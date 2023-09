Была толстой сестрой Ким, а стала успешной бизнес-леди: биография Хлои Кардашьян

У Хлои, несомненно, был богат событиями 2009 год. 27 сентября она вышла замуж за звезду НБА Ламара Одома после того, как они встречались всего месяц.

Свадьба была запечатлена на канале Keeping Up with the Kardashians, но брак быстро породил собственное реалити-шоу с простым, но метким названием «Хлои и Ламар». Среди других тем, касающихся семьи и баскетбола, шоу касалось желания пары — и борьбы — иметь детей.

В 2011 году Хлои развеяла слухи о том, что она и Ламар планировали прекратить запись своего шоу из-за неодобрения НБА. Статистика Одома фактически улучшилась с тех пор, как пара познакомилась. Последний эпизод сериала вышел в эфир в 2012 году.

X Factor, Kocktails и Revenge Body

В конце 2012 года Саймон Коуэлл пригласил Хлои вести серию популярных музыкальных конкурсов The X Factor.

Примерно в это же время Хлои обнаружила, что пытается доказать, что она действительно биологический ребенок Роберта Кардашьяна, на фоне утверждений ее бывшей мачехи о том, что Роберт утверждал, будто Крис сказал, что Хлои не его. Ходили слухи, что Хлои, чья внешность резко отличается от внешности ее сестер, была результатом внебрачной связи. Тест на отцовство, наконец, положил конец слухам, в то время как испытание было записано для предстоящего сезона Keeping Up with the Kardashians.

Осенью 2014 года Кардашьян появилась в дополнительном сериале со старшей сестрой Кортни под названием Kourtney & Khloé Take the Hamptons, который длился один сезон.