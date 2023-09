Мегаталантливый во всех отношениях: биография музыканта Принса

80-е: Purple Rain и другие

Со своей группой the Revolution Принс записал классический альбом Purple Rain (1984), который также послужил саундтреком к одноименному фильму, собравшему в прокате США почти 70 миллионов долларов. Фильм с Аполлонией Котеро и Дэем в главных ролях получил премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку к песне.

Его меланхоличный заглавный трек достиг второго места в Billboard Hot 100, в то время как хиты When Doves Cry и Let's Go Crazy оба достигли первого места. Саундтрек включал в себя два других хита: I Would Die 4 U и Take Me With U. Принс одновременно стал известной визуальной иконой со своими фирменными кудрями, струящимися жакетами и рябыми нарядами с панковскими украшениями.

Darling Nikki была еще одной мелодией из Purple Rain, которая вызвала споры из-за ее откровенного визуального оформления. После того, как жена сенатора Эла Гора, Типпер Гор, купила альбом для их дочери и прослушала трек, она в конце концов настояла на продаже альбомов спортивным лейблам, которые предупреждали родителей о графических текстах.

В 1985 году был выпущен альбом Around the World in a Day, в который вошли 10 лучших треков. Raspberry Beret, причудливая мелодия в среднем темпе, и Pop Life. Пластинка продолжала демонстрировать склонность Принса к игре на различных инструментах, как это видно на Paisley Park — треке, вдохновленном названием его студии в Миннеаполисе.