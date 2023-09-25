Благословение Муслима Магомаева, женитьба на дочери президента и бизнес-проекты Эмина Агаларова

Путевку в сценическую жизнь певцу и бизнесмену Эмину Агаларову дал легендарный Муслим Магомаев. Однажды он сказал, что Эмин — это человек, который просто не может не петь.
Впрочем, наряду с вокальными талантами Эмин Агаларов сочетает в себе деловую хватку, интуицию и умение сделать прибыльным любой проект. Да и женщины, которые встречались в жизни предпринимателя, — ему под стать — дочь президента Азербайджана и одна из самых красивых моделей России.
Подробнее обо всем этом — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Эмин Агаларов родился в Баку 12 декабря 1979 года. По национальности он азербайджанец. Его родители — Ирина и Араз — были одноклассниками, а поженились на последних курсах университета. Ирина оканчивала педагогический вуз, а Араз — политехнический.
Когда сыну исполнилось четыре года, семья переехала в Москву. Все шло своим чередом, пока в школе Эмин не связался с плохой компанией. Чтобы спасти сына от дурного влияния, его отправили учиться в Швейцарию.
Там он пробыл до 15 лет, после чего продолжил обучение в США. Его младшая сестра Шейла также обучалась в Америке, в Fashion Instituteof Technology.
Эмин Агаларов в детстве. Фото: соцсети
Учиться зарабатывать деньги Эмин начал уже с 13 лет: продавал в магазине электронику, работал в обувном бутике. А, живя в Америке, организовал работу сайта по продаже матрешек и часов.
В Нью-Йорке Эмин Агаларов также окончил Marymount Manhattan College, получил диплом бизнес-менеджера в области финансов. А потом решил вернуться в Москву.
Бизнес
На протяжении многих лет Эмин Агаларов являлся вице-президентом группы компаний своего отца Crocus group, курировал множество проектов, например, сеть торгово-развлекательных комплексов Vegas, несколько ресторанов Crocus group. Также ему принадлежал торговый центр Crocus City Mall.
Эмин Агаларов в юности. Фото: соцсети
Весной 2021 года Эмин, который раньше владел лейблом Zhara Music, продал его студии Warner Music Group — по слухам, за 25 миллионов долларов. Известно, что все права на бренд приобрел бизнесмен Бахтияр Алиев, который ранее являлся лишь его совладельцем. Потом бренд был переименован в Atlantic Records Russia.
В одном из своих интервью молодой бизнесмен признался, что тогда ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А все вырученные деньги пошли на развитие других проектов, например, сети фитнес-клубов и курортного комплекса Sea Breeze.
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Эмин Агаларов с отцом Аразом Агаларовым. Фото: Global Look Press
Дружба с Муслимом Магомаевым
Многие россияне знают Эмина Агаларова прежде всего как певца с псевдонимом Emin. И причем благословение на выступление на сцене он получил еще от легендарного Муслима Магомаева, с которым познакомился в раннем детстве. Известно, что его отец дружил со знаменитым артистом.
«Часто Муслим Магомаев садился дома за рояль, и мы с ним пели наши любимые песни Love story, My way, O Sole Mio, It is now or never, — вспоминал Эмин в одном из своих интервью. — Мне всегда было трудно петь в его присутствии, и сейчас было бы также. Муслим Магометович был замечательным человеком, что проявлялось во всем».
По словам Эмина, эти занятия вокалом во многом повлияли на его творчество. Муслим Магомаев всегда советовал ему, как петь лучше, исправлял вокальные ошибки, хвалил за удачи. Это общение продлилось вплоть до финала жизни Муслима Магометовича.
На одном из последних творческих вечеров Муслим Магомаев, исполняя песню My way, передал своему молодому протеже микрофон как своеобразную эстафету и благословение на дальнейшие творческие успехи. А потом сказал очень трогательную речь.
«Друзья, я свое спел, и хочу вам представить молодого певца, которого я знаю вот с такого возраста! Эмин Агаларов — сын моего самого близкого друга, Араза Агаларова. С Эмином нас связывает музыка.
