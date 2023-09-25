От КВН до вайнов и юмористических шоу: чем прославилась Женя Искандарова

Телевидение

Вскоре Женя решила делиться талантом юмориста не только через КВН. В 2014 году Евгения отправилась участвовать в шоу «Рассмеши комика» и «Comedy Баттл. Суперсезон».

Если на первой программе у Искандаровой не получилось зарекомендовать себя, то после «Comedy Баттл. Суперсезон» к Евгении у общественности появился интерес.