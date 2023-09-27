Хороший парень с Пулитцеровской премией: биография исполнителя Кендрика Ламара

Кто такой Кендрик Ламар?
Кендрик Ламар Дакворт, который выступает как Кендрик Ламар, родился в Комптоне, Калифорния, 17 июня 1987 года. Написав рассказы в детстве, он положил на музыку несколько текстов о суровых улицах Комптона, на которых вырос.
Он читал рэп под псевдонимом K-Dot, выпустив серию набирающих популярность микс-лент, которые привлекли к нему внимание знаменитого хип-хоп-продюсера Dr. Dre.
Дебютная запись Ламара на лейбле good kid, m.A.A.d City была выпущена с большим успехом и впечатляющими продажами для начинающего музыканта. Он продолжал получать награды за свой альбом 2015 года To Pimp a Butterfly и его продолжение в 2017 году DAMN.
Оба получили «Грэмми» за лучший рэп-альбом, в то время как DAMN также вошел в историю как первый в своем жанре получивший Пулитцеровскую премию.
Кендрик Ламар на премии MTV Video Music Awards 2017, 27 августа 2017 г. – Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Происхождение и ранняя жизнь
Кендрик Ламар Дакворт (который отказался от своей фамилии, чтобы выступать как Кендрик Ламар) родился в Комптоне, Калифорния, 17 июня 1987 года. Его родители переехали в Комптон из Чикаго, чтобы избежать гангстерской культуры города, хотя отец Ламара был связан с печально известной бандой «Ученики гангстера».
Насилие на улицах непосредственно затронуло семью Ламара, но он оставался вдумчивым и мягким человеком, всегда острым наблюдателем, даже будучи ребенком. Он взял псевдоним K-Dot и начал исполнять свои тексты как рэпер. В возрасте 16 лет, в 2003 году, он распространил микс-ленту под названием «Самый молодой главный ниггер во главе», которая вызвала большой интерес в его родной Южной Калифорнии и за ее пределами.
Проекта было достаточно, чтобы Ламар заключил контракт на запись с Top Dawg Entertainment, уважаемым калифорнийским независимым лейблом, который поддерживает крупные лейблы.
Он выпустил две другие известные микшированные ленты, Training Day (2005) и C4 (2009), постоянно работая с другими подающими надежды рэперами Западного побережья, такими как Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q. Ламар и эти другие исполнители в конце концов сформировали свой собственный рэп-коллектив Black Hippy.
Рэперы Кендрик Ламар (слева) и Джей Рок (в центре) выступают в клубе Key Club 31 января 2009 года в Западном Голливуде, Калифорния. Фото: Global Look Press
Встреча с доктором Дре
В 2010 году Ламар отказался от прозвища K-Dot и начал использовать свое собственное имя. Он также выпустил четвертую микс-ленту, чрезмерно посвященную ему. В том же году Ламар выпустил свой первый полноформатный независимый альбом под лейблом Top Dawg Entertainment. Под названием Section.80 он был выпущен эксклюзивно на iTunes.
Ламар продолжал писать музыку и тексты, а также гастролировал и сотрудничал с более популярными исполнителями, такими как Young Jeezy, The Game, Талиб Квели, Баста Раймс и Лил Уэйн. Доктор Дре, один из самых уважаемых и влиятельных продюсеров хип-хопа, взял молодого исполнителя под свое крыло, став его наставником как в музыке, так и в бизнесе.
Поскольку шумиха вокруг Ламара продолжала нарастать, Dr. Dre подписал с ним контракт на свой независимый звукозаписывающий лейбл Aftermath Entertainment вместе с более известными рэп-звездами Эминемом и 50 Cent (в сотрудничестве с Top Dawg).
Aftermath был распространен крупным лейблом Interscope (Universal Music), у которого хватило бы маркетинговых сил, продаж и дистрибуции, чтобы вывести карьеру Ламара на новый уровень. Теперь тихий, наблюдательный парень, получавший хорошие оценки в школе, был готов стать новой суперзвездой рэпа.
Певец R&B Кендрик Ламар выступает на 6-м ежегодном фестивале Global Fusion, 21 июля 2012 г. – Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Фото: Global Look Press
m.A.A.d city
В октябре 2012 года был выпущен долгожданный дебютный альбом Ламара на мейджор-лейбле good kid, m.A.A.d city, получивший широкое признание. (Леди Гага записала песню с Ламаром для альбома, но в конечном итоге она не была включена из-за «творческих разногласий».)