Я помню его очаровательным ребенком, с очень умными и добрыми глазами. Для меня он, прежде всего, талантливый музыкант, не только исполняющий песни из репертуара Элвиса Пресли, но и сам сочиняющий прекрасную музыку. Он поет, потому что не может не петь!» — отметил в тот вечер Муслим Магомаев.
Муслим Магомаев с юным Эмином Агаларовым. Фото: соцсети
Нередко на сцене Crocus City Hall проходили концерты, посвященные памяти легендарного баритона. И на них всегда звучит композиция «Синяя вечность», которую Эмин Агаларов исполняет совместно с Муслимом Магомаевым, запечатленным на видеомониторе.
Кстати, много лет назад Emin перевел этот шлягер на английский язык. А в 2019 году на фестивале «Жара» исполнил его в тандеме с итальянским тенором Алессандро Сафиной. Эмин пел на русском языке, а Сафина свои куплеты — на итальянском, и это исполнение вызвало бурные овации зала.
А в 2020 году Эмин Агаларов совместно со своей командой выпустил фильм о Муслиме Магомаеве, большую роль в создании которого сыграла вдова легендарного певца Тамара Синявская.
Музыка
Свой первый альбом Эмин презентовал в 2006 году. А потом на свет появились диски Incredible, Obsession и Devotion.
В 2011 году по инициативе самого режиссера Дэвила Линча Эмина Агаларова номинировали на премию «Грэмми» как открытие года.
В мае 2012-го он стал специальным гостем на конкурсе «Евровидение», выступал на концерте Дженнифер Лопес в Баку.
А в 2013 году в клипе Эмина на песню In another life вообще снялся Дональд Трамп. С бывшим президентом США артист познакомился благодаря конкурсу «Мисс Вселенная», не раз проходившем в Crocus City Hall. А, как известно, Трамп является владельцем этого парада женской красоты.
Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press
2014 год подарил поклонникам Агаларова настоящий хит «Лучше всех живу», в клипе на эту композицию снялась Паулина Андреева. 2015-й ознаменовался дуэтом с Григорием Лепсом на песню c говорящим названием «Я нравлюсь женщинам».
Совместно с ним же Emin организовывает крупный фестиваль «Жара» с участием российских звезд, проходящий в Баку.
На следующий год певец отправляется в масштабный гастрольный тур по 50 городам России. В 2019 году артист презентовал новую песню «Девочка моя» и одноименный альбом. В этом же году появились дуэты с Jony — на песню «Камин» и с Любовью Успенской — на композицию «Отпусти».
В прошлом году состоялись презентации песен «Счастье — это ты» и «Лунная ночь» в тандеме с Jony.
Первая жена Лейла Алиева
Эмин Агаларов был женат дважды. Его первой супругой стала дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева — Лейла. По словам певца, он искренне полюбил будущую жену, не думая ни о каких выгодах от такого брака. Интересно, что прежде чем сделать предложение Лейле, Эмин сначала попросил у ее отца разрешения ухаживать за его дочерью.
«У нас были уважительные искренние отношения. Писали, что у нас все было по расчету — полные глупости. Никто ничего не рассчитывал. Мы друг друга полюбили, попытались создать семью, даже на какой-то период создали», — пояснил Эмин.
Эмин Агаларов и Лейла Алиева. Фото: Global Look Press
Влюбленные поженились в 2006 году. Свадьба состоялась дважды: в Москве и в Баку. А в 2008 году на свет появились близнецы — Микаил и Али. Вскоре Лейла Алиева взяла из детского дома и дочку Амину.
Главная сложность этого брака заключалась в том, что супруги жили на две страны. Лейла Алиева поселилась с детьми в Лондоне, а Эмин Агаларов не мог оставить дела в Москве и был вынужден разрываться между семьей и работой.
