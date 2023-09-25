Перипетии судьбы Владимира Киселева: жизнь в детском доме, борьба за бренд и конфликты с артистами

Продюсер, музыкант и предприниматель Владимир Киселев — из тех людей, про кого говорят: «Сделал себя сам». Воспитанник детского дома, он доказал, что это не приговор, а непростая задачка, заданная самой жизнью. Однако необычное решение можно найти всегда!
Сегодня Киселев богат, знаменит, счастливый семьянин, который полностью реализовал себя во всех сферах. Но как человек прямолинейный он неоднократно попадал в громкие истории.
Детство. Жизнь в детском доме
Владимир Киселев родился 10 июля 1952 года в Ленинграде. Его биография началась с трагедии. Когда мальчику было шесть лет, умер его отец, а через три года ушла из жизни мама.
Своих родителей Владимир помнил в основном по рассказам друзей семьи. Например, его отец, тоже Владимир, был профессиональным военным, но не лишенным творческих талантов — пения и рисования.
Мама Зоя сначала занимала должность директора Ленинградского военно-медицинского музея, а затем проректора в медицинском институте им. Герцена.
В интервью ведущему программы «Когда все дома» Тимуру Кизякову предприниматель рассказывал, что во времена СССР врачи пробовали свои препараты на себе. И, вероятно, один из таких медицинских экспериментов окончился для мамы Владимира трагически.
В детстве у мальчика было очень много увлечений. Например, в возрасте 10–11 лет он обучался игре на фортепиано, играл в шахматы, занимался легкой атлетикой. А еще много читал, занимал призовые места на литературных конкурсах. Выступал в команде КВН во Дворце пионеров им. Жданова. Но его главным увлечением все же оставалась музыка.
Будучи подростком, Киселев учился в жилищно-хозяйственном профессионально-техническом училище и принимал участие в музыкальной самодеятельности, а позже, уже в армии, играл на ударных инструментах.
Владимир Киселев в молодости. Фото: соцсети
Группа «Земляне»
В начале 70-х Владимир был барабанщиком группы «Современник», потом организовал собственную группу «Апрель».
Годом рождения же «Землян» можно считать 1978 год. Сначала Владимир Киселев играл на ударных, а затем взял на себя руководство коллективом. Группа, игравшая музыку в стиле рок (хотя коллектив предпочитали относить к металл-группам), мгновенно завоевала популярность и любовь зрителей. Ведь недаром ее называли советским аналогом Rolling Stones.
Состав группы постоянно обновлялся, но больше всего зрители запомнили вокалиста и клавишника Сергея Скачкова.
Группа «Земляне» в 80-х годах. Фото: соцсети
«Земляне» сотрудничали с такими именитыми композиторами, как Владимир Мигуля, Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Вадим Гамалия. В 80-е годы группа переживает пик популярности, а практически из каждого утюга звучат песни «Красный конь», «Карате», «Каскадеры». Конечно, речь шла и о больших заработках.
В одном из своих интервью Владимир Киселев сказал, что был первым, кто выступил против системы под названием «Госконцерт». Дело в том, что рок-клуб, который курировал КГБ, получал большие гонорары, а Киселев ратовал за то, чтобы деньги шли и его группе.
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Группа «Земляне» в современном составе. Фото: Global Look Press
Несмотря на, казалось бы, такую верность коллективу, в 1988 году Киселев распускает «Землян» и переключается на другие ансамбли: «Русские», «Санкт-Петербург», «Бойкот». (Впоследствии группа «Земляне» была восстановлена Сергеем Скачковым, однако в 2005 году ее куратором вновь станет Киселев).
Жизнь после «Землян»
Дальше — больше. В 1998 году Владимир Киселев совместно с Иосифом Кобзоном создает медиахолдинг «Москвит». Затем организовывает предприятие под названием «Кремль», которое занимается проведением культурно-развлекательных мероприятий на территории Красной площади, Кремлевского дворца, но чуть позже после ряда скандалов оно прекращает свою деятельность.
В 2005 году Владимир Киселев вновь начинает сотрудничать с группой «Земляне», которая уже спустя год отмечает 30-летие со дня основания. На юбилейном концерте поддержать «Землян» приехали группы Deep Purple, Nazareth, Black Sabbath, Supermax, Smokie и т.д.
