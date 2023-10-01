Какую помощь получают от государства перешагнувшие пенсионный рубеж популярные артисты

Как тут не вспомнить о тех, кому уже давно уступают места в общественном транспорте? Хорошо ли им живется, устраивает ли их размер пенсии? Кстати, некоторым знаменитым пенсионерам в этом плане повезло - они получают от государства ежемесячные выплаты, размер которых может показаться простым людям весьма внушительным. Впрочем, есть среди звездных пенсионеров и те, кому достается столько же денег, сколько и большинству их ровесников.
Повышенная - от 57 тысяч рублей
88-летняя Алиса Фрейндлих живет в Санкт-Петербурге и получает не только доплату в связи с достижением 80-летия (как и пенсионеры других регионов), но и региональные выплаты. Алиса Бруновна говорит: «Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Еще я почетный гражданин, поэтому она удваивается». Средний размер суммы базовой пенсии с надбавкой «Жителю блокадного Ленинграда» составляет 42 тысячи рублей. Удваивается у народной артистки базовая часть пенсии. Итого ежемесячно получается около 70 тысяч рублей.
Существенную ежемесячную прибавку к пенсии имеют артисты с московской пропиской. За свои звания народные и заслуженные артисты получают доплату в размере 37 тысяч рублей, причем ежегодно сумма индексируется. Базовая пенсия у москвичей не может быть меньше 16 тысяч рублей, средняя выплата - 20 тысяч, минималка у неработающих пенсионеров с учетом региональной надбавки - 23 тысячи.
Итого: заслуженные и народные артисты - москвичи получают в среднем около 57 тысяч рублей. В этом списке любимцы публики: Ирина Алферова, Татьяна Догилева, Сергей Гармаш, Александр Панкратов-Черный, Наталья Варлей, Лидия Федосеева-Шукшина, Юрий Стоянов, Роксана Бабаян, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Елена Проклова, Ирина Розанова, Елена Яковлева, Леонид Якубович, Ангелина Вовк, Илья Резник, Олег Митяев, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Вячеслав Малежик, Вячеслав Добрынин, Владимир Кузьмин, Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Евгений Петросян, Татьяна Судец, Юрий Николаев, Игорь Николаев и другие уважаемые артисты.
Некоторые артисты получают дополнительное материальное обеспечение (ДМО) - доплату за ордена и государственные премии. ДМО начисляют неработающим пенсионерам, сумма ДМО - от 23 до 29 тысяч рублей. К примеру, ДМО получают полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» (Александр Ширвиндт, Лев Лещенко, Юрий Соломин, Татьяна Доронина, Геннадий Хазанов), кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Александра Пахмутова, Олег Стриженов). У этих звезд в месяц набегает под 80 тысяч рублей.
Александр Ширвиндт получает надбавку как полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
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Обычная - от 16 тысяч рублей
Известные артисты, у которых нет званий, получают гораздо меньше коллег. Например, поэтесса Лариса Рубальская получает приличные авторские отчисления, но пенсия скромная - 34 тысячи рублей. Телеведущий Дмитрий Дибров получает зарплату на Первом канале, ведет онлайн-шоу и частные мероприятия, но пенсия у него вполне скромная - 35 тысяч рублей. Что, однако, Дмитрия не расстраивает: «Считаю размер пособия справедливым».
Ефим Шифрин получает минимальную пенсию как работающий пенсионер в Москве: 16 тысяч 257 рублей. Много лет назад артист отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы, чтобы подать их на получение звания заслуженного артиста, потому что тогда за звания не доплачивали, и прогадал.
Николай Дроздов признавался, что с женой мог бы прожить на пенсию (чуть больше 30 тысяч рублей). Но легендарный ведущий и ученый помогает дочкам и внукам, поэтому не прекращает работать: снимается в рекламе, ведет лекции и мастер-классы.
Обычную (от 16 до 35 тысяч рублей) пенсию также получают Ольга Зарубина, Михаил Муромов, Юрий Лоза, Жанна Агузарова, Роза Сябитова, Лолита, Михаил Боярский, Регина Дубовицкая, Семен Альтов, Александр Друзь.
Если бы народный артист РСФСР Михаил Боярский жил в Москве, а не в Питере, его пенсия была бы значительно выше. Фото: Софья Сандырская/Агенство «Москва»
Кстати
Отдать в приют или пойти в суд
Отношение артиста к пенсии чаще зависит от того, работает знаменитый пенсионер или нет. Многие от нее вообще отказываются: например, Лев Лещенко и Владимир Винокур свои пенсии перечисляют школе-интернату для детей с ограниченными возможностями, что в Курской области.
У Юрия Антонова хорошие авторские отчисления, сам он иногда выступает на частных мероприятиях, поэтому пенсию маэстро перечисляет приютам для бездомных собак и кошек. А вот Ирина Понаровская не отказывалась и даже боролась в суде за перерасчет пособия: «Отсудила пенсию, и на минуточку - это 240 тысяч рублей за 10 лет недоплаты!
Ирине Понаровской пришлось через суд выбивать положенные ей деньги. Фото: Persona Stars
Я получала минималку после сорока с лишним лет работы на сцене и всяких международных наград. И после того как получила звание заслуженной, меня целый год мурыжили и не начисляли положенные 30 тысяч в месяц». Не избежал суда и Виктор Бычков: «Недавно мне повысили пенсию до 17 тысяч рублей, но пару лет я ходил с 12 с половиной тысячами в кармане, потому что я не заслуженный и не народный...
Однажды мне пришла бумага о том, что ПФР еще и переплатил мне - якобы я должен им 60 тысяч рублей. Мы судились. Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах, не должен был получать доплату к пенсии…»