папа, и мама, и бабушка носили это имя. Наследник звезды пошел по стопам отца и стал звукорежиссером, он долгое время работал на студии «Тон».
Старший Кальянов не афишировал свою личную жизнь. Известно, что они вместе с женой много времени проводили на даче, которую обустраивали несколько лет. Их соседом в дачном поселке, кстати, являлся Сергей Жуков из группы «Руки вверх!»
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Смерть
Александра Кальянова не стало 2 октября 2020-го. О смерти певца в 73 года сообщила Алла Пугачева. А на следующий день друг исполнителя Юрий Лоза рассказал, что артист умер от рака, с которым безуспешно боролся несколько лет.
Урна с прахом артиста захоронена в колумбарии на Востряковском кладбище в Москве.