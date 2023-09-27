Гениальный изобретатель, который совершил цифровую революцию: биография создателя Apple Стива Джобса

Кем был Стив Джобс?
Стив Джобс был американским изобретателем, дизайнером и предпринимателем, соучредителем, исполнительным директором и председателем правления Apple Inc.
Джобс родился в 1955 году в семье двух аспирантов Висконсинского университета, которые отдали его на усыновление, был умен, но не имел цели, бросил колледж и экспериментировал с различными направлениями деятельности, прежде чем в 1976 году основать Apple вместе со Стивом Возняком.
Джобс покинул компанию в 1985 году, основав Pixar Animation Studios, затем вернулся в Apple более десяти лет спустя. Революционные продукты технологического гиганта, к которым относятся iPhone, iPad и iPod, определили эволюцию современных технологий. Джобс умер в 2011 году после долгой борьбы с раком поджелудочной железы.
Родители и усыновление Стива Джобса
Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско в семье Джоан Шибл (позже Джоан Симпсон) и Абдулфаттаха Джона Джандали — двух аспирантов Висконсинского университета. Пара отдала своего неназванного сына на усыновление.
В младенчестве Джобса удочерили Клара и Пол Джобсы и назвали Стивеном Полом Джобсом. Клара работала бухгалтером, а Пол был ветераном береговой охраны и машинистом.
Биологический отец Джобса, Джандали, был сирийским профессором политологии. Его биологическая мать, Шибл, работала логопедом. Вскоре после того, как Джобса отдали на усыновление, его биологические родители поженились, и у них родилась еще одна дочь, Мона Симпсон. Только когда Джобсу исполнилось 27 лет, он смог узнать о своих биологических родителях.
Стив Джобс в детстве. Фото: соцсети
Ранняя жизнь и образование
Джобс жил со своей приемной семьей в Маунтин-Вью, Калифорния, в районе, который позже станет известен как Силиконовая долина. Он был любопытен с детства, иногда в ущерб себе.
Согласно журналу Би-би-си Science Focus, Джобса дважды доставляли в отделение неотложной помощи, когда он был маленьким: один раз после того, как он воткнул булавку в электрическую розетку и обжег руку, а другой раз из-за того, что он проглотил яд. Его мать Клара научила его читать к тому времени, когда он пошел в детский сад.
Будучи мальчиком, Джобс и его отец работали над электроникой в семейном гараже. Пол показал своему сыну, как разбирать и реконструировать электронику, хобби, которое вселило уверенность, упорство и мастерство механика в молодых рабочих местах.
Хотя Джобс всегда был умным и новаторски мыслящим человеком, его юность была пронизана разочарованиями по поводу формального школьного образования. Джобс был проказником в начальной школе от скуки, и его учителю четвертого класса пришлось подкупить его, чтобы он учился. Однако Джобс так хорошо сдал экзамены, что администрация захотела пропустить его в среднюю школу — предложение, которое его родители отклонили.
Во время учебы в средней школе Хоумстеда Джобс вступил в Клуб исследователей компании Hewlett-Packard. Именно там он впервые увидел компьютер. Он даже устроился на летнюю работу в HP после того, как позвонил соучредителю компании Биллу Хьюлетту и попросил запчасти для частотомера, который тот собирал. Именно в HP подростком Джобс познакомился со своим будущим партнером и соучредителем Apple Computer Стивом Возняком, который учился в Калифорнийском университете в Беркли.
Стив Джобс в молодости. Фото: соцсети
После средней школы Джобс поступил в колледж Рид в Портленде, штат Орегон. Не имея направления, он бросил колледж через шесть месяцев и провел следующие полтора года, посещая творческие занятия в школе. Позже Джобс рассказал, как один курс каллиграфии развил в нем любовь к типографике.
В 1974 году Джобс занял должность дизайнера видеоигр в Atari. Несколько месяцев спустя он покинул компанию, чтобы обрести духовное просветление в Индии, путешествуя дальше и экспериментируя с психоделическими препаратами.
Основание и уход из Apple Computer Inc.
В 1976 году, когда Джобсу было всего 21 год, они с Возняком основали компанию Apple Computer Inc. в семейном гараже Джобсов. Джобс продал свой автобус Volkswagen, а Возняк — свой любимый научный калькулятор, чтобы профинансировать их предприятие.
