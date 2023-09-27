«Мамочка» самого известного американского семейства: история успеха Крис Дженнер

Кто такая Крис Дженнер?
Крис Дженнер вышла замуж за Роберта Кардашьяна в 1978 году, и до развода в 1991 году у них родилось четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роберт-младший.
В том же году она вышла замуж за Брюса Дженнера и начала управлять семейной франшизой. У пары родились две дочери — Кендалл и Кайли. В 2007 году вышло в эфир шоу «Семейка Кардашьян», дав начало нескольким спин-оффам и сделав семью мультимиллионерами.
Семейство Кардашьян–Дженнер. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Дженнер родилась как Кристен Мэри Хоутон 5 ноября 1955 года в Сан-Диего, Калифорния. Ее отец, Роберт Хоутон, был авиационным инженером. У Дженнер есть младшая сестра по имени Карен.
Когда родители Дженнер развелись в 1962 году, ее мать продала семейный дом в районе Пойнт Лома в Сан-Диего. Затем Дженнер, ее мама и сестра переехали в Клэрмонт, Калифорния, где Дженнер посещала начальную школу имени Лонгфелло.
Крис Дженнер в молодости. Фото: соцсети
Через год после развода родителей у Дженнер развилась злокачественная опухоль кости. К счастью, рак не распространился. После перенесенной операции по удалению опухоли Дженнер получила справку о состоянии здоровья.
Несколько лет спустя мать Дженнер повторно вышла замуж за бизнесмена Гарри Шеннона. Через три месяца после переезда в Окснард, Калифорния, деловой партнер Шеннон сбежал со всеми деньгами компании. В результате семья переехала обратно в Сан-Диего.
Когда Дженнер окончила среднюю школу Клэрмонт, ее гораздо больше интересовало то, чтобы стать женой и матерью, чем учеба в колледже.
Брак с Робертом Кардашьяном
Семья Крис и Роберта Кардашьян. Фото: Global Look Press
8 июля 1978 года Дженнер вышла замуж за успешного влиятельного адвоката Роберта Кардашьяна, чьим лучшим другом был спортсмен и актер О.Дж. Симпсон. Дженнер подружилась с женой Симпсона, Николь Браун Симпсон.
В браке Дженнер и Кардашьян родилось четверо детей: три дочери, Кортни, Ким и Хлоя, и сын Роберт. Пара развелась в 1991 году.
В 1990-х годах Дженнер была опустошена, узнав, что Николь Браун Симпсон была убита, а в убийстве обвиняется ее муж. Роберт Кардашьян получил национальную известность, работая в команде защиты Симпсона во время широко разрекламированного судебного процесса.
Спортсмен в конечном счете был оправдан по уголовным обвинениям, но признан виновным в гражданском процессе, который последовал. В 2003 году Кардашьян умер от рака пищевода.
Брак с Брюсом Дженнером
Сразу после того, как ее развод с Кардашьян был юрилически оформлен, Крис вышла замуж за бывшего десятиборца Брюса Дженнера в 1991 году, завоевавшего золотую олимпийскую медаль.
Крис и Брюс Дженнер. Фото: соцсети
В результате она стала мачехой детям Брюса от двух его предыдущих браков: Берты, Кейси, Брэндона и Броуди Дженнера. У Крис и Брюса также родились две общие дочери — Кендалл и Кайли.
Когда Дженнер вышла замуж за Брюса, она стала не только его женой, но и менеджером. Дженнер вел переговоры о своих рекламных сделках и продвигал свою карьеру в качестве гонщика.
В июне 2013 года пара рассталась, а в декабре 2014 года развелась.
Звезда реалити-шоу
Обложка шоу «Семецка Кардашьян». Фото: Global Look Press
В 2007 году Дженнер начала сотрудничать с продюсером Райаном Сикрестом. Результатом стало безумно популярное реалити-шоу «Семейка Кардашьян», в котором Дженнер и ее семья живут нетипичной повседневной жизнью знаменитых предпринимателей.
С тех пор шоу привело к появлению нескольких спин-оффов и побочных проектов.
Дженнер, работающая менеджером бизнес-проектов своих детей и публичных выступлений, называет себя «мамочкой» и приписывает себе придумывание этого термина. Бизнес-проекты, связанные с семейной франшизой, включают в себя все: от линий одежды, средств по уходу за кожей и парфюмерии до откровенных автобиографий Ким Кардашьян и Крис Дженнер и «И все вещи Кардашьян».
В 2013 году Дженнер дебютировала в собственном дневном телевизионном ток-шоу. Программа, однако, не смогла привлечь достаточно аудитории, чтобы ее продлили.
Личная жизнь
Крис Дженнер и Кори Гэмбл. Фото: Global Look Press
С 2014 года Дженнер встречается с бизнесменом в сфере развлечений Кори Гэмблом, который на 25 лет младше нее.