Романы со звездами, гибель Игоря Талькова, свадьба с итальянцем: все мужчины певицы Азизы

Азиза стала звездой, исполнив зажигательную песню «Твоя улыбка». Перед ней были открыты все двери – но трагедия в октябре 1991-го перечеркнула в ее жизни многое.
Восточная красавица – как Азиза попала из Ташкента в Москву
Будущая звезда – Азиза Мухамедова - родилась 10 апреля 1964 года в Ташкенте, став третьим ребенком в семье. Отец Азизы, Абдурахим Мухамедов, в жилах которого текла кровь узбеков и уйгуров, должен был стать в свое время пекарем, как все его предки. Но ему больше нравилась музыка, и он нарушил многолетнюю семейную династию, став композитором и заслуженным деятелем искусств. Абдурахим Мухамедов рано ушел из жизни – Азизе в ту пору едва исполнилось 15 лет.
С музыкой тесно связана была и мама Азизы – татарка по национальности, Рафика Хайдарова преподавала и работала дирижером. Однако для Азизы самой интересной профессией казалась профессия врача – именно об этом мечтала девочка.
Азиза в юности. Фото: Global Look Press
Но ее несомненные способности все же привели ее на сцену. Девочка пела в ансамбле «Садо», успевала и учиться в консерватории, и работать: ведь надо было помогать семье после смерти отца. А потом ее жизнь резко изменилась: после участия в конкурсе молодых исполнителей в Юрмале эффектная девушка, хоть и не получила главный приз, но сумела обратить на себя внимание и решила отправиться в Москву, чтобы продолжать вокальную карьеру.
«Твоя улыбка» и другие песни Азизы
Азиза (вторая справа) в 1988 году. Фото: соцсети
Популярность Азизе принесла песня «Твоя улыбка» - с этой зажигательной композицией она буквально ворвалась на сцену в 1989 году, ошеломив зрителей не только красивым сильным голосом, но и смелыми нарядами и ярким макияжем. Свои сценические костюмы Азиза шила сама – и не боялась ни экстремальных декольте, ни смелых мини.
«Твоя улыбка» стала счастливым билетом Азизы в мир шоу-бизнеса: она пела ее дуэтом со знаменитым итальянским музыкантом Аль Бано, эта композиция вошла в ее дебютный альбом под названием Aziza, и на концертах заводная песня неизменно пользовалась успехом.
В 90-х Азиза исполняла песни на военную тему. И эти драматические композиции трогали души слушателей – особенно необычным было то, что их поет не мужчина в военной форме, а хрупкая девушка с восточными чертами лица, искренняя и эмоциональная.
Азиза в молодости. Фото: соцсети
Большой популярностью по-прежнему пользовались ее песни о любви – «Ангел мой» в 1993 году прозвучала на «Песне года». Затем Азиза выпустила еще несколько альбомов – «Все или ничего», «Через столько лет», «Я покидаю этот город». Артистка экспериментировала с жанрами и направлениями – пела поп и рок с восточными нотками, исполняла шансон и авторские композиции. Поклонники тепло приняли ее альбомы «Размышление», «По берегу шансона», «Млечный путь», «Рай неземной».
После долгого перерыва певица вновь стала появляться на публике и радовать зрителей новыми выступлениями. В 2020 году Азиза представила сольный концерт «Я и мой зритель» - к 40-летию своей творческой деятельности. Правда, из-за пандемийных ограничений концерт пришлось выпустить в онлайн-формате. Зато год спустя поклонники смогли увидеть любимую певицу на концерте в Сергиевом Посаде – эту программу Азиза назвала «По белым клавишам любви».
Участие в телешоу
Азиза и Игорь Малахов. Фото: соцсети
Азиза регулярно появляется в телепрограммах. Зрители могли видеть ее в проекте «Ты – Супрестар!». После исполнения песен «Если ты уйдешь», «Зимний сад», «Проще не понять» Азиза стала безусловной победительницей шоу. Победа ждала ее и на музыкальном телешоу «Точь-в точь». О своей жизни артистка рассказала в 2018 году в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Кроме того, Азиза участвовала в программах «Звезды сошлись», «Кто хочет стать миллионером?», а в шоу «Маска» выступала в костюме Пингвина.
Сколько зарабатывает Азиза
Азиза давно уже стала главой большой семьи, и для того, чтобы не бедствовать ей самой и ее многочисленным родственникам, ей необходимо, по ее собственным словам, как минимум 300 тысяч рублей в месяц. По данным СМИ, участие в телешоу приносит звезде не менее 100 тысяч рублей за один эфир. Однако в многих проектах она появляется только ради пиара:
«Например, на конкурсы, в которых я победила, «Точь-в-точь», «Ты суперстар» или «Маска» мы ходим бесплатно», - рассказывала Азиза.
Убийство Игоря Талькова: кто виноват?
