«Женское счастье — был бы милый рядом»: как живет звезда 90-х Татьяна Овсиенко — любимые мужчины, суд, неудачная пластика

Красивая и такая простая, «своя» девчонка, улыбчивая и понятная, — такой Таня Овсиенко ворвалась на эстраду в 90-х с песнями о наивной любви — «Школьная пора», «Дальнобойщик», «Капитан»… Но мало кто знал, сколько испытаний выпало на долю этой милой улыбчивой девушки.
Фигурное катание и музыка
Татьяна Овсиенко в юности. Фото: соцсети
Татьяна Овсиенко родилась 22 октября 1966 года в Киеве. Ее мама работала научным сотрудником, отец — дальнобойщиком, и жилось семье довольно тесно — с двумя детьми (у Тани была еще младшая сестра) в одной комнате общежития.
Несмотря на постоянную занятость, мама старалась уделять воспитанию дочерей много времени, развивать их способности, поэтому с 4 лет Таня начала заниматься в секции фигурного катания. Шесть лет она посвятила этому виду спорта, но потом стало тяжело совмещать учебу в школе и ранние утренние тренировки, и решено было сменить фигурное катание на плавание и гимнастику.
Но еще больше, чем спорт, Татьяна любила музыку. Она пела в детском хоре «Солнышко» — ребята даже выступали в Москве и снимались для детской передачи — и осваивала игру на фортепиано в музыкальной школе. Но, окончив школу, Таня поступила в техникум гостиничного хозяйства — профессия администратора гостиницы казалась ей очень привлекательной. И работать девушке нравилось — ее определили в отель «Братислава».
Начало карьеры
Татьяна Овсиенко в группе «Мираж» (третья слева). Фото: соцсети
А потом произошло знаковое событие, развернувшее жизнь Овсиенко на 180 градусов. В гостинице остановилась уже популярная тогда группа «Мираж». Солистка Наталья Ветлицкая пообщалась с администратором Татьяной, девушки быстро подружились, и вскоре Овсиенко пригласили в группу — костюмером. Это было очень лестное предложение для поклонницы шоу-бизнеса. Она быстро уволилась и отправилась с коллективом в Москву.
Солистка группы «Мираж»
Татьяна Овсиенко в 90-х. Фото: Global Look Press
Довольно скоро Овсиенко попробовала выступать на сцене — в качестве второй солистки рядом с Ириной Салтыковой, вместо покинувшей группу Ветлицкой. У нее получилось, тем более что Татьяна сбросила 18 кг и стала весить 51 кг при росте 167 см.
1989 год стал прорывом для Татьяны — она прославилась, ее лицо мелькало на всех экранах, приняла участие в записи альбома «Музыка нас связала», группа получила множество музыкальных наград… Только вот через некоторое время выяснилось, что девушки использовали во время выступлений фонограмму с голосом Маргариты Суханкиной, и разразился скандал. Многие принялись обвинять в обмане Татьяну Овсиенко, хотя певица ни в чем не была виновата — все решения принимали продюсеры.
Сольная карьера и самые известные хиты
С 1991 года началась сольная карьера Овсиенко. Зрители полюбили ее песни «Дальнобойщик», «Школьная пора», «Женское счастье». Артистка выпустила несколько альбомов, которые быстро стали популярными — «Красивая девчонка», «Капитан», «Надо влюбиться», «За розовым морем», «Река любви моей», «Я не скажу прощай». Татьяна Овсиенко постоянно участвовала в музыкальных программах, конкурсах и фестивалях, пела дуэтом с Виктором Салтыковым и другими звездами.
Телешоу
Татьяна Овсиенко с приемным сыном Игорем. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Татьяну Овсиенко можно увидеть и в таких передачах, как, например, «Модный приговор» — Александр Васильев и его помощники сумели придумать певице интересный образ, полностью преобразив ее внешность. В 2020 году артистка пришла на программу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и подробно рассказала о своей жизни и творческом пути.