Благодаря Apple мужчинам приписывают революцию в компьютерной индустрии, демократизируя технологии и делая машины меньше, дешевле, интуитивно понятными и доступными для обычных потребителей.
Стивен Возняк и Стив Джобс в молодости. Фото: соцсети
Возняк задумал серию удобных в использовании персональных компьютеров, и — с Джобсом, отвечающим за маркетинг, — Apple первоначально продавала эти компьютеры по цене 666,66 доллара. Apple I принесла корпорации около 774 000 долларов. Через три года после выпуска второй модели Apple, Apple II, продажи компании выросли в геометрической прогрессии — до 139 миллионов долларов.
В 1980 году Apple Computer стала публичной компанией с рыночной стоимостью 1,2 миллиарда долларов к концу первого дня торгов. Однако следующие несколько продуктов Apple имели существенные недостатки в дизайне, что привело к отзывам и разочарованию потребителей. IBM неожиданно превзошла Apple по продажам, и Apple пришлось конкурировать с деловым миром, в котором доминировали IBM и ПК.
Джобс обратился к эксперту по маркетингу Джону Скалли из Pepsi-Cola с просьбой занять пост генерального директора Apple в 1983 году. В следующем году Apple выпустила Macintosh, рекламируя компьютер как часть образа жизни контркультуры — романтичного, юношеского, творческого. Но, несмотря на положительные продажи и производительность, превосходящую компьютеры IBM, Macintosh по-прежнему не был совместим с IBM.
Скалли считал, что Джобс вредит Apple, и руководители компании начали вести дело к его увольнению. Фактически не имея официального титула в компании, соучредителем которой он был, Джобс оказался в более маргинальном положении и покинул Apple в 1985 году.
Следующий шаг
Стив Джобс. Фото: Global Look Press
После ухода из Apple в 1985 году Джобс лично инвестировал 12 миллионов долларов в создание нового предприятия по производству оборудования и программного обеспечения под названием NeXT Inc.
Компания представила свой первый компьютер в 1988 году, и Джобс надеялся, что он понравится университетам и исследователям. Но при базовой цене в 6500 долларов машина была далеко за пределами диапазона большинства потенциальных покупателей.
Операционная система NeXTSTEP компании показала себя лучше, поскольку программисты использовали ее для разработки таких видеоигр, как Quake и Doom. Тим Бернерс-Ли, создавший первый веб-браузер, использовал компьютер NeXT. Однако компания изо всех сил пыталась понравиться американскому мейнстриму, и Apple в конце концов купила компанию в 1996 году за 429 миллионов долларов.
Стив Джобс и Pixar
В 1986 году Джобс приобрел у Джорджа Лукаса анимационную компанию, которая позже стала Pixar Animation Studios. Веря в потенциал Pixar, Джобс изначально вложил в компанию 50 миллионов долларов собственных денег.
Стив Джобс и Pixar. Фото: Global Look Press
Студия продолжала выпускать невероятно популярные фильмы, такие как «История игрушек» (1995), «В поисках Немо» (2003), «Суперсемейка» (2004), «Тачки» (2006) и «Вверх» (2009). Pixar объединилась с Disney в 2006 году, что сделало Джобса крупнейшим акционером Disney. По состоянию на июнь 2022 года фильмы Pixar в совокупности собрали в мировом прокате 14,7 миллиарда долларов.
Возвращение к Apple и ее изобретение заново
В 1997 году Джобс вернулся на свой пост генерального директора Apple. Точно так же, как Джобс способствовал успеху Apple в 1970-х годах, ему приписывают возрождение компании в 1990-х годах.
Благодаря новой команде менеджеров, измененным опционам на акции и добровольной годовой зарплате в размере 1 доллара в год Джобс вернул Apple на правильный путь. Оригинальные продукты Джобса, такие как iMac, эффективные брендинговые кампании и стильный дизайн, вновь привлекли внимание потребителей.
