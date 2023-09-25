Феноменальный трудоголизм, помноженный на безупречный вкус: секрет успеха модного журналиста Екатерины Мухиной

Биография стилиста

Екатерина Мухина — известный российский стилист, журналист моды, бывший редактор российской версии глянцевого журнала Elle. Феноменальный трудоголизм, помноженный на безупречный вкус, сделал свое дело. Критики и поклонники Мухиной признали ее одной из самых стильных представительниц российской fashion-индустрии.

Звание мастера спорта и строга дисциплина

Катя Мухина родилась 20 июня 1980 года в Москве. С малых лет девочка занималась гимнастикой. Ребенок трудился шесть дней в неделю по четыре часа, совмещая тренировки с учебой и поставив цель попасть в сборную.

Вспоминая детство, знаменитость рассказывала, что его как такового и не было — день рождения девочка не справляла ни разу, все время пропадала на сборах и корпела над книжками. В итоге она получила звание мастера спорта и усвоила, что дисциплина дает результат.