Короткая и противоречивая жизнь лидера рок-группы The Doors Джима Моррисона

Певец и автор песен Джим Моррисон (настоящее имя Джеймс Дуглас Моррисон) родился 8 декабря 1943 года в Мельбурне, штат Флорида. Его мать, Клара Кларк Моррисон, была домохозяйкой, а его отец, Джордж Стивен Моррисон — морским летчиком, дослужившимся до звания контр-адмирала.

Джордж был командующим военно-морскими силами США на борту флагманского корабля USS Bon Homme Richard во время инцидента в Тонкинском заливе в 1964 году, который помог разжечь войну во Вьетнаме. Адмирал Джордж Моррисон также был искусным пианистом, которому нравилось выступать перед друзьями на вечеринках. Младший брат Моррисона, Энди, вспоминал:

«Вокруг пианино всегда была большая толпа, и мой отец играл популярные песни, которые он мог уловить на слух».

В ранние годы Моррисон был послушным и высокоинтеллектуальным ребенком, преуспевал в школе и проявлял особый интерес к чтению, письму и рисованию. Примерно в возрасте пяти лет он пережил травмирующий, но формирующий опыт, когда ехал со своей семьей по пустыне Нью-Мексико. Грузовик, набитый индийскими рабочими, потерпел крушение, оставив мертвые и изуродованные тела жертв, разбросанными по шоссе. Моррисон вспоминал:

«Все, что я видел, это забавную красную краску и валяющихся вокруг людей, но я знал, что что-то происходит, потому что я мог уловить вибрации людей вокруг меня, потому что они мои родители и все такое, и внезапно я понял, что они знают о происходящем не больше, чем я. Это был первый раз, когда я попробовал страх».

Хотя члены его семьи с тех пор предположили, что Моррисон преувеличил инцидент, тем не менее это произвело на него глубокое впечатление, которое он описал годы спустя в тексте своей песни Peace Frog.

Мятежная молодежь