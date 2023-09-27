Из инженера в журналисты: как служба в армии перевернула всю жизнь Ильи Легостаева

Где родился, там не пригодился
Уроженец подмосковного города Реутова Илья Станиславович Легостаев появился на свет 30 мая 1970. После окончания средней школы, поступил в Московский инженерно-строительный институт имени Валериана Куйбышева на техническую специальность. Но у судьбы были свои планы на молодого инженера, которые повели его по совершенно иному пути.
Как ни странно, служба в армии после окончания вуза открыла таланты Ильи. Именно там, заведуя местной стенгазетой, освещая новости армейских будней, будущий журналист нашел свое призвание. Он так увлекся этой профессией, что решил продолжить выбранный путь, а диплом инженера навсегда остался в прошлом.
Илья Легостаев в юности. Фото: Global Look Press
Творческий путь: от неизвестности к «Овации»
Особенно не рассчитывая на удачу, Илья Легостаев отправил свое резюме в «Московский комсомолец». Однако руководство сразу же доверило ему вести рубрику «Звуковая дорожка». «МК» помог начать журналисту стремительную карьеру, а Илья до сих пор продолжает публиковать здесь свои статьи и заметки.
В начале 1993 года Илья Легостаев появился на телевидении в роли корреспондента музыкальной передачи Ивана Демидова «Музобоз», где проработал больше года. В 1994 году провинциальный журналист стал соведущим программы «ПОСТ-музыкальные новости».
«Акулы пера»
Музыкальное телевидение развивалось стремительно, требовались новые кадры, и уже через год Легостаев вместе с Демидовым запустили на новом телеканале «ТВ-6» ток-шоу о знаменитостях «Акулы пера».
По рассказам Ильи, на новую передачу явились только 5 «акул пера» из двадцати приглашенных. Ведущий и режиссер уже хотели отменять съемки, но Демидов быстро нашел выход. Он созвал в студию весь персонал: редакторов, техников — и велел с видом профессионалов задавать умные вопросы Валерию Леонтьеву.
На протяжении трех лет программа «Акулы пера» играла основную роль в жизни молодого журналиста. Он работал с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Аленой Апиной, Борисом Моисеевым и другими знаменитостями российской эстрады. Познакомился и с зарубежными поп-звездами — Ace of Base, Pet Shop Boys и Ванесса Мэй.
Илья Легостаев и продюсер Екатерина Двигубская на 6-м Московском фестивале российского кино «Московская ночь», 2008 г. Фото: Global Look Press
Курьезы, неудобные вопросы и взлет карьеры Ильи Легостаева
Коллегами Легостаева по проекту «Акулы пера» были Сергей Соседов, Отар Кушанашвили и Капитолина Деловая. Они часто провоцировали звезд, не смущаясь, задавали неудобные вопросы. В студии иногда случались скандалы и курьезные ситуации. Об одном из них рассказал Илья.
Когда в качестве гостя был приглашен тогда еще молодой муж Примадонны Филипп Киркоров, с ним приехала его супруга и наблюдала за процессом съемок из-за кулис. Алла Пугачева призналась, что ей стало жаль ее мужа, ведь все вопросы, которые задавали журналисты были о ней, и не одного о деятельности самого исполнителя.
«Акулы пера» стала взлетом карьеры Ильи Легостаева. Именно благодаря этой программе в творческой копилке телеведущего — премия «Овация» за достижения в области музыкального и композиторского творчества.
Илья Легостаев в программе «Акулы пера» (1997). Фото: кадр из передачи
Журналист остался верен своему изданию
Через некоторое время проект пришлось закрыть из-за утраты популярности и низкого рейтинга, а Илья продолжил карьеру в «Московском комсомольце». Но телевидении также не оставил — Легостаев работал в качестве музыкального критика в программах Le-Go-Go, «Ваша музыка», «Серебряный диск», «Диск-канал», а также вел «Доброе утро, Россия!», «Утро на НТВ».
Интернет-канал TV Jam в 2009 году попытался возродить программу «Акулы пера», где Илья снова выступил в роли конферансье, но былой популярности вернуть не удалось, и проект быстро закрыли. Немного позже журналист работал на канале «Мир», где вел программы «Звезда в подарок» и «Достучаться до звезды».
Илья Легостаев на премьере документального фильма «Да будет свет», 2008 г. Фото: Global Look Press
От телеведущего до модного критика
Илья Легостаев в качестве телеведущего выступал в программах исторического содержания «Мелодии и ритмы» и «Клипопанорама» на телеканале «Москва. Доверие», вел передачу в ретростиле «Песни с историей», которая выходила на этом же канале еженедельно.
Разменяв пятый десяток жизни, Легостаев продолжает работу в «Московском комсомольце». В течение многих лет журналист ведет рубрику «Полиция моды» в журнале «МК Бульвар», где трудится в качестве главного редактора. В остроумной, но корректной форме журналист высмеивает недостатки в одежде знаменитостей.
Домосед и счастливый семьянин
Личная жизнь Ильи Легостаева скрыта от поклонников. Однако, Илья — счастливый муж и отец. Со своей женой Татьяной журналист состоит в браке уже не один год. Пара воспитывает дочерей Дарину и Полину.
Жена Ильи не имеет отношения к шоу-бизнесу, чему телеведущий несомненно рад: дома он может быть простым семьянином, оставив нервную работу далеко за порогом.
Илья Легостаев. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс газета»
Увлечения и хобби: «Рыбу-меч может приготовить каждый»
Илья не большой любитель путешествовать, предпочитает проводить свободное время дома. Но, как он сам признается в интервью, поездка в страны Прибалтики оставила в его душе неизгладимое впечатление, особенно Копенгаген и Калабрия.
В соцсетях редко можно встретить фото семьи Легостаевых, но Илья любит делиться кулинарными шедеврами своей старшей дочери, которая помимо кулинарных пристрастий учится в МГХПА имени Сергея Григорьевича Строганова.
Известно, что и сам журналист любит готовить. В питании придерживается вегетарианства, мясу предпочитает рыбу, особенно ему нравится рыба-меч — плотное мясо, которое, по словам телеведущего, может приготовить любой. Помимо увлечения кулинарией, Илья любит шпионские детективы и комедии с Хью Грантом.