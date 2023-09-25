Предательство Авербуха и две свадьбы с Джигурдой: как сложилась карьера и личная жизнь фигуристки Марины Анисиной

Марина Анисина родилась 30 августа 1975 года в Москве, в спортивной семье. Ее отец — хоккеист Вячеслав Анисин, мать Ирина Черняева — фигуристка. Так что мир спорта окружал Марину с пеленок. Младший брат фигуристки, Михаил, пошел по отцовским стопам, а она — по материнским, хоть родители и не собирались растить спортсменку.
Маленькая Марина Анисина с мамой. Фото: соцсети
Фигурное катание
На льду Марина с двух лет, на арену ЦСКА она ходила вместе с мамой, смотря на ее тренировки. И изъявила желание тоже заниматься фигурным катанием. Успехи очень быстро стали спутниками Анисиной-младшей, и девушка начала выступать на турнирах по танцам на льду.
Марина Анисина и Илья Авербух на льду. Фото: соцсети
Первым партнером Марины Анисиной стал Илья Авербух. Пара начала демонстрировать успехи, которые привели к триумфу на чемпионате мира среди юниоров сначала в 1990 году, затем — в 1992-м.
Но слаженным дуэт был недолго — Илья влюбился в фигуристку Ирину Лобачеву и тайно планировал уйти к ней, о чем Анисина узнала случайно. Из-за этого Марине пришлось пропустить целый сезон, подготовленные для пары программа и костюмы перешли дуэту Авербух-Лобачева. Обида за то, как Илья обошелся с ней, была непомерной.
Поиски партнера в России не увенчались успехом, она пробовала сотрудничать с Сергеем Сахновским, но тот вскоре переехал в Израиль. Тренеры посоветовали фигуристке ростом 163 см и весом 50 кг осмотреться за рубежом. Подходящих свободных кандидатур оказалось две — канадце Викторе Краатце и французе Гвендале Пейзера. Она написала им, откликнулся Пейзера. Но переезжать в Москву наотрез отказался. Тогда Анисина в 1993 году отправилась к нему во французский Лион.
Марина Анисина и Гвендаль Пейзера. Фото: соцсети
17-летней Анисиной разрешили сменить спортивное гражданство, отныне она представляла Францию на международной арене и, движимая местью Авербуху и надеявшаяся утереть ему нос и доказать, как он ошибся, начала усиленную подготовку. В первый же совместный год они с Пейзера стали вице-чемпионами страны.
Олимпийские медали Марины Анисиной. Фото: соцсети
На Олимпиаде в Нагано в 1998 году Анисина и Пейзера заняли третье место, на Чемпионате Европы также стали третьими. Принципиальное соперничество у пары развернулось с дуэтом Авербух-Лобачева на следующей Олимпиаде, в Солт-Лейк-Сити, где они поднялись на высшую ступень пьедестала. Экс-партнер Анисиной со своей любовью оказался вторым.
Однако, победа Анисиной и Пейзера обернулась скандалом. Судей тогда обвинили в подкупе, а Марина стала свидетельницей по делу, поскольку была знакома с подозреваемыми. Однако, доказать так ничего и не удалось, и россиянка с французом сохранили свое «золото».
Окончание карьеры
В 2002 году Анисина и Пейзера взяли «золото» Чемпионата Европы, и Марина приняла решение о завершении карьеры. Правда, в 2013 году она заявила, что возвращается в профессиональный спорт, но эту новость восприняли как пиар, — воссоединения с Пейзерой не произошло.
После карьеры
Завершив выступления, Анисина стала участвовать в различных ледовых шоу. На проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году она была в паре с Никитой Джигурдой. Затем переориентировалась на тренерскую деятельность и начала работать хореографом у французского одиночника Адам Сяо Хим Фа. А когда появились дети, полностью посвятила себя семье.
В 2007 году Анисина издала книгу про свой путь в спорте «Точки над i», в которой излила душу и поведала о сложностях и предательстве.
Личная жизнь
Уйдя из спорта, Анисина начала устраивать личную жизнь. Она симпатизировала хоккеисту Павлу Буре, но тот не отвечал ей взаимностью и держался на расстоянии.
Павел Буре. Фото: Global Look Press
Затем Анисина была возлюбленной принца Монако Альбера. Общение у них началось с рабочих отношений — наследник престола пригласил ее в жюри на фестиваль спортивного кино, после чего уже не расставались 3 года.
Марина Анисина и Никита Джигурда. Фото: Global Look Press
Сегодня Марина Анисина замужем за актером Никитой Джигурдой. Они поженились в 2008 году, вскоре на свет появился их первенец, мальчику дали необычное имя Мик-Анжель-Крист. Как малыш появился на свет, мог увидеть любой желающий — звездный отец снимал процесс на видео и поделился кадрами даже с телевизионщиками.
Марина Анисина с детьми от Никиты Джигурды. Фото: Global Look Press
В 2010 году на свет родилась дочь Эва-Влада. Марина перебралась с детьми во Францию, глава семьи остался в Москве. Поползли слухи о том, что в паре не все гладко. И фанаты звезд были огорчены, узнав в 2016 году о разводе — Анисина обвинила мужа в безответственности и подала на развод.
Правда, после расставания внезапно их снова стали видеть вместе: было похоже, что их отношения вступили в новую стадию. Позднее в передаче «Секрет на миллион» Джигурда признался, что их с Мариной развод был спектаклем, и что они заработали на этом 60 тысяч долларов, рассказывая о расставании на разных ток-шоу.
Вторая свадьба Марины Анисиной и Никиты Джигурды. Фото: Global Look Press
А в 2021-м Джигурда сразил всех новостью о том, что они с Анисиной снова женятся. Бывшие супруги повторно сыграли свадьбу. Затем Марина снова уехала во Францию.
Жизнь Анисиной сегодня
Марина Анисина отдала детей в спорт, но не на фигурное катание, а в теннис. И посвятила себя развитию наследников как спортсменов. Она регулярно ездит с ними на турниры, делится с подписчиками их успехами.
В 2023 году Анисина переехала в Турцию, так как разочаровалась в тренировочном процессе во Франции. С детьми она обосновалась в Стамбуле. Джигурда, как и прежде, остался в России.