«Российский Копперфильд», завоевавший любовь миллионов интернет-обитателей: биография блогера и иллюзиониста Димы Евтушенко

Биография блогера
Дима Евтушенко выбрал необычную профессию и решил стать фокусником. Желая прославиться как Дэвид Копперфильд, иллюзионист начал делиться творчеством через соцсети и всего за год стал блогером-миллионником с огромной аудиторией.
Увлекался фокусами и супергероями
Дмитрий Евтушенко родился 28 ноября 1995 года в городе Горловке Донецкой области. С детства мальчик занимался спортом, увлекался комиксами, участвовал в школьных концертах и конкурсах. С подросткового возраста к хобби Димы добавились и фокусы. Евтушенко часто смотрел шоу Дэвида Копперфильда и других иллюзионистов и старался подражать кумирам.
Окончив школу, Дима переехал в Киев, чтобы продолжить дальнейшее образование в академии эстрадного и циркового искусства — единственном в стране вузе, специализирующемся на этом направлении. За время учебы студент научился жонглированию, акробатическим трюкам, пантомиме, танцам и иллюзии.
Дмитрий Евтушенко в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Создание блога и работа иллюзионистом
Еще в студенческие годы Дима задумался, как строить дальнейшую профессиональную биографию, чтобы стать известным. Вместе с друзьями по вузу Никитой Голевым и Артуром Томашевским фокусник объединился в команду Wonder Makers. Трио ежемесячно выступало с собственным шоу в клубах.
В 2016 году иллюзионисты создали YouTube-канал Magick Five. В роликах Евтушенко специализировался на трюках с гипнозом, телепатией и телекинезом, Голев — на фокусах с предметами, картами, монетами и шутках, Томашевский экспериментировал с телом и огнем. Также ребята записывали фокусы-лайфхаки и расшифровывали механику иллюзии. Позже к трио присоединились брат Артура, Дмитрий Томашевский, и Дима Респект.
Дима Евтушенко с коллегами по Magick Five. Фото: соцсети
За два года существования команда Magick Five выросла до 45 человек, а количество подписчиков канала и просмотров роликов начало исчисляться миллионами.
В 2020 году Дима задумался о развитии сольной карьеры и параллельно запустил собственный канал. Помимо магии, развлекательных видео, челленджей, Евтушенко начал публиковать и музыку, дебютный трек блогер назвал «Один дома».
Годом позже вышла песня «Что было дальше» («Почему ты плачешь?») о бывшей девушке, которая не ценила отношения, пока молодой человек был неизвестен и небогат.
Дима Евтушенко. Фото: соцсети
Личная жизнь иллюзиониста
В личной жизни блогер предпочитает строить долгие отношения. У Димы были две девушки, с которыми фокусник встречался один и четыре года. Одной из них Евтушенко и посвятил сингл «Что было дальше», но о других подробностях прошлых романов звезда говорить не любит.
Сейчас Дима встречается с блогером Олей Шелби. Хотя возлюбленные вместе с 2019 года, посвящать поклонников в нюансы отношений пара не любит и лишь публикует совместные фото и видео в личных аккаунтах и других соцсетях.
Как и в детстве, Евтушенко продолжает заниматься спортом, ведет здоровый образ жизни и в целом уделяет много внимания внешнему виду.
Дима Евтушенко с Олей Шелби. Фото: соцсети
Евтушенко сейчас
К 2022 году количество подписчиков личного канала Евтушенко превысило 4 миллиона человек, аккаунта Magick Five — 10 миллионов фанатов.
Блогер продолжает радовать поклонников новыми роликами, а также участвует в других проектах. Например, в феврале Дима вместе с Родионом Газмановым пришел на шоу Азамата Мусагалиева. Знаменитым мужчинам противостояли Айза и Вика Одинцова.