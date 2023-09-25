Предательство Авербуха и две свадьбы с Джигурдой: как сложилась карьера и личная жизнь фигуристки Марины Анисиной

На Олимпиаде в Нагано в 1998 году Анисина и Пейзера заняли третье место, на Чемпионате Европы также стали третьими. Принципиальное соперничество у пары развернулось с дуэтом Авербух-Лобачева на следующей Олимпиаде, в Солт-Лейк-Сити, где они поднялись на высшую ступень пьедестала. Экс-партнер Анисиной со своей любовью оказался вторым.

Однако, победа Анисиной и Пейзера обернулась скандалом. Судей тогда обвинили в подкупе, а Марина стала свидетельницей по делу, поскольку была знакома с подозреваемыми. Однако, доказать так ничего и не удалось, и россиянка с французом сохранили свое «золото».

Окончание карьеры

В 2002 году Анисина и Пейзера взяли «золото» Чемпионата Европы, и Марина приняла решение о завершении карьеры. Правда, в 2013 году она заявила, что возвращается в профессиональный спорт, но эту новость восприняли как пиар, — воссоединения с Пейзерой не произошло.

После карьеры

Завершив выступления, Анисина стала участвовать в различных ледовых шоу. На проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году она была в паре с Никитой Джигурдой. Затем переориентировалась на тренерскую деятельность и начала работать хореографом у французского одиночника Адам Сяо Хим Фа. А когда появились дети, полностью посвятила себя семье.

В 2007 году Анисина издала книгу про свой путь в спорте «Точки над i», в которой излила душу и поведала о сложностях и предательстве.

Личная жизнь

Уйдя из спорта, Анисина начала устраивать личную жизнь. Она симпатизировала хоккеисту Павлу Буре, но тот не отвечал ей взаимностью и держался на расстоянии.