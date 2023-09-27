Мегаталантливый во всех отношениях: биография музыканта Принса

Кто был Принс?
В начале музыкальной карьеры Принса были выпущены альбомы Prince, Dirty Mind и Controversy, которые привлекли внимание сочетанием религиозной и сексуальной тематики. Затем он выпустил популярные альбомы «1999» и Purple Rain, закрепив свой статус суперзвезды такими хитами № 1, как When Doves Cry и Let's Go Crazy.
Семикратный обладатель премии «Грэмми», Принс имел потрясающий результат, который включал в себя более поздние альбомы, такие как Diamonds and Pearls, The Gold Experience и Musicology. Он умер 21 апреля 2016 года.
Ранняя жизнь
Принс Роджерс Нельсон в детстве. Фото: соцсети
Знаменитый певец, автор песен и музыкальный новатор Принс родился как Принс Роджерс Нельсон 7 июня 1958 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. Его родителями были Джон Нельсон, музыкант, чей сценический псевдоним был Принс Роджерс, и Мэтти Шоу, джазовая певица, выступавшая с the Prince Rogers Band.
Принс заинтересовался музыкой в юном возрасте и самостоятельно научился играть на фортепиано, гитаре и барабанах. Его родители расстались, когда ему было около 10, и они с сестрой делили свое время между родительскими домами. В конце концов он сбежал и переехал к соседям, семье Андерсонов. В старших классах Принс создал группу Grand Central (позже известную как Champagne) с Андре Андерсоном (который позже сменил свое имя на Андре Симоне) и Моррисом Дэем.
В 1978 году Принс подписал контракт с Warner Bros. Records. В интервью 2009 года Тавису Смайли Принс рассказал, что в детстве страдал от эпилептических припадков и поэтому его дразнили в школе.
Принс Роджерс Нельсон в молодости. Фото: соцсети
80-е: Purple Rain и другие
Со своей группой the Revolution Принс записал классический альбом Purple Rain (1984), который также послужил саундтреком к одноименному фильму, собравшему в прокате США почти 70 миллионов долларов. Фильм с Аполлонией Котеро и Дэем в главных ролях получил премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку к песне.
Его меланхоличный заглавный трек достиг второго места в Billboard Hot 100, в то время как хиты When Doves Cry и Let's Go Crazy оба достигли первого места. Саундтрек включал в себя два других хита: I Would Die 4 U и Take Me With U. Принс одновременно стал известной визуальной иконой со своими фирменными кудрями, струящимися жакетами и рябыми нарядами с панковскими украшениями.
Darling Nikki была еще одной мелодией из Purple Rain, которая вызвала споры из-за ее откровенного визуального оформления. После того, как жена сенатора Эла Гора, Типпер Гор, купила альбом для их дочери и прослушала трек, она в конце концов настояла на продаже альбомов спортивным лейблам, которые предупреждали родителей о графических текстах.
В 1985 году был выпущен альбом Around the World in a Day, в который вошли 10 лучших треков. Raspberry Beret, причудливая мелодия в среднем темпе, и Pop Life. Пластинка продолжала демонстрировать склонность Принса к игре на различных инструментах, как это видно на Paisley Park — треке, вдохновленном названием его студии в Миннеаполисе.
В 1986 году Принс выпустил свой восьмой студийный альбом Parade, в который вошел его популярный сингл № 1 в жанре поп / R & B Kiss. Parade послужил саундтреком ко второму фильму художника — «Под вишневой луной», режиссером которого он стал и в котором сыграл главную роль.
Кристин Скотт Томас и Принс в фильме «Под вишневой луной». Фото: кадр из фильма 1986 года
Карьерный взлет: Controversy и «1999»
В 1978 году Принс выпустил свой дебютный альбом For You, за которым последовал Prince (1979). Он играл практически на всех инструментах на альбомах, а второй релиз содержал его первый поп-хит тoп-20, непринужденную песню I Wanna Be Your Lover.