В 2021 году Киселев решил вплотную заняться группой «Земляне», благодаря чему у коллектива началась новая жизнь. Они снова активно участвуют в сборных концертах, проводят сольники, записывают новые песни.
Владимир Киселев в студии программы «Вечерний Ургант»
В декабре 2010 года Владимир Киселев выступил в качестве организатора благотворительного бала фонда «Федерация», куда были приглашены звезды кино: Шерон Стоун, Микки Рурк и Моника Белуччи. В июне 2015 года он приобрел 78% акций АО «Русская медиагруппа», куда входит и «Русское радио», а впоследствии и полностью взял контроль над холдингом.
Скандалы
Как человек определенного склада характера, который склонен резать правду-матку, Владимир Киселев не раз попадал в скандальные истории. Например, с 2007 года он судился с бывшим солистом группы «Земляне» Сергеем Скачковым за право использовать название коллектива.
Чаще всего перевес был на стороне Киселева, время от времени побеждал Скачков. В итоге сейчас права на бренд принадлежат Владимиру Киселеву. А «Землян» нередко можно увидеть на разных сборных концертах, также они дают сольники.
В 2019 году у Владимира Киселева произошел конфликт с Егором Кридом из-за того, что Егор должен был выступить в Объединенных Арабских Эмиратах на Русском музыкальном фестивале, организованном «Русской медиагруппой», но вместо выхода на сцену остался в отеле пить кофе.
Сам Егор в интервью Юрию Дудю* объяснял это тем, что якобы его обманули: попросили выступить на закрытом гала-ужине, а потом неожиданно оказалось, что это очень масштабный фестиваль. А о крупном выступлении не шло и речи.
И, по словам певца, якобы Киселев пригрозил ему, что если Егор не выйдет на сцену, то ему сломают карьеру. (Но пока карьере Егора Крида явно ничего не грозит).
Ссорился Владимир Киселев и с Игорем Крутым. Дело в том, что с 24 по 29 августа 2019 года в Сочи проходил фестиваль «Новая волна», организованный Игорем Крутым. В эти же даты в городе состоялся фестиваль «Русского радио», курируемый «Русской медиагруппой». Вход туда был свободным. На оба мероприятия был заявлен примерно одинаковый состав артистов.
Игорь Крутой. Фото: Global Look Press
Игорь Крутой расценил это как попытку сорвать свой фестиваль «Новая волна». И обратил внимание публики на то, что именно он оплатил расходы на перелет артистов. А звук с мероприятия Киселева мешал проведению «Новой волны», подчеркнул Игорь Яковлевич.
Также он отметил, что «Русское радио», конечно, влияет на раскрутку новых имен, однако это не помогает Владимиру Киселеву и представителям его семьи достичь определенного уровня популярности.
Ответ Владимира Владимировича, конечно, не заставил себя долго ждать.
«Вы устроили истерику, что рядом с вами проходят другие мероприятия. Вспомните ваше заявление на телеканале о том, что не может быть монополии. Параллельно в это время в Сочи проходило более 20 концертов других исполнителей», — сказал Владимир Киселев в комментариях Lenta.ru
Как пояснял тогда продюсер, его желание провести бесплатный фестиваль «Русское радио» — это никакая не диверсия против «Новой волны». Ведь параллельно в Сочи организовывались и другие мероприятия.
«А как тогда оценивать партнерство «Новой волны» и «Дискотеки Муз-ТВ», которая прошла 28 августа, и вход на нее был бесплатным?» — задавался вопросом Владимир Киселев.
Впоследствии Киселев обратился с иском в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации и попросил моральную компенсацию в размере миллиона рублей. Однако в итоге проиграл этот суд.
«Мы считаем отказ в иске закономерным. Это далеко не первая безуспешная попытка оппонента использовать суды, чтобы помешать свободному распространению в СМИ любых критических мнений о его деятельности и методах ведения бизнеса», — сказала тогда адвокат Игоря Крутого Алина Кудрявцева.
А пару месяцев назад Владимир Киселев неожиданно для всех раскритиковал Олега Газманова, обвинив его в коммерческом патриотизме, а также в плагиате, в краже знаменитых европейских хитов.
