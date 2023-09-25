Друг Хованского и главный российский «Кондитер патруль»: что известно о блогере Антоне Власове

Биография знаменитости

Антон Власов мог стать экономистом, но решил попробовать себя в качестве блогера. Он быстро покорил подписчиков обаятельной улыбкой, природной харизмой и остроумными шутками. Именно эти качества и позволили парню стать настоящей звездой YouTube.

Детство будущей звезды

Антон Власов родился 22 июля 1990 года. О его ранних годах биографии и семье известно совсем мало.

После завершения учебы в школе молодой человек выбрал для себя экономическую специальность. В этот период парень работал в сети магазинов iPort, где вскоре получил должность администратора. Но когда диплом об образовании был на руках, Антон решил не связывать жизнь с выбранной профессией.