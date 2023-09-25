Перипетии судьбы Владимира Киселева: жизнь в детском доме, борьба за бренд и конфликты с артистами

Продюсер, музыкант и предприниматель Владимир Киселев — из тех людей, про кого говорят: «Сделал себя сам». Воспитанник детского дома, он доказал, что это не приговор, а непростая задачка, заданная самой жизнью. Однако необычное решение можно найти всегда!

Сегодня Киселев богат, знаменит, счастливый семьянин, который полностью реализовал себя во всех сферах. Но как человек прямолинейный он неоднократно попадал в громкие истории.

Детство. Жизнь в детском доме

Владимир Киселев родился 10 июля 1952 года в Ленинграде. Его биография началась с трагедии. Когда мальчику было шесть лет, умер его отец, а через три года ушла из жизни мама.

Своих родителей Владимир помнил в основном по рассказам друзей семьи. Например, его отец, тоже Владимир, был профессиональным военным, но не лишенным творческих талантов — пения и рисования.

Мама Зоя сначала занимала должность директора Ленинградского военно-медицинского музея, а затем проректора в медицинском институте им. Герцена.

В интервью ведущему программы «Когда все дома» Тимуру Кизякову предприниматель рассказывал, что во времена СССР врачи пробовали свои препараты на себе. И, вероятно, один из таких медицинских экспериментов окончился для мамы Владимира трагически.

В детстве у мальчика было очень много увлечений. Например, в возрасте 10–11 лет он обучался игре на фортепиано, играл в шахматы, занимался легкой атлетикой. А еще много читал, занимал призовые места на литературных конкурсах. Выступал в команде КВН во Дворце пионеров им. Жданова. Но его главным увлечением все же оставалась музыка.

Будучи подростком, Киселев учился в жилищно-хозяйственном профессионально-техническом училище и принимал участие в музыкальной самодеятельности, а позже, уже в армии, играл на ударных инструментах.