Гениальный изобретатель, который совершил цифровую революцию: биография создателя Apple Стива Джобса

Кем был Стив Джобс?

Стив Джобс был американским изобретателем, дизайнером и предпринимателем, соучредителем, исполнительным директором и председателем правления Apple Inc.

Джобс родился в 1955 году в семье двух аспирантов Висконсинского университета, которые отдали его на усыновление, был умен, но не имел цели, бросил колледж и экспериментировал с различными направлениями деятельности, прежде чем в 1976 году основать Apple вместе со Стивом Возняком.

Джобс покинул компанию в 1985 году, основав Pixar Animation Studios, затем вернулся в Apple более десяти лет спустя. Революционные продукты технологического гиганта, к которым относятся iPhone, iPad и iPod, определили эволюцию современных технологий. Джобс умер в 2011 году после долгой борьбы с раком поджелудочной железы.

Родители и усыновление Стива Джобса

Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско в семье Джоан Шибл (позже Джоан Симпсон) и Абдулфаттаха Джона Джандали — двух аспирантов Висконсинского университета. Пара отдала своего неназванного сына на усыновление.

В младенчестве Джобса удочерили Клара и Пол Джобсы и назвали Стивеном Полом Джобсом. Клара работала бухгалтером, а Пол был ветераном береговой охраны и машинистом.

Биологический отец Джобса, Джандали, был сирийским профессором политологии. Его биологическая мать, Шибл, работала логопедом. Вскоре после того, как Джобса отдали на усыновление, его биологические родители поженились, и у них родилась еще одна дочь, Мона Симпсон. Только когда Джобсу исполнилось 27 лет, он смог узнать о своих биологических родителях.