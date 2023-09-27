Из инженера в журналисты: как служба в армии перевернула всю жизнь Ильи Легостаева

Творческий путь: от неизвестности к «Овации»

Особенно не рассчитывая на удачу, Илья Легостаев отправил свое резюме в «Московский комсомолец». Однако руководство сразу же доверило ему вести рубрику «Звуковая дорожка». «МК» помог начать журналисту стремительную карьеру, а Илья до сих пор продолжает публиковать здесь свои статьи и заметки.

В начале 1993 года Илья Легостаев появился на телевидении в роли корреспондента музыкальной передачи Ивана Демидова «Музобоз», где проработал больше года. В 1994 году провинциальный журналист стал соведущим программы «ПОСТ-музыкальные новости».

«Акулы пера»

Музыкальное телевидение развивалось стремительно, требовались новые кадры, и уже через год Легостаев вместе с Демидовым запустили на новом телеканале «ТВ-6» ток-шоу о знаменитостях «Акулы пера».

По рассказам Ильи, на новую передачу явились только 5 «акул пера» из двадцати приглашенных. Ведущий и режиссер уже хотели отменять съемки, но Демидов быстро нашел выход. Он созвал в студию весь персонал: редакторов, техников — и велел с видом профессионалов задавать умные вопросы Валерию Леонтьеву.

На протяжении трех лет программа «Акулы пера» играла основную роль в жизни молодого журналиста. Он работал с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Аленой Апиной, Борисом Моисеевым и другими знаменитостями российской эстрады. Познакомился и с зарубежными поп-звездами — Ace of Base, Pet Shop Boys и Ванесса Мэй.