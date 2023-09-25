Благословение Муслима Магомаева, женитьба на дочери президента и бизнес-проекты Эмина Агаларова

Путевку в сценическую жизнь певцу и бизнесмену Эмину Агаларову дал легендарный Муслим Магомаев. Однажды он сказал, что Эмин — это человек, который просто не может не петь.

Впрочем, наряду с вокальными талантами Эмин Агаларов сочетает в себе деловую хватку, интуицию и умение сделать прибыльным любой проект. Да и женщины, которые встречались в жизни предпринимателя, — ему под стать — дочь президента Азербайджана и одна из самых красивых моделей России.

Подробнее обо всем этом — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Эмин Агаларов родился в Баку 12 декабря 1979 года. По национальности он азербайджанец. Его родители — Ирина и Араз — были одноклассниками, а поженились на последних курсах университета. Ирина оканчивала педагогический вуз, а Араз — политехнический.

Когда сыну исполнилось четыре года, семья переехала в Москву. Все шло своим чередом, пока в школе Эмин не связался с плохой компанией. Чтобы спасти сына от дурного влияния, его отправили учиться в Швейцарию.

Там он пробыл до 15 лет, после чего продолжил обучение в США. Его младшая сестра Шейла также обучалась в Америке, в Fashion Instituteof Technology.