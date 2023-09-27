Самая неприятная героиня фильма «Москва слезам не верит» — ее возненавидели все

А теперь давайте взглянем на ситуацию под иным углом. Если поставить себя на место этой дамы — многие бы согласились потесниться, чтобы впустить в тесную «двушку», где и без того живут трое, еще и беременную сноху — «понаехавшую лимиту» без жилья и прописки? В то время получить собственные квадратные метры в столице было гораздо труднее, чем сейчас. Их нельзя было просто купить, даже если были деньги.

Люди годами и десятилетиями ждали своей очереди на жилье, а если, к несчастью, их нынешнее жилье хоть на метр превышало существовавшие нормы — им ничего не светило. Так и жили: получали квартиру от предприятия, на котором работали, годам к сорока в лучшем случае. А до тех пор ютились в общежитии или на съемной квартире, в лучшем случае — в коммуналке на несколько семей.

Вечная теснота

