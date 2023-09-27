Проложила свой путь к славе харизмой и работоспособностью: биография Маим Бялик

Кто такая Маим Бялик?

Маим Бялик выросла в Лос-Анджелесе, свою актерскую карьеру начала в детстве, сыграв героиню Бетт Мидлер в молодости в фильме 1988 года «На пляже».

С 1990 по 1995 год она снималась в своем собственном телевизионном шоу «Блоссом». Бялик защитила докторскую диссертацию по неврологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и вернулась к актерской карьере, по совпадению сыграв нейробиолога Эми Фарру Фаулер в «Теории большого взрыва» в 2010-2019 годах.

Ранняя жизнь