Игорь Тальков. Фото: Global Look Press
Осенью 1991 года произошло загадочное убийство певца Игоря Талькова. Он и Азиза выступали на одном концерте, но буквально за несколько минут до выхода на сцену Игоря случился конфликт, в который оказались втянуты и сам исполнитель, и его охранники, и друг Азизы – Игорь Малахов, который потребовал перенести выступление Азизы ближе к финалу концерта. В результате Талькова застрелили.
Кто именно сделал роковой выстрел – так и осталось неразгаданным: убийство Игоря Талькова и по сей день относится к самым загадочным на российской сцене. Несмотря на то, что Азиза в скандале не участвовала и даже не отправляла Малахова с поручением перенести ее номер, певицу буквально затравили: поклонники Талькова обвиняли ее в том, что она не помешала возникновению потасовки за кулисами. Сильный шок от произошедшего заставил артистку уйти в тень. Только спустя несколько лет она вновь появилась на сцене – с новым репертуаром.
Азиза и Игорь Тальков-младший. Фото: соцсети
А в 2006 году пришлось умолкнуть всем, кто ставил ей в вину смерть всенародно любимого музыканта: Азиза выступила с повзрослевшим сыном Талькова. Позднее выяснилось, что певица стала крестной матерью ребенка Игоря Талькова-младшего, она принимает участие в жизни семьи убитого музыканта и много делает для его родных.
Игорь Малахов – не родившийся ребенок и расставание
В 1991 году у Азизы начался бурный роман с Игорем Малаховым, который писал для нее песни. Они стали жить вместе, артистка забеременела и очень мечтала об этом ребенке. Но все перечеркнул роковой концерт и убийство Игоря Талькова. Потеря не родившегося ребенка разделила Азизу и Малахова – горе они переживали тяжело, но оно их не сплотило, а, напротив, отдалило. Спустя два года они расстались.
Александр Бродолин – жизнь на два города
Азиза и Александр Бродолин. Фото: соцсети
В поисках счастья Азиза сменила вероисповедание – стала православной, приняла крещение и получила имя Анфиса. А потом у нее появился новый возлюбленный, с которым они познакомились на Кипре, - Александр Бродолин. Он был моложе на 6 лет, но это не помешало возникновению нежных чувств.
Поклонники Азизы ждали свадьбу – но она так и не случилась. Скорее всего, главной причиной разрыва отношений стало расстояние: Азиза не готова была бросить работу и карьеру в Москве ради переезда в Петербург, а ее любимый не соглашался перебраться в столицу.
Романы с Абдуловым и Караченцовым
Азиза рассказала о подробностях своей личной жизни в 2019 году, в программе «Секрет на миллион», - и о романе с Александром Абдуловым в 90-х, и о том, что в нее был влюблен Николай Караченцов, который в 1999-м даже собирался бросить жену, Людмилу Поргину, ради знойной восточной певицы. Рассказала артистка и об отношениях с бизнесменом Давидом Григоряном, который изменил ей с участницей «Дома-2», а Азиза не простила ему измены.
Александро Лортэ – шокирующие секреты замужества
Азиза и Александро Лортэ. Фото: кадр из передачи "Пусть говорят"
Певица и сегодня находится в прекрасной форме – при росте 172 см она весит 70 кг и часто балует поклонников фотографиями в купальниках, уверяя, что до сих пор обходилась без всяких пластических операций. В январе 2020 года стало известно о том, что у нее новый роман – с молодым красавцем итальянцем по имени Алессандро Лортэ.
Он сделал ей предложение в эфире программы «Пусть говорят». Азиза ответила согласием, и 19 августа 2021 года, несмотря на многочисленные протесты родных итальянца, в Сергиевом Посаде, где в своем доме живет Азиза, был зарегистрирован их брак. На церемонии присутствовали только самые близкие.
Вскоре телезрителей ждал новый шок – на программе «Пусть говорят» Азиза объявила, что, поскольку не может сама стать матерью, она привела в семью молодую танцовщицу Марину Оганян, чтобы она стала суррогатной мамой. Но все попытки окончились неудачно.
Азиза без макияжа. Фото: соцсети
Как сейчас складывается личная жизнь Азизы – можно только догадываться. В феврале 2022 года Алессандро покинул ее, улетев в Италию, но через несколько месяцев Азиза заявила: у них все хорошо, скоро любимый к ней вернется. Летом того же года Азиза сообщила, что планирует воссоединиться с Александром Бродолиным.
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В последние месяцы артистка таинственно молчит о том, кто владеет ее сердцем. Возможно, вскоре нас ждет очередное шокирующее признание Азизы.
Как певица стала целительницей
Весной 2023 года Азиза объявила о том, что она решила уйти со сцены и заняться целительством, - у певицы, по ее словам, имеются для этого все данные, она не раз избавляла от болезней близких, друзей и знакомых. Не исключено, что Азиза добьется успехов на этом поприще, и вскоре мы услышим о чудесных исцелениях, которыми она будет удивлять и радовать поклонников.