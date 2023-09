Благословение Муслима Магомаева, женитьба на дочери президента и бизнес-проекты Эмина Агаларова

Многие россияне знают Эмина Агаларова прежде всего как певца с псевдонимом Emin. И причем благословение на выступление на сцене он получил еще от легендарного Муслима Магомаева, с которым познакомился в раннем детстве. Известно, что его отец дружил со знаменитым артистом.

«Часто Муслим Магомаев садился дома за рояль, и мы с ним пели наши любимые песни Love story, My way, O Sole Mio, It is now or never, — вспоминал Эмин в одном из своих интервью. — Мне всегда было трудно петь в его присутствии, и сейчас было бы также. Муслим Магометович был замечательным человеком, что проявлялось во всем».