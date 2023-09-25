Взмахи кисточек принесли ей славу: кто такая Елена Крыгина

Визаж

На курсах по макияжу Елена показала себя творческой личностью. Но преподавателям было важно выполнение действий по шаблону. А Крыгина была слишком самостоятельной и всегда добавляла в работы что-то от себя.

Поэтому Елена Крыгина не получила диплом и на курсах по делу своей мечты. Однако Елена не сдалась и устроилась в магазин косметики, где стала рекламировать помады Shiseido.