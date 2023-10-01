Какую помощь получают от государства перешагнувшие пенсионный рубеж популярные артисты

Как тут не вспомнить о тех, кому уже давно уступают места в общественном транспорте? Хорошо ли им живется, устраивает ли их размер пенсии? Кстати, некоторым знаменитым пенсионерам в этом плане повезло - они получают от государства ежемесячные выплаты, размер которых может показаться простым людям весьма внушительным. Впрочем, есть среди звездных пенсионеров и те, кому достается столько же денег, сколько и большинству их ровесников.

Повышенная - от 57 тысяч рублей

88-летняя Алиса Фрейндлих живет в Санкт-Петербурге и получает не только доплату в связи с достижением 80-летия (как и пенсионеры других регионов), но и региональные выплаты. Алиса Бруновна говорит: «Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Еще я почетный гражданин, поэтому она удваивается». Средний размер суммы базовой пенсии с надбавкой «Жителю блокадного Ленинграда» составляет 42 тысячи рублей. Удваивается у народной артистки базовая часть пенсии. Итого ежемесячно получается около 70 тысяч рублей.

Существенную ежемесячную прибавку к пенсии имеют артисты с московской пропиской. За свои звания народные и заслуженные артисты получают доплату в размере 37 тысяч рублей, причем ежегодно сумма индексируется. Базовая пенсия у москвичей не может быть меньше 16 тысяч рублей, средняя выплата - 20 тысяч, минималка у неработающих пенсионеров с учетом региональной надбавки - 23 тысячи.

Итого: заслуженные и народные артисты - москвичи получают в среднем около 57 тысяч рублей. В этом списке любимцы публики: Ирина Алферова, Татьяна Догилева, Сергей Гармаш, Александр Панкратов-Черный, Наталья Варлей, Лидия Федосеева-Шукшина, Юрий Стоянов, Роксана Бабаян, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Елена Проклова, Ирина Розанова, Елена Яковлева, Леонид Якубович, Ангелина Вовк, Илья Резник, Олег Митяев, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Вячеслав Малежик, Вячеслав Добрынин, Владимир Кузьмин, Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Евгений Петросян, Татьяна Судец, Юрий Николаев, Игорь Николаев и другие уважаемые артисты.

Некоторые артисты получают дополнительное материальное обеспечение (ДМО) - доплату за ордена и государственные премии. ДМО начисляют неработающим пенсионерам, сумма ДМО - от 23 до 29 тысяч рублей. К примеру, ДМО получают полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» (Александр Ширвиндт, Лев Лещенко, Юрий Соломин, Татьяна Доронина, Геннадий Хазанов), кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Александра Пахмутова, Олег Стриженов). У этих звезд в месяц набегает под 80 тысяч рублей.