«Мамочка» самого известного американского семейства: история успеха Крис Дженнер

Кто такая Крис Дженнер?

Крис Дженнер вышла замуж за Роберта Кардашьяна в 1978 году, и до развода в 1991 году у них родилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт-младший.

В том же году она вышла замуж за Брюса Дженнера и начала управлять семейной франшизой. У пары родились две дочери — Кендалл и Кайли. В 2007 году вышло в эфир шоу «Семейка Кардашьян», дав начало нескольким спин-оффам и сделав семью мультимиллионерами.