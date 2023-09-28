Почему Василий бросил Раису Захаровну — загадки фильма «Любовь и голуби»

Видимо, не так уж часто в жизни Раисы Захаровны встречались умеющие внимательно слушать мужчины. Вспомним, что она рассказывает о своем детстве.

«Мой папа хотел мальчика, а родилась девочка», — говорит она с горечью после пары коктейлей.

Именно этот момент из детства для нее — самое яркое воспоминание: вероятно, она слишком часто слышала о том, что стала нежеланным ребенком. С ранних лет она чувствовала, что обожаемый папа — герой, офицер кавалерии — разочарован ею. И старалась делать все, чтобы понравиться, чтобы заслужить любовь.

Повзрослев, Рая продолжает верить: полюбить ее — невозможно. А значит, нужно стать необычной, интересной, непохожей на других, только тогда мужчины обратят на нее внимание. И она изучает все самое интересное: эзотерику, сообщения и пришельцах, филиппинских медиках и ясновидящих. Чтобы при случае восхитить окружающих своими познаниями. И случай представился на курорте — «свободные уши», то есть Василий.

Простой, наивный, с открытым ртом внимающий интеллигентной и такой умной Раисе. К тому же он любит голубей! У него тонкая душевная организация, понимает Раиса. Узнав, что жена постоянно «пилит» Кузякина, она решает, что между супругами давно нет никакой любви, а значит — отношения с ним не станут моральным преступлением. Она искренне верит: это не мимолетный курортный роман, а любовь на всю жизнь, судьба!

Зачем Раиса Захаровна пошла к Наде