Получивший признание критиков «Грязный разум» вышел в 1980 году, состоящий из материала, который был наглядным в своем исследовании сексуальности и фантазии.
Controversy (1981) продолжил играть с темами своего предшественника, что видно из заглавного трека, ориентированного на танцы, который достиг 3-й строчки в чартах R & B, а также таких песен, как Sexuality и Do Me Baby. Тем не менее по мере того как Принс продолжал развивать свою карьеру, он также был известен треками, в которых была глубокая духовность, стремление к величию и удивлению.
Певец добился международного успеха с выпуском своего альбома «1999», который включал заглавный трек тop-20, изысканную оду в стиле синти-фанк о ядерном конце света, а также 10 лучших хитов Little Red Corvette и Delirious.
Принс во время своего выступления 27 августа 1986 года, Гессен, Франкфурт-на-Майне. Фото: Global Look Press
Sign, саундтрек к фильму «Бэтмен»
После распада the Revolution Принс смог объединить различные отложенные проекты в то, что в конечном итоге стало двойным альбомом Sign 'O' the Times (1987), заглавный трек которого достиг третьего места в поп-чартах и первого в R & B.
Альбом был известен своими резкими комментариями на социальные темы, но также содержал забавные джемы, такие как U Got the Look, хриплый дуэт с шотландской певицей Шиной Истон, который достиг № 2 в поп-чартах.
Альбом Sign легко вошел в число самых высоко оцененных критиками альбомов Принса, однако его продажи в США замедлились, но он нашел большую аудиторию в Европе, где артист начал успешный тур.
Принс и Шина Истон. Фото: соцсети
Сохраняя потрясающий результат, Принс выпустил Lovesexy в 1988 году, известный благодаря обложке альбома с пикантной фотографией артиста, а также топ-5 современного R & B – хита Alphabet St.
К тому времени, когда Принс выпустил свой 11-й студийный альбом The soundtrack to Batman в 1989 году, он стал одним из самых коммерчески успешных поп-исполнителей Америки, постоянно поднимаясь в чартах.
В клипе на песню Batdance Принс представал в гриме и костюмах с эффектом разделения, призванных символизировать как призрачного героя фильма, так и его сумасшедшего врага, Джокера.
Начало 90-х: The New Power Generation
Начало 1990-х ознаменовалось появлением The New Power Generation, последней группы Принса, которая представляла собой смесь современного R & B, хип-хопа, джаза и соула наряду с вокалом Рози Гейнс.
Группа впервые прозвучала в саундтреке к фильму «Мост граффити» 1990 года, сиквелу фильма «Пурпурный дождь», который не имел успеха в прокате, но все же попал в топ-10 трека Thieves in the Temple.
Благодаря творческому вкладу NPG Принс добился успеха со своим альбомом Diamonds and Pearls (1991), который поднялся до № 3 в чарте альбомов Billboard 200. Diamonds включали романтическую заглавную балладу, мощную индустриальную композицию Gett Off, игривую песенку Insatiable и дерзкий сингл № 1 Cream.
Чтобы продвинуть альбом, Принс появился на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 1991 года с живым исполнением песни Gett Off. Повторяя фрагменты музыкального клипа на трек, выступление включало множество танцоров и музыкантов в вакханалии на сцене, при этом артист, как известно, поворачивался к концу песни, чтобы продемонстрировать свои штаны «без сидений».
Певец Принс. Фото: Global Look Press
Осенью 1992 года Принс подписал рекордный контракт на 100 миллионов долларов с Warner Bros., который в то время считался «крупнейшим контрактом на звукозапись и музыкальное издательство в истории» и позволял ему свободно заключать сделки по телевидению, фильмам, книгам и мерчендайзингу отдельно. Для сравнения, у коллег-гигантов индустрии Майкла Джексона и Мадонны были контракты на сумму более 60 миллионов долларов.
