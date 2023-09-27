Мила, прекрасна, неповторима: история и роли Одри Хепберн

Кем была Одри Хепберн?
Одри Хепберн была актрисой, иконой моды и филантропкой, родившейся в Бельгии. В возрасте 22 лет она снялась в бродвейской постановке «Джиджи». Два года спустя она снялась в фильме «Римские каникулы» (1953) с Грегори Пеком.
В 1961 году она установила новые стандарты моды в роли Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани». Хепберн — одна из немногих актрис, получивших премии «Эмми», «Тони», «Грэмми» и «Оскар».
Ранняя жизнь
Одри Хепберн в юности. Фото: соцсети
Одри Кэтлин Растон родилась 4 мая 1929 года в Брюсселе, Бельгия, и была талантливой исполнительницей, известной своей красотой, элегантностью и изяществом. Ей часто подражают, но она остается одной из величайших икон стиля Голливуда. Уроженка Брюсселя, Хепберн провела часть своей юности в Англии, в школе-интернате.
На протяжении большей части Второй мировой войны она училась в консерватории Арнема в Нидерландах. После вторжения нацистов в страну Хепберн и ее мать боролись за выживание. Согласно статье в New York Times, она, как сообщается, помогала движению Сопротивления, передавая послания.
После войны Хепберн продолжала проявлять интерес к танцам. Она изучала балет в Амстердаме, а затем в Лондоне. В 1948 году Хепберн дебютировала на сцене в качестве хористки в мюзикле «Туфли на высоких пуговицах» в Лондоне. Последовали более мелкие роли на британской сцене. Она была хористкой в Sauce Tartare (1949), но была переведена на главную роль в Sauce Piquante (1950).
В том же году Хепберн дебютировала в полнометражном кино в 1951 году в фильме «Один дикий овес», сыграв некредитованную роль. Затем она сыграла роли в таких фильмах, как «Рассказы молодых жен» (1951) и «Банда Лавендер Хилл» (1951) с Алеком Гиннессом в главной роли.
На Бродвее
Одри Хепберн и Кэтлин Несбитт в фильме «Жижи». Фото: кадр из фильма 1951 года
В возрасте 22 лет Хепберн отправилась в Нью-Йорк, чтобы сняться в бродвейской постановке «Жижи», основанной на книге французской писательницы Колетт. Действие комедии разворачивается в Париже около 1900 года и фокусируется на главной героине, молодой девушке-подростке на пороге взрослой жизни.
Всего через несколько недель после премьеры пьесы в новостях появились сообщения о том, что Голливуд ухаживает за Хепберн. Всего два года спустя она покорила мир своей ролью в фильме «Римские каникулы» (1953) с Грегори Пеком. Зрители и критики были поражены ее образом принцессы Энн, королевской особы, которая на короткое время избавилась от ограничений своего титула. За этот спектакль она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Одри Хепберн и Грегори Пек в фильме «Римские каникулы» Фото:Global Look Press
В следующем году Хепберн вернулась на бродвейскую сцену, чтобы сняться в «Ундине» с Мелом Феррером. Будучи фантазией, пьеса повествовала о водяной нимфе, которая влюбляется в человека, которого играет Феррер.
За свою игру она получила премию «Тони» 1954 года за лучшую женскую роль в пьесе. В то время как главные герои пьесы отдалились друг от друга, актеры обнаружили, что становятся все ближе. Они также были динамичной парой вне сцены, и Хепберн и Феррер поженились 25 сентября 1954 года в Швейцарии.
Кинозвезда
Вернувшись на большой экран, Хепберн сыграла еще одну достойную наград роль в фильме «Сабрина» (1954) в роли главной героини, дочери водителя богатой семьи. Сабрина вернулась домой после пребывания в Париже красивой и утонченной женщиной. Двое сыновей семьи, Лайнус и Дэвид, которых играют Хамфри Богарт и Уильям Холден, никогда не обращали на нее особого внимания, пока она не преобразилась.
Преследуя своего бывшего возлюбленного Дэвида, Сабрина неожиданно обрела счастье с его старшим братом Лайнусом. Хепберн получила номинацию на премию «Оскар» за свою работу над этой горько-сладкой романтической комедией.
Одри Хепберн в роли Сабрины Фэйрчайлд и Уильям Холден в роли Дэвида Ларраби в фильме «Сабрина» (1954). Фото: Global Look Press
Продемонстрировав свои танцевальные способности, Хепберн снялась вместе с Фредом Астером в мюзикле «Смешное личико» (1957). В этом фильме Хепберн претерпела очередную трансформацию.
