Хороший парень с Пулитцеровской премией: биография исполнителя Кендрика Ламара

Кто такой Кендрик Ламар?

Кендрик Ламар Дакворт, который выступает как Кендрик Ламар, родился в Комптоне, Калифорния, 17 июня 1987 года. Написав рассказы в детстве, он положил на музыку несколько текстов о суровых улицах Комптона, на которых вырос.

Он читал рэп под псевдонимом K-Dot, выпустив серию набирающих популярность микс-лент, которые привлекли к нему внимание знаменитого хип-хоп-продюсера Dr. Dre.

Дебютная запись Ламара на лейбле good kid, m.A.A.d City была выпущена с большим успехом и впечатляющими продажами для начинающего музыканта. Он продолжал получать награды за свой альбом 2015 года To Pimp a Butterfly и его продолжение в 2017 году DAMN.

Оба получили «Грэмми» за лучший рэп-альбом, в то время как DAMN также вошел в историю как первый в своем жанре получивший Пулитцеровскую премию.