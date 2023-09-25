Взмахи кисточек принесли ей славу: кто такая Елена Крыгина

Российский эксперт по макияжу Елена Крыгина благодаря своему блогу получила возможность вести собственную колонку в журнале Glamour.
Детство и юность
Елена Крыгина родилась 6 июня в 1987 году в Сургуте. Еще в детском саду девочка полюбила втайне брать мамину косметичку. А в школьном возрасте Лена красила ресницы и подводила глаза. Из-за этого будущая звезда часто выслушивала выговоры учителей.
Елена Крыгина с школьными подружками. Фото: соцсети
После школы Елена отправилась в Санкт-Петербург, о котором всегда мечтала. Крыгина стала студенткой Балтийской академии туризма и предпринимательства.
Елена остановилась на специальности «Связи с общественностью». Также девушка поступила на курсы профессиональных визажистов. В какой-то момент Елена решила оставить только одно занятие в своей жизни и бросила университет.
Елена Крыгина во время создания макияжа. Фото: кадр с YouTube-канала Elena Krygina.
Визаж
На курсах по макияжу Елена показала себя творческой личностью. Но преподавателям было важно выполнение действий по шаблону. А Крыгина была слишком самостоятельной и всегда добавляла в работы что-то от себя.
Поэтому Елена Крыгина не получила диплом и на курсах по делу своей мечты. Однако Елена не сдалась и устроилась в магазин косметики, где стала рекламировать помады Shiseido.
Елена Крыгина с яркими губами. Фото: соцсети
Даже в магазине Елена проявила свой творческий потенциал и стала делать бесплатный макияж для клиентов, помимо продажи помад. Это помогло Елене стать официальным визажистом Shiseido.
А дальше Елена открыла свою студию макияжа «MakeAp Art School». Елена стала сотрудничать с журналом «Собака» и модельным агентством LMA. А редакторы журнала Glamour доверили Крыгиной вести свою колонку. Карьера визажиста пошла вверх.
Студия Елены Крыгиной. Фото: соцсети
Видеоблог
Елена Крыгина решила не останавливаться на достигнутом. Визажист завела страничку на YouTube. Она стала делиться с женской аудиторией секретами идеального макияжа. Также рассказывала о продуктах для ухода за лицом.
Постепенно у Елены стали набираться подписчики на канале. В итоге их стало 825 тысяч человек. Еще Крыгина начала проводить ежегодный праздник красоты «Krygina Beauty Day Moscow». Блогер ездит по городам России с мастер-классами.
Елена Крыгина. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 2013 году Елена переехала из Санкт-Петербурга в Москву. Она ведет активный образ жизни: может кататься на скейтборде или заниматься йогой на открытом воздухе.
Еще Елена занимается пилотированием. Крыгина получила сертификат частного пилота.
О своей личной жизни и ухажерах Елена Крыгина старается не говорить.
Елена Крыгина на отдыхе. Фото: соцсети
Также Елена три с половиной года работала над книгой «Макияж».