Куда исчезла Елена Корикова: все мужчины звезды «Бедной Насти» - от отца ее сына до таинственного миллионера

Вокруг красивой талантливой блондинки всегда было множество мужчин — успешных, известных, богатых. Но мало кто из них приносил ей счастье — гораздо больше было обид и предательств.
Выросла без отца
Елена Корикова в детстве с мамой. Фото: соцсети
Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в городе Тобольске. Правда, вскоре девочку отвезли к бабушке-учительнице в деревню — родители Лены развелись, и маме сложно было в одиночку воспитывать дочь. С бабушкой будущая актриса прожила до второго класса, а потом вместе с мамой перебралась в Ростов.
Привлекательная артистичная девочка занималась в студии драмтеатра, а после школы поступила во ВГИК. С отцом Елена долгое время не виделась. Их встреча произошла, когда она была уже взрослой. Тогда она и узнала, что у отца давно новая семья, двое детей. В подарок от него Елена получила квартиру в Москве.
Некоторое время Елена Корикова работала моделью в США, а, вернувшись в Россию, играла на сцене «Современника» и других театров.
«Бедная Настя» и другие роли
Елена Корикова в юности. Фото: кадр из фильма «Ха-би-ассы»
Первую роль в кино Елена сыграла в 18 лет — это была сказка «Ха-би-ассы». Затем молодая актриса получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» — после выхода фильма «Барышня-крестьянка». Но главной киноработой для Кориковой стал сериал «Бедная Настя» — она исполнила роль крепостной девушки, которую воспитывали как дворянку. Историческая киноновелла имела огромный успех как в России, так и за рубежом, — «Бедную Настю» купили 25 стран мира.
Елена Корикова в 1990 году. Фото: кадр из фильма «Я обещала, я уйду»
Корикова стала знаменитостью, ее стали приглашать в другие проекты. Так она появилась в лирической комедии «Мамы», затем последовали сериалы и фильмы «Моя мама против», «Год в Тоскане», «Нити любви». Зрители могли увидеть актрису в криминальной картине «Шелест», где она сыграла вдову криминального авторитета.
Месть отвергнутого мужчины
Елена Корикова в сериале «Бедная Настя». Фото: кадр из сериала
Но в 2019 году поклонники Елены были потрясены и огорчены ее заявлением о том, что она больше не будет сниматься, и что виноват в окончании ее карьеры мужчина, который устроил ей волну негативных публикаций в СМИ.
«Когда-то один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними, пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед», — раскрыла секрет актриса в одном из интервью.
Телешоу и музыка
Елена Корикова не только снималась в кино и играла в спектаклях. Она вела музыкальное шоу «Две звезды» — и сама была его участницей. Появлялась актриса и в других популярных телепроектах — «Форт Боярд», «Танцы со звездами», «Цирк со звездами». Вместе с Анной Плетневой, солисткой группы «Винтаж», Корикова записала песню «Плохая девочка».
На что живет Елена Корикова
Елена Корикова ничего не рассказывает о своих заработках. Но известно, что последние несколько лет она не снимается, следовательно, ничего не зарабатывает, а живет в Черногории с богатым мужем, который ее содержит.
Дмитрий Рощин и сын Арсений
Дмитрий Рощин и Екатерина Васильева. Фото: соцсети
Миниатюрная стройная блондинка (рост Елены — 160 см, вес — 51 кг) всегда привлекала внимание мужчин. В юности Елена встречалась с Дмитрием Рощиным, но, как рассказывали, против этих отношений активно выступала мать Рощина — известная актриса Екатерина Васильева. Под ее влиянием Дмитрий оставил Елену и не признал ее сына Арсения. С тех пор жизнь Дмитрия Рощина круто изменилась — он стал настоятелем храма, женился, вместе с женой воспитывает восьмерых детей.
Елена Корикова с сыном Арсением. Фото: соцсети
Сыну Елены Кориковой, Арсению, уже 30 лет. В 13 лет он снялся вместе с мамой в фильме «Капитанские дети», но эта работа осталась его единственным опытом в кино. По некоторым данным, он делает карьеру в сфере экономики и информации и увлекается спортом.
Десять лет с Максимом Осадчим
Елена Корикова и Максим Осадчий. Фото: соцсети
Елена Корикова вышла замуж за писателя Дмитрия Липскерова, однако спустя год их брак распался. После этого начались ее отношения с режиссером и оператором Максимом Осадчим. Они прожили вместе десять лет, однако эти годы нельзя назвать безмятежными — влюбленные то и дело ссорились, расходились и вновь мирились. Вместе с Осадчим Корикова перебралась в США стала лицом модного дома «Жак Дессанж». Но вскоре начались ее съемки в «Бедной Насте», в то же время она окончательно ушла от Осадчего.
Романы со знаменитостями
Елена Корикова и Даниил Страхов. Фото: кадр из сериала «Бедная Настя»
Поговаривали о романе Елены и ее партнера по сериалу — Даниила Страхова. Яркая внешность актрисы постоянно вызывала новые слухи — по данным СМИ, у девушки были романы с ведущим Андреем Малаховым, инструктором по горнолыжному спорту Евгением Нещадимовым, режиссером и продюсером Сергеем Черных…
А теннисиста Марата Сафина Елена назвала «мужчиной своей мечты». Но после недолгого романа они расстались — по слухам, на Марата «надавила» его мама, которой не нравилось, что Елена на 8 лет старше. Встречалась Корикова и с известным актером Сергеем Астаховым.
Тревожные слухи
Елена Корикова и Андрей Малахов. Фото: Global Look Press
Несколько лет назад поклонники Елены Кориковой были встревожены сообщениями о том, что Елена начала увлекаться алкоголем. Подозревали, что причиной тому стала депрессия из-за разлада с Сергеем Астаховым. Другие источники уверяли, что актриса тяжело переживает свою невостребованность в профессии. Чтобы прекратить все слухи и домыслы, Корикова обратилась в суд с иском о защите своей чести и достоинства.
Не так давно подписчики обратили внимание — Елена стала публиковать снимки, на которых позирует с кольцом на пальце. Ей стали задавать вопросы о замужестве, но актриса ограничилась сообщением о том, что она счастлива, и не стала уточнять подробности личной жизни.
Новая профессия и новая жизнь
Елена Корикова в сериале «Шелест. Большой передел"», 2018 г. Фото: кадр из сериала
Елене Кориковой исполнился 51 год. Некоторые зрители подозревают Корикову в том, что она не раз прибегала к услугам пластических хирургов, благодаря которым сохранила свою яркую красоту. Однако сама актриса отрицает подобную информацию.
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По некоторым данным, большую часть своего времени актриса сейчас проводит в Черногории, где она приобрела дом. Она не снимается в кино и не играет в театре. Вместо этого Елена занялась дизайном — ей давно это нравилось, но теперь хобби переросло в дело, которое приносит неплохие заработки: ей заказывают оформление квартир и домов. Звезда «Бедной Насти» по-прежнему не любит рассказывать о личной жизни, ограничиваясь сообщениями о том, что она чувствует себя счастливой.