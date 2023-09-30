Кто из звезд скоро станет родителями

Не секрет, что с рождаемостью в России дела в последние годы обстоят не лучшим образом, но унывать не стоит, ведь граждане не сидят сложа руки и пытаются ситуацию исправить. Ну а у знаменитостей и вовсе с демографией все чудесно - иногда даже кажется, что аисты уже устали курсировать между звездными семьями.
Милош Бикович, 35 лет
Милош Бикович и Ивана Малич. Фото: соцсети
Звезда «Холопа» и «Вызова» Милош Бикович долго числился в списке завидных женихов, пока не встретил Ивану Малич, юриста из Черногории, которой сейчас 26 лет. Пара уже ждет первенца. Сербский актер написал в соцсети:
«Мы счастливы, что скоро станем родителями, и очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали».
Пара живет в доме Биковича неподалеку от Белграда, Ивана часто приезжает с Милошем в Россию, где актер, который несколько лет назад получил гражданство РФ, очень много снимается.
Ольга Кузьмина, 35 лет
Ольга Кузьмина. Фото: соцсети
Недавно актриса вышла замуж за минского шоумена Евгения Апанасевича, будучи уже на приличном сроке беременности. Звезда «Кухни» во второй раз станет мамой в начале ноября.
Летом Кузьмина отдыхала с сыном Гордеем от первого брака, с мужем и его двумя детьми от предыдущего брака в Турции. А на восьмом месяце беременности Ольга с супругом улетела в Аргентину - решили раскошелиться и рожать за границей.
Ольга Кузьмина с мужем. Фото: соцсети
Супруги арендовали квартиру в Буэнос-Айресе и подписали контракт с клиникой, где Кузьмина будет рожать. Все это сделано ради того, чтобы ребенок автоматически стал гражданином Аргентины. А Ольга с мужем получит Residencia Permanente (ПМЖ Аргентины). Также резидентство могут получить и другие дети пары.
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Сергей Жуков, 47 лет
Сергей Жуков с семьей. Фото: соцсети
Лидер группы «Руки Вверх!» и его супруга Регина Бурд к началу 2024 года вновь станут родителями. Пара уже воспитывает троих детей: 14-летнюю дочь Нику, сыновей Энджела (13 лет) и Мирона (8 лет). Также у Жукова есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.
Кстати, год назад певец рассказывал:
«Дети говорят: «Папа, пригласи маму на свидание и идите делать ребенка. Все, поезжайте!» Замучили! Спрашиваем: зачем? Ответ - хотим братика или сестренку, хотим ухаживать, в доме нужен смех...».
Похоже, уговоры детей сработали.
Федор Смолов, 33 года
Федор Смолов и Карина Истомина. Фото: соцсети
Известный футболист, играющий сейчас за московское «Динамо», летом женился на 29-летней Карине Истоминой (девушка позиционирует себя как блогер и диджей). Парочка провела медовый месяц в Италии, а теперь готовится к появлению первенца.
Карина Истомина. Фото: соцсети
За будущее малыша можно не беспокоиться, ведь Федор уже давно является одним из самых высокооплачиваемых футболистов России. О своих расходах он недавно говорил так:
«Если только на еду, бензин и ничего не тратить особо, то думаю, что от 300 до 400 тысяч рублей в месяц мне хватит. Это месяц жизни в Москве: рестораны, еда, зарплата домработницы...»
При этом, несмотря на столь «скромные» запросы, зарплата игрока в несколько раз выше заявленной суммы, так что и ребенку, и его маме не о чем беспокоиться.
41-летний Артем Ткаченко также скоро станет отцом в третий раз.
Артем Ткаченко с женой. Фото: соцсети