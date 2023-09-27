Мила, прекрасна, неповторима: история и роли Одри Хепберн

Одри Кэтлин Растон родилась 4 мая 1929 года в Брюсселе, Бельгия, и была талантливой исполнительницей, известной своей красотой, элегантностью и изяществом. Ей часто подражают, но она остается одной из величайших икон стиля Голливуда. Уроженка Брюсселя, Хепберн провела часть своей юности в Англии, в школе-интернате.

На протяжении большей части Второй мировой войны она училась в консерватории Арнема в Нидерландах. После вторжения нацистов в страну Хепберн и ее мать боролись за выживание. Согласно статье в New York Times, она, как сообщается, помогала движению Сопротивления, передавая послания.

После войны Хепберн продолжала проявлять интерес к танцам. Она изучала балет в Амстердаме, а затем в Лондоне. В 1948 году Хепберн дебютировала на сцене в качестве хористки в мюзикле «Туфли на высоких пуговицах» в Лондоне. Последовали более мелкие роли на британской сцене. Она была хористкой в Sauce Tartare (1949), но была переведена на главную роль в Sauce Piquante (1950).

В том же году Хепберн дебютировала в полнометражном кино в 1951 году в фильме «Один дикий овес», сыграв некредитованную роль. Затем она сыграла роли в таких фильмах, как «Рассказы молодых жен» (1951) и «Банда Лавендер Хилл» (1951) с Алеком Гиннессом в главной роли.

На Бродвее