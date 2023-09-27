Куда исчезла Елена Корикова: все мужчины звезды «Бедной Насти» - от отца ее сына до таинственного миллионера

Елена Корикова родилась 12 апреля 1972 года в городе Тобольске. Правда, вскоре девочку отвезли к бабушке-учительнице в деревню — родители Лены развелись, и маме сложно было в одиночку воспитывать дочь. С бабушкой будущая актриса прожила до второго класса, а потом вместе с мамой перебралась в Ростов.

Привлекательная артистичная девочка занималась в студии драмтеатра, а после школы поступила во ВГИК. С отцом Елена долгое время не виделась. Их встреча произошла, когда она была уже взрослой. Тогда она и узнала, что у отца давно новая семья, двое детей. В подарок от него Елена получила квартиру в Москве.

Некоторое время Елена Корикова работала моделью в США, а, вернувшись в Россию, играла на сцене «Современника» и других театров.

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