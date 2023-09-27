Шансонье из «Дом-2»: как Илья Яббаров стал знаменитым благодаря скандалам с девушками

Хотел быть звездой шансона, а стал скандальным ловеласом в «Доме-2». Исполнитель Илья Яббаров превратил свою личную жизнь в достояние общественности, прослыв как не самый лучший муж и отец.

Детство и юность

Илья родился 18 августа 1985 года в Саратове. Его родители разошлись, когда мальчик был еще маленьким, мама сама воспитывала двоих сыновей.

Учась в саратовской школе № 91, парень не имел особых увлечений: любил слушать музыку, играть в карты с друзьями во дворе, кататься на мотоцикле — как и все подростки 90-х. Яббаров долго не мог определиться с будущей профессией. В итоге после девятого класса поступил в профучилище на слесаря по ремонту автомобилей.

Однако уже через два семестра учеба была брошена, и молодой человек ушел в армию. При распределении крепкого парня взяли в воздушно-десантные войска.

Уходя в увольнительные Илья знакомился с девушками. Однажды он пригласил одну из подруг в бар и решил в этот вечер спеть со сцены собственную песню. Посетителям паба так понравилось выступление десантника, что его даже позвали на бис. После этого у Яббаров появилась мечта стать знаменитостью.