Короткая и противоречивая жизнь лидера рок-группы The Doors Джима Моррисона

Кем был Джим Моррисон?
Джим Моррисон был американским рок-певцом и автором песен. Он изучал кинематограф в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где познакомился с участниками того, что впоследствии станет The Doors — культовой группой, у которой будут такие хиты, как Light My Fire, Hello, I Love You, Touch Me и Riders on the Storm.
В 1971 году Моррисон покинул The Doors, чтобы писать стихи, и переехал в Париж, где умер в возрасте 27 лет.
Семейное происхождение
Джим Моррисон в детстве и юности. Фото: соцсети
Певец и автор песен Джим Моррисон (настоящее имя Джеймс Дуглас Моррисон) родился 8 декабря 1943 года в Мельбурне, штат Флорида. Его мать, Клара Кларк Моррисон, была домохозяйкой, а его отец, Джордж Стивен Моррисон — морским летчиком, дослужившимся до звания контр-адмирала.
Джордж был командующим военно-морскими силами США на борту флагманского корабля USS Bon Homme Richard во время инцидента в Тонкинском заливе в 1964 году, который помог разжечь войну во Вьетнаме. Адмирал Джордж Моррисон также был искусным пианистом, которому нравилось выступать перед друзьями на вечеринках. Младший брат Моррисона, Энди, вспоминал:
«Вокруг пианино всегда была большая толпа, и мой отец играл популярные песни, которые он мог уловить на слух».
В ранние годы Моррисон был послушным и высокоинтеллектуальным ребенком, преуспевал в школе и проявлял особый интерес к чтению, письму и рисованию. Примерно в возрасте пяти лет он пережил травмирующий, но формирующий опыт, когда ехал со своей семьей по пустыне Нью-Мексико. Грузовик, набитый индийскими рабочими, потерпел крушение, оставив мертвые и изуродованные тела жертв, разбросанными по шоссе. Моррисон вспоминал:
«Все, что я видел, это забавную красную краску и валяющихся вокруг людей, но я знал, что что-то происходит, потому что я мог уловить вибрации людей вокруг меня, потому что они мои родители и все такое, и внезапно я понял, что они знают о происходящем не больше, чем я. Это был первый раз, когда я попробовал страх».
Хотя члены его семьи с тех пор предположили, что Моррисон преувеличил инцидент, тем не менее это произвело на него глубокое впечатление, которое он описал годы спустя в тексте своей песни Peace Frog.
Мятежная молодежь
Джим Моррисон в молодости Фото: соцсети
Моррисон часто переезжал в детстве из-за службы его отца на флоте сначала из Флориды в Калифорнию, а затем в Александрию, штат Вирджиния, где он посещал среднюю школу Джорджа Вашингтона. Будучи подростком, Моррисон начал бунтовать против строгой дисциплины своего отца
Тем не менее Моррисон оставался ненасытным читателем, заядлым автором дневников и достойным учеником. Когда он окончил среднюю школу в 1961 году, он попросил у своих родителей полное собрание сочинений Ницше в качестве подарка на выпускной — свидетельство как его книголюбия, так и бунтарства.
После окончания средней школы Моррисон вернулся в свой родной штат, чтобы поступить в университет штата Флорида в Таллахасси. Попав в список деканов на первом курсе, Моррисон решил перевестись в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, чтобы изучать кино. Поскольку кино было относительно новой академической дисциплиной, устоявшихся авторитетов не существовало, что очень нравилось раскованному Моррисону.
«Здесь нет экспертов, так что теоретически любой студент знает почти столько же, сколько любой профессор», — объяснил он свой интерес к кино.
Он также проявлял растущий интерес к поэзии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, поглощая романтические произведения Уильяма Блейка и современные стихи Аллена Гинзберга и Джека Керуака, одновременно сочиняя свои собственные.
Тем не менее Моррисон быстро потерял интерес к своим занятиям кинематографом и вообще бросил бы школу, если бы не его страх быть призванным на войну во Вьетнаме. Он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в 1965 году только потому, что, по его собственным словам, «не хотел идти в армию, и не хотел работать — и это чертова правда».
