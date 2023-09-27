Самая неприятная героиня фильма «Москва слезам не верит» — ее возненавидели все

Каждый, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит», запомнил не только главных героев, но и женщину, которой отведено совсем немного экранного времени — две сцены, считанные минуты.
Злобная и деспотичная
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Речь идет о матери Рудольфа, соблазнившего и бросившего Катерину. Эту роль сыграла Евгения Ханаева. Мама взрослого сына, строго отчитывающая несостоявшуюся невестку, получилась в ее исполнении на редкость несимпатичной, вызывающей только негативные эмоции. Что и говорить, мало кому понравится деспотичная злобная «мегера», которая готова костьми лечь, лишь бы не позволить приезжей провинциалке стать женой ее сына и поселиться в столичной квартире.
Как получали жилье в Советском Союзе
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А теперь давайте взглянем на ситуацию под иным углом. Если поставить себя на место этой дамы — многие бы согласились потесниться, чтобы впустить в тесную «двушку», где и без того живут трое, еще и беременную сноху — «понаехавшую лимиту» без жилья и прописки? В то время получить собственные квадратные метры в столице было гораздо труднее, чем сейчас. Их нельзя было просто купить, даже если были деньги.
Люди годами и десятилетиями ждали своей очереди на жилье, а если, к несчастью, их нынешнее жилье хоть на метр превышало существовавшие нормы — им ничего не светило. Так и жили: получали квартиру от предприятия, на котором работали, годам к сорока в лучшем случае. А до тех пор ютились в общежитии или на съемной квартире, в лучшем случае — в коммуналке на несколько семей.
Вечная теснота
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
К тому времени вырастали дети, женились, выходили замуж. И — приводили молодых супругов в родительскую квартиру. А куда еще? Снова становилось тесно — рождалось новое поколение. Снова записывались в очередь на квартиру. И так по кругу. Просторно и вольготно не жил почти никто — за исключением высоких чинов, партийной элиты, известных артистов, крупных ученых (и то не всех).
Кто кого хотел использовать
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Интересно, что поначалу, приняв Катерину за дочь профессора, наследницу огромной квартиры в элитном доме, и сам Рудик, и его мама окружили девушку вниманием и заботой. Помните реплику:
«Тесновато у нас, конечно... Вот у вас, Рудик рассказывал, квартира действительно прекрасная!»
Для них было бы невероятной удачей войти в такую семью. Мама Рудольфа «сплавила» бы взрослого сына, оставшись с младшим вдвоем, — им сразу стало бы просторнее и комфортнее в маленькой «двушке». Рудольф получил бы влиятельную родню и наверняка добился бы с помощью профессора успеха в жизни. Нельзя упускать такой шанс! — смекнули Рудик с мамой, и принялись обхаживать симпатичную Катерину.
Но… Их надежды лопнули, как мыльный пузырь: Катя оказалась фабричной работницей из «общаги». Интерес столичных жителей к ней сразу исчезает. Более того, они уверены, что Катерина — аферистка-лимитчица, решившая обманом втереться в их семью ради квадратных метров.
Ни за что не уступит!
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Явившись в общежитие, Рачкова-старшая очень жестко разговаривает с беременной Катей. Ни за что на свете она не согласится уступить! И по большому счету эту женщину можно понять: она защищает не только свой привычный комфорт, но и своих сыновей, желая для них лучшей партии и лучшей судьбы.
Возможно, кто-то на ее месте поступил бы иначе — например, выбрал бы не квадратные метры, а родную кровь, внука или внучку, да и с нежеланной невесткой можно было бы как-то примириться и ужиться. Но здесь, видимо, не тот характер: Рачкова отстаивает свой «кусок Москвы», как львица.
Правда, перед уходом она предлагает Кате деньги. Надо полагать — они у нее не лишние, тем не менее она готова помочь, чем может. Но Катя отказалась — а ее несостоявшаяся свекровь не стала настаивать, с облегчением закрыв за собой дверь убогой «общаги» и постаравшись забыть об этом эпизоде навсегда.
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Можно, конечно, обвинять во всех Катиных бедах эту женщину и ее сына. Но разве это справедливо? Катя для нее — никто, Рудик признался маме, что никогда не любил эту девушку. Конечно, мама защищает родного сына, а как дальше сложится жизнь безродной «лимиты» — ее совершенно не волнует. Эту женщину можно если не оправдать, то хотя бы понять.