Друг Хованского и главный российский «Кондитер патруль»: что известно о блогере Антоне Власове

Биография знаменитости
Антон Власов мог стать экономистом, но решил попробовать себя в качестве блогера. Он быстро покорил подписчиков обаятельной улыбкой, природной харизмой и остроумными шутками. Именно эти качества и позволили парню стать настоящей звездой YouTube.
Детство будущей звезды
Антон Власов родился 22 июля 1990 года. О его ранних годах биографии и семье известно совсем мало.
После завершения учебы в школе молодой человек выбрал для себя экономическую специальность. В этот период парень работал в сети магазинов iPort, где вскоре получил должность администратора. Но когда диплом об образовании был на руках, Антон решил не связывать жизнь с выбранной профессией.
Антон Власов в детстве. Фото: соцсети
Изначально Власов не планировал становиться блогером. На странице в «своих соцсетях он делился кадрами из повседневной жизни, выкладывал интересные и забавные снимки. В этот период внешность блогера отличалась от той, с которой Антон запомнился поклонникам: он был очень худым и не носил бороду.
Уже во время учебы в вузе Власов сдружился с Интернет-звездой Юрием Хованским. Через несколько лет после выпуска парень зарегистрировал первый канал на YouTube и записал с другом стрим, который привлек к нему внимание пользователей Сети. Но ранние видео начинающего блогера не набирали много просмотров.
Вскоре парень сблизился и с другими блогерами — Юлием Онешко, Деном Шмальцем и Кузьмой Гридиным. Он стал частым гостем на их каналах. Вскоре у парня появились первые поклонники. На странице Власова начали появляться реакции на телевизионные шоу «Измены», «Немножко разведены» и «Решала».
Антон Власов в молодости. Фото: соцсети
В 2019 году на канале блогера появилась рубрика «Кондитер патруль», в котором он вместе с Кузьмой пробует различные сладости и их аналоги, давая им оценку. Парни записали забавные обзоры на шоколад Milka, Alpen Gold и «Аленка», пасту «Нутелла», собрав положительные оценки и отзывы от подписчиков.
Позже Антон начал расширять тематику шоу в блоге. Вместе с Юликом он начал записывать реакции на мультфильмы своего детства, смешные ролики, интересные факты и сериалы. В качестве отдельной рубрики парни попробовали разгадать криминальные загадки.
Блогер также продолжал появляться в видео других маститых звезд, стал постоянным гостем обзоров на канале Юлика и участником шоу «Что, если?» Юрия Хованского. Все это позволило Власову привлечь новых подписчиков, которым понравились чувство юмора мужчины.
Антон Власов и Юлий Онешко (Юлик). Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
Парень предпочитает держать информацию о личной жизни в тайне. Согласно информации из открытых источников, у звезды есть девушка, имя которой Антон не раскрывает.
Мужчина увлекается автомобилями и занимается коллекционированием радиоуправляемых моделей машинок. На своей странице в социальной сети он публикует фото новых приобретений.
Антон Власов. Фото: соцсети
Блогер сейчас
Начало 2020 года выдалось для Антона плодотворным и ярким. Уже в январе он успел сняться в реакции Юлика на JoJo's Bizarre Adventure, записать видео об игре «Малиновка» в соавторстве с Кузьмой и составить рейтинг лучших игр 2019 года вместе с Хованским.
Сейчас блогер продолжает заниматься продвижением канала. Параллельно он ведет страницы в соцсетях, где публикует актуальные новости и личные фото. При высоком росте (185 см) знаменитость имеет избыточный вес, но это не мешает ему чувствовать себя комфортно и наслаждаться жизнью.