Проложила свой путь к славе харизмой и работоспособностью: биография Маим Бялик

Кто такая Маим Бялик?
Маим Бялик выросла в Лос-Анджелесе, свою актерскую карьеру начала в детстве, сыграв героиню Бетт Мидлер в молодости в фильме 1988 года «На пляже».
С 1990 по 1995 год она снималась в своем собственном телевизионном шоу «Блоссом». Бялик защитила докторскую диссертацию по неврологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и вернулась к актерской карьере, по совпадению сыграв нейробиолога Эми Фарру Фаулер в «Теории большого взрыва» в 2010-2019 годах.
Ранняя жизнь
Маим Бялик в детстве. Фото: соцсети
Американская актриса Майим Хоя Бялик родилась в Сан-Диего, Калифорния, 12 декабря 1975 года в семье родителей-американцев еврейского происхождения в первом поколении. Она выросла в Лос-Анджелесе и посещала как государственные, так и религиозные школы.
Маим Бялик с отцом. Фото: Global Look Press
«Тыквоголовый», «Секретный агент Макгайвер», «Пляжи»
Бялик начала сниматься в конце 1980-х годов. За ее первой актерской работой в фильме ужасов «Тыквоголовый» последовали многочисленные эпизоды в некоторых из самых известных шоу 1980-х и 90-х, включая «Секретный агент Макгайвер», «Факты из жизни» и «Вебстер».
В 1988 году Бялик сыграла героиню Бетт Мидлер в молодости в фильме «На пляже», а позже она появилась в музыкальном клипе Майкла Джексона на песню Liberian Girl.
Маим Бялик в фильме «На пляже». Фото: кадр из фильма 1988 года
«Изящный цветок»
Важным этапом в карьере Бялик стала роль Блоссом, главной героини сериала «Изящный цветок». С 1990 по 1995 год Бялик пользовалась успехом, поскольку шоу получило высокие рейтинги: Ее героиня, Блоссом, была известна как «причудливая девушка в фирменной шляпке с цветами».
Маим Бялик в сериале «Изящный цветок». Фото: кадры из шоу
После окончания сериала Бялик озвучила несколько мультфильмов и появилась в качестве приглашенной звезды в нескольких телевизионных шоу, включая «Умерь свой энтузиазм», «Толстая актриса», «Спасительная грация» и «Что не следует носить».
«Теория большого взрыва»
Бялик появилась в финале третьего сезона «Теории большого взрыва» в 2010 году, прежде чем присоединиться к постоянному актерскому составу популярного ситкома в четвертом сезоне.
Ее персонаж нейробиолога Эми Фарра Фаулер, подруги и в конечном итоге жены Шелдона Купера из фильма Джима Парсонса, отражал реальные образовательные интересы Бялик. Ее выступление в сериале принесло ей несколько номинаций на премию «Эмми» за выдающуюся женскую роль второго плана в комедийном сериале.
Маим Бялик и Джим Парсонс в 10-м сезоне сериала «Теория большого взрыва». Фото: Global Look Press
Образование
После выхода сериала «Изящный цветок» Бялик отошла от актерской карьеры, чтобы сосредоточиться на своей учебе: она училась в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, несмотря на то что ее приняли в Гарвард и Йель, чтобы оставаться поближе к своим родителям и оставаться на Западном побережье.
Бялик получила степень бакалавра в области неврологии, иврита и еврейских исследований в 2000 году, а затем продолжила университетскую докторскую программу в области неврологии, которую она завершила в 2007 году.
Маим Бялик и ее муж Майкл Стоун. Фото: соцсети
Воспитание детей и религиозные взгляды
Вернувшись в центр внимания актерского мира и отвечая на вопрос о ее религиозных взглядах, Бялик подтвердила, что стремится быть современной иудейкой. Она начала писать для блога о еврейском воспитании и является одним из основателей Института Шамаим Ваарец — центра еврейской духовности.
В своей книге «Руководство из реальной жизни по воспитанию уверенных в себе, любящих детей», выпущенной в марте 2012 года, Бялик представила свои взгляды на «воспитание с привязанностью» и рассказала о том, как она и теперь уже бывший муж Майкл Стоун, который принял иудаизм до того, как в 2003 году женился на Бялик, вместе воспитывали своих двух сыновей, Майлза и Фредерика.
Маим Бялик с детьми. Фото: Global Look Press
Всего несколько месяцев спустя, в ноябре 2012 года, Бялик объявила, что они со Стоуном расстаются, написав: «После долгих размышлений и самоанализа мы с Майклом пришли к решению развестись из-за «непримиримых разногласий».
Пара оформила развод в мае 2013 года, после девяти лет брака.
Автомобильная авария и #MeToo
После автомобильной аварии в Лос-Анджелесе 15 августа 2012 года Бялик получила серьезные ранения левой руки и большого пальца. Последовавшее за этим безумие в средствах массовой информации предполагало, что в результате она может потерять палец, но в социальных сетях Бялик подтвердила, что сохранит все свои пальцы.
Маим Бялик. Фото: Global Look Press
После громких разоблачений поведения Харви Вайнштейна, которые спровоцировали движение #MeToo, Бялик в октябре 2017 года написала статью в The New York Times, в которой рассказала о своем опыте работы в индустрии, которая объективирует женщин.
Однако она подверглась критике за то, что отметила, как она «скромно» одевается и старается не флиртовать с мужчинами, что вызвало реакцию женщин, которые вспоминали, как на них нападали, независимо от их поведения и одежды. Впоследствии Бялик извинилась и приняла участие в дискуссии в одной из соцсетей, чтобы прояснить свою точку зрения.