Сотрудничество
Помимо провокационных выступлений, Принс хорошо зарекомендовал себя как востребованный исполнитель, чьи песни были переделаны другими певцами.
В середине 80-х Чака Кхан выпустил зажигательный, весьма успешный кавер на свою мелодию 1979 года I Feel For You, в то время как самым большим хитом Шинейд О'Коннор стала песня Принса Nothing Compares 2 U. The Art of Noise и Tom Jones вошли в топ-5 Великобритании в 1988 году с ремейком Kiss, а Алисия Киз исполнила кавер на песню «Почему ты мне больше не звонишь» в своем собственном дебюте 2001 года.
Принс также работал над отдельными треками для альбомов таких исполнителей, как Кхан, Мадонна, Тевин Кэмпбелл, Кейт Буш, the Time, Мартика, Патти Лабелл и Джанель Моне. Он был автором женской группы Vanity 6, возглавляемой певицей/актрисой Vanity, и их танцевального хита № 1 Nasty Girl. И он послал песню женской группе the Bangles, которую они запишут с большим эффектом, достигнув второго места с пышной одой напряженному рабочему дню Manic Monday.
В 1992 году Принс и The New Power Generation выпустили альбом Love Symbol. Несмотря на одобрение некоторых критиков, продажи были не такими высокими, как у Diamonds. Love удалось попасть только в топ-10, синглу «7», хотя My Name Is Prince и чувственная Sexy MF также привлекли некоторое внимание.
В следующем году Принс выпустил бокс-сет The Hits / The B-Sides, в который вошли множество популярных песен, а также недавно выпущенный Pink Cashmere, нежный номер, исполненный фальцетом.
Новое имя
Принс. Фото: Global Look Press
Отсутствие успеха альбома Love Symbol создало напряженность между Принсом и его звукозаписывающим лейблом Warner Bros. В последующие годы карьера певца прошла через череду взлетов и падений. Сбитый с толку ощущением контроля со стороны своего лейбла, Принс сменил свое имя на непроизносимый символ O(+>в 1993 году.
В то время его чаще называли «артистом, ранее известным как Принс», и его новый символ не был принят большинством поклонников. Он также начал появляться на публике со словом «раб», нарисованным сбоку от его лица, чтобы передать огромное презрение, которое он испытывал к своему лейблу. Принс действительно выпустил альбом 1995 года The Gold Experience в это время принуждения и попал в топ-5 с «Самой красивой девушкой в мире».
Как только Принс был освобожден от всех контрактных обязательств перед Warner Bros., он выпустил тройной альбом под подходящим названием Emancipation (1996), который впоследствии стал платиновым и включал соул-ремейк «Ей-богу, Вау». Вскоре последовало несколько других альбомов, связанных с его лейблом NPG, включая Crystal Ball (1998) и Rave Un2 the Joy Fantastic (1999).
«Грэмми», Суперкубок и другие награды
После нескольких лет относительной безвестности Принс вернулся в центр внимания в 2004 году, чтобы выступить на церемонии вручения премии «Грэмми» с Бейонсе Ноулз, в том же году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. Той весной он выпустил Musicology с туром, который стал самым массовым концертом в Соединенных Штатах. Альбом получил две премии «Грэмми» и добавил еще одну мечтательную балладу Call My Name к канону принца.
Его следующий альбом, «3121», был выпущен в 2006 году. В том же году он написал и исполнил «Песню сердца» для анимационного фильма «Счастливые ноги» и получил «Золотой глобус» (лучшая оригинальная песня) за эту композицию.
В 2007 году он выступал в перерыве шоу Super Bowl XLI на огромной сцене в форме его знаменитого символа под проливным дождем. Мероприятие посмотрели 140 миллионов фанатов.
2010 год был годом почестей для Принса. Его не только хвалили Billboard.com как величайшего исполнителя на Суперкубке всех времен, но он также был включен в список «100 самых влиятельных людей в мире» журнала Time и получил награду за пожизненные достижения от BET Awards. Он закончил год введением в Зал славы «Грэмми».
