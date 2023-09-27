Мегаталантливый во всех отношениях: биография музыканта Принса

Отсутствие успеха альбома Love Symbol создало напряженность между Принсом и его звукозаписывающим лейблом Warner Bros. В последующие годы карьера певца прошла через череду взлетов и падений. Сбитый с толку ощущением контроля со стороны своего лейбла, Принс сменил свое имя на непроизносимый символ O(+>в 1993 году.

В то время его чаще называли «артистом, ранее известным как Принс», и его новый символ не был принят большинством поклонников. Он также начал появляться на публике со словом «раб», нарисованным сбоку от его лица, чтобы передать огромное презрение, которое он испытывал к своему лейблу. Принс действительно выпустил альбом 1995 года The Gold Experience в это время принуждения и попал в топ-5 с «Самой красивой девушкой в мире».

Как только Принс был освобожден от всех контрактных обязательств перед Warner Bros., он выпустил тройной альбом под подходящим названием Emancipation (1996), который впоследствии стал платиновым и включал соул-ремейк «Ей-богу, Вау». Вскоре последовало несколько других альбомов, связанных с его лейблом NPG, включая Crystal Ball (1998) и Rave Un2 the Joy Fantastic (1999).

«Грэмми», Суперкубок и другие награды

После нескольких лет относительной безвестности Принс вернулся в центр внимания в 2004 году, чтобы выступить на церемонии вручения премии «Грэмми» с Бейонсе Ноулз, в том же году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. Той весной он выпустил Musicology с туром, который стал самым массовым концертом в Соединенных Штатах. Альбом получил две премии «Грэмми» и добавил еще одну мечтательную балладу Call My Name к канону принца.

Его следующий альбом, «3121», был выпущен в 2006 году. В том же году он написал и исполнил «Песню сердца» для анимационного фильма «Счастливые ноги» и получил «Золотой глобус» (лучшая оригинальная песня) за эту композицию.

В 2007 году он выступал в перерыве шоу Super Bowl XLI на огромной сцене в форме его знаменитого символа под проливным дождем. Мероприятие посмотрели 140 миллионов фанатов.

2010 год был годом почестей для Принса. Его не только хвалили Billboard.com как величайшего исполнителя на Суперкубке всех времен, но он также был включен в список «100 самых влиятельных людей в мире» журнала Time и получил награду за пожизненные достижения от BET Awards. Он закончил год введением в Зал славы «Грэмми».

Принс также продолжал демонстрировать плоды своих студийных усилий с Planet Earth (2007), LotusFlow3r (2009) и в рамках совместного контракта с Daily Mirror, 20Ten (2010).