Такие популярные синглы, как Swimming Pools (Drinked) и Poetic Justice, а также появление рэпера в качестве таланта, за которым стоит наблюдать, расчистили ему путь к крупным выступлениям на американском телевидении во время продвижения альбома, включая Saturday Night Live, Late Night With David Letterman и Late Night With Jimmy Fallon. Это укрепило его фанатскую базу не только среди крутых хип-хоп-хедов, но и среди студентов колледжей и поклонников альтернативного рока.
Кендрик Ламар принимает участие в 26-й ежегодной церемонии вручения премии Rhythm & Soul Music Awards 27 июня 2013 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Возрождение хип-хопа
Обращение Ламара к массам на этом не остановилось. Заставляющие задуматься тексты на его дебютном альбоме также привлекли внимание хип-хоп-критиков, а телеканал MTV назвал его «Самым горячим MC» 2012 года, поставив его в компанию других рэперов, которые заслужили этот титул, включая Лила Уэйна, Джей-Зи и Канье Уэста.
Кроме того, критики обратили внимание на куплет Ламара к песне Control рэпера Big Sean. Хотя трек был написан другим исполнителем, стихи Ламара привлекли внимание из-за его вызова нескольким другим популярным именам в мире хип-хопа, включая Дрейка, Дж. Коула и самого Большого Шона.
Смелые заявления в противоречивом куплете, прочитанном Ламаром, вызвали атмосферу, напоминающую классическую эпоху хип-хопа, что вызвало высокую оценку критиков, рэперов и поклонников.
Ламар остается популярным благодаря своим острым наблюдениям за уличной культурой, часто исследуя психологию жертв преступлений.
Фанаты Кендрика Ламара на Splash!, 11 июля 2013 г. – Гри Фенхайнихен, Саксония-Анхальт, Германия. Фото: Global Look Press
To Pimp a Butterfly и DAMN
В 2015 году Ламар выпустил свой следующий альбом To Pimp a Butterfly с участием таких исполнителей, как Билал, Снуп Догг и Фаррелл Уильямс, среди прочих. Butterfly был еще одним высоко оцененным выступлением, известным своей бравурной смесью фанка, общественной политики и уязвимости. Ламар был номинирован на целых 11 «Грэмми» позже в том же году и получил первую награду шоу 2016 года, в частности, за лучший рэп-альбом.
В марте 2016 года Ламар выпустил untitled unmastered, сборник треков, которые были незаконченными демо для To Pimp a Butterfly. Релиз поднялся на вершину американского чарта Billboard 200.
Артист продолжил удивлять поклонников апрельским релизом 2017 года альбома DAMN., в который вошли такие треки, как Humble и Loyalty, созданные совместно с Рианной. Наряду с получением статуса дважды платинового, DAMN. был назван BBC news любимым альбомом критиков 2017 года, основываясь на результатах опросов по итогам года.
Номинированный на семь премий «Грэмми», Ламар начал церемонию вручения наград 2018 года политически заряженным выступлением, в котором также приняли участие Дэйв Чаппелл, Боно и the Edge из U2. Он продолжал побеждать в рэп-категориях, претендуя на лучший рэп-альбом для DAMN. и лучшую рэп-песню для Humble, на пути к впечатляющим пяти победам на «Грэмми» за ночь.
Кендрик Ламар выступает в L.A. Live во время роуд-шоу выходного дня NBA All-Stars, 16 февраля 2018 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Лауреат Пулитцеровской премии
Ламар вошел в историю в апреле 2018 года, когда получил Пулитцеровскую премию за музыку для DAMN., что сделало его не только первым человеком, получившим Пулитцеровскую премию за хип-хоп-альбом, но и первым исполнителем, получившим премию за музыку, которая не является классической или джазовой. Пулитцеровская комиссия назвала альбом «виртуозным собранием песен, объединенных аутентичностью народного языка и ритмическим динамизмом, который предлагает трогательные эпизоды, отражающие сложность современной афроамериканской жизни».
Наряду с оборудованием Ламар получил выгоду от истечения срока действия его издательского контракта с Warner/ Chappell Music. Сообщалось, что управляющая компания Ламара, Top Dawg Entertainment, рассматривает предложения от 20 до 40 миллионов долларов за каталог рэпера и автора песен.
Подчеркивая свое растущее влияние, Ламар в июне 2018 года был приглашен присоединиться к музыкальному отделению Академии кинематографических искусств и наук за его работу над саундтреками «Черная пантера» и «Дивергент». В следующем месяце он дебютировал как актер в криминальной драме 50 Cent «Власть» в роли бездомного.
Кендрик Ламар выступает во время фестиваля Primavera Sound, 10 июня 2023 года, Арганда-дель-Рей, Мадрид, Испания. Фото: Global Look Press