Принс также продолжал демонстрировать плоды своих студийных усилий с Planet Earth (2007), LotusFlow3r (2009) и в рамках совместного контракта с Daily Mirror, 20Ten (2010).
Принс на сцене. Фото: соцсети
Противодействие изменению отраслевой модели
С появлением Интернета у многих поменялись музыкальные привычки, тогда как Принс был против тенденции свободного распространения песен в Сети. Он выступил против идеи размещения своих песен на музыкальных онлайн-платформах без надлежащей предварительной компенсации и распределения прибыли, и в итоге его треки можно было найти только на потоковом сервисе Tidal, поддерживаемом Jay-Z.
Один из немногих поп-исполнителей, полностью владеющих своим мастерством, он с помощью Web Sheriff старательно удалял примеры своей музыки, включая видео и живые выступления, из Интернета. Таким образом, он стоял за делом «Ленц против Universal Music Group», которое безуспешно добивалось удаления с YouTube видео ребенка, танцующего под Let's Go Crazy.
Принс также продолжал занимать политические позиции своими выступлениями. 2 мая 2015 года Принс устроил танцевальный митинг в «Пейсли Парке», чтобы отдать дань уважения Фредди Грею — 25-летнему афроамериканцу, который умер под стражей в полиции после своего ареста в Балтиморе, и выразить поддержку активистам, протестующим против его смерти.
Смерть
21 апреля 2016 года Принс был найден мертвым в своем поместье «Пейсли Парк» в Миннесоте. Неделей ранее его самолет совершил аварийную посадку, и певец был госпитализирован с якобы тяжелым случаем гриппа. Департамент шерифа округа Карвер и бюро судмедэкспертизы Среднего Запада начали расследование причин смерти. После вскрытия его останки были кремированы, а его близкие родственники и друзья собрались на небольшие частные похороны 23 апреля.
Портрет Принса. Фото: соцсети
Поклонники по всему миру отдали дань уважения уникальному художнику, о чем свидетельствуют импровизированные мемориалы и празднования его творчества. С особой любовью к городу, где Принс родился и продолжал жить, тысячи скорбящих спели Purple Rain в центре Миннеаполиса в ночь его смерти.
Его дом-студия в Миннесоте, «Пейсли Парк», официально открыл свои двери как музей в октябре 2016 года. В следующем месяце была выпущена его первая посмертная песня — Moonbeam Levels. Кроме того, началось производство документального фильма о ранних годах певца под названием «Prince: Ты слушаешь?»
Личная жизнь
Принс и его первая жена Мэйт Гарсия. Фото: соцсети
Принс был чрезвычайно скрытен в отношении своей личной жизни и предпочитал проводить время в своем комплексе «Пейсли Парк», вдали от внимания поклонников.
В 1980-х у Принса были длительные отношения с певицей и автором песен Сюзанной Мелвоин, сестрой-близнецом Венди Мелвоин, гитаристки группы Принса the Revolution.
У него также были романтические отношения с выдающейся барабанщицей Шейлой Э. Они вдвоем работали над ее альбомами The Glamorous Life, включающим заглавный трек Top 10 pop / R & B, и Romance 1600, демонстрирующий сингл A Love Bizarre.
В День святого Валентина 1996 года Принс женился на бэк-вокалистке и танцовщице Мэйт Гарсия. У пары родился сын, который родился 16 октября 1996 года и умер неделю спустя от редкого генетического заболевания. Принс и Гарсия развелись в 1999 году.
Принс со второй женой Мануэлой Тестолини. Фото: соцсети
В 2001 году Принс женился на Мануэле Тестолини, которая работала в одной из его благотворительных организаций. Их брак распался в 2006 году. После их развода у него были отношения с одной из его музыкальных протеже, певицей Бриа Валенте.