Олег Газманов. Фото: Global Look Press
«Надеюсь, вы не выдаете свои песни за плод вашей композиторской деятельности, поскольку они являются элементарным воровством чужих известных мелодий.
Не гневите Бога. Вы хотите подробного музыкального анализа и разбора ваших песен на молекулы? Боюсь, тогда не сможете появляться на публике», — обратился к Олегу Газманову Владимир Киселев.
В конце своей эмоциональной речи Киселев посоветовал Олегу Михайловичу ничего не красть у ушедших из жизни, поскольку они не могут ничем ответить.
Первая жена, супруга Елена Север и сыновья
Владимир Киселев был женат два раза. Первой супругой бизнесмена стала Светлана Киселева. В этом союзе родились две дочери — Зоя и Светлана.
А второй супругой — актриса и певица Елена Север (Елена Севергина). Они познакомились на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, организованном самим Владимиром Киселевым. На этом мероприятии Елене, которая в тот период являлась студенткой второго курса финансово-экономического вуза, доверили дарить артистам цветы.
Тогда же ее и заметил на тот момент женатый Владимир Киселев. Через несколько лет он оставил жену ради новой любви.
Владимир Киселев с женой Еленой Север. Фото: Global Look Press
Сейчас Елена — известная певица и актриса. Снималась в фильмах и сериалах «Распутин», «Мата Хари», «Пилигрим», «Не лечи меня», «Бумеранг». А в фильме «Сирийская соната», вышедшим на экраны в 2022 году, она не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера картины.
Карьеру певицы Елена начала в 2012 году, записав песню «Сны». Широко известны также композиции в ее исполнении: «Ревную я», «Не зови, не слышу» (в дуэте со Стасом Михайловым), «В центре Земли», «Еще вчера» (в дуэте с Григорием Лепсом). Кроме того, Елена ведет разные крупные мероприятия, например, тот же фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», передачу «Непридуманные истории» на телеканале Ru.tv.
У пары двое сыновей^ Юрий, родившийся в 1997 году, и Владимир, появившийся на свет в 2000-м. Сегодня они продолжают дело родителей. Юрий поет под псевдонимом ЮрКисс, а его брат — ВладиМир.
Елена Север с сыновьями. Фото: Global Look Press
Ходили слухи, что у Юрия роман с певицей Люсей Чеботиной, и не исключено, что она может породниться с кланом Киселевых. Владимир же в прошлом году уже успел жениться на некой студентке МГИМО Екатерине.
Доходы
Сложно посчитать, во сколько же оценивается состояние известного бизнесмена. Но, как писали СМИ, в 2016 году Владимир Киселев брал на год кредит в банке ВТБ размером 3,5 млрд руб. для того, чтобы приобрести 78% акций холдинга «Русская медиагруппа», куда входят «Русское радио» и «Хит FM».
При этом данный пакет, который теперь принадлежит предпринимателю, тогда оценивался в 7 млрд рублей.
Рост и вес
Рост Владимира Киселева — 187 сантиметров, вес — 81 килограмм.
Владимир Киселев сейчас
В конце 2022 года Киселев высказался о состоянии современной эстрады, и оказалось, что продюсер настроен не очень оптимистично. По его мнению, сейчас на ней нет ярких звезд, а остались только артисты-ветераны.
«Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, Ларисы Долиной и Григория Лепса фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну», — отметил продюсер.
Владимир Киселев. Фото: Global Look Press
Он также предрек, что однажды артисты-мигранты все же вернутся в страну, только нет никакого смысла в их возвращении.
«Сегодня мы кого будет возвращать? Галкина*, Милохина, Little Big, Макаревича*, Гребенщикова*?» — поинтересовался Владимир Киселев.
С его стороны это был риторический вопрос. Но есть и хорошие новости.
В июне Владимир Киселев анонсировал, что скоро выйдет документальный фильм «Земляне. Возвращение легенды. История», который, по мнению продюсера, должен стать сенсацией.
Владимир Владимирович также продолжает заниматься продюсированием, а в прошлом году организовал агитбригады артистов, которые ездят в горячие точки, выступают там и привозят гуманитарную помощь всем тем, кто в нем нуждается. Эта помощь стала регулярной и продолжается и сейчас.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.