Была толстой сестрой Ким, а стала успешной бизнес-леди: биография Хлои Кардашьян

Кто такая Хлои Кардашьян?
Хлои Кардашьян родилась 27 июня 1984 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Премьера реалити-шоу о ее семье «Семейка Кардашьян» состоялась в 2007 году. В 2009 году вышел спин-офф «Кортни и Хлои в Майами». В том же году Хлои вышла замуж за звезду НБА Ламара Одома и вскоре они вдвоем начали сниматься в фильме «Хлои и Ламар».
Она также была ведущей X Factor, а позже снялась в шоу Kocktails с Хлоей, оба в течение одного сезона. В настоящее время она ведущая программы Revenge Body с Хлоей Кардашьян. После затянувшегося развода с Одомом Хлои начала встречаться с другим игроком НБА, Тристаном Томпсоном, от которого в апреле 2018 года у нее родилась дочь.
Хлои Кардашьян с семьей в детские годы. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Хлои Александра Кардашьян родилась 27 июня 1984 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье Роберта и Крис Кардашьян. Роберт Кардашьян был знаменитым адвокатом; он защищал О.Дж. Симпсона во время широко разрекламированного процесса по делу об убийстве. У Хлои есть две старшие сестры, Кортни и Ким, и младший брат по имени Роб.
В 1989 году родители Хлои развелись. Ее мать, Крис, в 1991 году повторно вышла замуж за золотого призера Олимпийских игр Брюса Дженнера. От брака у Хлои появилось четверо сводных братьев и сестер: Берт, Кейси, Брэндон и Броуди Дженнер. У Крис и Брюса также было две общие дочери — младшие сестры Хлои — Кендалл и Кайли.
Большая семья Кардашьян–Дженнер. Фото: соцсети
В 18 лет Хлои был нанесен сокрушительный удар: ее отец Роберт скончался от рака пищевода всего через два месяца после постановки диагноза.
«Семейка Кардашьян»
Премьера «Семейки Кардашьян» состоялась в 2007 году. Реалити-шоу рассказывает о подвигах Хлои и членов ее семьи, от их личной жизни и личных конфликтов до профессиональных занятий. Благодаря этому шоу Хлои приобрела репутацию за свой острый ум и неистовую, беззастенчивую честность.
В «Семейке Кардашьян» Хлои была замечена в нескольких деловых начинаниях, в том числе в управлении сетью магазинов одежды под названием D-A-S-H вместе с сестрами Кортни и Ким. Трио также разрабатывает купальники и украшения.
Кортни, Хлои и Ким Кардашьян. Фото: соцсети
Независимо от своих братьев и сестер, Хлои также разрабатывает одежду для QVC и Sears и приложила руку к линейкам продуктов PerfectSkin и QuickTrim.
С момента своего создания проект «Семейка Кардашьян» привел к появлению множества побочных продуктов. На первом — Kourtney and Khloé Take Miami, который дебютировал в 2009 году, сестры вырвались на свободу во время совместного проживания в Солнечном штате. Возможно, отчасти в результате разоблачения, в том году Хлою пригласили принять участие в шоу Celebrity Apprentice.
«Хлои и Ламар»
Ламар Одом и Хлои Кардашьян. Фото: соцсети
У Хлои, несомненно, был богат событиями 2009 год. 27 сентября она вышла замуж за звезду НБА Ламара Одома после того, как они встречались всего месяц.
Свадьба была запечатлена на канале Keeping Up with the Kardashians, но брак быстро породил собственное реалити-шоу с простым, но метким названием «Хлои и Ламар». Среди других тем, касающихся семьи и баскетбола, шоу касалось желания пары — и борьбы — иметь детей.
В 2011 году Хлои развеяла слухи о том, что она и Ламар планировали прекратить запись своего шоу из-за неодобрения НБА. Статистика Одома фактически улучшилась с тех пор, как пара познакомилась. Последний эпизод сериала вышел в эфир в 2012 году.
