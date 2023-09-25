От КВН до вайнов и юмористических шоу: чем прославилась Женя Искандарова

Женя Искандарова стремительно ворвалась в юмористический шоу-бизнес и прочно там закрепилась. Девушка отличается яркой внешностью с роскошной улыбкой.
Детство и юность
Евгения Искандарова родилась 24 апреля 1991 года в городе Кемерово. Амбициозную девочку родители отдали в студию актерского мастерства.
Несмотря на любимое занятие с ранних лет, детство Евгения не может назвать счастливым. Все дело в том, что квартира родителей Искандаровой была похожа на притон.
Женя Искандарова с мамой. Фото: соцсети
В старшей школе Женя стала жить с бабушкой, так как родственница нуждалась в уходе. Искандаровой помогала тетя.
В 2009-м будущая знаменитость поступила учиться в Кузбасский государственный технический университет имени Тимофея Федоровича Горбачева. В стенах этого учебного заведения Искандарова сильно полюбила КВН.
После университета Евгения Искандерова работала корреспондентом интернет-порталов VSE42.ru и Avoka.Do.
К этому времени родители Жени развелись. Иногда девушка жила с отцом, а иногда с парнем и его родителями. А потом Искандарова переехала в Москву.
Женя Иксндарова на московском шоу. Фото: соцсети
Телевидение
Вскоре Женя решила делиться талантом юмориста не только через КВН. В 2014 году Евгения отправилась участвовать в шоу «Рассмеши комика» и «Comedy Баттл. Суперсезон».
Если на первой программе у Искандаровой не получилось зарекомендовать себя, то после «Comedy Баттл. Суперсезон» к Евгении у общественности появился интерес.
Женя Искандарова на телевидении. Фото: соцсети
Во втором туре баттла выступление Искандаровой не понравилось Ольге Бузовой и Гарику Мартиросяну. Но девушку спас Сергей Светлаков, которому Женя призналась в любви.
В полуфинале Искандарова не справилась с заданием. Но через два года Женя вернулась на ТНТ.
Также юмористка успела побывать на Comedy Woman, появилась в «Интернах», работала на Comedy Radio. Еще Искандарова снялась в клипах USB и «Дископровокации», работала ведущей на Chameleon.tv и Smetana.tv.
Евгения Искандарова на «Форт Борде». Фото: соцсети
В 2019 Женя Искандарова вместе с Эвелиной Бледанс, Сергеем Светлаковым, Александром Незлобиным и Наталией Медведевой участвовала в шоу «Форт Боярд».
В 2020 году Искандарова как популярный блогер оказалась на «Острове героев». Женя смогла стать победительницей шоу.
А в 2021-м Евгения пришла на СТС участвовать в шоу «Полный блэкаут». В это время Искандарова похудела на четыре килограмма из-за стресса.
Женя Искандарова в шоу «Остров героев». Фото: соцсети
В 2022 году артистка оказалась в новом сезоне «Comedy Баттл».
Личная жизнь
В прошлом Евгения Искандарова встречалась с Дмитрием Беляевым. Но в 2019 году Женя рассказала, что осталась с бывшим парнем друзьями.
Женя Искандарова в роли полицейской в вайне и со своим экс-бойфрендом. Фото: соцсети
Блог
Женя Искандарова еще на старте карьеры стала записывать смешные вайны и скетчи на жизненные темы: «Фразы на родительском собрании», «Богатейший ухажер», «Как сбросить несколько кг» и так далее.
Женя полюбилась зрителю тем, что она смогла мастерски перевоплощаться в разные образы: от девочки до старушки.