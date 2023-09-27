Шансонье из «Дом-2»: как Илья Яббаров стал знаменитым благодаря скандалам с девушками

Хотел быть звездой шансона, а стал скандальным ловеласом в «Доме-2». Исполнитель Илья Яббаров превратил свою личную жизнь в достояние общественности, прослыв как не самый лучший муж и отец.
Детство и юность
Илья родился 18 августа 1985 года в Саратове. Его родители разошлись, когда мальчик был еще маленьким, мама сама воспитывала двоих сыновей.
Учась в саратовской школе № 91, парень не имел особых увлечений: любил слушать музыку, играть в карты с друзьями во дворе, кататься на мотоцикле — как и все подростки 90-х. Яббаров долго не мог определиться с будущей профессией. В итоге после девятого класса поступил в профучилище на слесаря по ремонту автомобилей.
Однако уже через два семестра учеба была брошена, и молодой человек ушел в армию. При распределении крепкого парня взяли в воздушно-десантные войска.
Уходя в увольнительные Илья знакомился с девушками. Однажды он пригласил одну из подруг в бар и решил в этот вечер спеть со сцены собственную песню. Посетителям паба так понравилось выступление десантника, что его даже позвали на бис. После этого у Яббаров появилась мечта стать знаменитостью.
Фрагмент афиши концерта Ильи Яббарова 2014 года. Фото: соцсети
Вернувшись из армии, молодой человек устроился разнорабочим на колбасную фабрику и вскоре дослужился до управляющего волгоградским отделом предприятия.
С 2014 года он начал активно продвигать себя как исполнителя шансона: записывал песни, давал концерты, снимался в клипах. Пробиться с регионального уровня в большой шоу-бизнес было довольно трудно, но Илья нашел альтернативный путь — подал заявку на участие в «Доме-2».
«Дом-2»
В апреле 2015 года он появился в телепередаче, заявив, что пришел к Камиле Коробейниковой. Однако литовская модель на тот момент стремилась сблизиться с хоккеистом Ильей Григоренко, и Яббаров на какое-то время остался в одиночестве.
Затем с острова вернулась участница Александра Гозиас, и у нее с новичком случился бурный роман. Пара устраивала яркие ссоры, затем мирилась. А потом на проект пришел еще один Илья — Кротков, бывший муж Саши, — и девушка вернулась к экс-супругу.
Отметился Яббаров и романом с Марией Бухун, которой от темпераментного мужчины доставались не только комплименты, но и тумаки.
Илья Яббаров с Марией Бухун. Фото: соцсети
Зрителям запомнились и его отношения с Ольгой Рапунцель. Новая участница сама проявила инициативу в сторону десантника. Правда, доброжелатели рассказали ему о том, что вне телепроекта красавица зарабатывала на жизнь будучи вебкам-моделью. Увидев всплывшие в Сети интимные фото подруги, Илья устроил ей скандал. После нескольких ссор и примирений они окончательно расстались.
Летом 2017 года шансонье сообщил поклонникам, что некая девушка беременна от него. Правда, собственная реакция мужчины была непонятна — то ли он рад этой новости, то ли раздосадован. Вскоре выяснилось, что таинственная избранница потеряла ребенка. Музыкант уверял, что хочет поддержать любимую и собирается жениться на ней, но ему не особо поверили.
А спустя месяц Илья уже признавался в социальной сети в любви к Диане Шурыгиной. Пара якобы познакомилась в студии, где записывала музыкальный дуэт. Вскоре прошел слух о их совместном участии в «Доме-2», но такого не случилось. Музыкант, кстати, продолжил выпускать песни в стиле шансон и давать концерт. Одну из композиций — «А ты прости меня» (слова и музыка Михаила Кармаша), — мужчина презентовал прямо на телестройке.
В ноябре прошла новость о том, что Яббаров не исключает своего отцовства в отношении будущего ребенка Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. По словам Ильи, они с девушкой дважды вступали в интимную связь без предохранения. Однако в комментариях мужчина настаивал на проведении ДНК-теста.