Эмин Агаларов с сыновьями. Фото: Global Look Press
К сожалению, в 2015 году супруги развелись. И причем, чтобы не давать СМИ пищу для сплетен, сами объявили о своем разрыве на страницах соцсетей. По словам Эмина Агаларова, никаких измен, вопреки слухам, в этом браке не было. Как сказали бы в одном известном фильме, — просто не сошлись характерами.
Как признается сам Эмин, сейчас у бывших супругов отношения даже лучше, чем в годы брака. Они дружат, а певец видится с детьми в любое время, как только сам этого пожелает.
Вторая жена — Алена Гаврилова
Второй женой Эмина Агаларова стала известная модель Алена Гаврилова. До встречи с предпринимателем и артистом манекенщица встречалась с не менее успешным мужчиной — миллионером Рустамом Тарико. И несмотря на то что дело так и не дошло до свадьбы, благодаря этому союзу на свет появился сын пары, Рустам. Спустя девять лет отношения изжили себя.
По словам Эмина, Алена покорила его с первого взгляда — не только своей красотой, но и сдержанностью, и искренностью. Вскоре они начали появляться на разных светских мероприятиях.
Всего же конфетно-букетный период продлился пять лет, после чего певец пригласил свою возлюбленную прогуляться по центру Москвы, где и сделал предложение руки и сердца.
Поженились они 14 июля. Свадьба проходила в подмосковном гольф-клубе, клятву верности молодожены произносили под аркой из белых роз и пионов. На торжество, ведущим которого стал Андрей Малахов, было приглашено 250 человек.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: Global Look Press
Вскоре после свадьбы на свет появилась дочь Афина, в которой супруги души не чаяли. Алена призналась, что долго думала над именем и в итоге остановилась на имени греческой богини. Казалось, что семейная идиллия продлится вечно, поэтому новость о предстоящем разводе прозвучала как гром среди ясного неба.
13 мая 2020 года бизнесмен сообщил своим подписчикам о разрыве с женой и отметил, что тем не менее испытывает к ней чувство уважения и благодарности.
По иронии судьбы заявление прозвучало в день рождения тещи Эмина. Алена же написала на своей странице:
«Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста. Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы. Спасибо за понимание».
Эмин Агаларов с дочерью Афиной. Фото: соцсети
В качестве причин для развода в кулуарах называли тот факт, что якобы Алена была жуткой ревнивицей, да и к тому же выбор Эмина не принял его отец — Араз Агаларов. Сам же артист в интервью Ксении Собчак в середине июля 2021 года признался, что в разрыве виноват его бескомпромиссный характер и желание подчинить все себе. Мол, как я хочу, так и будет.
Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды, но история Алены и Эмина опровергает эту теорию. В конце июля 2022 года в интервью Надежде Стрелец певец рассказал, что они с женой снова вместе — уже больше года.
А почему не сказали об этом раньше? Да просто до этого момента никто и не спрашивал об этом, объяснял в интервью сам Эмин.
Доходы
В 2020 году журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. И певец Emin занял в этом списке 29-ю строчку.
Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press
Так, издание посчитало, что в 2020 году артист заработал 3,1 миллиона долларов, и причем речь идет только о сценических заработках, без учета других бизнесов Эмина Агаларова. В 2019 же году артист занимал 23-е место с годовым доходом 3,5 миллиона долларов.
Рост и вес
Рост Эмина Агаларова — 180 сантиметров. Вес — 78 килограммов.
Эмин Агаларов сейчас
Весной 2023 года вышел новый студийный альбом Эмина Агаларова «За минуту до». Что касается бизнеса, то в мае Агаларов отошел от дел по Crocus Group и сосредоточился на собственных проектах.
Например, на проекте Sea Breeze Resort & Residences — курорте на берегу Каспийского моря. Бизнесмен начал развивать его более 15 лет назад.
Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press
Сейчас это масштабный курортный микрогород с пляжами, отелями, апартаментами, частными резиденциями, спортзалами, барами и ресторанами, а также магазинами.
По словам председателя государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева, комплекс Sea Breeze стал блестящим примером успешных инвестиций в туристическую сферу страны. И, похоже, что Эмин Агаларов не собирается останавливаться на достигнутом.