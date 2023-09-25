Феноменальный трудоголизм, помноженный на безупречный вкус: секрет успеха модного журналиста Екатерины Мухиной

Биография стилиста
Екатерина Мухина — известный российский стилист, журналист моды, бывший редактор российской версии глянцевого журнала Elle. Феноменальный трудоголизм, помноженный на безупречный вкус, сделал свое дело. Критики и поклонники Мухиной признали ее одной из самых стильных представительниц российской fashion-индустрии.
Звание мастера спорта и строга дисциплина
Катя Мухина родилась 20 июня 1980 года в Москве. С малых лет девочка занималась гимнастикой. Ребенок трудился шесть дней в неделю по четыре часа, совмещая тренировки с учебой и поставив цель попасть в сборную.
Вспоминая детство, знаменитость рассказывала, что его как такового и не было — день рождения девочка не справляла ни разу, все время пропадала на сборах и корпела над книжками. В итоге она получила звание мастера спорта и усвоила, что дисциплина дает результат.
Екатерина Мухина. Фото: соцсети
В школе Катя слыла не только главной отличницей, но и модницей благодаря бабушке, мастерившей невероятной красоты воротники.
Мама воспитывала наследницу в строгости. В 16 лет девушку предупредили, что ее подстригут налысо, если увидят с сигаретой. Но при этом женщина никогда не вмешивалась ни в отношения, ни в выбор профессии своей дочки.
В 1997-м выпускница поступила на факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Студентка, когда-то мечтавшая вести программу «Новости», горела идеей, как главная героиня мелодрамы, вести репортажи из горячих точек.
Но с легкой руки подруги и однокурсницы Дарьи Веледеевой Екатерина, пройдя практику и на радио, и на телевидении, устроилась на работу в журнал. Для повышения квалификации москвичка окончила курсы по издательскому делу в Стэнфордском университете.
Екатерина Власова. Фото: соцсети
Первые шаги в журналистике и страсть к глянцу
Карьера девушки в издательском доме Hachette Filippachi Shkulev начиналась с должности стилиста в Elle Russia в 2004 году. Затем она трудилась младшим редактором российского Vogue, через несколько лет попробовав силы в Marie Claire и вновь в Elle, но уже как редактор отдела моды.
За плечами у Екатерины был опыт работы в Vogue (директор отдела моды), запуск украинской версии журнала Vogue (приглашенный редактор) и собственного интернет-проекта «Дочки-матери».
В 2016 году Елена Сотникова, возглавлявшая российскую версию журнала Elle со дня основания, ушла с занимаемого поста. На ее место пришла Мухина, приступившая к своим обязанностям в начале 2017 года. Этот момент стал поворотным в биографии Кати.
Новый главный редактор заявила о том, что собирается создать сильную и профессиональную команду. Одной из первых кадровых перестановок стало назначение на должность директора отдела моды журнала Вадима Галаганова.
Екатерина Мухина и Вадим Галаганов. Фото: соцсети
В середине января 2021 года немецкий модельер Филипп Пляйн познакомил модную московскую публику с коллекцией экошуб, на которую его вдохновила возлюбленная Лючия Бартоли.
Мероприятие прошло в столичном гастрономическом ателье. В ресторане дизайнер лично разработал зеркальную фотозону, где сделали снимки на память ресторатор Уиллиам Ламберти, модель Урсула Ким, певица Юлианна Караулова, актриса Настасья Самбурская и главный редактор Elle Russia Екатерина Мухина.
Личная жизнь стилиста
В июле 2003 года Екатерина подарила мужу Сергею Архарову дочь Марию. Несмотря на общего ребенка, ребята все же расстались. Девочку по мере взросления можно было часто видеть рядом с матерью на модных показах и страницах глянцевых изданий. В 2015-м Мария поступила в лондонскую школу-пансион, а в 2020 году взялась за изучение бас-гитары.
Екатерина Мухина с дочерью Марией. Фото: соцсети
В начале октября 2014-го журналисты написали о том, что звездный стилист вновь связала себя узами брака. Избранником Екатерины стал член совета директоров девелоперской компании RD Group Павел Корнилов.
Фотографии со свадьбы разместили в социальных сетях не только молодая жена, но и ее подруги Лаура Джугелия, Снежана Георгиева, Яна Расковалова.
В начале 2020 года блондинка объявила подписчикам, что беременна, сопроводив первую публикацию с округлившимся животом трогательным комментарием.
Екатерина Мухина и Павел Корнилов. Фото: соцсети
Уже 6 апреля она поделились снимком со вторым ребенком, Матильдой, которая появилась на свет четырьмя днями раньше.
Мухина сейчас
Ответственность за воспитание детей оказалась сильнее карьерных амбиций Мухиной. Желание больше времени уделять младшей дочери совпало с временным закрытием журнала Elle в России весной 2022 года. Поразмыслив, блондинка не стала принимать новых предложений от издательского дома, а отправилась на поиски новых возможностей.
Такой шанс представился уже осенью. Мухина анонсировала запуск авторской фешен-платформы Mukhin's. Екатерина лично ведет собственный проект, где дает платные консультации и проводит вебинары.
Екатерина Мухина. Фото: соцсети
Мухина продолжает поддерживать связь с зарубежными коллегами, в конце 2022 года она побывала в Европе на показах Недели моды. В планах у стилиста было освещение коллекций 2023 года на персональных вебинарах.