Амплуа героинь со сложной судьбой и отточенное киномастерство: что известно об актрисе Наталье Тереховой

Биография артистки
Наталья Терехова — знаменитая актриса театра и кино, полюбившаяся зрителям по ролям в мелодраматических сериалах и фильмах. Несмотря на устоявшееся амплуа женщины со сложной судьбой, артистка часто появляется в нехарактерных образах и признается, что любит эксперименты. Поклонники ценят ее мастерство, естественность и умение создавать запоминающихся героинь с непростой судьбой.
Детство знаменитости
Наталья Терехова родилась 6 сентября 1982 года в Ленинграде. Родители девочки оказались людьми, далекими от мира искусства. Мама трудилась медсестрой, но после рождения сына Дениса, а потом и дочери оставила работу и занималась семьей и детьми. Папа тоже был медиком по образованию, но со временем стал бизнесменом и преуспел в этом деле.
По окончании школы Терехова поступила в театральный вуз, выбрав Академию театрального искусства в родном Санкт-Петербурге. Девушка получила диплом о высшем образовании, окончив мастерскую Александра Куницына и Галины Барышевой.
Наталья Терехова в молодости. Фото: соцсети
Театральные подмостки и первые кинопроекты
Как и у многих коллег, творческая биография Натальи началась на театральных подмостках. Начинающую актрису приняли в театр «Комедианты».
Постановщик сразу же разглядел в Тереховой перспективную артистку и доверил девушке главную роль в спектакле «Дачницы». Дебют оказался успешным.
Постепенно репертуар петербурженки пополнялся яркими и запоминающимися проектами. Театралы с удовольствием наблюдали за игрой исполнительницы в постановках «Брысь», «В Париж», «Беда от нежного сердца».
Наталья Терехова на театральной сцене. Фото: соцсети
Сниматься в кино Наталья Терехова начала в 2001 году. На первых порах актриса появлялась в эпизодах, первые роли были сыграны в рейтинговых сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агентство «Золотая пуля», «Убойная сила».
Спустя всего год актриса получила главную роль Маши в фарсовой комедии «Золушка в сапогах», в которой сюжет сказки Шарля Перро перенесен в наши дни в воинскую часть. Через год на телеэкраны вышла драма «Линии судьбы», где Терехова стала участницей звездного актерского состава.
Узнаваемой артисткой Наталья Терехова стала в 2006 году после выхода на экраны сериала «Петя Великолепный». Возлюбленную главного героя девушка сыграла блестяще, хотя перевоплощение оказалось непростым: в жизни Наталья и персонаж Ольга Одинцова противоположные по характеру женщины.
Большой успех пришел к молодой актрисе после мистической мелодрамы «Колдовская любовь». Действие разворачивалось в двух временных пластах — в наши дни и во времена Гражданской войны в России начала XX столетия, и Наталья получила сразу две роли — своей современницы Женьки и ведьмы из прошлого.
Наталья Терехова в сериале «Ключи на счастье. Продолжение». Фото: кадр из фильма (2011)
В последующие годы артистка пополняла фильмографию, регулярно снимаясь в картинах разного жанра, демонстрируя разные грани таланта. В 2020 году на экраны с участием Натальи вышел новый мелодраматический сериал «Механика любви». По сюжету героине Тереховой пришлось круто изменить жизни и овладеть навыками автослесаря, чтобы прокормить себя и сына.
Наталья Терехова на съемках сериала «Жить сначала». Фото: кадр из сериала «Жить сначала» (2009)
В процессе работы над фильмом у Натальи появилась идея открыть автомастерскую или автомойку, в которой работали бы только женщины. Также Терехова сообщила, что устала от мелодраматического формата и с удовольствием снялась бы в байопике или комедии.
Личная жизнь артистки
Первую любовь, которая увенчалась браком, актриса встретила в студенческие годы. Мужем артистки стал коллега Виталий Исаков. Но, как вскоре оказалось, молодые люди поспешили, приняв влюбленность за глубокое чувство. Брак оказался коротким.
Личная жизнь Натальи Тереховой наладилась не сразу. Некоторое время после болезненного развода актриса пребывала в депрессии.
Наталья Терехова и Виталий Исаков. Фото: соцсети
На коллегу по театру Анатолия Ильченко Наталья поначалу не обращала внимания. Артистка остро переживала личные проблемы и была наглухо закрыта для новых отношений. Но мужчина сумел отогреть сердце исполнительницы. Как позже призналась Терехова, этот союз оказался чем-то совершенно новым.
В 2011 году у пары родился первенец Митя, а спустя два года — второй сын, Артем. Наталья предпочитает держать закрытой от посторонних глаз семейную жизнь.
Наталья Терехова с мужем Анатолием Ильченко и сыновьями. Фото: соцсети
В свободное от работы время актриса любит путешествовать. Любимым видом отдыха для Тереховой стали горные лыжи, кататься на которых ее научил муж.
Терехова сейчас
В 2022 году артистка продолжила работу в театре и кино. В соцсетях Наталья делится с подписчиками анонсами спектаклей родных «Комедиантов». Также Терехова занята на съемках детективной картины «Кастинг» вместе с Марией Лисовой, Полиной Сидихиной и другими актрисами.
Наталья Терехова в сериале «Колдовская любовь». Фото: кадр из сериала «Колдовская любовь» (2008)
В конце октября знаменитость побывала в студии программы Андрея Малахова «Песни от всей души».