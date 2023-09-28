«Женское счастье — был бы милый рядом»: как живет звезда 90-х Татьяна Овсиенко — любимые мужчины, суд, неудачная пластика

Татьяна Овсиенко родилась 22 октября 1966 года в Киеве. Ее мама работала научным сотрудником, отец — дальнобойщиком, и жилось семье довольно тесно — с двумя детьми (у Тани была еще младшая сестра) в одной комнате общежития.

Несмотря на постоянную занятость, мама старалась уделять воспитанию дочерей много времени, развивать их способности, поэтому с 4 лет Таня начала заниматься в секции фигурного катания. Шесть лет она посвятила этому виду спорта, но потом стало тяжело совмещать учебу в школе и ранние утренние тренировки, и решено было сменить фигурное катание на плавание и гимнастику.

Но еще больше, чем спорт, Татьяна любила музыку. Она пела в детском хоре «Солнышко» — ребята даже выступали в Москве и снимались для детской передачи — и осваивала игру на фортепиано в музыкальной школе. Но, окончив школу, Таня поступила в техникум гостиничного хозяйства — профессия администратора гостиницы казалась ей очень привлекательной. И работать девушке нравилось — ее определили в отель «Братислава».

Начало карьеры