На этот раз она сыграла продавщицу книжного магазина битников, которую замечает модный фотограф, которого играет Астер. Соблазненная бесплатной поездкой в Париж, продавщица становится красивой моделью. Одежда Хепберн для фильма была разработана Юбером де Живанши, одним из ее близких друзей.
Отойдя от беззаботной жизни, Хепберн снялась в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» вместе со своим мужем Феррером и в 1956 году.
Одри Хелберн и Мел Феррер в экранизации романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Фото: кадр из фильма 1956 года
Три года спустя она сыграла сестру Люк в фильме «История монахини» (1959), который принес ей номинацию на премию «Оскар». Фильм был посвящен борьбе ее героини за успех в качестве монахини. В рецензии в Variety говорилось: «У Одри Хепберн самая ответственная роль в кино, и она показывает свое лучшее исполнение».
После этого звездного выступления она снялась в вестерне режиссера Джона Хьюстона «Непрощенная» (1960) с Бертом Ланкастером. В том же году родился ее первый ребенок, сын по имени Шон.
Вернувшись к своим гламурным корням, Хепберн установила новые стандарты моды в роли Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961), который был основан на новелле Трумена Капоте.
Она сыграла, казалось бы, беззаботную, но в конечном счете проблемную нью-йоркскую тусовщицу, которая связывается с борющимся писателем, которого играет Джордж Пеппард. Хепберн получила свою четвертую номинацию на премию «Оскар» за работу над фильмом.
Одри Херберн и Джордж Пеппард в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961). Фото: Global Look Press
Последующая работа
До конца 1960-х годов Хепберн играла множество ролей. Она снялась вместе с Кэри Грантом в романтическом триллере «Шарада» (1963). Сыграв главную роль в киноверсии популярного мюзикла «Моя прекрасная леди» (1964), она пережила одну из самых известных метаморфоз всех времен. В роли Элизы Дулитл она сыграла английскую цветочницу, которая становится дамой из высшего общества.
Взяв на себя более драматичную роль, она сыграла слепую женщину в захватывающей повести «Дождись темноты» (1967) вместе с Аланом Аркином. Ее героиня использовала свой ум, чтобы одолеть преступников, которые преследовали ее. Этот фильм принес ей пятую номинацию на премию «Оскар».
Одри Хепберн и Алан Аркин в фильме «Дождись темноты (1967). Фото: Global Look Press
В том же году Хепберн и ее муж расстались, а позже развелись. В 1969 году она вышла замуж за итальянского психиатра Андреа Дотти, и в 1970 году у пары родился сын Лука.
В 1970-х и 1980-х годах Хепберн снималась в небольших ролях. Она сыграла вместе с Шоном Коннери в фильме «Робин и Мэриан» (1976), рассказывающем о центральных фигурах саги о Робин Гуде в последние годы их жизни.
В 1979 году Хепберн снялась вместе с Беном Газзарой в криминальном триллере «Узы крови». Хепберн и Газзара снова объединились для комедии 1981 года «Все они смеялись» режиссера Питера Богдановича. Ее последняя роль на экране была в фильме «Всегда» (1989) режиссера Стивена Спилберга.
Одри Хепберн в фильме «Узы крови» (1978). Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
В конце 1980-х Одри Хепберн стала послом доброй воли ЮНИСЕФ. Путешествуя по миру, актриса пыталась повысить осведомленность о нуждающихся детях. Она слишком хорошо знала, каково это — голодать, со времен своей жизни в Нидерландах во время немецкой оккупации.
Совершив более 50 поездок, Хепберн посетила проекты ЮНИСЕФ в Азии, Африке, Центральной и Южной Америке. В 1993 году она получила специальную премию Академии за свою гуманитарную деятельность, но прожила недостаточно долго, чтобы получить ее. Хепберн умерла 20 января 1993 года в своем доме в Толоченазе, Швейцария. Причиной смерти стал рак толстой кишки.
Одри Хепберн. 1990 год. Фото: Global Look Press
Работа по оказанию помощи детям по всему миру продолжается. Ее сыновья Шон и Лука вместе с ее компаньоном Робертом Уолдером основали Мемориальный фонд Одри Хепберн при ЮНИСЕФ в 1994 году, чтобы продолжить гуманитарную деятельность Хепберн. Сейчас он известен как «Общество Одри Хепберн при американском фонде ЮНИСЕФ».
Одри Хепберн — посол доброй воли ЮНИСЕФ. Фото: Global Look Press