The Doors
Группа The Doors. По часовой стрелке слева вверх: Джим Моррисон, Рэй Манзарек, Джон Денсмор и Робби Кригер. Фото: Global Look Press
В 1965 году Моррисон присоединился к классическому пианисту Рэю Манзареку, гитаристу Робби Кригеру и барабанщику Джону Денсмору, чтобы сформировать группу The Doors. С Моррисоном в качестве вокалиста и фронтмена Elektra Records подписали контракт с The Doors в следующем году, и в январе 1967 года группа выпустила свой одноименный дебютный альбом.
Первый сингл The Doors — Break on Through («На другую сторону») — имел лишь скромный успех. А их второй сингл — Light My Fire — катапультировал группу на передовые позиции в мире рок-н-ролла, достигнув № 1 в поп-чартах Billboard. The Doors, и особенно Моррисон, получили дурную славу в том же году, когда исполнили эту песню вживую на шоу Эда Салливана.
Моррисон согласился не петь в эфире песню Girl we couldn't get much higher, но когда камеры включились, он все равно взял и спел ее, укрепив свой статус нового героя-бунтаря рока. Light My Fire остается самой популярной песней The Doors, занимающей видное место в основных списках величайших рок-песен, когда-либо записанных.
Постер группы The Doors. Фото: соцсети
Сочетая мрачно-поэтичные тексты Моррисона и диковинное поведение на сцене с уникальным и эклектичным стилем психоделической музыки группы, The Doors выпустили множество альбомов и песен в течение следующих нескольких лет. В 1967 году они выпустили свой второй альбом Strange Days, в который вошли 40 лучших хитов, в том числе Love Me Two Times и People are Strange, а также When the Music's Over.
Несколько месяцев спустя, в 1968 году, они выпустили третий альбом, Waiting for the Sun, выделившийся песнями Hello, I Love You (которая также заняла первое место), Love Street и «Пять к одному». В течение следующих трех лет они записали еще три альбома: The Soft Parade (1969), Morrison Hotel (1970) и L.A. Woman (1971).
На протяжении недолгого пребывания группы на вершине музыкального мира личная жизнь Моррисона и его публичный имидж стремительно выходили из-под контроля.
Джим Моррисон на концерте. Фото: соцсети
Смутные времена и смерть
Моррисон провел почти всю свою взрослую жизнь с женщиной по имени Памела Курсон, и хотя он ненадолго женился на музыкальной журналистке по имени Патрисия Кеннили по кельтской языческой церемонии в 1970 году, он оставил все Курсон в своем завещании. (На момент его смерти она считалась его гражданской женой.)
9 декабря 1967 года Моррисон ворвался на сцену и произнес тираду, полную ненормативной лексики, которая привела к его аресту на, что затем спровоцировало беспорядки в этом районе. Позже, в 1970 году, Моррисон был еще раз арестован.
В попытке привести свою жизнь в порядок, Моррисон весной 1971 года взял отпуск в The Doors и переехал в Париж с Курсон.
Джим Моррисон и Патрисия Курсон. Фото: соцсети
3 июля 1971 года Курсон нашла Моррисона мертвым в ванне их квартиры. Причиной смерти, предположительно, стала сердечная недостаточность.
В 2007 году владелец парижского клуба по имени Сэм Бернетт опубликовал книгу, в которой утверждалось, что Моррисон умер от передозировки запрещенными препаратами в ночном клубе, а позже был перенесен обратно в свою квартиру и помещен в ванну, чтобы скрыть истинную причину своей смерти.
Джим Моррисон был похоронен на знаменитом кладбище «Пер-Лашез» в Париже, и с тех пор его могила стала одним из главных туристических направлений города. На момент смерти ему было всего 27 лет.
Моррисон, изображенный актером Вэлом Килмером в биографическом фильме 1991 года «Двери», остается одной из самых легендарных и загадочных рок-звезд всех времен.
Вэл Килмер в роли Джима Моррисона. Кадр из фильма «Двери». Фото: Global Look Press