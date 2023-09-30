Кто из звезд скоро станет родителями

Звезда «Холопа» и «Вызова» Милош Бикович долго числился в списке завидных женихов, пока не встретил Ивану Малич, юриста из Черногории, которой сейчас 26 лет. Пара уже ждет первенца. Сербский актер написал в соцсети:

«Мы счастливы, что скоро станем родителями, и очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали».

Пара живет в доме Биковича неподалеку от Белграда, Ивана часто приезжает с Милошем в Россию, где актер, который несколько лет назад получил гражданство РФ, очень много снимается.