X Factor, Kocktails и Revenge Body
В конце 2012 года Саймон Коуэлл пригласил Хлои вести серию популярных музыкальных конкурсов The X Factor.
Примерно в это же время Хлои обнаружила, что пытается доказать, что она действительно биологический ребенок Роберта Кардашьяна, на фоне утверждений ее бывшей мачехи о том, что Роберт утверждал, будто Крис сказал, что Хлои не его. Ходили слухи, что Хлои, чья внешность резко отличается от внешности ее сестер, была результатом внебрачной связи. Тест на отцовство, наконец, положил конец слухам, в то время как испытание было записано для предстоящего сезона Keeping Up with the Kardashians.
Осенью 2014 года Кардашьян появилась в дополнительном сериале со старшей сестрой Кортни под названием Kourtney & Khloé Take the Hamptons, который длился один сезон.
Хлои Кардашьян и Кортни Кардашьян. Фото: Global Look Press
В январе 2016 года она продолжила свои телевизионные реалити-шоу, сыграв главную роль в своем собственном ток-шоу на канале FYI под названием Kocktails with Khloé, но у него тоже был срок годности всего один сезон.
В январе 2017 года состоялась премьера Revenge Body с Хлои Кардашьян на канале E!. Кардашьян выступает ведущей в сериале «Преображение».
Семейные проблемы с Одом
В августе 2013 года начали появляться слухи относительно отношений Кардашьян с Одомом. После того, как TMZ сообщила о неверности, начали появляться и другие сообщения об этом.
Вскоре после этого через различные СМИ было заявлено, что Кардашьян сообщила об исчезновении Одома. Местонахождение Одома было раскрыто через 72 часа неназванным источником через ESPN.
Ламар Одом. Фото: соцсети
Одом был арестован 30 августа 2013 года по подозрению в вождении в нетрезвом виде. После ареста проблемный спортсмен по настоянию Кардашьян зарегистрировался в реабилитационном центре, но он покинул его, пробыв в учреждении чуть более 24 часов.
Позже, в том же году, Кардашьян подала на развод с Одомом. Она начала встречаться с другими людьми, в том числе с рэпером Френчем Монтаной и профессиональным баскетболистом Джеймсом Харденом, хотя она по-прежнему беспокоилась о своем муже, поскольку он боролся с личными демонами.
Кардашьян и Одом еще не завершили свой развод, когда Одом был найден без сознания в борделе в Неваде в октябре 2015 года. Несмотря на их долгую разлуку, Кардашьян поспешила в больницу, куда был доставлен Одом, и приняла медицинские решения от его имени. В январе 2016 года Одом покинул больницу и сосредоточился на своем выздоровлении. Пара официально развелась в октябре 2016 года.
Отношения и дочь с Томпсоном
Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон. Фото: соцсети
С июля 2016 года Кардашьян встречается с игроком НБА Тристаном Томпсоном. В декабре 2017 года, после нескольких недель спекуляций, звезда реалити-шоу объявила через соцсети, что она беременна, и вскоре последовало другое сообщение.
«Я так нервничала, публикуя наше объявление, но ВАУ-ВАУ, я ошеломлена вашим откликом, ребята!!! Спасибо! Спасибо вам!» — написала она.
В финале сезона сериала «Семейка Кардашьян» в марте 2018 года стало известно, что у Хлои будет дочь.
Незадолго до того, как она должна была родить, всплыли кадры многочисленных инцидентов, в ходе которых Томпсон был замечен заигрывающем с другими женщинами в ночных клубах.
Несмотря на кажущиеся доказательства его неверности, баскетболист был рядом с ней, когда Хлои принимала их девочку ранним утром 12 апреля в больнице недалеко от Кливленда, штат Огайо.
Хлои Кардашьян с дочкой. Фото: Global Look Press
В феврале следующего года стало известно, что Хлои и Томпсон расстались после того, как он признался, что изменял ей с лучшей подругой Кайли, Джордин Вудс.