Романы со звездами, гибель Игоря Талькова, свадьба с итальянцем: все мужчины певицы Азизы

Азиза стала звездой, исполнив зажигательную песню «Твоя улыбка». Перед ней были открыты все двери – но трагедия в октябре 1991-го перечеркнула в ее жизни многое.

Восточная красавица – как Азиза попала из Ташкента в Москву

Будущая звезда – Азиза Мухамедова - родилась 10 апреля 1964 года в Ташкенте, став третьим ребенком в семье. Отец Азизы, Абдурахим Мухамедов, в жилах которого текла кровь узбеков и уйгуров, должен был стать в свое время пекарем, как все его предки. Но ему больше нравилась музыка, и он нарушил многолетнюю семейную династию, став композитором и заслуженным деятелем искусств. Абдурахим Мухамедов рано ушел из жизни – Азизе в ту пору едва исполнилось 15 лет.

С музыкой тесно связана была и мама Азизы – татарка по национальности, Рафика Хайдарова преподавала и работала дирижером. Однако для Азизы самой интересной профессией казалась профессия врача – именно об этом мечтала девочка.