В последующие годы Apple представила такие революционные продукты, как Macbook Air, iPod и iPhone, каждый из которых определил эволюцию технологий. Почти сразу после того, как Apple выпустила новый продукт, конкуренты бросились создавать сопоставимые технологии. Чтобы отметить расширение ассортимента своих продуктов, компания официально переименовалась в Apple Inc. в 2007 году.
Стив Джобс представляет iPad 2 на мероприятии в Сан-Франциско, США, 2 марта 2011 г. Фото: Global Look Press
Квартальные отчеты Apple в том году значительно улучшились: акции стоили 199,99 доллара за акцию — рекордный показатель для того времени. И компания могла похвастаться ошеломляющей прибылью в 1,58 миллиарда долларов, профицитом в банке в 18 миллиардов долларов и нулевым долгом.
В 2008 году благодаря продажам iTunes и iPod Apple стала вторым по величине музыкальным ритейлером в Америке после Walmart. Apple также заняла первое место в списке самых уважаемых компаний Америки по версии Fortune, а также первое место среди компаний из списка Fortune 500 по доходности для акционеров.
С момента его дебюта в 2007 году Apple выпустила десятки версий iPhone. В феврале 2023 года телефон первого поколения в развернутом виде был продан на аукционе более чем за 63 000 долларов.
Собственный капитал
По данным Forbes, состояние Джобса достигло максимума в 8,3 миллиарда долларов незадолго до его смерти в 2011 году. Собственный капитал знаменитостей оценивается в 10,2 миллиарда долларов.
В январе 2022 года рыночная капитализация Apple достигла 3 триллионов долларов, что означает, что первоначальная доля Джобса в компании с 1980 года стоила бы около 330 миллиардов долларов — достаточно, чтобы с комфортом сделать его самым богатым человеком в мире после основателя Tesla Илона Маска, если бы он был жив. Но, согласно New York Post, Джобс продал все свои акции Apple, кроме одной, когда покинул компанию в 1985 году.
Большая часть собственного капитала Джобса состояла из примерно 8-процентной доли в Disney, которую он приобрел, когда продал Pixar в 2006 году. Исходя из стоимости Disney в 2022 году, эта доля, которую он передал своей жене, составляет 22 миллиарда долларов.
Жена и дети
Джобс и Лорен Пауэлл поженились 18 марта 1991 года. Пара познакомилась в начале 1990-х годов в Стэнфордской школе бизнеса, где Пауэлл был студентом MBA. Они жили вместе в Пало-Альто со своими тремя детьми: Ридом (родился 22 сентября 1991 года), Эрин (родилась 19 августа 1995 года) и Евой (родилась 9 июля 1998 года).
Стив Джобс с семьей. Фото: соцсети
У Джобса также есть еще одна дочь - Лиза Бреннан-Джобс, которую 17 мая 1978 года родила подруга Стивена , когда ему было 23. Он отрицал отцовство своей дочери в судебных документах. В своих мемуарах «Мелкая сошка» Лиза писала, что анализы ДНК показали, что Джобс - ее отец, и он должен был начать выплачивать отцовские выплаты ее матери, испытывающей финансовые трудности. Джобс не общался со своей дочерью, пока ей не исполнилось семь лет. Будучи подростком, Лиза переехала жить к своему отцу.
Проблемы со здоровьем
В 2003 году Джобс обнаружил, что у него редкая, но операбельная форма рака поджелудочной железы. Однако он не стал сразу же делать операцию, а в течение девяти месяцев откладывал ее, заставляя нервничать совет директоров Apple.
Руководители опасались, что акционеры отзовут свои акции, если станет известно, что генеральный директор болен. Но в конце концов конфиденциальность Джобса взяла верх над раскрытием информации акционерам.
В 2004 году Джобс перенес успешную операцию по удалению опухоли поджелудочной железы. Верный себе, Джобс мало рассказывал о своем здоровье в последующие годы.
В начале 2009 года распространились сообщения о потере веса Джобсом, некоторые предсказывали, что у него вернулись проблемы со здоровьем, включая пересадку печени. Джобс ответил на эти опасения, заявив, что имеет дело с гормональным дисбалансом. Несколько дней спустя он ушел в шестимесячный отпуск.
Стив Джобс. Фото: соцсети
В электронном сообщении сотрудникам Джобс сказал, что его «проблемы, связанные со здоровьем, более сложны», чем он думал, затем назначил Тима Кука, тогдашнего главного операционного директора Apple, «ответственным за текущую деятельность Apple».
