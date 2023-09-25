Амплуа героинь со сложной судьбой и отточенное киномастерство: что известно об актрисе Наталье Тереховой

Биография артистки

Наталья Терехова — знаменитая актриса театра и кино, полюбившаяся зрителям по ролям в мелодраматических сериалах и фильмах. Несмотря на устоявшееся амплуа женщины со сложной судьбой, артистка часто появляется в нехарактерных образах и признается, что любит эксперименты. Поклонники ценят ее мастерство, естественность и умение создавать запоминающихся героинь с непростой судьбой.

Детство знаменитости

Наталья Терехова родилась 6 сентября 1982 года в Ленинграде. Родители девочки оказались людьми, далекими от мира искусства. Мама трудилась медсестрой, но после рождения сына Дениса, а потом и дочери оставила работу и занималась семьей и детьми. Папа тоже был медиком по образованию, но со временем стал бизнесменом и преуспел в этом деле.

По окончании школы Терехова поступила в театральный вуз, выбрав Академию театрального искусства в родном Санкт-Петербурге. Девушка получила диплом о высшем образовании, окончив мастерскую Александра Куницына и Галины Барышевой.