Илья Яббаров и Ольга Рапунцель в «Доме-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Спустя некоторое время участник телестройки переключился на сестру Ольги - Алену Рапунцель. И снова были громкие ссоры, сменяющиеся горячими примирениями. Но летом 2018 года выяснилось, что новая возлюбленная беременна от Яббарова. Мужчина очень ждал ребенка, что не мешало ему ссориться и расходиться с девушкой.
В сентябре весь «Дом-2» поразила новость о том, что одновременно с Аленой от Ильи забеременела и Маргарита Ларченко. Об этом на шоу сообщил сам «папа». Рита поспешила опровергнуть его заявление, тем не менее Рапунцель успела принять сказанное близко к сердцу и чуть было не потеряла ребенка.
Когда же в начале 2019 года Алена родила сына Богдана, то не стала вписывать имя отца мальчика в свидетельство о рождении. Илья не обещал поддерживать девушку материально, хотя и просился на встречи с малышом. После этого события он ушел из телепроекта, но уже летом вернулся, чтобы наладить отношения с Рапунцель.
Однако молодая мама решила не прощать бывшего и самостоятельно воспитывать сына. Яббаров недолго горевал и снова отправился строить любовь. До своего окончательного ухода из «Дома-2» в конце 2020-го мужчина успел закрутить романы с Любой Дробковой, Ириной Пингвиновой и Кристиной Церковной.
Илья Яббаров и Алена Рапунцель в «Доме-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Браки
«Зажигая» с девушками в «Доме-2» Яббаров пытался скрыть, что в вне телепроекта он был женат, стал отцом и задолжал супруге внушительную сумму по алиментам. Бывшая жена Кристина рассказала публике, что за всю жизнь их дочери Владиславы отец ребенка не пытался наладить контакт с девочкой и не помогал деньгами.
На конец 2017 года сумма долга по алиментам перевалила за 100 тысяч рублей, в связи с чем мужчине ограничили возможность выезда за границу. Но Илья не хотел признавать отцовство, требуя проведения ДНК-теста.
Вопрос с алиментами поднимала в шоу «На самом деле» и Алена Рапунцель, рассказав, что Илья неохотно выплачивает положенное для их общего сына Богдана. На фоне этого еще одна бывшая подруга Яббарова, так же участница «Дома-2», модель Элина Ковальская, заявила журналистам, что мужчина занял у нее миллион рублей, дабы рассчитаться по обязательствам.
Илья Яббаров и Настя Голд. Фото: соцсети
Илье все же удалось построить семью с помощью телестройки. В 2019 году он сблизился с участницей шоу Настей Голд. Мужчине пришлось долго ухаживать за красавицей, прежде чем она ответила взаимностью. Осенью пара сообщила о своем романе, а в июне 2020-го подала заявление в загс.
Свадьба состоялась 20 сентября. Перед торжеством Анастасия успела изменить внешность: исправила форму носа и увеличила грудь. Новая семья казалась гармоничной, но проблемы в отношениях начались сразу после бракосочетания.
На четвертый день совместной жизни молодые разругались, и жена ушла от мужа. Примирение не спасло их от дальнейших ссор. Настя рассказывала в соцсетях, что супруг во время конфликтов ведет себя агрессивно и даже поднимает на нее руку. В доказательство девушка выложила видео, в котором запечатлено, как Яббаров нецензурно оскорбляет ее, бьет посуду и сожалеет о их браке.
В июле 2022 года Илья сообщил о расставании с Настей. Музыкант не стал комментировать развод, лишь отметил, что у него остались только хорошие воспоминания о супруге.
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Интересные факты
За Ильей Ябаровым закрепился статус одного из самых скандальных и драчливых участников «Дома-2». Самая яркая потасовка случилась в эфире шоу «Бородина против Бузовой», когда мужчина агрессивно повел себя в отношении Алены Рапунцель и ее матери.
В начале 2017 года вместе с Андреем Чуевым участник телестройки запустил юмористическое онлайн-шоу «Партнеры». Парочка выпустила несколько коротких роликов в стиле анекдотов про себя.
В мае 2020-го шансонье смог осуществить давнюю мечту — купил подержанный BMW X6 за 3 миллиона рублей.