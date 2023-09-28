Почему Василий бросил Раису Захаровну — загадки фильма «Любовь и голуби»

Главная отрицательная героиня фильма «Любовь и голуби» — Раиса Захаровна, тут не поспоришь. Ее искренне ненавидят все замужние зрительницы. Но давайте разберемся, действительно ли она так уж коварна и хитра? Может быть, эту женщину не стоит ненавидеть — а можно только пожалеть?
Она не собиралась завлекать Василия
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
На курорт Раиса Захаровна поехала не за любовными приключениями:
«Мне этот климат посоветовала моя экстрасенс», — говорит она сослуживцу, случайно встреченному на отдыхе.
И относится к нему поначалу только как к сослуживцу: разговаривает о плане, называет по имени-отчеству. Узнав о том, что у Василия есть семья, реагирует совершенно спокойно — у нее нет планов на него как на мужчину, она не собирается его охмурять.
Что же происходит потом? Раиса Захаровна, увлекаясь все больше и больше, эмоционально рассказывает ему о том, что ее по-настоящему увлекает, — о потусторонних тайнах и потрясающих «открытиях». А Василий ее — СЛУШАЕТ. И это мало-помалу делает его лучшим мужчиной на свете — для Раисы Захаровны.
Чем он ее зацепил?
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Видимо, не так уж часто в жизни Раисы Захаровны встречались умеющие внимательно слушать мужчины. Вспомним, что она рассказывает о своем детстве.
«Мой папа хотел мальчика, а родилась девочка», — говорит она с горечью после пары коктейлей.
Именно этот момент из детства для нее — самое яркое воспоминание: вероятно, она слишком часто слышала о том, что стала нежеланным ребенком. С ранних лет она чувствовала, что обожаемый папа — герой, офицер кавалерии — разочарован ею. И старалась делать все, чтобы понравиться, чтобы заслужить любовь.
Повзрослев, Рая продолжает верить: полюбить ее — невозможно. А значит, нужно стать необычной, интересной, непохожей на других, только тогда мужчины обратят на нее внимание. И она изучает все самое интересное: эзотерику, сообщения и пришельцах, филиппинских медиках и ясновидящих. Чтобы при случае восхитить окружающих своими познаниями. И случай представился на курорте — «свободные уши», то есть Василий.
Простой, наивный, с открытым ртом внимающий интеллигентной и такой умной Раисе. К тому же он любит голубей! У него тонкая душевная организация, понимает Раиса. Узнав, что жена постоянно «пилит» Кузякина, она решает, что между супругами давно нет никакой любви, а значит — отношения с ним не станут моральным преступлением. Она искренне верит: это не мимолетный курортный роман, а любовь на всю жизнь, судьба!
Зачем Раиса Захаровна пошла к Наде
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Уверенная в своей правоте, Раиса Захаровна отправляется к брошенной жене. Зачем? Позлорадствовать, «оттоптаться» на чувствах несчастной женщины? Требовать развода? Непохоже. Скорее всего, в мыслях у витающей в облаках Раисы — задушевный разговор двух женщин, который поможет убедить Надю: ничего страшного не произошло, ведь она давно уже разлюбила своего Василия.
А теперь Надя должна порадоваться, ведь у него появилась настоящая любовь, возвышенная и романтичная, без всяких скандалов и упреков, со стихами, здоровой пищей и «Элегией» Массне. Возможно, Раиса представляла себе, как они с Надей договорятся о дальнейших действиях: например, определят, по каким дням Василий станет навещать детей, а в какие дни они сами смогут приходить к нему.
Осталась в одиночестве
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Нарвавшись на жесткую отповедь законной супруги Василия, помятая Раиса возвращается домой. И объявляет своему суженому: ее приняли ужасно! А поняв, что возлюбленный решил уйти от нее и вернуться в семью, Рая приходит в ужас. Она в отчаянии понимает: жизнь потечет по-прежнему. Одинокие вечера, грустные воспоминания, слезы, а единственное живое существо рядом — крохотная собачка.
Она уже поняла, что у них с Василием нет ничего общего, слишком они разные. Но продолжает себя обманывать. Потому что очень страшно потерять тот островок тепла, который пришел в ее жизнь с появлением Василия.
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Последний кадр с Раисой Захаровной: она сидит на кровати, несчастная, в слезах, сжимая ворот халата и сидящую за пазухой собачку, и с тоской смотрит вслед ушедшему Василию. Как тут не пожалеть «коварную разлучницу»? Похоже, это был ее последний шанс как-то устроить личную жизнь.
Конечно, мы не настаиваем на нашей версии событий — это всего лишь размышления и предположения. Гениальность хорошего в кино в том и заключается — каждый зритель видит свою картину и достраивает в уме то, о чем создатели фильма умолчали.