После почти года отсутствия в центре внимания Джобс выступил с основным докладом на мероприятии Apple, организованном только по приглашениям, 9 сентября 2009 года. Он продолжал исполнять обязанности церемониймейстера, который включал презентацию iPad, на протяжении большей части 2010 года.
В январе 2011 года Джобс объявил, что уходит в отпуск по болезни. В августе он ушел с поста генерального директора Apple, передав бразды правления Куку.
Компания Apple. Фото: Global Look Press
Смерть и последние слова
Джобс умер в возрасте 56 лет в своем доме в Пало-Альто, Калифорния, 5 октября 2011 года. Официальной причиной его смерти была указана остановка дыхания, связанная с многолетней борьбой с раком поджелудочной железы.
New York Times сообщила, что в последние недели Джобс настолько ослаб, что с трудом поднимался по лестнице в своем доме. Тем не менее он смог попрощаться с некоторыми из своих давних коллег, включая генерального директора Disney Боба Айгера; поговорить со своим биографом и дать совет руководству Apple по поводу презентации iPhone 4S.
В надгробной речи Джобсу сестра Мона Симпсон написала, что незадолго до смерти Джобс долго смотрел на свою сестру Пэтти, затем на жену и детей, затем мимо них и произнес свои последние слова:
«О, вау. О, ничего себе. О, ничего себе».
Цветы, открытки, изображения, рисунки перед магазинами Apple в Нью-Йорке после известия о кончине Стива Джобса. Октябрь 2011 года Фото: Global Look Press
Ближайшие родственники и друзья Джобса вспомнили его на небольшом собрании, затем 16 октября в кампусе Стэнфордского университета состоялись похороны Джобса. Среди известных участников были соучредитель Microsoft Билл Гейтс, певица Джоан Баэз, которая когда-то встречалась с Джобсом, бывший вице-президент Эл Гор, актер Тим Аллен и председатель News Corporation Руперт Мердок.
Джобс похоронен в безымянной могиле в мемориальном парке Альта Меса в Пало-Альто. После выхода фильма 2015 года «Стив Джобс» фанаты отправились на кладбище, чтобы найти это место. Поскольку кладбищу не разрешается разглашать местоположение могилы, многие вместо этого оставляли сообщения о вакансиях в книге памяти.
Фильмы и книги о Стиве Джобсе
Перед смертью Джобс разрешил писателю и журналисту Уолтеру Айзексону написать его официальную биографию. Джобс дал более 40 интервью Айзексону, который также побеседовал с более чем 100 членами семьи, друзьями и коллегами Джобса.
Первоначально релиз был запланирован на ноябрь 2011 года, книга Стива Джобса появилась на прилавках магазинов 24 октября, всего через 19 дней после смерти Джобса.
Презентация книги Уолтера Айзексона «Стив Джобс» Фото: Global Look Press
Жизнь Джобса стала темой двух крупных фильмов. Первый, вышедший в 2013 году, назывался просто «Джобс», в нем Эштон Катчер сыграл Джобса, а Джош Гад — сооснователя Apple Стива Возняка.
Возняк рассказал The Verge в 2013 году, что к нему обращались по поводу работы над фильмом, но он не смог, потому что «прочитал сценарий, насколько смог его переварить, и почувствовал, что это дерьмо». Хотя он похвалил кастинг, он сказал Gizmodo, что, по его мнению, личности его и Джобса были неточно изображены.
Вместо этого Возняк работал с Sony Pictures над вторым фильмом «Стив Джобс», который был адаптирован по биографии Айзексона и выпущен в 2015 году. В нем снялись Майкл Фассбендер в роли Джобса и Сет Роген в роли Возняка.
Фассбендер был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а коллега по фильму Кейт Уинслет была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за роль руководителя отдела маркетинга Apple и NeXT Джоанны Хоффман.
Майкл Фассбендер и Сет Роган в фильме «Стив Джобс». Фото: кадр из фильма 2015 года
В 2015 году режиссер Алекс Гибни исследовал жизнь и наследие Джобса в документальном фильме «Стив Джобс: человек в машине».