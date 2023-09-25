«Российский Копперфильд», завоевавший любовь миллионов интернет-обитателей: биография блогера и иллюзиониста Димы Евтушенко

Биография блогера

Дима Евтушенко выбрал необычную профессию и решил стать фокусником. Желая прославиться как Дэвид Копперфильд, иллюзионист начал делиться творчеством через соцсети и всего за год стал блогером-миллионником с огромной аудиторией.

Увлекался фокусами и супергероями

Дмитрий Евтушенко родился 28 ноября 1995 года в городе Горловке Донецкой области. С детства мальчик занимался спортом, увлекался комиксами, участвовал в школьных концертах и конкурсах. С подросткового возраста к хобби Димы добавились и фокусы. Евтушенко часто смотрел шоу Дэвида Копперфильда и других иллюзионистов и старался подражать кумирам.

Окончив школу, Дима переехал в Киев, чтобы продолжить дальнейшее образование в академии эстрадного и циркового искусства — единственном в стране вузе, специализирующемся на этом направлении. За время учебы студент научился жонглированию, акробатическим трюкам, пантомиме, танцам и иллюзии.