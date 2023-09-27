Самая неприятная героиня фильма «Москва слезам не верит» — ее возненавидели все

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» 

До чего же противная женщина — эта Рачкова, мать Рудольфа! Так думают многие. Тeleprogramma.prо предлагает взглянуть на ситуацию глазами самой отрицательной героини фильма «Москва слезам не верит».

Каждый, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит», запомнил не только главных героев, но и женщину, которой отведено совсем немного экранного времени — две сцены, считанные минуты. 

Злобная и деспотичная
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»  

Речь идет о матери Рудольфа, соблазнившего и бросившего Катерину. Эту роль сыграла Евгения Ханаева. Мама взрослого сына, строго отчитывающая несостоявшуюся невестку, получилась в ее исполнении на редкость несимпатичной, вызывающей только негативные эмоции. Что и говорить, мало кому понравится деспотичная злобная «мегера», которая готова костьми лечь, лишь бы не позволить приезжей провинциалке стать женой ее сына и поселиться в столичной квартире.

Как получали жилье в Советском Союзе
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

А теперь давайте взглянем на ситуацию под иным углом. Если поставить себя на место этой дамы — многие бы согласились потесниться, чтобы впустить в тесную «двушку», где и без того живут трое, еще и беременную сноху — «понаехавшую лимиту» без жилья и прописки? В то время получить собственные квадратные метры в столице было гораздо труднее, чем сейчас. Их нельзя было просто купить, даже если были деньги.

Люди годами и десятилетиями ждали своей очереди на жилье, а если, к несчастью, их нынешнее жилье хоть на метр превышало существовавшие нормы — им ничего не светило. Так и жили: получали квартиру от предприятия, на котором работали, годам к сорока в лучшем случае. А до тех пор ютились в общежитии или на съемной квартире, в лучшем случае — в коммуналке на несколько семей.

Вечная теснота
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» 

К тому времени вырастали дети, женились, выходили замуж. И — приводили молодых супругов в родительскую квартиру. А куда еще? Снова становилось тесно — рождалось новое поколение. Снова записывались в очередь на квартиру. И так по кругу. Просторно и вольготно не жил почти никто — за исключением высоких чинов, партийной элиты, известных артистов, крупных ученых (и то не всех).

Кто кого хотел использовать
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Интересно, что поначалу, приняв Катерину за дочь профессора, наследницу огромной квартиры в элитном доме, и сам Рудик, и его мама окружили девушку вниманием и заботой. Помните реплику:

«Тесновато у нас, конечно... Вот у вас, Рудик рассказывал, квартира действительно прекрасная!»

Для них было бы невероятной удачей войти в такую семью. Мама Рудольфа «сплавила» бы взрослого сына, оставшись с младшим вдвоем, — им сразу стало бы просторнее и комфортнее в маленькой «двушке». Рудольф получил бы влиятельную родню и наверняка добился бы с помощью профессора успеха в жизни. Нельзя упускать такой шанс! — смекнули Рудик с мамой, и принялись обхаживать симпатичную Катерину.

Но… Их надежды лопнули, как мыльный пузырь: Катя оказалась фабричной работницей из «общаги». Интерес столичных жителей к ней сразу исчезает. Более того, они уверены, что Катерина — аферистка-лимитчица, решившая обманом втереться в их семью ради квадратных метров.

Ни за что не уступит!
 

Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»  

Явившись в общежитие, Рачкова-старшая очень жестко разговаривает с беременной Катей. Ни за что на свете она не согласится уступить! И по большому счету эту женщину можно понять: она защищает не только свой привычный комфорт, но и своих сыновей, желая для них лучшей партии и лучшей судьбы.

Возможно, кто-то на ее месте поступил бы иначе — например, выбрал бы не квадратные метры, а родную кровь, внука или внучку, да и с нежеланной невесткой можно было бы как-то примириться и ужиться. Но здесь, видимо, не тот характер: Рачкова отстаивает свой «кусок Москвы», как львица.

Правда, перед уходом она предлагает Кате деньги. Надо полагать — они у нее не лишние, тем не менее она готова помочь, чем может. Но Катя отказалась — а ее несостоявшаяся свекровь не стала настаивать, с облегчением закрыв за собой дверь убогой «общаги» и постаравшись забыть об этом эпизоде навсегда.

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Можно, конечно, обвинять во всех Катиных бедах эту женщину и ее сына. Но разве это справедливо? Катя для нее — никто, Рудик признался маме, что никогда не любил эту девушку. Конечно, мама защищает родного сына, а как дальше сложится жизнь безродной «лимиты» — ее совершенно не волнует. Эту женщину можно если не оправдать, то хотя бы понять.

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