Поклонники смогли убедиться в превосходной форме Овсиенко в 2021 году, когда на ТВ был показан ее концерт: Татьяна выступала в облегающем мини-платье, демонстрируя стройную фигуру.
Сколько зарабатывает Татьяна Овсиенко и кому она завещает свое имущество
Татьяна Овсиенко владеет элитными апартаментами в столице. Известно, что по завещанию, которое певица составила уже давно, вся ее собственность отходит ее сыновьям — приемному и крестному.
«Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи — мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком», — рассказала певица в одном из интервью.
По данным СМИ, за получасовое выступление на Дне города в Перми звезде 90-х заплатили 490 тысяч рублей. Примерно такую сумму получает Овсиенко и за другие концерты.
Владимир Дубовицкий и приемный сын Игорь
Приемный сын Татьяны Овсиенко, Игорь, в детстве и сейчас. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Первым мужем Татьяны стал продюсер Владимир Дубовицкий. Они поженились в 1993 году, своих детей у них не было, и в 1999-м пара усыновила мальчика по имени Игорь. Татьяна и Владимир приложили огромные усилия для того, чтобы вылечить тяжелобольного приемного сына.
Наградой для Татьяны стало материнство — даже спустя 16 лет Игорь, узнав о том, что он приемный, заверил, что все равно всегда будет считать ее родной мамой. Повзрослев, Игорь женился и сделал Татьяну бабушкой — в 2015 году у него родился сын Александр. А с Владимиром Дубовицким певица рассталась в 2007 году.
Роман с Валерием Николаевым — слухи и действительность
Татьяна Овсиенко и Валерий Николаев. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Поговаривали о романе Татьяны Овсиенко и известного актера Валерия Николаева, исполнившего главную роль в сериале «День рождения Буржуя». Валерий некоторое время жил в квартире Татьяны. Но сама она потом объяснила, что они просто друзья, и что она приютила актера на некоторое время, потому что у него не было собственного жилья.
Александр Меркулов и мечты о детях
Татьяна Овсиенко и Александр Меркулов. Фото: соцсети
После расставания с Дубовицким Татьяна Овсиенко стала гражданской женой бизнесмена Александра Меркулова. Этот период жизни связан для певицы с нелегкими событиями. Меркулова обвинили в организации покушения и участии в преступной группировке.
Татьяна ходила на все заседания суда, поддерживала возлюбленного, ждала его из мест лишения свободы. Наконец, в 2014 году прозвучало оправдательное решение суда. Казалось, тучи над головами влюбленных рассеялись. В 2017 году Меркулов сделал Татьяне предложение в эфире программы «Сегодня вечером». По словам Овсиенко, они задумывались о том, чтобы с помощью суррогатной матери стать родителями.
Внешность Татьяны Овсиенко — пластика сделала неузнаваемой
Татьяна Овсиенко в 2020 году. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Внешность Татьяны Овсиенко многие называют идеальной — певица не выглядит на свой возраст, она радует поклонников молодостью и стройностью. Впрочем, часть зрителей считает, что увлечение пластической хирургией сослужило артистке плохую службу — она стала непохожей на себя.
Слухи об увлечении алкоголем и новые концерты
В 2020 году вокруг имени Татьяны Овсиенко начали появляться неприятные слухи: якобы певица под влиянием своего мужа стала увлекаться алкоголем, а еще — что муж избивает ее. Поклонники встревожились. Но вскоре Татьяна появилась на телевидении, опровергнув все слухи и заверив, что относится к таким разговорам с юмором, потому что они привлекают к ней внимание и подогревают интерес публики.
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Творческая жизнь певицы продолжается. В 2022 году она выступила на грандиозном фестивале в столице Урала — вместе с другими звездами. Она постоянный участник концертов, на которых звучат песни 80-90-х годов, и зрители с удовольствием приходят на них, чтобы услышать любимые хиты своей юности.