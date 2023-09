Короткая и противоречивая жизнь лидера рок-группы The Doors Джима Моррисона

Сочетая мрачно-поэтичные тексты Моррисона и диковинное поведение на сцене с уникальным и эклектичным стилем психоделической музыки группы, The Doors выпустили множество альбомов и песен в течение следующих нескольких лет. В 1967 году они выпустили свой второй альбом Strange Days, в который вошли 40 лучших хитов, в том числе Love Me Two Times и People are Strange, а также When the Music's Over.

Несколько месяцев спустя, в 1968 году, они выпустили третий альбом, Waiting for the Sun, выделившийся песнями Hello, I Love You (которая также заняла первое место), Love Street и «Пять к одному». В течение следующих трех лет они записали еще три альбома: The Soft Parade (1969), Morrison Hotel (1970) и L.A. Woman (1971).

На протяжении недолгого пребывания группы на вершине музыкального мира личная жизнь Моррисона и его публичный имидж стремительно выходили из-под контроля.